17 станаха жертвите при взрива в стоманодобивния завод край Измир

17 работници са загинали при взрива в стоманодобивния завод HABAŞ Demir Çelik в Алиага, окръг Измир. След експлозията в предприятието е избухнал пожар, който по-късно е бил потушен. Данните за ранените се различават: турската агенция DHA съобщава за 14 пострадали, а международни източници посочват 12 или 13 души.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган първоначално обяви 16 загинали и 13 ранени, двама от които в тежко състояние. По-късно здравният министър Кемал Мемишоглу съобщи, че един от тежко ранените е починал. Така броят на жертвите е нараснал до 17.

Как е станал взривът

Инцидентът е станал около 11:46 часа местно време на 9 ноември, докато в завода са се извършвали ремонтни дейности. Според губернатора на Измир Сюлейман Елбан мостов кран, използван при подмяна на съоръжение, се е скъсал и е паднал в електродъговата пещ.

Падналите материали са повредили газопровод, което според губернатора е довело до последвалия взрив. Компанията е посочила, че инцидентът е станал по време на планирана поддръжка, а не при нормален производствен процес.

По време на ремонтните дейности в завода са се намирали около 200 души. При редовна производствена смяна броят на работещите обикновено е надхвърлял 300.

Щети и разследване

Взривът е нанесъл щети в зоната на пещта и е довел до рухване на част от производствената конструкция. Спасителни екипи са работили сред отломките, докато пожарникари са овладявали огъня. До публикуването на последните данни няма съобщение за отделна оценка на материалните щети по целия завод.

Започнати са съдебно и административно разследване, което трябва да установи причините за аварията, евентуални нарушения на правилата за безопасност и отговорността за тях.

„Ще бъдат установени обстоятелствата около трагичния инцидент, включително дали е имало пропуски и кой носи отговорност“, заяви Ердоган след заседание на кабинета.

Турските медии съобщават за шестима задържани във връзка със случая. Тази информация не е потвърдена с еднакъв брой от всички международни източници.

Източници: apnews.com, dha.com.tr, aa.com.tr