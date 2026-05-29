Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода

29 Май, 2026 08:36 4 166 120

  баба алино-
  нап-
  община

Хората са притеснени за бъдещето си

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Скандалът около "незаконния град" край Варна се разраства. Кметът на града Благомир Коцев беше изслушан вчера на заседание на Общинския съвет. Той обещава скоро да бъде издаден акт за разрушаване на незаконните постройки, съобщава БНТ.

Хората, които са си купили постройки в града обаче са притеснени, като чуват, че всичко тук може да бъде разрушено. Всички казват, че са теглили кредити от банки и че документите им са проверени.

Олга: "През февруари 2026 г. месец си купихме тук дома, земята под него, имаме нотариални актове и всякакви документи. Платили сме си данъците в НАП, плащаме за ток, за вода. Тук се чувстваме прекрасно. Вижте колко е красиво."

Павел: "Ето, виждаме нотариалния акт за покупко-продажба на недвижима имот, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Тук е нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека. Има и удостоверение за постоянен адрес, тук, в местността "Баба Алено". Не искам да разрушават комплекта, защото по принцип започнах да живея тук през 2023 година. И тук нямаше нищо. И търпях всичко това с надежда, че ще има развита инфраструктура, ще има басейни, магазини. Доста пари съм вложил. И нали трябва да плащам ипотечен кредит още 20 години. За това, ако нали ще се разрушат всичко, не знам за какво ще плащам. Тук също има документ, че съм плащал данъци в общината. Т.е. ето печат от Община Варна. И тук има адрес."

Все още не е ясно какви действия могат да предприемат собствениците на имоти. Чакат информация от компания, от адвокатите ѝ, да видят какво ще им бъде предложено, търсят и консултации с адвокати.

Игор: "Опасенията ни са, че пак ще се наложи да си търсим дом, ще останем без пари и пак на улицата."

Диана: "Ние сме тук от края на февруари, имам нотариален акт от края на февруари. Планирахме след няколко седмици да се преместим тук. Преди това, докато оформяхме всичко, проверихме с български юрист всички документи. Бяхме сигурни, всичко е добре. Но след тези всички новости сме наплашени и очакваме какво ще бъде, защото сме обичайни хора, без торби с пари. Обикновени хора, да, без торби с пари, които побегнахме от Украйна, не само по своята воля, а защото е война и надявахме се тук да живеем спокойно. И сега такава е ситуация. Много сме наплашени. Надяваме се, че нещо благополучно ще се реши и ми за това ще направим каквото можем."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    105 3 Отговор
    Хахаха........еий...... като изкажа предположение, все едно съм го заковал с пирон!!! Как ще тръгнат нещата към вземането на едни пари от едни украинци, и узаконяването на далаверата в "полза на хората "......

    08:50 29.05.2026

  • 2 Мимо

    163 11 Отговор
    Бегайте да си пазите "родината" бе , какво търсите тука?

    Коментиран от #10, #101

    08:51 29.05.2026

  • 3 Адоре Мио

    59 2 Отговор
    уелкъм то БГ:)

    08:51 29.05.2026

  • 4 Перо

    130 0 Отговор
    Чаках две години само за ПУП за парцела ми във Виница.
    На края за разрешителното за строеж вместо две седмици по закон чаках два месеца и архитект Жулев не беше щастлив че имам нерви да чакам.

    08:52 29.05.2026

  • 5 Да идват БАГЕРИТЕ, веднага!

    167 7 Отговор
    Както рушите незаконните ромски постройки, така трябва да бъдат разрушени всичките незаконни постройки на онова място!

    Коментиран от #13

    08:52 29.05.2026

  • 6 !!!

    164 4 Отговор
    Тези постройки са на украинската мафия, да ги събарят!

    Коментиран от #82, #84

    08:52 29.05.2026

  • 7 павела митова

    128 14 Отговор
    българия за българите, вън укрите от българия

    Коментиран от #14, #91

    08:52 29.05.2026

  • 8 Ами сега

    167 4 Отговор
    "инвеститорът" да им върне парите да цент. И сега се питам: Банките, за да отпуснат ипотека, изискват доказване на стабилен доход, напр. трудов договор с висока заплата. Колко украинци от "ол-инклузива" в България работят, че имат и стабилни доходи???

    Коментиран от #94

    08:53 29.05.2026

  • 9 Тези на снимката горе

    113 5 Отговор
    да заминават в любимата си Украйна и да се включват на фронта като санитари.

