Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Ивайло Мирчев: ДАНС е замесена в трагедията в хижа „Петрохан“

Ивайло Мирчев: ДАНС е замесена в трагедията в хижа „Петрохан“

11 Февруари, 2026 21:04 2 792 58

  • ивайло мирчев-
  • данс-
  • петрохан-
  • убийство-
  • масово убийство

Нови мистерии

Ивайло Мирчев: ДАНС е замесена в трагедията в хижа „Петрохан“ - 1
Снимка: БНТ
Ивайло Мирчев Ивайло Мирчев политик

Съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев излезе с пост в социалните мрежи, с който заяви, че "ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". Той коментира изслушването на службите в Народното събрание за шестте трупа от случаите "Петрохан" и "Околчица".

Ето какво написа Ивайло Мирчев:

"ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". На въпрос дали сред шестимата загинали има вербувани от ДАНС шефът ѝ Деньо Денев отказа да отговори в открито заседание на парламента, тъй като информацията за вербувани лица е секретна. Засекретихме заседанието, за да получим отговор. Бе дадена 15 мин. почивка.

По време на почивката шефът на ДАНС Денев отиде на инструктаж при депутата от ГЕРБ Христо Терзийски пред кабинетите на ДПС Ново начало. След като се върна в пленарна зала Денев отказа да отговори дали ДАНС са вербували някой от шестимата мъже, дали те са били под наблюдение и каква е била ролята на ДАНС в тази трагедия.

Наш сътрудник засне шефът на ДАНС докато се измъква от пленарна зала и отива на инструктаж при Терзийски. Една трагедия се използва политическа атака по гнусен начин".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 51 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 накратко

    58 24 Отговор
    ДАНС е замесена, ПП нямат нищо общо, освен четири техни министерства през 2022г. са обслужили пораждането на Национална Агенция КЗТ. ПП спонсорите на НАКЗТ не ги включваме.

    Коментиран от #10, #14, #40

    21:08 11.02.2026

  • 2 Пич

    43 11 Отговор
    Ясно !!! Ще пробват да се измъкнат като подхвърлят някой от ДАНС на кучетата, и ще се ослушват дали тази жертва ще умилостиви тълпата!!!

    21:08 11.02.2026

  • 3 Заплатата

    24 1 Отговор
    Добра ли им е

    21:08 11.02.2026

  • 4 историк

    40 3 Отговор
    Народният съд ще съди престъпниците които убиха държавата и народа !!

    Коментиран от #12

    21:08 11.02.2026

  • 5 Да,бе

    42 6 Отговор
    Никоя свинщина на територията не се случва без намесата на МВР,ДАНС и прокуратурата,а "независимата"сляпа съдебна власт дозамита останалото...И си купува имоти в чужбина от скука.

    Коментиран от #9

    21:09 11.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    44 9 Отговор
    Днес в последния ден за довиждане Гроздан Караджов подари БДЖ на Тиквата за 12 години.И после Боташ

    Коментиран от #25

    21:09 11.02.2026

  • 7 Байрактар"70

    8 7 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂.Ако не е вярно ще те съдят!

    21:09 11.02.2026

  • 8 Дон Хуан

    19 10 Отговор
    гнусен тулбихински глупак - “Софиенец”

    Коментиран от #20

    21:10 11.02.2026

  • 9 даже чак

    15 5 Отговор

    До коментар #5 от "Да,бе":

    В Мексико имот с пещера.

    21:11 11.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "накратко":

    Школата Роук работи от 1992 г при всички правителства и има връзки във всички партии.Основана е от българският Епщайн -Дими Паница.

    Коментиран от #19

    21:11 11.02.2026

  • 11 ХиХи

    24 11 Отговор
    А на Мирчака тетко му бил ли е у ДС или само партиен секретар, щото на Василка кметункова деда му дет е бил шев у ДС, ама и първи братовчед на член на ЦК. Та кметя давал ли е пари на ренджърите?

