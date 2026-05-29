Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода

Скандалът около "незаконния град" край Варна се разраства. Кметът на града Благомир Коцев беше изслушан вчера на заседание на Общинския съвет. Той обещава скоро да бъде издаден акт за разрушаване на незаконните постройки, съобщава БНТ.
Хората, които са си купили постройки в града обаче са притеснени, като чуват, че всичко тук може да бъде разрушено. Всички казват, че са теглили кредити от банки и че документите им са проверени.
Олга: "През февруари 2026 г. месец си купихме тук дома, земята под него, имаме нотариални актове и всякакви документи. Платили сме си данъците в НАП, плащаме за ток, за вода. Тук се чувстваме прекрасно. Вижте колко е красиво."
Павел: "Ето, виждаме нотариалния акт за покупко-продажба на недвижима имот, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Тук е нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека. Има и удостоверение за постоянен адрес, тук, в местността "Баба Алено". Не искам да разрушават комплекта, защото по принцип започнах да живея тук през 2023 година. И тук нямаше нищо. И търпях всичко това с надежда, че ще има развита инфраструктура, ще има басейни, магазини. Доста пари съм вложил. И нали трябва да плащам ипотечен кредит още 20 години. За това, ако нали ще се разрушат всичко, не знам за какво ще плащам. Тук също има документ, че съм плащал данъци в общината. Т.е. ето печат от Община Варна. И тук има адрес."
Все още не е ясно какви действия могат да предприемат собствениците на имоти. Чакат информация от компания, от адвокатите ѝ, да видят какво ще им бъде предложено, търсят и консултации с адвокати.
Игор: "Опасенията ни са, че пак ще се наложи да си търсим дом, ще останем без пари и пак на улицата."
Диана: "Ние сме тук от края на февруари, имам нотариален акт от края на февруари. Планирахме след няколко седмици да се преместим тук. Преди това, докато оформяхме всичко, проверихме с български юрист всички документи. Бяхме сигурни, всичко е добре. Но след тези всички новости сме наплашени и очакваме какво ще бъде, защото сме обичайни хора, без торби с пари. Обикновени хора, да, без торби с пари, които побегнахме от Украйна, не само по своята воля, а защото е война и надявахме се тук да живеем спокойно. И сега такава е ситуация. Много сме наплашени. Надяваме се, че нещо благополучно ще се реши и ми за това ще направим каквото можем."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:50 29.05.2026
2 Мимо
Коментиран от #10, #101
08:51 29.05.2026
3 Адоре Мио
08:51 29.05.2026
4 Перо
На края за разрешителното за строеж вместо две седмици по закон чаках два месеца и архитект Жулев не беше щастлив че имам нерви да чакам.
08:52 29.05.2026
5 Да идват БАГЕРИТЕ, веднага!
Коментиран от #13
08:52 29.05.2026
6 !!!
Коментиран от #82, #84
08:52 29.05.2026
7 павела митова
Коментиран от #14, #91
08:52 29.05.2026
8 Ами сега
Коментиран от #94
08:53 29.05.2026
9 Тези на снимката горе
08:54 29.05.2026
10 Я пъ тоа
До коментар #2 от "Мимо":Кажи го на 300 хиляди руснаци в БГ.
08:54 29.05.2026
11 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Да си търсят парите от КУБ.....
Така ще се научат най-бързо!
08:54 29.05.2026
12 Обективен
Коментиран от #27
08:54 29.05.2026
13 Я пъ тоа
До коментар #5 от "Да идват БАГЕРИТЕ, веднага!":Конфискация му е майката.
Да стане децки.лагер или друго социално заведение.
Държавата да го ползва.
Коментиран от #75
08:55 29.05.2026
14 Я пъ тоа
До коментар #7 от "павела митова":България за българите
И руснаците вън от България.