    08:54 29.05.2026

  • 10 Я пъ тоа

    20 84 Отговор

    До коментар #2 от "Мимо":

    Кажи го на 300 хиляди руснаци в БГ.

    08:54 29.05.2026

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    125 7 Отговор
    Сега багери и фадроми, събаряй и нито цент обезщетение!
    Да си търсят парите от КУБ.....
    Така ще се научат най-бързо!

    08:54 29.05.2026

  • 12 Обективен

    55 2 Отговор
    Имаме най добрите нотариуси в света ,но демо един свЕтнаха , а трябва стотици

    Коментиран от #27

    08:54 29.05.2026

  • 13 Я пъ тоа

    82 16 Отговор

    До коментар #5 от "Да идват БАГЕРИТЕ, веднага!":

    Конфискация му е майката.
    Да стане децки.лагер или друго социално заведение.
    Държавата да го ползва.

    Коментиран от #75

    08:55 29.05.2026

  • 14 Я пъ тоа

    42 39 Отговор

    До коментар #7 от "павела митова":

    България за българите
    И руснаците вън от България.

    Коментиран от #21

    08:56 29.05.2026

  • 15 ,,,,,,

    77 1 Отговор
    Уж временни бежанци, тая от посолството скоро ще я обявят за персона нон грата.

    Коментиран от #99

    08:56 29.05.2026

  • 16 не злорадствайте

    28 88 Отговор
    Хората не са виновни, платили са си всичко. Спокойно можеше и вие да сте в тяхната ситуация.

    Коментиран от #22, #108

    08:57 29.05.2026

  • 17 Колко Държави Има ?

    55 0 Отговор
    В Тая Държава ?

    И Може ли да се Вярва ?

    На тази Държава ?

    08:58 29.05.2026

  • 18 Тук четем имена на мъже

    106 7 Отговор
    - Игор,
    - Павел,
    които по техните думи били вложили много пари.
    Защо тези мъже не са на фронта, а безчинстват в България?

    Коментиран от #31

    08:58 29.05.2026

  • 19 .....

    47 3 Отговор
    Тва са временно пребиваващи.

    08:59 29.05.2026

  • 20 Перачите на пари

    78 3 Отговор
    нямат съвест.
    Дошли на морето да строят.
    Да строят в селата като им се строи толкова много.

    Коментиран от #115

    08:59 29.05.2026

  • 21 дайте да дадем

    84 6 Отговор

    До коментар #14 от "Я пъ тоа":

    Тези на са руснаци! Щом ги брани украинската посланичка! Бандитизъм! Завладяна държава!

    09:00 29.05.2026

  • 22 Ако си купил крадена кола

    95 6 Отговор

    До коментар #16 от "не злорадствайте":

    по всички закони колата отива при първия си собственик.
    Това, че си купил крадена кола е ТВОЙ ПРОБЛЕМ и си търсиш парите от оня, който ти е продал крадената кола.

    Аналогична е ситуацията с тези укри, които между другото би трябвало да са на фронта, а не да почиват по българските курорти.

    09:00 29.05.2026

  • 23 Елена

    62 0 Отговор
    Типично за мафията на град Варна да е така. Нищо ново под слънцето.

    09:01 29.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Питане

    34 0 Отговор
    Фалшиви-.яко заплатени

    09:02 29.05.2026

  • 26 Архимандрисандрит Бибиян

    20 2 Отговор
    Има една фатмашка поговорка : "Болен се люби до ка е на легло"!

    09:02 29.05.2026

  • 27 Имаме ! - Дуки !

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Обективен":

    Още съжалявам !

    Че оставих Тази работа на Жена ми !

    Жени !

    09:03 29.05.2026

  • 28 урко

    59 4 Отговор
    Всички тия дето били си купили тук "домове" айде обратно в Украйна. Като гледам болшинството са от там

    09:04 29.05.2026

  • 29 Ганя Путинофила

    13 35 Отговор
    Ганя тъпия, все още прави разлика между украинци и руснаци!
    Не чуват дори техният идол путин, който каза, че са едно племе!

    Коментиран от #113

    09:05 29.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЧИП

    7 21 Отговор

    До коментар #18 от "Тук четем имена на мъже":

    На тебе и на всички които задават този и подобни въпроси- Ами ако се чувстват руснаци и не искат да воюват срещу своите? Знаеш ли какво му е в сърцето и душата,или да стои в Украйна и да насочва ударите на руските ракети и дронове?

