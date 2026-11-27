Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че американски изтребител F-16 е променил курса си и се е отдалечил от иранското въздушно пространство след предупредителен огън край остров Хенгам.

Твърдението е разпространено от иранската новинарска агенция ИРНА. Според КГИР самолетът се е приближил до иранското въздушно пространство югоизточно от острова по време на операция в близост до Ормузкия проток.

Иранската страна твърди, че американският F-16 е ескортирал плавателни съдове, които са нарушавали правилата за корабоплаване, и им е осигурявал въздушно прикритие. Системата за противовъздушна отбрана, използвана от Въздушно-космическите сили на КГИР, е произвела предупредителен изстрел. След това изтребителят е извършил рязка маневра, променил е курса си и се е отдалечил от района според съобщението.

КГИР определи опитите за заобикаляне на правилата, регулиращи корабоплаването в Ормузкия проток, като неприемливи. Корпусът предупреди, че продължаването на подобни действия може да доведе до по-тежки загуби както за плавателните съдове, така и за военните сили, които ги подкрепят.

Техеран отправи предупреждение към Вашингтон

„Иранското въздушно пространство е червена линия за въоръжените сили на страната“, заяви КГИР. В изявлението се посочва, че всяко ново навлизане на американски изтребители ще бъде посрещнато с решителен отговор от иранската противовъздушна отбрана.

В предоставената информация няма независимо потвърждение на твърдението от американската страна. Не е посочено и дали при инцидента са нанесени щети или има пострадали.

Напрежението около Ормузкия проток продължава

Съобщението идва на фона на продължаващи спорове между Иран и Съединените щати за контрола върху корабоплаването в стратегическия проток. На 21 ноември Асошиейтед прес съобщи, че Иран е заявил, че три петролни танкера са попаднали на морски мини в района, като Корпусът на гвардейците е определил плавателните съдове като нарушители на правилата.

Ормузкият проток е ключов маршрут за корабоплаването в Персийския залив. Ново противопоставяне между иранските сили и американски военни части би могло да увеличи риска за плавателните съдове и военните самолети, действащи в района.

Източници: apnews.com