Коментиран от #21
08:56 29.05.2026
15 ,,,,,,
Коментиран от #99
08:56 29.05.2026
16 не злорадствайте
Коментиран от #22, #108
08:57 29.05.2026
17 Колко Държави Има ?
И Може ли да се Вярва ?
На тази Държава ?
08:58 29.05.2026
18 Тук четем имена на мъже
- Павел,
които по техните думи били вложили много пари.
Защо тези мъже не са на фронта, а безчинстват в България?
Коментиран от #31
08:58 29.05.2026
19 .....
08:59 29.05.2026
20 Перачите на пари
Дошли на морето да строят.
Да строят в селата като им се строи толкова много.
Коментиран от #115
08:59 29.05.2026
21 дайте да дадем
До коментар #14 от "Я пъ тоа":Тези на са руснаци! Щом ги брани украинската посланичка! Бандитизъм! Завладяна държава!
09:00 29.05.2026
22 Ако си купил крадена кола
До коментар #16 от "не злорадствайте":по всички закони колата отива при първия си собственик.
Това, че си купил крадена кола е ТВОЙ ПРОБЛЕМ и си търсиш парите от оня, който ти е продал крадената кола.
Аналогична е ситуацията с тези укри, които между другото би трябвало да са на фронта, а не да почиват по българските курорти.
09:00 29.05.2026
23 Елена
09:01 29.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Питане
09:02 29.05.2026
26 Архимандрисандрит Бибиян
09:02 29.05.2026
27 Имаме ! - Дуки !
До коментар #12 от "Обективен":Още съжалявам !
Че оставих Тази работа на Жена ми !
Жени !
09:03 29.05.2026
28 урко
09:04 29.05.2026
29 Ганя Путинофила
Не чуват дори техният идол путин, който каза, че са едно племе!
Коментиран от #113
09:05 29.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ЧИП
До коментар #18 от "Тук четем имена на мъже":На тебе и на всички които задават този и подобни въпроси- Ами ако се чувстват руснаци и не искат да воюват срещу своите? Знаеш ли какво му е в сърцето и душата,или да стои в Украйна и да насочва ударите на руските ракети и дронове?
09:07 29.05.2026
32 Жбръц
09:07 29.05.2026
33 Дохтар
09:08 29.05.2026
34 Не може да
09:08 29.05.2026
35 авантгард
09:09 29.05.2026
36 Чухте ли?
09:09 29.05.2026
37 Укри
Коментиран от #40
09:12 29.05.2026
38 Преди
09:13 29.05.2026
39 Перо
09:13 29.05.2026
40 Теглили
До коментар #37 от "Укри":са кредити.
09:13 29.05.2026
41 Агент Стойчев
Агент Стойчев СТАРАТА държавна сигурност
09:15 29.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 БангарангаОвци
И престъпници по върховете на всички държавни институции, чиито заплати щедро плащаме.
Оплетени са като свински черва.
Две мафии на две държави се сляха.
Тази свинщина само атомна бомба или козлодуйска авария ще изрине.
09:17 29.05.2026
44 Стоян
09:17 29.05.2026
45 В Царство България преди 1944
09:18 29.05.2026
46 ПИЧ
09:18 29.05.2026
47 Коста
09:20 29.05.2026
48 пенсионер
Коментиран от #54
09:21 29.05.2026
49 НИКОЙ НИЩО
Коментиран от #55, #57
09:23 29.05.2026
50 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:23 29.05.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 обикновени мигранти . може да станат
09:25 29.05.2026
53 Бъл (Х) ария, страната на възможностите
09:25 29.05.2026
54 Коста
До коментар #48 от "пенсионер":Нищо не заменят господин Пенсионер. Удостоверенията за търпимост само констатират. Не ти дават никакви права на една незаконна постройка. Тя си остава незаконна. Нищо не можеш да правиш с нея освен козметични ремонти.
09:25 29.05.2026
55 .....
До коментар #49 от "НИКОЙ НИЩО":А Бг кога ще осъди незаконната сеч и незаконните строежи?