    09:07 29.05.2026

  • 32 Жбръц

    66 2 Отговор
    "Обикновени хора ".нямат шанс да достигнат до България.Само да се промъкнат през ГКПП на границата ( Незалежная нито е член на ЕС,нито на Шенген) мизата преди три години стартираше от 10К евро на човек.А гориво,преход до България със разходи за храна,спане.Тук още по сериозни разходи, независимо ,че държавата ги подпомагаше.С какви средства са закупили имот плюс земята (?) под него? Това са стотици хиляди евро.Как са плащали,по банков път,или кеш? Ако да, декларирани ли са официално тези суми,още при влизане в страната.Ако не са декларирани,излиза,че бюджета ги е издържал в продължение на поне две години, със дневни по 27 лв на човек,безплатен престой в хотел безплатна храна, здравни грижи.Още по странно е,как чужд гражданин,от трета страна, нечленуваща в ЕС и банковия съюз на ЕС,спокойно,без проблем тегли ипотечен кредит от българска банка.Срещу какво обезпечение.Там такава зловонна тиня е забъркана,от много институции ,че ако сегашната власт е разбърка до дъно,ще се размирише в цяла Европа. Което задължително трябва да се случи.Тук случайни " бежанци" няма.Ако има,са нищоже процент от общия брой -97 хиляди души.

    09:07 29.05.2026

  • 33 Дохтар

    56 0 Отговор
    Нотариуси, банкери, общински служители, съдии по вписванията и никой не знаел. Появила се е нова болест с пандемичен характер във Варна с вероятен причинител вирусът "рушветикос", смъртоносен за всякакви държавни имоти, натури, матури и прочие.

    09:08 29.05.2026

  • 34 Не може да

    14 54 Отговор
    разрушаваш платени от граждани домове с нотариални актове. Те какво са виновни. Да се узаконят е най- правилно, а тези, които са издавали документи да си понесат последствията.

    09:08 29.05.2026

  • 35 авантгард

    50 3 Отговор
    Олга, Павел, Игор, и т.н образи, куфарчето и обратно в 0крайна.

    09:09 29.05.2026

  • 36 Чухте ли?

    62 3 Отговор
    Рускинята каза, че са купили и земята, а по закон нямат право чужденци да купуват земя!

    09:09 29.05.2026

  • 37 Укри

    34 1 Отговор
    А пари от къде имат?

    Коментиран от #40

    09:12 29.05.2026

  • 38 Преди

    43 0 Отговор
    много години едни богаташи от България си бяха построили дворци с басейни, паркове, цели имения. Облитаха ги хеликоптер и после какво нищо. Пошумяха медиите и всичко стихна.

    09:13 29.05.2026

  • 39 Перо

    47 0 Отговор
    Кои престъпници са дали разрешение за постоянно пребиваване и са сменили статута на бежанците? Първо трябва да бъдат вкарани в ареста и съдени всички БГ длъжностни престъпници, осигурили фалшиви разрешителни! Сега данъкоплатците трябва да плащат всички обезщетения, чрез общината или държавата, защото хората са добросъвестни купувачи с документи!

    09:13 29.05.2026

  • 40 Теглили

    5 9 Отговор

    До коментар #37 от "Укри":

    са кредити.

    09:13 29.05.2026

  • 41 Агент Стойчев

    43 3 Отговор
    Ако украинците не се махнат от България ще станат 2 милиона , ще спечелят изборите и ще управляват .

    Агент Стойчев СТАРАТА държавна сигурност

    09:15 29.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 БангарангаОвци

    42 1 Отговор
    Тотално беззаконие.
    И престъпници по върховете на всички държавни институции, чиито заплати щедро плащаме.
    Оплетени са като свински черва.
    Две мафии на две държави се сляха.
    Тази свинщина само атомна бомба или козлодуйска авария ще изрине.

    09:17 29.05.2026

  • 44 Стоян

    10 24 Отговор
    Руснаците са виновни за всичко. И е така във Варна от 1989 г. Нищо ново под слънцето.

    09:17 29.05.2026

  • 45 В Царство България преди 1944

    10 4 Отговор
    В София който вдигне къща за 24 часа се е узаконявало строителството и се е разрешавало ползването на имота

    09:18 29.05.2026

  • 46 ПИЧ

    29 0 Отговор
    Във Варна има и много българи жертви на строителната мафия. Контрола е нулев от община,областна управа и държава!

    09:18 29.05.2026

  • 47 Коста

    28 3 Отговор
    Съчувствам на хората. От нищоправене и некадърност Община Варна и кметът Коцев за този период са създали всички проблеми, които ще се струпат на главите на хората. С корупция се е построило всичко. Мога да кажа и имена но няма. Ако бяха спрели навреме незаконното строителство щяха да бъдат избегнати не само личните проблеми на хората, купили имоти там но и личните проблеми на служителите на Община Варна, и на кмета Коцев. Защото те ще имат такива. Алчността не прощава! Укрите са диви и щастливи.

