Ивайло Мирчев: ДАНС е замесена в трагедията в хижа „Петрохан“

Съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев излезе с пост в социалните мрежи, с който заяви, че "ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". Той коментира изслушването на службите в Народното събрание за шестте трупа от случаите "Петрохан" и "Околчица".
Ето какво написа Ивайло Мирчев:
"ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". На въпрос дали сред шестимата загинали има вербувани от ДАНС шефът ѝ Деньо Денев отказа да отговори в открито заседание на парламента, тъй като информацията за вербувани лица е секретна. Засекретихме заседанието, за да получим отговор. Бе дадена 15 мин. почивка.
По време на почивката шефът на ДАНС Денев отиде на инструктаж при депутата от ГЕРБ Христо Терзийски пред кабинетите на ДПС Ново начало. След като се върна в пленарна зала Денев отказа да отговори дали ДАНС са вербували някой от шестимата мъже, дали те са били под наблюдение и каква е била ролята на ДАНС в тази трагедия.
Наш сътрудник засне шефът на ДАНС докато се измъква от пленарна зала и отива на инструктаж при Терзийски. Една трагедия се използва политическа атака по гнусен начин".
1 накратко
Коментиран от #10, #14, #40
21:08 11.02.2026
2 Пич
21:08 11.02.2026
3 Заплатата
21:08 11.02.2026
4 историк
Коментиран от #12
21:08 11.02.2026
5 Да,бе
Коментиран от #9
21:09 11.02.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #25
21:09 11.02.2026
7 Байрактар"70
21:09 11.02.2026
8 Дон Хуан
Коментиран от #20
21:10 11.02.2026
9 даже чак
До коментар #5 от "Да,бе":В Мексико имот с пещера.
21:11 11.02.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #1 от "накратко":Школата Роук работи от 1992 г при всички правителства и има връзки във всички партии.Основана е от българският Епщайн -Дими Паница.
Коментиран от #19
21:11 11.02.2026
11 ХиХи
21:11 11.02.2026
12 Тъй,тъй
До коментар #4 от "историк":За жалост народен съд 2.0 няма как да избие елита на нацията,защото тая сган е всичко друго,но не елит,а само каймака на тинята...
21:11 11.02.2026
13 бкп от село с два пръста чело
21:12 11.02.2026
14 Само
До коментар #1 от "накратко":Мисълта ти тече накратко! Аз на тебе ли да обръщам внимание, или не подписите на министрите на ПП и ДБ, и самопризнанията на другите фактори на ПП ?!
Коментиран от #29
21:13 11.02.2026
15 Дзак
21:14 11.02.2026
16 Георгиев
21:17 11.02.2026
17 Пловдив
21:18 11.02.2026
18 Дедо Мраз
21:18 11.02.2026
19 накратко
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Но след 2022г НАКЗТ си е разширила възможностите в следствие на сключеното споразумение с ПП екоминистъра Сандов за сътрудничество регулация и подкрепа... (празния лист) Заградили са си с електропастир пограничен район с надписи: "Стреля се без предупреждение!" Даже тогава са си осигурили огнестрелно оръжие....
Коментиран от #21
21:19 11.02.2026
21 надълго
До коментар #19 от "накратко":Министър Б.Рашков не дава разрешение за притежаване на оръжие, той само смени началниците на РПУ на МВР в половината страна и по-конкретно ЗАКРИ МЕСТНОТо РУ на МВР в Годеч поради "отпаднала необходимост".
21:23 11.02.2026
22 Бандера
21:25 11.02.2026
23 Мирчев
21:26 11.02.2026
24 Сталин
21:27 11.02.2026
26 Холмс
21:29 11.02.2026
28 Факти
21:31 11.02.2026
29 накратко
До коментар #14 от "Само":Не обсъждам гладката ти мисъл.
21:32 11.02.2026
30 Васил Българочукец българоцакец
Кердаларе! 😬😂
Коментиран от #32
21:32 11.02.2026
31 12340
Ансамбъл за
Народни
Сказки
21:33 11.02.2026
32 Кардараш
До коментар #30 от "Васил Българочукец българоцакец":.......... Нали
21:37 11.02.2026
33 Андрейчо
21:38 11.02.2026
34 хахаха
21:38 11.02.2026
35 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #50
21:39 11.02.2026
36 Факт
21:40 11.02.2026
37 Умен по цялата глава
21:43 11.02.2026
38 ФАКТ
21:48 11.02.2026
39 Пешо
21:49 11.02.2026
40 Крадецът вика, дръжте крадеца!😂
До коментар #1 от "накратко":Силно ме интересува ролята на Два Пръста Чело и Гном в педодофилската мрежа! Въоръжената педофилска мрежа! Има над, какво да поработи ДАНС! Закон за чуждестранните агенти става крещящо необходим!
