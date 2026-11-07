Педро Алиана пое президентския пост в Парагвай

Педро Алиана положи клетва като президент на Парагвай, след като Сенатът отстрани Сантяго Пеня заради политическата и финансова криза около Ueno Bank. Церемонията се проведе на тържествено заседание на двете камари на Конгреса и беше излъчена по канала на Сената в YouTube. Алиана ще довърши мандата, който изтича през август 2028 г.

Преди клетвата 44 сенатори, присъствали на заседанието, гласуваха единодушно за отстраняването на Пеня. Решението беше взето три дни след като Централната банка на Парагвай постави Ueno Bank под външно управление, а сметките в институцията бяха замразени. Банката има около 3 милиона клиенти в страна с население от приблизително 7 милиона души.

Банковата криза доведе до импийчмънта

Поддръжниците на отстраняването на Пеня го обвиняват в конфликт на интереси заради връзките му с Ueno Bank. В обвиненията е посочено, че той е притежавал дялове в холдинга, контролиращ банката, които е продал през 2025 г. Сред мотивите е и назначаването на Карлос Карвальо - бивш ръководител на финансова компания, превърнала се в Ueno - за управител на Централната банка.

Законодатели твърдят още, че държавният пенсионен фонд е държал около 355 милиона долара в Ueno, надхвърляйки законовите ограничения. Пеня отрича да е извършил нарушение. Неговите адвокати заявиха, че парламентът е трябвало първо да разгледа подадената от него оставка, вместо да продължи с процедурата по импийчмънт.

Оставката не беше гласувана

Пеня обяви намерението си да се оттегли ден преди заседанието на Сената. Конгресът обаче не успя да проведе гласуване за приемане или отхвърляне на оставката заради липса на кворум. Сенаторите продължиха процедурата по импийчмънт, което лишава бившия президент от правото автоматично да стане сенатор пожизнено - статут, предвиден за бившите държавни глави на Парагвай, ако не са били отстранени чрез импийчмънт.

След отстраняването прокуратурата поиска Пеня да бъде поставен под домашен арест по подозрения, сред които злоупотреба с доверие и търговия с влияние. Беше поискано и задържането на Карлос Карвальо. Заповедите са част от отделно наказателно разследване и не представляват установяване на вина.

Обещание за компенсации

Новият президент встъпи в длъжност на фона на натиска върху властта да възстанови достъпа до спестяванията на клиентите и да изясни причините за срива на банката. В първото си обръщение Алиана заяви: „Сънародниците, които днес преминават през труден момент заради финансовия срив, ще бъдат напълно компенсирани.“

Ueno Bank се разрасна бързо през последните години и привлече сметки на близо половината от населението на Парагвай. Сега новото правителство трябва да организира изплащането или възстановяването на средствата, докато прокуратурата продължава да проверява действията на Пеня, бивши и настоящи представители на централната банка и други държавни служители.

Източници: investing.com, apnews.com, dw.com