Япония по погрешка обяви тревога за трус с магнитуд 9,9

Японската метеорологична агенция отмени погрешно издадено предупреждение за земетресение с магнитуд 9,9, което за кратко обхвана райони от Северна до Централна Япония. Сигналът предизвика тревога сред населението и нарушения в обществения транспорт.

Агенцията съобщи, че компютърната ѝ система е определила неправилно епицентъра и силата на земетресението. В първоначалното предупреждение е било посочено, че трусът е в района на Курилските острови край японския остров Хокайдо. Около осем минути след издаването му предупреждението е отменено.

По-късно е потвърдено, че действителното земетресение е било с магнитуд 6,9 и е станало близо до руския полуостров Камчатка, на дълбочина около 160 километра. В Хокайдо е отчетена максимална сеизмична интензивност 1, а силното разтърсване, за което предупреждавал първоначалният сигнал, не се е случило.

„Дълбоко се извиняваме за причиненото неудобство“, заяви Аятака Ебита, директор на отдела за наблюдение на земетресенията и цунамитата към агенцията. По думите му не са установени данни за външна кибератака, а най-вероятната причина е проблем при обработката на информацията от компютърния софтуер.

Грешният сигнал върна спомена за 2011 г.

Предупреждението беше особено тревожно заради сеизмичната история на Япония. През 2011 г. земетресение с магнитуд 9 предизвика мощно цунами, при което загинаха около 18 500 души. Стихията нанесе и тежки щети на атомната електроцентрала „Фукушима“.

Последният случай не е довел до съпоставими последици, но показа колко бързо автоматичен сигнал може да засегне транспорта и ежедневието в страна, в която предупрежденията за земетресения са част от системата за гражданска защита. Японската метеорологична агенция продължава да изяснява причината за неправилната оценка на епицентъра и магнитуда.

Източници: btvnovinite.bg, nippon.com, japantimes.co.jp