Коментиран от #59
09:25 29.05.2026
56 Кметицата на Красно село
Няма кой да я разследва!
09:26 29.05.2026
57 Тцтцтц
До коментар #49 от "НИКОЙ НИЩО":Временни бежанци,които се опитват да правят незаконни селища, тва е за европейски съд. Незаконна сеч и заграбване на земя в чужда държава.
Коментиран от #70
09:27 29.05.2026
58 секта
09:28 29.05.2026
59 Виновни са общината
До коментар #55 от ".....":И строителя,но не и собствениците. Те се явяват добросъвестни купувачи и нямат вина че некои българи за големи пари са продали земя която не би следвало.
09:29 29.05.2026
60 Поръсен с джоджен
Плащал неплащал краденото си е крадено.
Прецакани сте.
09:30 29.05.2026
61 Поръсен с джоджен
Ядец.
09:31 29.05.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ООрана държава
09:32 29.05.2026
64 Герп боклуци
09:33 29.05.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Питане
Коментиран от #76
09:34 29.05.2026
67 Кмета
09:37 29.05.2026
68 койдазнай
09:38 29.05.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Въпросът е
09:39 29.05.2026
72 Аз по красиво и естетично
09:39 29.05.2026
73 Кой ползен идиот от Брюксел
09:39 29.05.2026
74 А бе
09:40 29.05.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Коста
До коментар #66 от "Питане":Къв Варненските Съдилища. В болшинството си Най-про3тите съдии, произлезли от ВСУ, ТУ, ИУ. Познават се с адвокатите във Варна, произлезли от същите Катедри. И правещи правен турлу гювеч.
09:41 29.05.2026
77 Българин
09:41 29.05.2026
78 .....
09:41 29.05.2026
79 е герберите и новата протурска
09:43 29.05.2026
80 Ужас
09:46 29.05.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Мнение
До коментар #6 от "!!!":Не да се разрушават, а да се КОНФИСКУВАТ!
Коментиран от #90
09:46 29.05.2026
83 Някой
А тия "собственици" на незаконни постройки в тоя анклав, да си търсят обещитение от украинския "бизнесмен" за сабарянето на "техните" жилища. От самото начало те са били на ясно, че всичко е незаконно, но понеже тук е разграден двор, са се надявали да окупират част от апетитните територии в България. Тия постепено се превръщат в наши господари!
Сигурен съм, че това не е единствената окупирана територия у няс от тия мафиоти. Слънчев бряг също е напълно окупиран. Нашествениците се настаниха в най-луксозните хотели там и с топ не можеш ги прогони.
Коментиран от #95
09:48 29.05.2026
84 Ша ни мачкат
До коментар #6 от "!!!":Ами точно затова няма да ги съборят.Страх ги е че после ще почнат да ги чистят един след друг.Укроплимето е отмъстително,а сега и еврогеъзерите го защитават със зъби и нокти.Но дано да имат смелост да ги премахнат.
09:48 29.05.2026
85 Механик
Малеее кви сте кърлежи, малеее!!!
Що си не купи къщурка в някое изоставено от държавата видинско село, като нямаш торба с пари и бягаш от войната? Там война няма и къщичките са точно като за хора дето нямат торба с пари.
Коментиран от #96
09:49 29.05.2026
86 Питане
09:49 29.05.2026
87 Тарас булба
В Украйна и в момента живеят хора,а и нали са патриоти,на фронта и той е в Украйна.
Както искаме отговорност от българските власти,които са допуснали и не реагирали на това безобразие и на това заграбване на територия,така всички украинци,ако не подлежат на разследване и съд,трябва да бъдат екстрадирани!
09:49 29.05.2026
88 Първо да започнем
09:50 29.05.2026
89 Само питам
09:50 29.05.2026
90 Идеята е добра, но.....
До коментар #82 от "Мнение":Ако се конфискуват, тия "собственици" по съдебен път и пари под масата ще си върнат незаконните палати. Затова - багерите да работят и да събарят подред!
