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Газът спря за 55 000 абонати в Донецка област, Франция отпуска средства за Чернобилската АЕЦ
  Тема: Украйна

Газът спря за 55 000 абонати в Донецка област, Франция отпуска средства за Чернобилската АЕЦ

10 Ноември, 2026 10:29 831 4

  • донецка област-
  • газоснабдяване-
  • чернобилска аец-
  • франция-
  • покровск

Военното ръководство избрало Доброполе пред Покровск

Газът спря за 55 000 абонати в Донецка област, Франция отпуска средства за Чернобилската АЕЦ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 55 000 абонати в Донецка област са останали без газоснабдяване след повреда на магистрален газопровод вследствие на бойни действия. Прекъснат е транспортът на природен газ към три газоразпределителни станции, а без снабдяване са останали жители на 12 населени места и котелни в Краматорск.

По данни на „Донецкоблгаз“, цитирани от пресслужбата на Краматорския градски съвет, спирането е настъпило на 9 ноември в 19:42 часа. Операторът на газотранспортната система на Украйна е преустановил преноса след установяването на повредата. Не е посочено кога подаването ще бъде възстановено.

В нощта срещу 9 ноември е бил поразен и обект на черкаския филиал на дружеството „Газоразпределителни мрежи на Украйна“. При удара няма пострадали служители.

Франция отпуска средства за Чернобилската АЕЦ

На фона на щетите по енергийната инфраструктура Франция обяви, че ще отпусне 40 милиона евро за възстановяването на защитната арка над Чернобилската атомна електроцентрала. Съоръжението беше повредено от руски дрон през 2025 г.

„Франция отпуска 40 милиона евро. Общо събрахме над 278 милиона евро за тези дейности“, заяви френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад. По думите му Париж работи с Украйна и Европейската банка за възстановяване и развитие за ремонта на арката.

ЕБВР заяви, че за аварийното възстановяване са необходими още 500 милиона евро. През октомври държавите от Г-7 отпуснаха 260 милиона евро. Конференция в Париж, организирана от Франция, Украйна и банката, има за цел да привлече допълнително финансиране.

Военното ръководство избрало Доброполе пред Покровск

Командирът на 7-и корпус на Десантно-щурмовите войски Евгений Ласийчук заяви пред „Украинската правда“, че през лятото на 2025 г. украинското военно ръководство е избрало да насочи резерви към Доброполе, вместо към Покровск. Според него това е било необходимо, за да бъде спряно руското настъпление в дълбочина и да бъде предотвратен обход на Донецка област от юг през Доброполе и от север през Барвинково.

„Избирайки между Покровск и Доброполе, тоест къде да насочим резерва, беше избрано Доброполе – и това беше правилно. Иначе противникът щеше да овладее широк фронт на оперативна дълбочина“, каза Ласийчук.

По думите му Покровск е задържал руските сили в града и е попречил на част от щурмовите групи да продължат към Доброполе. „Ако Покровск просто беше пропуснал руснаците, Доброполе вече нямаше да го има“, заяви командирът.

Ласийчук каза още, че по време на отбраната на Покровск и Мирноград докладите до тогавашния главнокомандващ са подавани по два-три пъти дневно. На Гуляйполското направление, където неговият корпус е разположен в момента, украинските оценки сочат около 50 000 руски военнослужещи.

Източници: epravda.com.ua, eurointegration.com.ua, pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йххггж

    22 2 Отговор
    А в Младост военни действия има ли,че няма нито вода,нито парно,за информация питам

    Коментиран от #2

    10:36 10.11.2026

  • 2 Ели

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Йххггж":

    Военните действия в Младост са срещу петроханци. Време е да си ходят.

    10:55 10.11.2026

  • 3 Дългият

    7 3 Отговор
    Резултат от политиката на офиса на президента. Бавно отиват към хуманитарна катастрофа дори и в столицата. Залужни чака времето си.

    Коментиран от #4

    10:58 10.11.2026

  • 4 ахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дългият":

    нямаш си кмета Терзиев ли? не ти харесва ли?!

    11:21 10.11.2026

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