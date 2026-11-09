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16 са вече жертвите след взрива в металургичния завод в Измир

16 са вече жертвите след взрива в металургичния завод в Измир

9 Ноември, 2026 21:19 751 2

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При инцидента в завода HABAŞ са ранени 13 души, двама от тях са в тежко състояние. Пожарът е потушен, но спасителните действия продължават

16 са вече жертвите след взрива в металургичния завод в Измир - 1
Снимка: Dünya Gazetesi
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на жертвите при взрива в металургичния завод HABAŞ в Алиага, Измир, достигна 16. Това съобщи турският президент Реджеп Тайип Ердоган след заседание на кабинета. При инцидента са ранени 13 души, като двама от пострадалите са в тежко състояние.

Взривът е станал около 11:46 часа местно време по време на работи в предприятието. След него е избухнал пожар, който вече е овладян и потушен. На място обаче продължават издирвателните и спасителните действия заради хора, които може да са останали под отломките.

Различни данни за причината

HABAŞ съобщи, че инцидентът е станал по време на планирана поддръжка на една от електродъговите пещи. Компанията посочи, че на пострадалите работници е оказана първа помощ, а ранените са откарани в болници.

Според предварителна оценка на губернатора на Измир Сюлейман Елбан при работата е паднал мостов кран. Материалите са попаднали в електродъговата пещ, а след това са засегнали газопровод, което е довело до взрива. На този етап това е предварителна техническа версия, а не окончателно установена причина.

По време на поддръжката в завода е имало около 200 работници, докато при нормален производствен режим броят им е над 300, съобщи губернаторът.

Започнаха две разследвания

По случая са започнали съдебно и административно разследване. „Ще бъдат установени причините и обстоятелствата, както и евентуалната небрежност и отговорните лица“, заяви Ердоган.

Четирима прокурори и експертен екип извършват оглед на мястото, докато спасителните екипи продължават работа в засегнатата част на завода. Окончателните изводи за причините за взрива и евентуална отговорност ще бъдат направени след приключването на проверките.

Източници: dunya.com, aa.com.tr, apnews.com


Турция
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да питам

    1 0 Отговор
    Дроновете "Байрактар" там ли се сглобяваха?

    21:38 09.11.2026

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