09:51 29.05.2026
91 Когато властват парите
До коментар #7 от "павела митова":Прав си,не стига че ромляните са ни превзели,а сега и укри ни почват.Ще ни заличат от тоя свят.
Коментиран от #110
09:52 29.05.2026
92 Пирамиди, фараони
Човекът взе парите, каза чакай малко...
е тая песен на Володята от 95-та ми идва наум сега... ще има много разплакани хора... но затова е виновна и държавата по-скоро общината. Абе вие във Варна сте големи корумпета бе, дайте научете ни нас на някоя схемичка.. то Варна братко колони руска пардон украинска
09:52 29.05.2026
93 Коста
09:53 29.05.2026
94 Зъл пес
До коментар #8 от "Ами сега":Много логичен коментар,браво.Нас ни съсипват от изисквания,но за глезените укри са услужливи.Но пък има и друго предположение.Може би укромаф...им дава от парите дето ЕС взима от нас.
Коментиран от #106
09:55 29.05.2026
95 АГАТ а Кристи
До коментар #83 от "Някой":"Другарю",
Много съм далече от мисълта да съм адвокат на украинците. За съм, да се събори комплекса. Но, като казваш "А", трябва да кажеш и "Б".
"Анклав" - ДА.
НО АНКЛАВА на "асвабадителите", с ПОМОЩТА на неандерталката, раздавайки Бг паспорти на килограм е достигнал такива размери, че скоро се очаква референдум за автономия !
Коментиран от #103
09:58 29.05.2026
96 Ааа
До коментар #85 от "Механик":Там няма море и басейни. Има огромни комари.
09:59 29.05.2026
97 Тиква
10:00 29.05.2026
98 Има твърде
Тъй че най-напред да се види какво правим с всичките тия руснаци. Украинците са бежанци повечето, пък и са далеч по-малко.
Коментиран от #100
10:00 29.05.2026
99 ХаХаХа
До коментар #15 от ",,,,,,":Временно били тука?! Само за следващите няколко хиляди години. Храним ги, поим ги, настаняваме ги в най-луксозните хотели...... А "временно прибиваващите бежанци от войната" строят незаконни градове и се установяват тук завинаги!
SOS !!!!!!
Познавам украински "бежанци", заселили се трайно в Бургас и Варна - тия се държат като господари, а нас българите ни възприемат като обслуждащ ги персонал! Скандали по магазинине, скандали по паркинзите, скандали със съседите си в наетите жилища! Ужас!
Коментиран от #119
10:02 29.05.2026
100 А бе
До коментар #98 от "Има твърде":Да ви почват и вас час по-скоро. Или както казва често един колега тук-да гърми АЕЦ-а и да се изчисти територията. Иначе няма спасение.
10:03 29.05.2026
101 Ще бягат
До коментар #2 от "Мимо":Към съдилищата да съдят общината и държавата за цялата корупция и некомпетентност. Искам да осъдят и Варна и институциите и да вземат хубава пачка от данъкоплатците, защото това е редно и правилно.
10:09 29.05.2026
102 Анонимен
Коментиран от #107
10:13 29.05.2026
103 ХаХаХа
До коментар #95 от "АГАТ а Кристи":Не съм ти другар, другарю!
Това че тук са се настанили огромен брой руснаци-диваци и са превзели крайбрежието, не означава, че останалата малка територия, неокупирана от руснаци, трябва да я предоставим на същите тия пребоядисани руснаци, наричащи се украинци. Разлика между тях няма, едни и същи диваци и неандерталци са, да не кажа - човекоядци. Руснаците, представяни от путлер, са видими от цял свят и всички знаят че историята им е наситена с окупации на чужди територии - държат в робство 1/6 от сушата на земята. Но с какво се различават братята им украинци!? Избиват се един друг, защото човешкия живот няма стойност, важна е каузата на ВОЖДА.
