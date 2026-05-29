Дмитрий Медведев: Спокойният ви сън свърши! Подгответе се за още дронове
  Тема: Украйна

29 Май, 2026 18:48 1 240 77

  • русия-
  • украйна-
  • галац-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • дмитрий медведев-
  • володимир зеленски

Медведев заяви, че все още трябва да се установи на коя държава принадлежи дронът, но добави, че "импотентните" европейски лидери трябва да спрат да изразяват възмущение от инцидента, тъй като те участват пряко във войната срещу Русия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на влиятелния Съвет за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев, предупреди днес с остър тон европейските лидери, че дронове ще продължат да навлизат в техните страни и да лишават населението им от спокоен сън, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Изказването на Медведев идва, след като НАТО обвини Москва в безразсъдно поведение и обеща да "защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците", като реакция на инцидент в Румъния, която съобщи, че руски дрон се е разбил в жилищен блок в град Галац по време на атака срещу съседна Украйна.

Медведев заяви, че все още трябва да се установи на коя държава принадлежи дронът, но добави, че "импотентните" европейски лидери трябва да спрат да изразяват възмущение от инцидента, тъй като те участват пряко във войната срещу Русия.

"Нека се подготвят: това ще продължи да се случва", посочи в изявление Медведев и допълни: "Води се война! И гражданите на държавите от Европейския съюз, както и населението на воюващите страни, няма да могат да спят спокойно. Особено на онези места, където има заводи за дронове за нуждите на бандеровските формирования. Тъй че си затваряйте устата. Това е само началото!".

"В края на краищата, европейски дронове, резервни части за тях и други оръжия, да не говорим за разузнавателна информация, се използват всеки ден в атаки срещу нашата страна. В резултат на техните действия се нанасят щети на жилищни сгради, в които загиват наши мирни граждани“, заяви Медведев.

"Граждани на ЕС, трябва да разберете, че вашите власти едностранно влязоха във война с Русия", отбеляза руският политик, цитиран от ТАСС.

Той призова европейците да бъдат бдителни и да не се изненадват от нищо.

"Спокойният ви сън свърши. Вие обаче знаете, кой е отговорен и защо!", обобщи Медведев.

Руският президент Владимир Путин е бил информиран за инцидента с дрона в Румъния, съобщи по-рано днес ТАСС, а руското външно министерство заяви, че Москва ще реагира незабавно на ответното решение на Румъния да затвори руското Генерално консулство в Констанца.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    30 20 Отговор
    Власите могат да забравят за излаз на море.

    Коментиран от #44

    18:49 29.05.2026

  • 2 УКРАЙНА 🇺🇦

    23 38 Отговор
    А вас какво ви чака

    Коментиран от #49

    18:50 29.05.2026

  • 3 Българин

    34 40 Отговор
    Бабичката Митро фанова вън!!

    Коментиран от #8

    18:50 29.05.2026

  • 4 Винету

    33 11 Отговор
    Яко баце,гаранция се вижда по статиите във фракти че не само съня им свършва а и парите

    18:50 29.05.2026

  • 5 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    25 48 Отговор
    Аз съм българче (копейче)

    Аз съм българче и силна
    майка мене е родила;
    но копейка станах злобна
    и Русия е по-мила.

    Аз съм българче. Обичам
    нашите планини зелени,
    но по-свидни са и мили
    руските блата за мене.

    Аз съм българче свободно,
    в край свободен аз живея,
    но за руските окови
    аз мечтая и копнея.

    Аз съм българче и расна
    в дни велики, в славно време,
    син съм на земя прекрасна,
    но за нея не ми дреме!

    Коментиран от #13, #24, #29, #32

    18:50 29.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 37 Отговор
    тия алкаши и гномчета некви , най-накрая някой ще ги вземе насериозно и от Масквата наистина ще остане едно езеро(радиоактивно)

    Коментиран от #17, #21

    18:51 29.05.2026

  • 7 Наритай руснак

    27 38 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    Коментиран от #14, #33

    18:51 29.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ТОЗИ МЕ КЕФИ

    32 20 Отговор
    ИСКАМ ТОЙ ДА БЪДЕ ПРЕЗИДЕНТ НА РУСИЯ И ТОГАВА ЕВРОПАПАГАЛИТЕ ДА ВИДЯТ КАК СЕ КЪРПА ДЪРПА.

