Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Парагвай »
Съдът остави в ареста бившия шеф на централната банка на Парагвай
  Тема: Икономика

Съдът остави в ареста бившия шеф на централната банка на Парагвай

8 Ноември, 2026 04:45 373 1

  • карлос карвальо-
  • ueno bank-
  • парагвай-
  • централна банка-
  • предварителен арест

Карлос Карвальо е обвиняем по делото за Ueno Bank, засегнало около 3 милиона клиенти. Той ще остане 15 дни в специализирано полицейско звено

Съдът остави в ареста бившия шеф на централната банка на Парагвай - 1
Снимка: thealabamanewswire.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съдът в Парагвай постанови предварителното задържане на бившия управител на Централната банка Карлос Карвальо по разследването за Ueno Bank. Решението е взето от съдията по гаранционните мерки Умберто Отасу след заседание на 7 ноември.

Карвальо ще бъде настанен за 15 дни в специализираното полицейско звено в Парагвай. След това Министерството на правосъдието и труда трябва да определи мястото, където ще продължи да изпълнява мярката за неотклонение. Решението е цитирано от парагвайския вестник „Ла Трибуна“.

Бившият централен банкер е обвиняем за злоупотреба с доверие, изготвяне на неверни официални документи и управление в лична полза. Прокуратурата поиска задържането му, като посочи риск той да възпрепятства разследването.

„Фактът, че вече е предприел активни действия за прикриване на съществена информация пред държавен орган, представлява най-силното доказателство за опасността от възпрепятстване на разследването“, заявиха прокурорите, цитирани от ABC Color. Обвинението твърди, че в писмо до Сената от 7 октомври Карвальо е пропуснал технически доклади и други документи, свързани с платежоспособността на Ueno Bank.

Карвальо се предаде на полицията

Карвальо се е предал на полицията в Асунсион на 6 ноември, след като прокуратурата е издала заповед за задържането му. Той подаде оставка като управител на Централната банка на 3 ноември, на фона на кризата около Ueno Bank.

Преди да оглави централната банка през август 2023 г., Карвальо е бил начело на Financiera Ueno, която по-късно се превръща в Ueno Bank. Именно тази предишна връзка е сред обстоятелствата, проверявани от прокуратурата при разследването на надзора и решенията, свързани с финансовата институция.

Около 3 милиона клиенти са засегнати

Кризата започна, след като Централната банка на Парагвай започна процедура по преструктуриране на Ueno Bank. Достъпът до сметките на около 3 милиона клиенти беше ограничен, като сред засегнатите са физически лица, компании и държавни институции.

Разследването обхваща действията на ръководители на банката и начина, по който институцията е била регулирана и надзиравана. Карвальо остава обвиняем, а повдигнатите обвинения не представляват доказана вина. Предстои съдът да разгледа последващите мерки по делото.

Източници: abc.com.py, latribuna.com.py


Парагвай
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БАНКАТА В КОЯТО БЯХА СПЕСТЯВАНИЯТА НА 60% ОТ ПАРАГВАЙЦИТЕ ФАЛИРА
    .....
    ДА ВИ СВЕТНА ЗА КВО СТАВА ДУМА .. И ПАРАГВАЙЦИТЕ ПУСНАХА ЗАКОНА НА ЛИНЧ...
    .... ПОЛИЦАИТЕ СЕДЯТ ЗАЩОТО И ТЕХНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ ИЗГОРЯХА :)

    04:59 08.11.2026