Ситуацията на фронта е трудна, но стабилна, а украинските сили отблъскват руските щурмове. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, който призова да продължат действията срещу руските сили в Костантиновка, Донецка област.

„Костантиновка: трябва да направим максимума, за да унищожаваме там окупатора и занапред“, каза Зеленски в обръщението си. Той благодари на украинските военнослужещи и специално на Десантно-щурмовите войски за активните действия.

Украинският президент съобщи още, че е изслушал доклад на Главното управление на разузнаването за подготвяните от Русия удари, производството на оръжия и натрупването на ракети. В официалното обръщение не бяха посочени конкретни количества или срокове за възможни атаки.

Обсъждат транспорт и подкрепа за прифронтовите райони

Зеленски е провел и съвещание с правителството и екипа на президентската канцелария. Сред обсъжданите теми са били транспортът, логистичните затруднения и социалните нужди на хората в прифронтовите области.

На срещата е разгледана и необходимостта от подкрепа за Киев и за областните центрове, които имат значение за украинската икономика и устойчивостта на страната. „Решения ще има“, заяви президентът. Той добави, че Украйна се подготвя за срещи с международни партньори през следващата седмица.

Спорът за контрола над Костантиновка

Изявлението на Зеленски идва на фона на спор за статута на града. На 12 ноември руският президент Владимир Путин предложи организирането на така наречена „хуманитарна мисия“ в Костантиновка по подобие на операцията в Олешки. Путин заяви, че руските сили контролират града и че там са останали около 400–500 цивилни.

Това твърдение беше отхвърлено от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, който заяви, че руските войски не са окупирали Костантиновка. Украинската президентска канцелария предупреди, че Москва може да използва подобна мисия за прегрупиране на силите си.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви, че Костантиновка не е фигурирала в обсъжданията за възможни хуманитарни мисии, въпреки че Украйна разполага с предварително изготвен списък на населени места, за които се обсъждат такива действия.

Източници: pravda.com.ua