    21:11 11.02.2026

  • 12 Тъй,тъй

    29 3 Отговор

    До коментар #4 от "историк":

    За жалост народен съд 2.0 няма как да избие елита на нацията,защото тая сган е всичко друго,но не елит,а само каймака на тинята...

    21:11 11.02.2026

  • 13 бкп от село с два пръста чело

    28 11 Отговор
    за данс ясно ама кажи за твоте бкп-дб как е забъркано в канала на ламата

    21:12 11.02.2026

  • 14 Само

    16 11 Отговор

    До коментар #1 от "накратко":

    Мисълта ти тече накратко! Аз на тебе ли да обръщам внимание, или не подписите на министрите на ПП и ДБ, и самопризнанията на другите фактори на ПП ?!

    Коментиран от #29

    21:13 11.02.2026

  • 15 Дзак

    16 2 Отговор
    В страната има хиляди държавни и минали покрай-държавни служители в структури с достъп до граждански регистри, които могат да действат паралелно, а често и незаконно! Да вземат ДАНС да огледат на кого се дава достъп до следи хора!

    21:14 11.02.2026

  • 16 Георгиев

    20 5 Отговор
    Не са шест, става ясно че са седем. Седмият е "катастрофирал" и вече го няма. Става много интересно и загадъчно.

    21:17 11.02.2026

  • 17 Пловдив

    10 4 Отговор
    Ам Денев де е гербаджия.

    21:18 11.02.2026

  • 18 Дедо Мраз

    15 3 Отговор
    Да я преформатират тая престъпна държавна организация. Тя не е подвластна на никакви закони. Паравоенна структура. Като нещо засекретят и Господ няма право да го види.

    21:18 11.02.2026

  • 19 накратко

    9 7 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Но след 2022г НАКЗТ си е разширила възможностите в следствие на сключеното споразумение с ПП екоминистъра Сандов за сътрудничество регулация и подкрепа... (празния лист) Заградили са си с електропастир пограничен район с надписи: "Стреля се без предупреждение!" Даже тогава са си осигурили огнестрелно оръжие....

    Коментиран от #21

    21:19 11.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 надълго

    14 8 Отговор

    До коментар #19 от "накратко":

    Министър Б.Рашков не дава разрешение за притежаване на оръжие, той само смени началниците на РПУ на МВР в половината страна и по-конкретно ЗАКРИ МЕСТНОТо РУ на МВР в Годеч поради "отпаднала необходимост".

    21:23 11.02.2026

  • 22 Бандера

    16 5 Отговор
    Защо ли прякора на Терзийски е Христо носа!

    21:25 11.02.2026

  • 23 Мирчев

    11 6 Отговор
    Мерудията на всяка манджа с фетиш да бъде под светлината на прожекторите и в устата на медиите.

    21:26 11.02.2026

  • 24 Сталин

    25 4 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    21:27 11.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Холмс

    12 10 Отговор
    Не ДАНС а ДБ лично с Надежда! Не може да сътворите такъв ужас и да прехвърлите вината! Калушев е част от вас, той се е върнал в България в началото на вашето управление!

    21:29 11.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Факти

    11 7 Отговор
    Потърсете в Гугъл "Lama Ivo Chatgpt" - това е чатбота на Калушев. Питайте го за педофилията, самоубийството и убийството. Той абсолютно ги отрича. В тотален разрез са с философията му. Властите полагат огромни усилия да ни убедят, че Калушев е извършил тези деяния, ЗАЩОТО е будист. Това е невъзможно. Или не ги е извършил, точно защото е будист, или ги е извършил, защото се е отрекъл тотално от будизма.

    21:31 11.02.2026

  • 29 накратко

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Само":

    Не обсъждам гладката ти мисъл.

