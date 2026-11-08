Бившият президент на Парагвай Сантяго Пеня е задържан и поставен под предварителен арест по делото за фалита на Ueno Bank. Съдията по делото Умберто Отасу постанови той да остане в Регимента на президентския ескорт в Асунсион, докато прокуратурата продължава разследването.

Решението беше взето, след като прокуратурата повдигна срещу Пеня обвинения за злоупотреба с доверие и управление в лична изгода. Обвиненията са свързани с кризата около Ueno Bank, чието управление беше поето от Централната банка на Парагвай на 3 ноември. Според прокуратурата сривът на финансовата институция е засегнал близо 3 милиона клиенти, останали без достъп до спестяванията си.

„Предварителният арест е необходим, за да се гарантира участието му в производството“, заяви съдия Отасу пред журналисти след заседанието. По думите му мярката цели да осигури оставането на бившия президент в страната и явяването му пред правосъдието. Прокуратурата поиска и замразяване на активите на Пеня. Ако бъде признат за виновен по двете обвинения, той може да получи до 20 години затвор.

Отстраняване след банковата криза

Пеня беше отстранен от поста на 6 ноември, ден след като внесе оставката си на фона на политическия натиск. Сенатът го обяви за виновен в лошо изпълнение на служебните му задължения и го освободи с единодушие на присъстващите сенатори. Вицепрезидентът Педро Алиана положи клетва като държавен глава и ще довърши конституционния мандат, който изтича на 15 август 2028 г.

Срещу Пеня беше издадена първоначална заповед за домашен арест в петък вечерта. Полицаи го уведомиха за мярката в дома му, след което той беше отведен под охрана. На следващия ден бившият президент даде показания пред прокурорите в продължение на близо три часа, но по-късно се възползва от правото си да не отговаря на въпроси пред съдията.

Разследването обхваща и други представители на финансовия сектор, включително бившия ръководител на Централната банка Карлос Карвальо. Пеня отхвърля обвиненията чрез защитата си, която твърди, че няма риск той да се укрие или да възпрепятства разследването. Предстои прокуратурата да събира доказателства по случая, а съдът да се произнесе по последващите процесуални мерки.

Източници: apnews.com, efe.com