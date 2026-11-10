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17 станаха жертвите при взрива в стоманодобивния завод край Измир

17 станаха жертвите при взрива в стоманодобивния завод край Измир

10 Ноември, 2026 10:05 850 4

  • издир-
  • взрив-
  • стоманодобивен завод-
  • алиага-
  • трудова злополука

Пожарът в предприятието в Алиага е потушен, а причините за инцидента се разследват. Данните за броя на ранените се различават между турските и международните източници

17 станаха жертвите при взрива в стоманодобивния завод край Измир - 1
Снимка: turkishminute.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

17 работници са загинали при взрива в стоманодобивния завод HABAŞ Demir Çelik в Алиага, окръг Измир. След експлозията в предприятието е избухнал пожар, който по-късно е бил потушен. Данните за ранените се различават: турската агенция DHA съобщава за 14 пострадали, а международни източници посочват 12 или 13 души.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган първоначално обяви 16 загинали и 13 ранени, двама от които в тежко състояние. По-късно здравният министър Кемал Мемишоглу съобщи, че един от тежко ранените е починал. Така броят на жертвите е нараснал до 17.

Как е станал взривът

Инцидентът е станал около 11:46 часа местно време на 9 ноември, докато в завода са се извършвали ремонтни дейности. Според губернатора на Измир Сюлейман Елбан мостов кран, използван при подмяна на съоръжение, се е скъсал и е паднал в електродъговата пещ.

Падналите материали са повредили газопровод, което според губернатора е довело до последвалия взрив. Компанията е посочила, че инцидентът е станал по време на планирана поддръжка, а не при нормален производствен процес.

По време на ремонтните дейности в завода са се намирали около 200 души. При редовна производствена смяна броят на работещите обикновено е надхвърлял 300.

Щети и разследване

Взривът е нанесъл щети в зоната на пещта и е довел до рухване на част от производствената конструкция. Спасителни екипи са работили сред отломките, докато пожарникари са овладявали огъня. До публикуването на последните данни няма съобщение за отделна оценка на материалните щети по целия завод.

Започнати са съдебно и административно разследване, което трябва да установи причините за аварията, евентуални нарушения на правилата за безопасност и отговорността за тях.

„Ще бъдат установени обстоятелствата около трагичния инцидент, включително дали е имало пропуски и кой носи отговорност“, заяви Ердоган след заседание на кабинета.

Турските медии съобщават за шестима задържани във връзка със случая. Тази информация не е потвърдена с еднакъв брой от всички международни източници.

Източници: apnews.com, dha.com.tr, aa.com.tr


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1984

    6 1 Отговор
    Е, ние вече нямаме такива проблеми. В Бангарангия няма заводи, съответно няма какво да се взриви. Имаш завод - имаш проблем. Нямаш завод - нямаш проблем Просто е, но явно турците си нямат "дИмократична общност", която да им реши всички проблеми. В Бангарангия ги решиха.

    10:15 10.11.2026

  • 2 тежка карма

    2 2 Отговор
    гръцкият град Смирни откраднат от турците с отново зверски кланета

    10:19 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Слънчасалия

    0 2 Отговор
    Ако бяха сложили фотоволтаични панели за захранване на пещите, взрив нямаше да има!

    11:07 10.11.2026

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