    21:32 11.02.2026

  • 30 Васил Българочукец българоцакец

    14 7 Отговор
    Ивайло Мипчев е циганин.
    Кердаларе! 😬😂

    Коментиран от #32

    21:32 11.02.2026

  • 31 12340

    9 1 Отговор
    Държавен
    Ансамбъл за
    Народни
    Сказки

    21:33 11.02.2026

  • 32 Кардараш

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Васил Българочукец българоцакец":

    .......... Нали

    21:37 11.02.2026

  • 33 Андрейчо

    12 7 Отговор
    Мирчев, за ДАНС не знам, но вие сте замесени и то много яко.

    21:38 11.02.2026

  • 34 хахаха

    7 1 Отговор
    Трябва да кажат истината на обществото. Провалът е огромен. Стар линк знаят всичко от игла до конец. Не могат да скрият. И ако си мислят,че тази информация няма да излезе и от дуги спец служби или да се използва за или срещу определени лица, много се лъжат. Оставките около случката са най малкото.Да не се окаже държавна измяна ? Ще стане ясно. Тези екипирани и разполагащи с отлични свързочни средства и дронове, въоръжени мъже на върха на планината се прегръщат и казват , За мен беше чест ! След което се самоубиват,не са наивни деца. Те имат кауза ?

    21:38 11.02.2026

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 5 Отговор
    ДРУГАРЮ ИВО ....................... РЪКОВОДСТВОТО НА ДАНС ПРЕЗ 2022г ..................... БЕШЕ СМЕНЕНО "ИЗЦЯЛО" С ХОРА НА ЧОРАПА ...................... ХОДИ ДА СЕ РАЗПРАВЯШ С НЕГО , ТОЙ Е "ВАШ" ЧОВЕК ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #50

    21:39 11.02.2026

  • 36 Факт

    4 1 Отговор
    Единствената информация която би могла да осветли допълнително случая е, дали и от кого има отправяни заплахи към групата. Но това сигурно е следствена тайна.

    21:40 11.02.2026

  • 37 Умен по цялата глава

    7 3 Отговор
    Значи щом шефа на ДАНС е говорил с депутат от ГЕРБ службите са замесени....нищо че е напълно възможно да са си говорили за риболов или за жени.Иво е гений.

    21:43 11.02.2026

  • 38 ФАКТ

    8 6 Отговор
    АБСОЛЮТНО Е ПРАВ МИРЧЕВ ЗА ДАНС! ЗАЩО ДАНС ОТИДЕ НА ХИЖА ПЕТРОХАН ПРЕДИ МВР И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА? СЛУЧАЙНО ЛИ БЕШЕ ОТНЕТА ДАНС ОТ ПРЕЗИДЕНТА, ОТ ГЕРБ И ДПС-НН? ВЪПРОСИТЕ СА МНОГО!

    21:48 11.02.2026

  • 39 Пешо

    4 2 Отговор
    Щом се съветва с Терзиев излиза ,че освен ДАНС и партия ГЕПИ са замесени.

    21:49 11.02.2026

  • 40 Крадецът вика, дръжте крадеца!😂

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "накратко":

    Силно ме интересува ролята на Два Пръста Чело и Гном в педодофилската мрежа! Въоръжената педофилска мрежа! Има над, какво да поработи ДАНС! Закон за чуждестранните агенти става крещящо необходим!

    21:52 11.02.2026

  • 41 Педро

    7 1 Отговор
    Тоз Смешник
    ДАНС ли накараха Терзиев да да им напълне джобовете с пари
    ДАНС ли накара Б.Рашков да заличи полицейските управления
    ДАНС ли накараха мишока Денков и Йорданова да извършат куп пррдтъпления

    21:53 11.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 егати

    4 0 Отговор
    Световната конспирация ряпа да яде! Куцо и сакато се изказва по нещо от което и грам не разбира! Егати проваленото общество! Харе кришна, харе, харе! Ом мани падме хум

    21:53 11.02.2026

  • 44 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Пряко замесените ПрикривамеПедофилите в тази афера сега откриват, че имат колеги в тестото?
    Някакви тъмни субекти между ДСУшко и Дамата без уши?
    Уаууу, какво прозрение?
    Защо се жалват по медиите, а не попитаха роднините си, всички от ДС - те щяха да им обяснят как се меси тестото със замесените?