    Коментиран от #15, #27

    18:52 29.05.2026

  • 10 Добри новини

    17 23 Отговор
    НАТО свиква спешно военния съвет на организацията, САЩ застават твърдо на адекватна позиция заради Румъния!
    Определя се санитарен минимум за руските дипломати валиден за всяка държава! Готвачите, чистачите, градинарите, електротехниците са с чинове от ФСБ, СВР и ГРУ, и подлежат на незабавно изгонване. .
    Или да наемат фирми, като другите посолства или да си готвят и отпушват каналите сами!

    18:52 29.05.2026

  • 11 НАТОпорчен

    19 29 Отговор
    Дръгливата московска мечка има як сърбеж и иска НАТО да я почеше здраво по гърбината!

    18:52 29.05.2026

  • 12 Власите

    18 21 Отговор
    Власите затвориха руското консулството в Констанца и изхвърлиха консула.

    18:52 29.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    17 26 Отговор

    До коментар #7 от "Наритай руснак":

    С кирка не е ли по лесно ?

    18:53 29.05.2026

  • 15 Касата

    19 23 Отговор

    До коментар #9 от "ТОЗИ МЕ КЕФИ":

    Медведев е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    18:54 29.05.2026

  • 16 Бау

    15 28 Отговор
    Драги ми русофили. Следващия път когато посмеете да коментирате как Русия никога никого не заплашва и не напада - разпечатайте си тази статия и си я натъпчете там където само Владимир Владимирович е бил.

    18:54 29.05.2026

  • 17 А бе мачока

    12 10 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пак ли мяучкаш на гладно

    18:54 29.05.2026

  • 18 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    12 23 Отговор

    До коментар #13 от "Ти си просто":

    Купи си буквар и марш на магистралата да дyxaш на тираджиите !

    Коментиран от #28, #39, #41

    18:55 29.05.2026

  • 19 Нямат край

    14 21 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    18:55 29.05.2026

  • 20 Баба Радка

    13 19 Отговор
    Що пий толкоз много това момче? Изкуфел ми се чини.

    Коментиран от #61

    18:56 29.05.2026

  • 21 Ъхъ

    13 8 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И ако това случайно се случи ти какво, ще живееш в някаква защитена розова сфера ли? Никак не си умен, дори откровено тъъъп!

    Коментиран от #37

    18:56 29.05.2026

  • 22 И Киев е Руски

    13 10 Отговор
    Е, не винаги е Заговезни за западния добитък

    18:56 29.05.2026

  • 23 Медведев е идiот

    17 16 Отговор
    Путин също, тези които им симпатизират са още по-зле.

    Коментиран от #56

    18:56 29.05.2026

  • 24 Кривчо

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Ах ти зайче-байче! Как го съчини?

    Коментиран от #35

    18:57 29.05.2026

  • 25 Шмекер Копейкин празнодумеца

    12 8 Отговор
    Този е същия като Kъconишkoв, само дърдори врели некипели. Никаква полза няма от него.

    Коментиран от #31

    18:57 29.05.2026

  • 26 баба абсурдана

    11 11 Отговор
    Заплаши ли Д.Медведев, означава, че руснаците са го позагазили военно според техните очаквания.

    18:57 29.05.2026

  • 27 Ще стане лошо за руснаците :)

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "ТОЗИ МЕ КЕФИ":

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    18:57 29.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Булпсихопатъ

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Може да замениш руски с турски и ще си шампион.

    18:58 29.05.2026

  • 30 Чудесен отговор

    8 10 Отговор
    Направо в центъра!
    Със
    Провокатори и сътрудници
    Точно така трябва
    Те от друго не понимают!!!

    18:58 29.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Въпрос

    11 11 Отговор

    До коментар #5 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Фашагите от Kiiw ли те научиха на тази улична поезия или ?

    18:58 29.05.2026

  • 33 Русофобията очевидно е

    13 9 Отговор

    До коментар #7 от "Наритай руснак":

    вредна за Европа. Но доходна за за шепа психопати. Ти едва ли си един от тях, иначе нямаше да клечиш тук за центове.

    18:59 29.05.2026

  • 34 Пич

    8 11 Отговор
    Яко изказване Медведка! Кефиш ме! Те ти звънна......

    Коментиран от #42, #51

    18:59 29.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Всички

    13 13 Отговор
    руснаци смърдите на мърша.