21:52 11.02.2026
41 Педро
ДАНС ли накараха Терзиев да да им напълне джобовете с пари
ДАНС ли накара Б.Рашков да заличи полицейските управления
ДАНС ли накараха мишока Денков и Йорданова да извършат куп пррдтъпления
21:53 11.02.2026
43 егати
21:53 11.02.2026
44 Тити на Кака
Някакви тъмни субекти между ДСУшко и Дамата без уши?
Уаууу, какво прозрение?
Защо се жалват по медиите, а не попитаха роднините си, всички от ДС - те щяха да им обяснят как се меси тестото със замесените?
21:54 11.02.2026
45 Педро
Опитвате се да се измъкнете
Дано народа и правосъдието не ви разрешат да се измъкнете
21:57 11.02.2026
46 Електра
21:57 11.02.2026
47 Абе Мирчев
22:00 11.02.2026
48 Нека позная
Коментиран от #53, #54, #57
22:02 11.02.2026
49 Калушев е роден през 1974 година
Коментиран от #56
22:02 11.02.2026
50 КАЗВАМ
До коментар #35 от "ЕДГАР КЕЙСИ":ЛЪЖЕШ!
ГЕРБ И ДПС-НН ОТНЕХА ДАНС И НСО ОТ ПРЕЗИДЕНТА! НАЗНАЧИХА НОВ ШЕФ НА ДАНС, А ПРЕЗИДЕНТА НЕ ИСКАШЕ ДА ПОДПИШЕ УКАЗ ЗА НЕГОВОТО НАЗНАЧАВАНЕ! ПОСЛЕ МУ ОТНЕХА И КОЛИТЕ И ОХРАНАТА, ТА ПРЕЗИДЕНТА КАРАШЕ ЛИЧНИЯ СИ АВТОМОБИЛ. СТАНАХМЕ ЗА РЕЗИЛ ПРЕД ЦЯЛ СВЯТ, ЧЕ И ЗА ГИНЕС! ЗА ДВЕТЕ СВИНЧОВЦИ ПЛАЩАТ ОХРАНА ОКОЛО 2 МИЛИОНА НА ГОДИНА И КАРАТ БМВ-ТА ОТ НАЙ ВИСОК КЛАС, БЕЗ ДА ИМАТ ПРАВО!
22:03 11.02.2026
51 Анонимен
22:05 11.02.2026
52 Анонимен
22:05 11.02.2026
53 И кви имоти
До коментар #48 от "Нека позная":е придобил ? Нищо няма впечатляващо. У Красно село една панелка 54 кв.м наследствена, малко нивички и едни селски съборетени. Акции не знам дали е играл на борсата
22:06 11.02.2026
54 Белият пингуин
До коментар #48 от "Нека позная":Много интересен е обаче профилът на Ивайло Иванов в LinkedIn. Там той се представя като адвокат. Описва, че е работил 2 г. и 4 месеца в Министерството на финансите като данъчен експерт, след това - почти три години като чуждестранен адвокат и търговски анализатор за американска юридическа фирма от 2002 до 2005-а г., а после - до 2008 г. като данъчен консултант в "Делойт". Последната му работа преди да се отдаде изцяло на природозащитата и екстремните спортове е от 2012 до 2016 г. в американската компания Sidley Austin LLP, където е бил представител на "Росатом" в арбитражно дело в Женева. Той се хвали много с голямото си постижение - осъждането на България да плати на Росатом 600 млн. евро за Белене
22:09 11.02.2026
55 Това ми прилича на
22:10 11.02.2026
56 Май е бил
До коментар #49 от "Калушев е роден през 1974 година":Във ВСШ Георги Димитров в Симеоново а не в армията
22:12 11.02.2026
57 Пишеш глупости
До коментар #48 от "Нека позная":и си фантазираш
22:13 11.02.2026
58 Май трябва да се действа като в Грузия
22:14 11.02.2026