Ето я къщата в Италия, заради която Николета Лозанова и Ники Михайлов зарязват България (СНИМКИ)

Николета Лозанова и Ники Михайлов явно вече са направили голямата крачка към новия си живот извън България. След слуховете, че звездната двойка планира да се установи в Италия, Intrigi.bg разкри и мястото, в което двамата очевидно вече прекарват все повече време. По информация медията цената на впечатляващата резиденция надхвърля 2 милиона евро.
Огромният имот е разположен сред типичен италиански пейзаж с дълга алея от кипариси, просторни зелени площи, масивен двор и огромен воден басейн, който обикаля почти цялата фасада на къщата.
Архитектурата е в изчистен тоскански стил – високи арки, каменни настилки, земни цветове и усещане за абсолютен лукс, но без показност. Именно подобен тип имоти през последните години се превърнаха в любими на богати европейци, търсещи спокойствие, дискретност и живот далеч от шума на големите градове.
Според източници, близки до семейството, именно Николета е настоявала за покупката. Моделката отдавна мечтаела за живот извън България и била влюбена в италианския стил, кухня и начин на живот. Ники Михайлов също бил запленен от идеята семейството им да живее на по-спокойно и защитено място.
Прави впечатление, че в последните месеци Николета все по-често публикува кадри именно от този имот – разходки с малката Борислава, семейни вечери, спокойни следобеди край водата и почти никакви следи от типичния столичен светски живот, с който НиЛо години наред бе свързвана.
Двамата вече подготвят окончателното си преместване, а Италия ще бъде новата им основна база. Не е изключено Ники и Николета да запазят имоти и в България, но планът им бил все по-дълго да пребивават в новото си италианско убежище, което е във финален ремонт.
Налу уж сме всички страни в клуба на богатите едно семейство?
Или не сме, а р0з0ви понита?
ЧУЖДЕНЦИ, КОИТО ИМАТ ДОХОД ОТ ЧУЖБИНА, могат да изберат да плащат ФИКСИРАНА СУМА КАТО ДАНЪК от 140 000 евро на година. Ако двамата изкарват по 2 милиона, а те изкарват и повече, то ще платят вместо 10% или 400 000 тук към 7% или 200 000 там. Ако са на по 10 милиона, вместо по 2 000 000 данъци, 280 000 данъци. Ето това е разковничето за любовта към Дубай, Кипър, Малта, Монако, Италия, даже Гърция(има същата опция за фиксиран данък за чужденци с доход от чужбина), скоро и Турция(след патакламата в Иран обявиха 20г при 0 данък да привлекат изнасящите се от Дубай), Малдивите и т.н. зони с облекчени данъчни режими / офшорни зони.
И грам не ги критикувам. Ако жената не беше с работа да трябва физически да е тук, досега и аз да съм си бил шута. Не че 10% плосък данък е тежък. Напротив, добре си е и с радост плащам повече, защото се осигурявам на максимума. Но вече вървят идеи за прогресивен, вдигане на ставки. И от там става все по-опасно, че ще се вдигне рязко данъчната тежест. Решението ми за тогава- прихода на жената се жертва, защото след данък 20-30% ще ми е като да сме без нейните пари вкъщи така или иначе, и бия шута към чужбина на стари години.
И само интересен факт. Същото решение са направили само за 2025 над 250 000 германци. От там въпреки лудия темп на имиграция
И само интересен факт. Същото решение са направили само за 2025 над 250 000 германци. От там въпреки лудия темп на имиграция са с нето само 9000 влезли в страната. Испания, Франция, Холандия, Великобритания всички постоянно губят хора от средната класа, които бягат от "хубавото", "социалното", "справедливото", "солидарното" и преки данъци по 50-60% от дохода плюс непреки- ДДС, акцизи, данък имот, данък МПС, СО2 квоти(оскъпяват енергията) и т.н. до 70-80% от дохода. В един момент при високите цени в Дубай си правят сметка, че 4-5000 повече нето на месец компенсират и даже са по-богати от в родната страна.
08:02 29.05.2026
4 хаха
До коментар #1 от "ИВАН":Всъщност двамата са си изкарали честно парите и са изкарали в пъти повече на футболния клуб, модната агенция, рекламодатели, направили са куп зрители щастливи. Евала им за даденото от Бог като гени и талант, умения да го оползотворят и да дадат на хората нещо, за което са били щастливи да плащат. Мач без Михайлов или друга звезда за милиони би ли гледал с интерес? Примерно В група. Ама с Михойлов, Стоичков, Роналдо би. И би платил и 100 евро билет, 100 за тениска с името им, 100 за пуканки на стадиона, би си купил афтършейва, рекламиран от тоя човек. И това създава не само радост, а хиляди работни места.