    Коментиран от #43, #59

    19:00 29.05.2026

  • 37 Розовото пони Путин 🦄

    10 8 Отговор

    До коментар #21 от "Ъхъ":

    И аз съм в розова сфера. Целият бункер, който обитаваме с Песков от 4г е боядисан в розово н🦄👯‍♂️😂

    19:00 29.05.2026

  • 38 Какъвто оператора, такъв и дрона

    10 9 Отговор
    Пияният дрон е объркал курса.

    Коментиран от #57

    19:00 29.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    8 8 Отговор

    До коментар #28 от "Е ти нали":

    На какво да ти дyxaм negaлчо, на пъпа ли ?

    Коментиран от #46, #50

    19:01 29.05.2026

  • 41 Жалки продажни центаци 🤪🤡

    9 7 Отговор

    До коментар #18 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    центовете свършват и центаците ревът истерично, браво !

    19:02 29.05.2026

  • 42 звЪнни му

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    Вече няколко пъти казах, че ходиш по левия бряг.

    19:02 29.05.2026

  • 43 Въпрос

    4 6 Отговор

    До коментар #36 от "Всички":

    По себе си ли съдиш или се случва при сутрешно събуждане ?

    19:02 29.05.2026

  • 44 Хаха хаха ха

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Медведчук пак е прекалил със самагона. И не вижда, че Русия пътува към СССР

    19:03 29.05.2026

  • 45 Почерпило се

    8 7 Отговор
    повечко ма бабо Радке!

    19:03 29.05.2026

  • 46 Буда

    3 6 Отговор

    До коментар #40 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Където желаеш фаши …

    19:04 29.05.2026

  • 47 Дзак

    4 8 Отговор
    Затова трябва Радев да има твърда позиция за оръжия и пари за войната!

    Коментиран от #67

    19:04 29.05.2026

  • 48 пенсионер

    8 9 Отговор
    Този гаргите ли плаши. Явно си е взел дозата водка и наркотик. Бягай и се крий в бункера при путин че да не те уцели в главата някой украински дрон, пияндуртик такъв.

    Коментиран от #60

    19:05 29.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Съвет

    3 6 Отговор

    До коментар #40 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Питай изтривача дето те допуска да пишеш нецензурни изрази и обиди … хихи

    19:06 29.05.2026

  • 51 Отец Дионисий

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    Звънни на попа чадо.

    19:06 29.05.2026

  • 52 Я вижте

    9 3 Отговор
    Идиот.

    19:07 29.05.2026

  • 53 Не натягайте пружината!

    2 8 Отговор
    На запада трябва да му е ясно, че колкото Русия се чувства по-застрашена, толкова техните шансове за оцеляване падат. Щели наборна служба да въвеждат. Кого ще наберат, разовобузковци с неустановен пол? Войната била технологична, дронова и намсиква. Когато започне истинска война, тя ще е ядрена, кратка и безразлична към каквито и да е ценности.

    Коментиран от #69

    19:07 29.05.2026

  • 54 Ей това да си руснак е Божие наказание

    7 5 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️

    Коментиран от #64

    19:08 29.05.2026

  • 55 Димата

    7 2 Отговор
    Всеки де превзема Финландия по два пъти ,Захарова му помага

    19:09 29.05.2026

  • 56 Чебурашка

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Медведев е идiот":

    То пък вий сте мноо убави!

    19:09 29.05.2026

  • 57 Град Козлодуй

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "Какъвто оператора, такъв и дрона":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    19:10 29.05.2026

  • 58 емил

    6 6 Отговор
    "Изказването на Медведев идва, след като НАТО обвини Москва в безразсъдно поведение и обеща да "защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците","
    Тези Евро..гейове с гол зад..ник ли ще защитяват всеки сантиметър ? когато никоя страна няма досттатъчно ПВО системи даже Германия която е купила за 3.5 Милиарда Израелското ПВО система не е монтирана и не работи . Американските бази в Близкият Изток не можаха не да защитят тези страни където се намират -- а себе си . ? Русия има нужда от нов лидер---силен , решителен , смел който може да поеме огромната отговорност за Русия и да гарантира нейната Национална Безопасност . Който да отговаря на Евро..гейовете в стил от който те разабира на техният език особено за Англосаксонците . Докато Путин освен да фъфли , да хленчи да се оплаква на Руският народ когато от СВО се превърна в широкомащабна война срещу Запада когат повече от 50 страни участват в конфликта а той продължава същата стратегия от 5 години насам нищо не се промени -- някое село или квартал превзели ? . Западът трябва да почувства войната трябва да се пренесе там нека да знаят какво значи Война --хиляди убити , осакатени кръв , и страдания на милиони , разрушена инфраструктура когато навсякъде и всеки момент могат да бъдат убити страх което да цари при тях .. Сега те финансират войната има лицемери предатели които жертват живота на нацията си и са готови да пожертват и последният Украинец . Къде го има да се сражават и д