    09:20 29.05.2026

  • 48 пенсионер

    30 2 Отговор
    Явно всичко е законно освен удостоверенията за търпимост, които са документи с невярно съдържание и следователно невалидни. Тези невалидни удостоверения заменят издаването на необходивите разрешения и щом са невалидни следователно сградите следва да се съборят като незаконни постройки. Започва сагата с делата.

    Коментиран от #54

    09:21 29.05.2026

  • 49 НИКОЙ НИЩО

    15 22 Отговор
    НЕ МОЖЕ ДА РАЗРУШИ,СОБСТВЕНИЦИТЕ ЩЕ ОСЪДЯТ БЪЛГАРИЯ.В ЕС АКО СИ ПЛАЩАЛ ДАНЪЦИ,ТОК,ВОДА НИКОЙ НЕ ОЖЕ ДА ТИ РАЗРУШИ ДОМА.АМА БАЙ ГАНЬО ТЪПУНГЕРА ПАК С РОГИТЕ НАПРЕД.ЕС ЩЕ НИ РАЗКАТАЕ ,А ОСОБЕНО В СЛУЧАЯ КОГАТО ИДЕ РЕЧ ЗА УКРАИНЦИ.

    Коментиран от #55, #57

    09:23 29.05.2026

  • 50 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    30 1 Отговор
    Хората не са виновни. Вината трябва да поемат нотариусите, че са издали нотариални актове без да проверят. В затвора и да плащат! В тази държава трябва да се сложи ред! Незаконни строежи не трябва да има! Също и МВР - като купиш кола и е проверена от МВР, че не е крадена, после отговорността да е на МВР и ако се окаже след време, че е крадена, МВР да ти я платят от тлъстите си заплати!

    09:23 29.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 обикновени мигранти . може да станат

    4 2 Отговор
    и с български паспорти . щом им е законно какво искат . да си застраховат домовете . в банките са умни хора . кой дава кредити за 30 г напред ако е с незаконна къща . 40 нелегални полустроени постройки се оказват обитаеми скъпи къщи . а 2 дена лъготеха за някакъв град . нали до варна . ама варна било . ама докато 21-23 строели 40 къщи 2 г незаконно . ама после законни кредити и мигранти законно . ама може бутат къщите . за тяхна сметка . до варна има стотици станции и бунгала и седят празни от 20 г законно .

    09:25 29.05.2026

  • 53 Бъл (Х) ария, страната на възможностите

    24 3 Отговор
    Чета злорадите коментари и ни мъ кефът, а не съм укрофил. Никой ли не го притеснява, че в тая държава можеш да си въртиш далавери съвсем официално и то в далаверата да участва САМАТА ДЪРЖАВА! Ама може ли да ни е толкава сбъркано всичко! Хората (каквито и да са), са се консултирали с адвокати дали всичко е законно. Оказва се законно! Теглят кредити от банките и купуват. И им издават ЗАКОННИ нотариални актове. И накрая всичко излиза незаконно и всичко трябва да се събори, а никой в държавата не знае, какво става и как е станало!? Ни кметове, ни съд, ни мвр, ни прокуратура, ни политици, абе никой. Е, как става тоя номер?

    09:25 29.05.2026

  • 54 Коста

    13 3 Отговор

    До коментар #48 от "пенсионер":

    Нищо не заменят господин Пенсионер. Удостоверенията за търпимост само констатират. Не ти дават никакви права на една незаконна постройка. Тя си остава незаконна. Нищо не можеш да правиш с нея освен козметични ремонти.

    09:25 29.05.2026

  • 55 .....

    14 4 Отговор

    До коментар #49 от "НИКОЙ НИЩО":

    А Бг кога ще осъди незаконната сеч и незаконните строежи?

    Коментиран от #59

    09:25 29.05.2026

  • 56 Кметицата на Красно село

    12 0 Отговор
    е същата!
    Няма кой да я разследва!

    09:26 29.05.2026

  • 57 Тцтцтц

    25 6 Отговор

    До коментар #49 от "НИКОЙ НИЩО":

    Временни бежанци,които се опитват да правят незаконни селища, тва е за европейски съд. Незаконна сеч и заграбване на земя в чужда държава.

