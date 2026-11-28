Испания ще придобие 30 турски учебно-тренировъчни самолета Hürjet по договор на стойност около 2,6 млрд. евро. Сделката е част от интегрирана програма за обучение на бойни пилоти и предвижда замяната на остаряващите самолети F-5 на испанските Въздушни и космически сили.

Проектът е изграден около партньорството между турската авиационна компания ТУСАШ и Airbus Испания. ТУСАШ ще отговаря за разработването и първоначалното производство на самолетите, а Airbus ще координира работата на испанска територия и ще ги приспособи към изискванията на испанските Въздушни и космически сили.

Първите доставки са планирани за 2028 г.

Според договорения график първите 21 самолета трябва да започнат да пристигат през 2028 г. В Испания те ще бъдат дооборудвани и ще получат обозначението SAETA II. Доставките на адаптираните самолети, заедно със съпътстващата наземна учебна система, са планирани за периода 2031-2035 г.

Програмата не се ограничава до покупката на летателни апарати. Тя включва изграждане на център за адаптиране на самолетите, обновяване на учебната инфраструктура, симулатори, наземни системи и техническа поддръжка през жизнения цикъл на машините.

„Този проект ще бъде от полза за двете страни, ще укрепи отбранителните ни промишлености и стратегическото ни партньорство. Благодаря на ТУСАШ, че ни предоставиха достъп до своите технологии“, заяви генерал-лейтенант Мигел Иворра Руис, който отговаря за стратегията и нововъведенията в отбранителната промишленост към испанското Министерство на отбраната.

Испанската индустрия ще участва в адаптирането

Според Airbus испанската индустрия ще има 60% участие в интегрираната система за обучение. Самолетите ще бъдат произведени в Турция, след което ще преминат през испанска адаптация с участието на местни компании. Центърът за конверсия е предвиден в Албасете, а учебната инфраструктура ще бъде развита във военновъздушната база Талавера ла Реал.

Испанската правна рамка от 2025 г. допускаше програмата да обхване до 45 самолета Hürjet, но договорената поръчка, за която съобщават Airbus и ТУСАШ, е за 30 машини. В официалните документи на Испания програмата е описана като замяна на F-5M с интегрирана система за обучение, базирана на турската платформа и адаптирана от националната авиационна и отбранителна индустрия.

Споразумението беше отличено на церемония в Мадрид, организирана от Испано-турската търговска и промишлена камара, като пример за двустранно индустриално сътрудничество. Отличие получи и испанската технологична компания Indra за дългогодишната си работа с Турция в областта на отбраната и енергетиката.

Турският посланик в Мадрид Нюкет Кючюкел Езберджи определи Испания като „специален партньор“ и заяви, че отношенията между двете държави са на отлично равнище. Проектът за Hürjet е сред най-значимите конкретни прояви на това партньорство в европейската отбранителна индустрия.

Източници: marica.bg, anadoluajansi.gov.tr, cincodias.elpais.com