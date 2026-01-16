Новини
16 януари 1920 г. Началото на сухия режим в САЩ

16 Януари, 2026 03:12 4 873 9

16 януари 1920 г. Началото на сухия режим в САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 16 януари 1920 г. в САЩ е въведен сух режим. Мярката е въведена с 18-та поправка на Американската конституция и забранява производството, продажбата, вноса и износа на алкохол на територията на САЩ.

Сухият режим обаче съвсем не насърчава трезвеността - контрабандни барове, наречени „спийкизи”, сервират алкохол, коментира dariknews.bg. Ограничението всъщност помага и за формиране на мафията в САЩ, която започва да контролира нелегалния му внос и разпространение. Център на незаконния алкохолен внос става Чикаго, а гангстери като Ал Капоне и Бъгс Моран печелят милиони от продажби на уиски, бира и др. В края на десетилетието Капоне контролира цялата верига на внос и дистрибуция от Флорида до Чикаго.

От времето на забраната в историята са останали редица интересни истории. Съдебни заседатели по дело за трафик на алкохол в Лос Анджелис са подведени под отговорност, защото са изпили доказателството. Оправданието им е, че са проверявали дали течността съдържа алкохол и след многократно преглъщане заключението е, че съдържа. Обвиняемият обаче е оправдан, защото от доказателството срещу него не остава и капка.

Докато законът е в действие има истински бум на разходките с кораби, които се рекламират като „пътешествие доникъде”. В момента, в който корабът навлезе в международни води, започва да се върти в кръг, а пасажерите се отдават на алкохолно опиянение.

Любопитен факт е, че напълно уверени, че заедно със Сухия режим идва и краят на престъпността изобщо, някои американски градове леко наивно продават затворите си.

Критикът на сухия режим - конгресменът от Ню Йорк Фиорело Ла Гуардия, обаче изчислил, че федералното и местните правителства губят повече от 1 млрд. долара годишно от данъци върху нелегално продавания алкохол. По думите му тази сума отивала в джобовете на контрабандистите и на длъжностните лица под формата на рушвети.

Нарастващото убеждение, че сухият режим е един скъп провал, води до отмяната му. Забраната е отменена на 5 декември 1933 г. с подписа на новоизбрания президент Франклин Рузвелт. Режимът, често е определян за „най-голямото недоразумение в историята на САЩ”, продължава 13 години, 10 месеца, 19 дни, 17 часа и 32 минути. Накрая Рузвелт казва: „Това, от което Америка има нужда в този момент, е питие!”.


  • 1 Един от народа

    24 0 Отговор
    Имам чувството, че има цикличност от 100 години, за глупав период на човечеството.

    Коментиран от #4

    04:57 16.01.2021

  • 2 нашия

    8 5 Отговор
    а фамилията Кенеди къде е....

    Коментиран от #3

    05:28 16.01.2021

  • 3 БАЙ Х@Й

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "нашия":

    Ако имаш предвид Джон - той е бил на три годинки!

    05:47 16.01.2021

  • 4 За алкохола

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един от народа":

    да, а за безполовите организми е през няколко милиона години -))

    06:06 16.01.2021

  • 5 глоги

    5 1 Отговор
    16-ти януари 1920-та г. Сухия режим в САЩ. А В ПЕРНИК ИМАМЕ ВОДЕН РЕЖИМ.

    08:07 16.01.2021

  • 6 един от многото

    9 1 Отговор
    Именно през този период , бандюгите с по големи топки са натрупали първоначалния си капитал!

    08:40 16.01.2021

  • 7 Нане

    3 2 Отговор
    тия шморат кат руснаците, суйчмяси от сякъде! Че и смъркат линиики

    08:59 16.01.2021

  • 8 1111

    6 0 Отговор
    Американците в момента са като хипопотами и почти половината с диабет, това е едно от последствията на прекомерното пиене - яде се всичко, по-много, много меса, бургери, сладкиши

    Коментиран от #9

    09:36 16.01.2021

  • 9 Хайл

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "1111":

    Не е като в Сомалия,най-богатия сомалиец да си носи ролекса на кръста 😉

    10:29 16.01.2021