08:07 29.05.2026
19 хаха
До коментар #10 от ""истински" българи":Виж, на Запад имат същия проблем и наричат избягалите еничари или предатели. А всъщност е бягство от високите данъци наистина. Представи си, че някак наследяваш 100 000 000 и почваш да изкарваш само от лихви 1 000 000 на година(инвестиционен фонд, акции, биткойн, сметка в банка не в България, щото тук лихвите са 0). НАП ти иска от тях 100 000, но се чува, че скоро ще прави данъка прогресивен или поне има огромен шанс ЕЦБ да натисне за това и ще ти търсят по 300-400 000 данък. Би ли се изнесъл в Италия да си купиш къща за 50-100 000 и да плащаш 140 000 годишно само данък или би плащал 400 000 и така да ти се губят едни 260 000 годишно, а с времето да е още по-тежко, защото, ако тия 260 000 стоят в сметката и с времето се олихвява всичко останало, за 10-15г парите ти ще са станали от 100 000 000 поне 150 000 000?
И тук давам пример с наистина богат човек като Лозанова и Михайлов, но същото важи и за лекар, адвокат, програмист, собственик на дребен бизнес, финансист. Който може да се изнесе, го прави. ЕС просто прекалява яко с данъците и отдавна по кривата на Лафер е в зоната на отказ от плащане на данък заради високата ставка. Скоро ще наложат данък и на водата и въздуха, защото без ДВГ няма акциз от гориво и губят милиарди, без пушене пак няма акциз и т.н. И от там всеки ден мислят нов данък и как е за здраве, природа, спасяване на гущерчета на поляната в парка....
08:20 29.05.2026
21 хаха
До коментар #15 от "Хаха":ОК. Правил съм сметки за финансови инструменти и веднага мога да ти кажа. Нека са изкарали за 10г активна кариера по 50 милиона и са ги инвестирали в инвестиционен фонд/частна банка. Говорим проста схема без бизнеси, без трейдинг, за да е по-лесно за разбиране. Имат 100 000 000 капитал в портфолио от акции, ДЦК и т.н. каквото е купил фондът. Ако харчат под 150 000 евро на месец, за 10г при дивиденти от 4% и ръст 0 на акциите(невъзможно за пазара, но някои големи компании всъщност са така- Нестле, Кока Кола не растат като цена, но дават стабилно 5-6% дивидент всяка година примерно), инфлация 2-3% ПАРИТЕ СТАВАТ ДВОЙНО В СМЕТКАТА САМО ОТ РЕИНВЕСТИРАНЕ НА НЕПОХАРЧЕНОТО ОТ ГОДИНАТА И ИЗХАРЧЕНИ ОТ ТЕБ 150 000 х 12 х 15 х Х(това е също изненада- смятал съм с индексиране на разхода с инфлацията, т.е. година 2 154500 на месец разход и т.н.) - има, няма 30-40 000 000. А с по-рисков капитал може да имаш приходи от дивидент и поскъпване на акциите и по 7, 10%.
Това същото е правилото за частен пенсионен фонд. Тук просто е с харчене на много под процента смятан за пенсия, защото капиталът е достатъчно голям годишно да харчиш 1-2 % от него максимум. При пенсиите се смята 4% от сумата разход на година за 30г да свършат парите. Под 2-2.5% всъщност почва да расте и да не свършват никога. Бъфет е известен, че това му е тактиката за инвестиране. За 30-40г вече капиталът индексиран с инфлацията е по 2-3, без отчитане на инфлацията сумата стои като по 10- имаш милиарди, но пъ
08:34 29.05.2026
22 хаха
Това същото е правилото за частен пенсионен фонд. Тук просто е с харчене на много под процента смятан за пенсия, защото капиталът е достатъчно голям годишно да харчиш 1-2 % от него максимум. При пенсиите се смята 4% от сумата разход на година за 30г да свършат парите. Под 2-2.5% всъщност почва да расте и да не свършват никога. Бъфет е известен, че това му е тактиката за инвестиране. За 30-40г вече капиталът индексиран с инфлацията е по 2-3, без отчитане на инфлацията сумата стои като по 10- имаш милиарди, но пък харчиш не 150 000, а почти милион на месец. И тези хора не искат грам да плащат данък за поскъпване на акции, приход от капитала, защото той изяжда прихода и от там вместо 150 000 става, че трябва да харчиш 60-70000 примерно.
И, не, за дребни инвестиции по 5-10000, 100000 това не става. Никой не планира фонд за харчене на 100-200 на месец, а и банките под 10 милиона не ти обръщат внимание и не предлагат такива продукти.
08:35 29.05.2026
До коментар #6 от "морския":Да си вземат и авторката.Пфу...
26 хаха
До коментар #13 от "Всички богаташи":Пусни си видео от разходка в Монако, Дубай, Капри в Италия и виж колко зле живеят. Живи да ги оплачеш тия хора. Или пък, ако си в София, мини в Бояна и виж къщите. Ужас! Друго си е в панелката.
08:42 29.05.2026
