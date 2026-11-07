Кой е Педро Алиана - новият президент на Парагвай

Парагвайският вицепрезидент Педро Алиана стана президент на страната, след като Сенатът отстрани Сантяго Пеня чрез импийчмънт. Алиана ще изпълнява мандата до август 2028 г. – датата, на която трябваше да приключи редовният мандат на Пеня.

Смяната на властта се случи на фона на най-тежката политическа и финансова криза в страната от години. Причината беше колапсът на дигиталния кредитор „Уено“, след който милиони клиенти останаха без достъп до средствата си. Пеня загуби подкрепата на висши фигури от управляващата консервативна партия „Колорадо“, след като върху него беше насочена политическа отговорност за кризата. Reuters съобщи, че Пеня е бил бизнес партньор в групата, притежавала „Уено“, до март 2025 г.

Политик от върхушката на „Колорадо“

Алиана е на 52 години и е сред най-влиятелните фигури в партия „Колорадо“, която управлява Парагвай през по-голямата част от последните осем десетилетия. В продължение на осем години той беше председател на формацията и изгради политическата си кариера паралелно с тази на бившия президент Орасио Картес.

Преди да стане вицепрезидент през 2023 г., Алиана прекара десетилетие в Камарата на депутатите, където представляваше южния департамент Нембуку. Именно там е роден, а в началото на политическия си път е бил и губернатор на департамента.

Преди кризата Алиана се надяваше да се кандидатира за президент на изборите през 2028 г. Той остана лоялен на Пеня до началото на седмицата, когато обяви, че временно прекратява кампанията си за вътрешнопартийните първични избори, насрочени за декември.

„Искам да стана президент на Републиката. Мисля, че имам нужния капацитет, познания и идеи“, заяви Алиана пред журналисти.

Той каза още, че не желае да поема отговорност за грешките на други политици. Изявлението беше възприето като знак за дистанциране от Пеня в момент, когато натискът върху досегашния президент нарастваше.

Каква политика се очаква

Алиана подкрепя запазването на близките отношения между Парагвай и Съединените щати. Той защитава и дипломатическите връзки на страната с Тайван – позиция, която Парагвай споделя с още 11 държави. Новият президент заема и твърда произраелска позиция.

Анализаторът за Северна и Южна Америка в консултантската компания „Вериск Мейпълкрофт“ Мариано Мачадо определи президентството на Алиана като знак за продължаване на досегашната политика, зависимост от Картес и слаб мандат. По думите му ортодоксалният подход към макроикономиката вероятно ще се запази, но ще има по-силен натиск за разходи, свързани с партийния клиентелизъм преди изборите през 2028 г.

Кризата около „Уено“ вече доведе до улични протести в столицата Асунсион и до оставката на директора на Централната банка на Парагвай Карлос Карвало. Именно банковият надзор и отговорността за срива на кредитора ще бъдат сред първите изпитания пред новия държавен глава.

Източници: bta.bg, investing.com, apnews.com