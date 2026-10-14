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Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради въздушна цел край остров Змийски

Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради въздушна цел край остров Змийски

14 Октомври, 2026 22:52 732 13

  • румъния-
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  • f-16

Целта е навлязла в румънското въздушно пространство за осем минути, а населението в части от окръг Тулча е било предупредено чрез системата RO-ALERT

Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради въздушна цел край остров Змийски - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънската радарна система за наблюдение е засякла в сряда следобед въздушна цел на около 30 километра източно от остров Змийски. В отговор два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели от авиобаза „Борча“, съобщава AGERPRES, предава News.bg.

Националният център за военно командване е уведомил Генералния инспекторат за извънредни ситуации, за да бъдат предприети мерки за предупреждаване на населението в северните и източните части на окръг Тулча. В 17:39 ч. е изпратено съобщение чрез системата RO-ALERT.

По данни на румънското Министерство на националната отбрана въздушната цел е навлязла в националното въздушно пространство в 17:38 ч., на около 22 километра североизточно от Сулина, над териториалните води на страната. Тя е напуснала въздушното пространство в 17:46 ч., а въздушната тревога е отменена в 19:03 ч.

Междувременно президентът Илияна Йотова е разговаряла с румънския си колега Никушор Дан. Двамата са се договорили от името на България и Румъния да бъде включена извънредна точка в дневния ред на срещата на върха, посветена специално на Черно море.

Йотова заяви, че двете държави ще настояват Черно море да бъде поставено във фокуса на разговорите предвид събитията от последните дни и предходни инциденти в изключителната икономическа зона на Турция.

По думите на българския президент външните министерства на двете страни подготвят общ текст, който вероятно ще бъде разделен на две части. В него ще бъдат изложени фактите, заплахите за корабоплаването и възможностите за получаване на подкрепа от Европейския съюз, включително за наблюдение и разследване.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    7 1 Отговор
    както са ги дигнали, тъй ще ги смькнат

    Коментиран от #13

    23:04 14.10.2026

  • 3 Много Известен Съветски Актьор

    0 11 Отговор
    Руснаците бяха превзели Змийският Остров, но след като украинците изтрепаха няколко хиляди "асвабадители". Според данни на украинското разузнаване, от 40 руски офицери, изпратени и разположени на Змийския остров, едва 8 са се завърнали живи в Севастопол (останалите 32-ма са убити или изчезнали). Специални сили: Според украинското разузнаване и източници от наемническата група „Вагнер“, на острова са ликвидирани значителен брой военнослужещи от руските Сили за специални операции (ССО), които са отговаряли за отбраната и противовъздушните системи. Загуби на техника и въоръжение на Русия на и около острова са огромни, тъй като Украйна методично унищожаваше всяко подкрепление. Според изчисления на Forbes, стойността на унищожената техника възлиза на 915 милиона долара. Около три четвърти от тази сума се дължи на ракетния крайцер „Москва“ (флагманът на Черноморския флот, който осигуряваше въздушно прикритие на гарнизона на острова). На самия остров и във водите около него руската армия загуби Крайцерът „Москва“, спасителният буксир „Василий Бех“ (потопен с ракети Harpoon, докато доставяше оръжие и персонал), както и няколко десантни катера тип „Раптор“ и един катер тип „Серна“. Най-малко три зенитни ракетно-оръдейни комплекса „Панцир-С1“ и системи „Тор“. Множество радиолокационни системи и средства за радиоелектронна борба (РЕБ). Командно-щабна машина Р-149 и различни военни автомобили. Няколко хеликоптера (включително Ми-8), унищожени директно на пистата на ос

    Коментиран от #6, #9, #10

    23:10 14.10.2026

  • 4 Дзак

    2 0 Отговор
    По-добре да прегледат потенциалните площадки за изстрелване на дронове по крайбрежието!

    23:10 14.10.2026

  • 5 Нормално

    5 0 Отговор
    Това не би трябвало да учудва никого и не би следвало да се приема за новина.

    А островът се казва "Змейний", а не змийски.

    Остров Лонг айлънд в Ню-Йорк как го наричате? Дълъг остров?

    23:18 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Констатация

    3 1 Отговор
    Къв го дирят румънските власти над чужда територия??? Ако Кремалското страхливо джудже имаше стоманени Фабержета, двата румънски Ф-16 трябваше да изследват морското дъно, но увии...

    23:24 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    Островът завинаги ще остане във военната история на света с "героичните" си защитници, които уж "геройски бяха "паднали в боя", пък после се оказа, че са се предали на руснаците....

    23:34 14.10.2026

  • 13 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Прав си.... Да допълня ,че румънците поне имат изтребители и пилоти и вдигат нещо, а ние нямаме самолети и пилоти и затова прогресистите вдигат данъците за обикновените хора.... България трябва да поддържа добри, приятелски и уважителни отношения със съседите си, особено с Турция и Русия..... Харченето на пари за оръжие е най-глупавото нещо, особено за бедна и малка страна каквато е България..... Заиграването с НАТО във връзка със дроновете и корабите няма да ни донесе сигурност, а напротив ще увеличи напрежението и ескалацията.... Радев трябваше да поиска от украинците да не влизат в български териториални води и пристанища, а да се карат по права линия от Истанбул за Одеса или Констанца... От руснаците трябваше да поискат да си решават проблема с проблемните кораби от и за Украйна поне на десетина мили от нашите териториални води.... Но както и да е....

    23:48 14.10.2026

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