Съдът остави в ареста бившия шеф на централната банка на Парагвай

Съдът в Парагвай постанови предварителното задържане на бившия управител на Централната банка Карлос Карвальо по разследването за Ueno Bank. Решението е взето от съдията по гаранционните мерки Умберто Отасу след заседание на 7 ноември.

Карвальо ще бъде настанен за 15 дни в специализираното полицейско звено в Парагвай. След това Министерството на правосъдието и труда трябва да определи мястото, където ще продължи да изпълнява мярката за неотклонение. Решението е цитирано от парагвайския вестник „Ла Трибуна“.

Бившият централен банкер е обвиняем за злоупотреба с доверие, изготвяне на неверни официални документи и управление в лична полза. Прокуратурата поиска задържането му, като посочи риск той да възпрепятства разследването.

„Фактът, че вече е предприел активни действия за прикриване на съществена информация пред държавен орган, представлява най-силното доказателство за опасността от възпрепятстване на разследването“, заявиха прокурорите, цитирани от ABC Color. Обвинението твърди, че в писмо до Сената от 7 октомври Карвальо е пропуснал технически доклади и други документи, свързани с платежоспособността на Ueno Bank.

Карвальо се предаде на полицията

Карвальо се е предал на полицията в Асунсион на 6 ноември, след като прокуратурата е издала заповед за задържането му. Той подаде оставка като управител на Централната банка на 3 ноември, на фона на кризата около Ueno Bank.

Преди да оглави централната банка през август 2023 г., Карвальо е бил начело на Financiera Ueno, която по-късно се превръща в Ueno Bank. Именно тази предишна връзка е сред обстоятелствата, проверявани от прокуратурата при разследването на надзора и решенията, свързани с финансовата институция.

Около 3 милиона клиенти са засегнати

Кризата започна, след като Централната банка на Парагвай започна процедура по преструктуриране на Ueno Bank. Достъпът до сметките на около 3 милиона клиенти беше ограничен, като сред засегнатите са физически лица, компании и държавни институции.

Разследването обхваща действията на ръководители на банката и начина, по който институцията е била регулирана и надзиравана. Карвальо остава обвиняем, а повдигнатите обвинения не представляват доказана вина. Предстои съдът да разгледа последващите мерки по делото.

Източници: abc.com.py, latribuna.com.py