    Коментиран от #70

    09:27 29.05.2026

  • 58 секта

    22 0 Отговор
    Това не е държава а някакъв кошмар

    09:28 29.05.2026

  • 59 Виновни са общината

    13 5 Отговор

    До коментар #55 от ".....":

    И строителя,но не и собствениците. Те се явяват добросъвестни купувачи и нямат вина че некои българи за големи пари са продали земя която не би следвало.

    09:29 29.05.2026

  • 60 Поръсен с джоджен

    13 6 Отговор
    Еееееми така е ....
    Плащал неплащал краденото си е крадено.
    Прецакани сте.

    09:30 29.05.2026

  • 61 Поръсен с джоджен

    12 4 Отговор
    Преди ни прецакваха на зелено, сега ни прецакват на кърваво червено.
    Ядец.

    09:31 29.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ООрана държава

    7 5 Отговор
    Имаш ама нямаш, сега ходи да съдиш гербарите и уркхайнзите

    09:32 29.05.2026

  • 64 Герп боклуци

    11 4 Отговор
    Зеленски ще ви отпусне компенсации, няма да се плашите

    09:33 29.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Питане

    4 6 Отговор
    Към кой европейски съд да се обърнеме?

    Коментиран от #76

    09:34 29.05.2026

  • 67 Кмета

    15 7 Отговор
    Стига наглост, изсекли сте гората,на крачка от морето сте,заградили сте се да не вие бащиния! Едните нямат нотариални актове,сега вие пък имате,големи лъжи разберете се поне да говорите едно и също.Идете да си пазите родината,цял свет ви изпраща помощи!

    09:37 29.05.2026

  • 68 койдазнай

    16 5 Отговор
    Редно е всичко да бъде съборено. Всичко друго е беззаконие.

    09:38 29.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Въпросът е

    18 0 Отговор
    Колко рушвети са дадени ,и на кого

    09:39 29.05.2026

  • 72 Аз по красиво и естетично

    7 16 Отговор
    нещо във Варна не съм виждал.Украинеца показа на българина как се строи.

    09:39 29.05.2026

  • 73 Кой ползен идиот от Брюксел

    16 0 Отговор
    взе това корумпирано племе в ЕС и НАТО?

    09:39 29.05.2026

  • 74 А бе

    21 4 Отговор
    Аз съм роден в България. На 62 г. съм и цял живот работя. Дали ако отида в банката и поискам 400-500 хил. евро кредит ще ми го отпусне банката? А тези безделници били теглили кредити за да си купят луксозни къщи не къде да е, а на най-хубавите места. Е как така банката на мен не ми дава кредит, а на тези им дава...?

    09:40 29.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Коста

    13 1 Отговор

    До коментар #66 от "Питане":

    Къв Варненските Съдилища. В болшинството си Най-про3тите съдии, произлезли от ВСУ, ТУ, ИУ. Познават се с адвокатите във Варна, произлезли от същите Катедри. И правещи правен турлу гювеч.

    09:41 29.05.2026

  • 77 Българин

    18 2 Отговор
    Бутай и да се затваря. Това е наша земя. Дедите ни са лели кръв за нея.

    09:41 29.05.2026

  • 78 .....

    5 2 Отговор
    Бг трябва да заведе дело в Европейски съд.

    09:41 29.05.2026

  • 79 е герберите и новата протурска

    10 0 Отговор
    партия в коалиция са крили украинските строители . кой у нас строи незаконно . който не го санкционират . никой не е чул украинците да са ги глобили . 23 г лятото се говореше само за богатите туристи и за пожарите . калин хващаше лопатари да гасят транаците и и да плискат вода от язовирите . а 40 украински семейства теглили кредити , правели сделки . строили и си живеят царски . правят деца , работят . защо са им дали кредити . нали бедни идват .

    09:43 29.05.2026

  • 80 Ужас

    9 1 Отговор
    Крадливите гербери в лецето на портника и другият и-иот магнитския който взе награда от укрите са се облажили яко

    09:46 29.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Мнение

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "!!!":

    Не да се разрушават, а да се КОНФИСКУВАТ!

    Коментиран от #90

    09:46 29.05.2026

  • 83 Някой

    14 0 Отговор
    Украинската мафия създава държава в държавата! Ако не се вземат спишни мерки, скоро ще сме за пореден път в робство на неандерталците. Властите спят или са достатъчно корумпирани, за да си затварят очите.
    А тия "собственици" на незаконни постройки в тоя анклав, да си търсят обещитение от украинския "бизнесмен" за сабарянето на "техните" жилища. От самото начало те са били на ясно, че всичко е незаконно, но понеже тук е разграден двор, са се надявали да окупират част от апетитните територии в България. Тия постепено се превръщат в наши господари!
    Сигурен съм, че това не е единствената окупирана територия у няс от тия мафиоти. Слънчев бряг също е напълно окупиран. Нашествениците се настаниха в най-луксозните хотели там и с топ не можеш ги прогони.