    19:10 29.05.2026

  • 59 Да ти е в е

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "Всички":

    куче майка ти

    19:10 29.05.2026

  • 60 Гробар

    0 4 Отговор

    До коментар #48 от "пенсионер":

    Знам. Че искаш. Неистово. Да ми нала. паш .ра дълбоко. В гърлото. Но потърпи. Нареди се. На опашката. Хубавите неща. Стават бавно. Трябва. Да можеш. Да чакаш.

    19:11 29.05.2026

  • 61 Хахаха!🎺🥳😀

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Баба Радка":

    Дълбока мисъл! Рада дълбоката мисъл...

    19:11 29.05.2026

  • 62 Ко стаа бе руски боклуци?

    8 3 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка?

    Коментиран от #66, #70

    19:11 29.05.2026

  • 63 Без име

    1 5 Отговор
    Сега дежурният ще нацвъка 20 коментара. :-)

    19:11 29.05.2026

  • 64 Гресиран козяк

    2 6 Отговор

    До коментар #54 от "Ей това да си руснак е Божие наказание":

    Ръъгай якоцв усс.тата гресирания палец☝️ обвит в кафява едросмляна с люспите и семките собствено производство лютеница .

    19:13 29.05.2026

  • 65 Механик

    5 0 Отговор
    Искам да му смуча.

    19:13 29.05.2026

  • 66 Гробар

    4 5 Отговор

    До коментар #62 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Има място. И за теб. Под земята. При червеите.

    19:13 29.05.2026

  • 67 Той вчера обяви позицията

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Дзак":

    на България. Ще отделяме 5% от БВП за въоръжаване с натовски оръжия.

    Коментиран от #72

    19:13 29.05.2026

  • 68 Верно

    2 3 Отговор
    Прав е човека 🇧🇬🇷🇺👍

    19:14 29.05.2026

  • 69 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Не натягайте пружината!":

    Западът не вярва в силата на урана и плутония. Вярва в дрончета. Да питат Япония.

    19:14 29.05.2026

  • 70 Куравей Вадев

    2 4 Отговор

    До коментар #62 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Я.М.Х. бре жълтопаветен пенн.делл небинарен !

    19:15 29.05.2026

  • 71 Кирпич

    4 2 Отговор
    Къде са копейките защо мълчат Заплашва ли Русия Европа Този малоумник заплашва защото Европа не му затваря устата Европа заплашвала Русия Въоръжават Беларус с ядрено оръжие Срещу кого, 5594

    Коментиран от #76, #77

    19:15 29.05.2026

  • 72 Гробар

    0 4 Отговор

    До коментар #67 от "Той вчера обяви позицията":

    Не. Не е редно. Нека Деса. Ги изкара. Тея пари. На магистралата.

    19:16 29.05.2026

  • 73 Васил

    4 2 Отговор
    ОООООООООО Медведка как е черният дроб пита ли за трансплантация???

    19:16 29.05.2026

  • 74 Ами

    1 3 Отговор
    Митя може да е бъзикчия дори леко гавраджия, но е брутален.
    През 2008г. очатка грузинците барабар с инструкторите за пет дена.
    Путин няма да е вечен. Рано или късно Митя пак ще докопа копчето.
    И тогава ... Ще има звук и светлина ... А след това тишина :)

    19:17 29.05.2026

  • 75 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 3 Отговор
    Ся последно ,около гаражите откриха най сетне ли главата 🎃 на Сирски ?

    19:17 29.05.2026

  • 76 Гробар

    0 3 Отговор

    До коментар #71 от "Кирпич":

    Не Урсулът. А Мечката. Ще обедини Европа. Помни. Няма. Друг начин. Велика Евразия. Кравите в калта.

    19:17 29.05.2026

  • 77 Кривчо

    0 3 Отговор

    До коментар #71 от "Кирпич":

    Умен си като косе-босе. В розовата сфера ли работиш?

    19:18 29.05.2026

