Токсичен газ уби трима работници в завод за смартфони в Индия

Трима договорни работници са загинали при инцидент в завод на Tata Electronics край Хосур, в южния индийски щат Тамил Наду. Те са били изложени на токсичен газ, докато почиствали резервоар за отпадъчни води в производствения комплекс, съобщиха индийски медии.

Инцидентът е станал вечерта на 9 ноември в обекта „Мериголд“ край село Улукурекай, в окръг Кришнагири. Според полицията работниците са извършвали проверка и почистване на резервоар, известен като резервоар за подаване към нано-филтрация.

По предварителни данни един от работниците е отворил капака на съоръжението и е бил повален от газовете, след което е паднал вътре. Другите двама са опитали да му помогнат, но също са загубили съзнание. И тримата са били извадени от екипа за безопасност на завода и откарани първоначално в медицинския център на предприятието, а след това в частна болница в Хосур. Лекарите са констатирали смъртта им.

Полицията в Райакота разследва случая. Областният управител на Кришнагири Динеш Кумар е разпоредил отделна проверка на обстоятелствата около инцидента и на мерките за безопасност при работа в затворени пространства. Полицията посочва, че предполагаемото вдишване на токсичен газ е предварителна версия, а точната причина за смъртта трябва да бъде изяснена с аутопсиите.

По думите на областния управител, цитирани от The New Indian Express, при работата с инсталацията не са били осигурени подходящи мерки за безопасност. Това твърдение е част от започналата проверка и не представлява окончателно заключение за отговорността на конкретни лица или на компанията.

Министърът на промишлеността, инвестициите и търговията на Тамил Наду Вирудхай Магал Киртана изрази съболезнования към близките. „Дълбоко съм натъжена от трагичната загуба на три човешки живота. Разпоредих на областната администрация да окаже необходимата подкрепа на засегнатите семейства и случаят да бъде разгледан с най-голяма спешност“, заяви тя.

Заводът край Хосур произвежда корпуси и други компоненти за смартфони Apple iPhone. Разследването трябва да установи какъв газ е бил отделен в резервоара, какви предпазни средства са използвали работниците и дали са били спазени процедурите при работа в затворено пространство.

Източници: ndtv.com, newindianexpress.com, timesofindia.indiatimes.com