    Коментиран от #95

    09:48 29.05.2026

  • 84 Ша ни мачкат

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "!!!":

    Ами точно затова няма да ги съборят.Страх ги е че после ще почнат да ги чистят един след друг.Укроплимето е отмъстително,а сега и еврогеъзерите го защитават със зъби и нокти.Но дано да имат смелост да ги премахнат.

    09:48 29.05.2026

  • 85 Механик

    13 0 Отговор
    Били обикновени хора без торби с пари, ама веднага си купили ново строителство "там дето е красиво" с надеждата че там ще "има басейни" и "развита инфраструктура?!??!
    Малеее кви сте кърлежи, малеее!!!
    Що си не купи къщурка в някое изоставено от държавата видинско село, като нямаш торба с пари и бягаш от войната? Там война няма и къщичките са точно като за хора дето нямат торба с пари.

    Коментиран от #96

    09:49 29.05.2026

  • 86 Питане

    11 0 Отговор
    Между "собствениците" поне ЕДИН българин ИМА ЛИ ???

    09:49 29.05.2026

  • 87 Тарас булба

    11 0 Отговор
    Тези са нагли! Живял от 2023г и горкият тъпял.Имали ипотеки,какви данъци от 02.2026г.От времето на римското право има постулат" Който плаща зле,плаща два пъти".!
    В Украйна и в момента живеят хора,а и нали са патриоти,на фронта и той е в Украйна.
    Както искаме отговорност от българските власти,които са допуснали и не реагирали на това безобразие и на това заграбване на територия,така всички украинци,ако не подлежат на разследване и съд,трябва да бъдат екстрадирани!

    09:49 29.05.2026

  • 88 Първо да започнем

    13 0 Отговор
    от начало! Кой е продал земята и защо и как? Сигурен съм, че доста хора българи биха изявили апетит да е купят.А тя е продадена на Урка.Това е национална катастрофа бутай и екстрадирай и никакво разрешително за строежи и ако може отнемане на земята в полза на държавата.

    09:50 29.05.2026

  • 89 Само питам

    11 0 Отговор
    Как в този огромен комплекс няма закупени имоти от българи?Кой разреши да се строи такъв голям комплекс точно на това място,близо до морето? Има безлюдни села защо не отидохте там да строите не вие удобно ли?

    09:50 29.05.2026

  • 90 Идеята е добра, но.....

    10 0 Отговор

    До коментар #82 от "Мнение":

    Ако се конфискуват, тия "собственици" по съдебен път и пари под масата ще си върнат незаконните палати. Затова - багерите да работят и да събарят подред!

    09:51 29.05.2026

  • 91 Когато властват парите

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "павела митова":

    Прав си,не стига че ромляните са ни превзели,а сега и укри ни почват.Ще ни заличат от тоя свят.

    Коментиран от #110

    09:52 29.05.2026

  • 92 Пирамиди, фараони

    10 0 Отговор
    И балъци за милиони
    Човекът взе парите, каза чакай малко...

    е тая песен на Володята от 95-та ми идва наум сега... ще има много разплакани хора... но затова е виновна и държавата по-скоро общината. Абе вие във Варна сте големи корумпета бе, дайте научете ни нас на някоя схемичка.. то Варна братко колони руска пардон украинска

    09:52 29.05.2026

  • 93 Коста

    11 0 Отговор
    Ще става интересно.... Банките колко пари са дали за кредити... Кметът Коцев ли ще ги връща?

    09:53 29.05.2026

  • 94 Зъл пес

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами сега":

    Много логичен коментар,браво.Нас ни съсипват от изисквания,но за глезените укри са услужливи.Но пък има и друго предположение.Може би укромаф...им дава от парите дето ЕС взима от нас.

    Коментиран от #106

    09:55 29.05.2026

  • 95 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор

    До коментар #83 от "Някой":

    "Другарю",
    Много съм далече от мисълта да съм адвокат на украинците. За съм, да се събори комплекса. Но, като казваш "А", трябва да кажеш и "Б".
    "Анклав" - ДА.
    НО АНКЛАВА на "асвабадителите", с ПОМОЩТА на неандерталката, раздавайки Бг паспорти на килограм е достигнал такива размери, че скоро се очаква референдум за автономия !

