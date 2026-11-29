Украйна поиска още френски изтребители Mirage 2000, след като първите машини започнаха да изпълняват задачи в защита на въздушното пространство на страната. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Киев се нуждае от „40 допълнителни изтребителя F-16, както и всички Mirage 2000, които са на разположение в Европа“.

Украинското министерство на отбраната обяви, че до края на годината се очаква доставката на още два Mirage 2000-5F. Ангажиментът беше обявен след срещата на Контактната група за отбраната на Украйна в Брюксел на 17 ноември. В същия пакет са включени боеприпаси за самолетите и управляеми авиационни бомби AASM Hammer 250.

Франция обяви предоставянето на Mirage 2000-5 за Украйна през юни 2024 г. Първите четири самолета пристигнаха през февруари 2025 г. след подготовка на украински пилоти и технически екипи във Франция. Доставката беше част от усилията на европейските държави да укрепят украинската авиация с модерни западни изтребители.

Един от самолетите се разби през юли 2025 г. при технически проблем, според информация от Киев. Пилотът е успял да се катапултира. Данните за предоставен пети Mirage 2000 като компенсация за загубата не са официално потвърдени нито от Париж, нито от Киев.

Самолетът е прехващач, но може да нанася удари по земята

Mirage 2000-5F е въведен на въоръжение във Франция през 1999 г. след модернизация на по-ранния Mirage 2000C. Подобрената версия разполага с обновена авионика, висока маневреност и възможност за изпълнение на задачи на височина до 18 километра.

Първоначално самолетът е разработен основно като прехващач за въздушен бой. Версията, предоставена на Украйна, е адаптирана и за удари по наземни цели с управляеми бомби AASM. Въпреки това основната му роля в украинската авиация остава противовъздушната отбрана.

„За преобладаващата част от мисиите си в Украйна Mirage 2000 все пак остава преди всичко средство за противовъздушна отбрана“, обяснява авиационният експерт Ксавие Тителман. По думите му самолетите се използват срещу руски крилати ракети и безпилотни апарати, включително дронове „Шахед“, „Геран“ и „Гербер“.

Изтребителите могат да използват ракети Magic 2, но украинските пилоти често разчитат и на бордовото 30-милиметрово оръдие. Това е по-евтин начин за унищожаване на дронове в сравнение с използването на ракети, чиято цена според подадения материал варира между 500 000 и 1 милион евро за брой.

Париж и Атина не могат лесно да освободят самолетите

Сред потенциалните източници на още Mirage 2000 са Франция и Гърция. Франция разполага с Mirage 2000-5F и Mirage 2000D, а гръцките ВВС използват 24 Mirage 2000-5 Mk II. Данните за наличните самолети обаче не означават автоматично, че всички те могат да бъдат предоставени на Украйна.

„Френският парк от Mirage 2000-5 все още се използва доста активно, по-специално за мисии по охрана на въздушното пространство. А като цяло във френските въздушно-космически сили има недостиг на самолети“, заявява авиационният експерт Бруно Етшеник. Според него това ограничава възможностите на Париж за нови доставки.

При гръцките самолети проблемът е свързан с различията между отделните версии. Евентуално прехвърляне би изисквало допълнителна преквалификация на украинския персонал. Така заявката на Зеленски за всички достъпни в Европа Mirage 2000 остава зависима от техническите възможности, нуждите на държавите донори и подготовката на екипажите.

Източници: focus-news.net, pravda.com.ua, investing.com