Коментиран от #117
10:14 29.05.2026
104 Преди
10:15 29.05.2026
105 баста,
10:18 29.05.2026
106 Да.........
До коментар #94 от "Зъл пес":Гледам, прелитащи украински коли /мощни луксозни джипове/ покрай катажиите, а те милите не ги забелязват. Нто да ги спрат, а още по-малко - да ги глобат. За сметка на това глобите валят за българите. Поне веднъж седмично получавам покана за плащане на глоба под чистачката на колата си, паркирана пред панелката ми.
10:19 29.05.2026
107 Коста
До коментар #102 от "Анонимен":Инвеститорът нищо не е фалшифицирал. Той е давал рушвети. Фалшивицирали са държавните, общински и прочие институции. С Кадастъра ще е бъде особено интересно. И сега се кефя как тези служители се потят и притесняват кви щуротии да измислят, че да излязат сухи от водата. Нагледен пример е кмета Коцев. Който пада от Луната.
10:20 29.05.2026
108 Някой
До коментар #16 от "не злорадствайте":Никой не злорадства, всички сме съгласни, че "инвеститорът" трябва да върне парите на хората. Скандалът излиза сега, защото сега почнаха да им пробутват фалшивите документи.
А дали някои от хората знаят и са участници в схемата вече не мога да коментирам.
10:21 29.05.2026
109 анонимен
Коментиран от #114
10:24 29.05.2026
110 Лошо....., лошо.....
До коментар #91 от "Когато властват парите":Ромите са цвете пред руско-украинската мафия. А и не само мафията им е престъпна, всички укро-руснаци са дребни или по-едри мошеници, пристигнали тук за да ни окрадат, а и да ни окупират отново и да ни направят роби. Да ни върнат отново 100-200 години назад.
Коментиран от #120
10:25 29.05.2026
111 Русия
10:26 29.05.2026
112 Тиквата +Шиши =💩
10:27 29.05.2026
113 абе то и ти се мислиш
До коментар #29 от "Ганя Путинофила":за българин ама ние си знаем че не си и така
10:28 29.05.2026
114 ?????
До коментар #109 от "анонимен":Ти украинския посланик ли си или друг украински гений! Само болен украински мозък може да иска узаконяване на нещо незаконно!
Багерите да сабарят всичко, НЕМЕДЛЕНО! Панимаеш, товариш? Тук не ти е нито расия нито уктаина.
Коментиран от #118
10:28 29.05.2026
115 Много си прав!
До коментар #20 от "Перачите на пари":Толкова безлюдни села има в България, защо не инвестират там, ами в земя, която не е в регулация на населено място.
10:34 29.05.2026
116 Тези нагли паразити нищо не плащат!
10:35 29.05.2026
117 Мнение
До коментар #103 от "ХаХаХа":Путлер ще влезе в историята като християнин избил най-много християни!!!
10:37 29.05.2026
118 анонимен
До коментар #114 от "?????":Има един природен закон - НЕВЕЖЕСТВОТО Е ГОЛЯМА СИЛА!
10:38 29.05.2026
119 Да.........
До коментар #99 от "ХаХаХа":Варна и Бургас и всичко по морето е окупирано от руснаци и украинци, а при нас в Павликени, кьорав украинец не се вижда! Що така бе братя!? Тук при нас - земя бол. Няма кой да копа! Каним ви най-учтиво да помагате в полската работа, щото ромите я карат само на помощи и ТЕЛК-ве и не искат да чуят за работа.
Аааа..... хотелчето с климатика е за предпочитане, нали!? Особено ако ние от Павликени ви плащаме сметките и ви осигуряваме охолен живот на наш гръб.
10:41 29.05.2026
120 коко
До коментар #110 от "Лошо....., лошо.....":Прав си! Вън от България на всички руски и украински окупатори! Във Варна навсякъде се говори на руски,скоро ще стане официален във Варненская мафиотская республика!
10:42 29.05.2026