    Коментиран от #103

    09:58 29.05.2026

  • 96 Ааа

    4 0 Отговор

    До коментар #85 от "Механик":

    Там няма море и басейни. Има огромни комари.

    09:59 29.05.2026

  • 97 Тиква

    11 0 Отговор
    Вън окранаглици,вън,нахални и подли.

    10:00 29.05.2026

  • 98 Има твърде

    3 10 Отговор
    много руски заселници по черноморието. Разбира се, не всички изрядни. В Поморие имат цял квартал. Май се казваше малката Русия, или малката Москва, Има и в Несебър, извънредно много край Варна и във Варна. Украинците не са проблем. Проблем са руснаците. Защото Путин онзи ден обяви, че Русия щяла да защитава както тя знае правата им в чужбина. Нападнаха Украйна от четири страни и пета година водят изтребителна война, за да защитят правата на руснаците там. като сринаха градовете им.Заплашват прибалтийските държави, че не се отнасят добре с руски преселници. Зам.председателят на путинската партия и на Думата Пьотр Толстой обяви, че щом приключат с Украйна ще ни почнат нас...
    Тъй че най-напред да се види какво правим с всичките тия руснаци. Украинците са бежанци повечето, пък и са далеч по-малко.

    Коментиран от #100

    10:00 29.05.2026

  • 99 ХаХаХа

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от ",,,,,,":

    Временно били тука?! Само за следващите няколко хиляди години. Храним ги, поим ги, настаняваме ги в най-луксозните хотели...... А "временно прибиваващите бежанци от войната" строят незаконни градове и се установяват тук завинаги!
    SOS !!!!!!

    Познавам украински "бежанци", заселили се трайно в Бургас и Варна - тия се държат като господари, а нас българите ни възприемат като обслуждащ ги персонал! Скандали по магазинине, скандали по паркинзите, скандали със съседите си в наетите жилища! Ужас!

    Коментиран от #119

    10:02 29.05.2026

  • 100 А бе

    6 2 Отговор

    До коментар #98 от "Има твърде":

    Да ви почват и вас час по-скоро. Или както казва често един колега тук-да гърми АЕЦ-а и да се изчисти територията. Иначе няма спасение.

    10:03 29.05.2026

  • 101 Ще бягат

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мимо":

    Към съдилищата да съдят общината и държавата за цялата корупция и некомпетентност. Искам да осъдят и Варна и институциите и да вземат хубава пачка от данъкоплатците, защото това е редно и правилно.

    10:09 29.05.2026

  • 102 Анонимен

    6 1 Отговор
    "Инвеститорът" бая документи е фалшифицирал. Досега трябва всички сметки да сте му запорирали, включително в украйна.

    Коментиран от #107

    10:13 29.05.2026

  • 103 ХаХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #95 от "АГАТ а Кристи":

    Не съм ти другар, другарю!
    Това че тук са се настанили огромен брой руснаци-диваци и са превзели крайбрежието, не означава, че останалата малка територия, неокупирана от руснаци, трябва да я предоставим на същите тия пребоядисани руснаци, наричащи се украинци. Разлика между тях няма, едни и същи диваци и неандерталци са, да не кажа - човекоядци. Руснаците, представяни от путлер, са видими от цял свят и всички знаят че историята им е наситена с окупации на чужди територии - държат в робство 1/6 от сушата на земята. Но с какво се различават братята им украинци!? Избиват се един друг, защото човешкия живот няма стойност, важна е каузата на ВОЖДА.

    Коментиран от #117

    10:14 29.05.2026

  • 104 Преди

    0 2 Отговор
    да ни почнат нас, руснаците да видят какво става на украинските фронтове. Да не се окаже, че няма да имат барут достатъчно.

    10:15 29.05.2026

  • 105 баста,

    6 0 Отговор
    Щом жилищата са незаконно построени значи и документите за собственост са им фалшиви.Да си търсят парите от украинския инвеститор и да си заминават за Украйна.Как така уж със статут на бежанец си купуваш жилище в страната която те е приютила ВРЕМЕННО от война.Прекалено нахални станаха и украинци и руснаци тук в България.Да си заминават по родните места.

    10:18 29.05.2026

  • 106 Да.........

    7 0 Отговор

    До коментар #94 от "Зъл пес":

    Гледам, прелитащи украински коли /мощни луксозни джипове/ покрай катажиите, а те милите не ги забелязват. Нто да ги спрат, а още по-малко - да ги глобат. За сметка на това глобите валят за българите. Поне веднъж седмично получавам покана за плащане на глоба под чистачката на колата си, паркирана пред панелката ми.

