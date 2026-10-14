Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради въздушна цел край остров Змийски

Румънската радарна система за наблюдение е засякла в сряда следобед въздушна цел на около 30 километра източно от остров Змийски. В отговор два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели от авиобаза „Борча“, съобщава AGERPRES, предава News.bg.

Националният център за военно командване е уведомил Генералния инспекторат за извънредни ситуации, за да бъдат предприети мерки за предупреждаване на населението в северните и източните части на окръг Тулча. В 17:39 ч. е изпратено съобщение чрез системата RO-ALERT.

По данни на румънското Министерство на националната отбрана въздушната цел е навлязла в националното въздушно пространство в 17:38 ч., на около 22 километра североизточно от Сулина, над териториалните води на страната. Тя е напуснала въздушното пространство в 17:46 ч., а въздушната тревога е отменена в 19:03 ч.

Междувременно президентът Илияна Йотова е разговаряла с румънския си колега Никушор Дан. Двамата са се договорили от името на България и Румъния да бъде включена извънредна точка в дневния ред на срещата на върха, посветена специално на Черно море.

Йотова заяви, че двете държави ще настояват Черно море да бъде поставено във фокуса на разговорите предвид събитията от последните дни и предходни инциденти в изключителната икономическа зона на Турция.

По думите на българския президент външните министерства на двете страни подготвят общ текст, който вероятно ще бъде разделен на две части. В него ще бъдат изложени фактите, заплахите за корабоплаването и възможностите за получаване на подкрепа от Европейския съюз, включително за наблюдение и разследване.