    10:19 29.05.2026

  • 107 Коста

    6 0 Отговор

    До коментар #102 от "Анонимен":

    Инвеститорът нищо не е фалшифицирал. Той е давал рушвети. Фалшивицирали са държавните, общински и прочие институции. С Кадастъра ще е бъде особено интересно. И сега се кефя как тези служители се потят и притесняват кви щуротии да измислят, че да излязат сухи от водата. Нагледен пример е кмета Коцев. Който пада от Луната.

    10:20 29.05.2026

  • 108 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "не злорадствайте":

    Никой не злорадства, всички сме съгласни, че "инвеститорът" трябва да върне парите на хората. Скандалът излиза сега, защото сега почнаха да им пробутват фалшивите документи.
    А дали някои от хората знаят и са участници в схемата вече не мога да коментирам.

    10:21 29.05.2026

  • 109 анонимен

    2 4 Отговор
    Върховна глупост ще е , ако един изграден квартал се разруши. Руши се по време на война. Просто трябва да се намери начин да се узакони и да се използва за хората. Само малоумните хора могат да смятат, че дърветата и т.н. са по важни от хората. Променете законите, ако ще и да се национализира, но да се използва за хората, а не да се разрушава.

    Коментиран от #114

    10:24 29.05.2026

  • 110 Лошо....., лошо.....

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Когато властват парите":

    Ромите са цвете пред руско-украинската мафия. А и не само мафията им е престъпна, всички укро-руснаци са дребни или по-едри мошеници, пристигнали тук за да ни окрадат, а и да ни окупират отново и да ни направят роби. Да ни върнат отново 100-200 години назад.

    Коментиран от #120

    10:25 29.05.2026

  • 111 Русия

    3 0 Отговор
    Пашли на Украйну,Наркомании вас ждьот,а патом на кладбище !

    10:26 29.05.2026

  • 112 Тиквата +Шиши =💩

    3 0 Отговор
    Плащали си ток и вода, ами като консумираш нещо е нормално и да си го плащаш!!!В това селище живеят ,само Украински бандити, олигарси и хора от тяхното разузнаване. Да отиват, откъдето са дошли.

    10:27 29.05.2026

  • 113 абе то и ти се мислиш

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ганя Путинофила":

    за българин ама ние си знаем че не си и така

    10:28 29.05.2026

  • 114 ?????

    2 1 Отговор

    До коментар #109 от "анонимен":

    Ти украинския посланик ли си или друг украински гений! Само болен украински мозък може да иска узаконяване на нещо незаконно!
    Багерите да сабарят всичко, НЕМЕДЛЕНО! Панимаеш, товариш? Тук не ти е нито расия нито уктаина.

    Коментиран от #118

    10:28 29.05.2026

  • 115 Много си прав!

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Перачите на пари":

    Толкова безлюдни села има в България, защо не инвестират там, ами в земя, която не е в регулация на населено място.

    10:34 29.05.2026

  • 116 Тези нагли паразити нищо не плащат!

    2 0 Отговор
    Ние има плащаме за лежкуненето по луксозните хотели, за здравните грижи, за детските градини и даже билетите за транспорта! Марш на източния фронт, боклуци 0Оcрaинcки!!!

    10:35 29.05.2026

  • 117 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "ХаХаХа":

    Путлер ще влезе в историята като християнин избил най-много християни!!!

    10:37 29.05.2026

  • 118 анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "?????":

    Има един природен закон - НЕВЕЖЕСТВОТО Е ГОЛЯМА СИЛА!

    10:38 29.05.2026

  • 119 Да.........

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "ХаХаХа":

    Варна и Бургас и всичко по морето е окупирано от руснаци и украинци, а при нас в Павликени, кьорав украинец не се вижда! Що така бе братя!? Тук при нас - земя бол. Няма кой да копа! Каним ви най-учтиво да помагате в полската работа, щото ромите я карат само на помощи и ТЕЛК-ве и не искат да чуят за работа.
    Аааа..... хотелчето с климатика е за предпочитане, нали!? Особено ако ние от Павликени ви плащаме сметките и ви осигуряваме охолен живот на наш гръб.

    10:41 29.05.2026

  • 120 коко

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Лошо....., лошо.....":

    Прав си! Вън от България на всички руски и украински окупатори! Във Варна навсякъде се говори на руски,скоро ще стане официален във Варненская мафиотская республика!

    10:42 29.05.2026