    21:54 11.02.2026

  • 45 Педро

    7 0 Отговор
    ПП ДБ сте затънали до гуша в всевъзможни корупционни и противодържавни схеми
    Опитвате се да се измъкнете
    Дано народа и правосъдието не ви разрешат да се измъкнете

    21:57 11.02.2026

  • 46 Електра

    5 2 Отговор
    Рядко противна личност която е оакана от всякъде...

    21:57 11.02.2026

  • 47 Абе Мирчев

    3 0 Отговор
    Просто питай Ботю Ботев дали е била явочна квартира до 2021 г.

    22:00 11.02.2026

  • 48 Нека позная

    3 1 Отговор
    Най-подходящ и полезен за вербуване е лузъра Ивайло Калушев.Живял е години в чужбина, развивал бизнес там, идеален за агент, роля, която при него се предава по неследство.Баща му също е бил агент на ДС. В замяна е получавал протекции,отворени врати за придобиване на имоти и резрешителни от всякакво естество.Това обяснява арогантното поведение на рейнджърите с външните хора.ДАНС обаче не са оценили духовните увлечения на агента си, там се провалиха.

    Коментиран от #53, #54, #57

    22:02 11.02.2026

  • 49 Калушев е роден през 1974 година

    4 0 Отговор
    Някой знае ли къде е служил?

    Коментиран от #56

    22:02 11.02.2026

  • 50 КАЗВАМ

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ЛЪЖЕШ!
    ГЕРБ И ДПС-НН ОТНЕХА ДАНС И НСО ОТ ПРЕЗИДЕНТА! НАЗНАЧИХА НОВ ШЕФ НА ДАНС, А ПРЕЗИДЕНТА НЕ ИСКАШЕ ДА ПОДПИШЕ УКАЗ ЗА НЕГОВОТО НАЗНАЧАВАНЕ! ПОСЛЕ МУ ОТНЕХА И КОЛИТЕ И ОХРАНАТА, ТА ПРЕЗИДЕНТА КАРАШЕ ЛИЧНИЯ СИ АВТОМОБИЛ. СТАНАХМЕ ЗА РЕЗИЛ ПРЕД ЦЯЛ СВЯТ, ЧЕ И ЗА ГИНЕС! ЗА ДВЕТЕ СВИНЧОВЦИ ПЛАЩАТ ОХРАНА ОКОЛО 2 МИЛИОНА НА ГОДИНА И КАРАТ БМВ-ТА ОТ НАЙ ВИСОК КЛАС, БЕЗ ДА ИМАТ ПРАВО!

    22:03 11.02.2026

  • 51 Анонимен

    4 3 Отговор
    ПП в паника за спасяване на репутацията. Май не остана нищо за спасяване. Може се окаже свърталище на лъжци, гейове и педофили.

    22:05 11.02.2026

  • 52 Анонимен

    1 5 Отговор
    Вчера видях шефа на ДАНС да говори с касиерката в магазина значи и тя е замесена.

    22:05 11.02.2026

  • 53 И кви имоти

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Нека позная":

    е придобил ? Нищо няма впечатляващо. У Красно село една панелка 54 кв.м наследствена, малко нивички и едни селски съборетени. Акции не знам дали е играл на борсата

    22:06 11.02.2026

  • 54 Белият пингуин

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Нека позная":

    Много интересен е обаче профилът на Ивайло Иванов в LinkedIn. Там той се представя като адвокат. Описва, че е работил 2 г. и 4 месеца в Министерството на финансите като данъчен експерт, след това - почти три години като чуждестранен адвокат и търговски анализатор за американска юридическа фирма от 2002 до 2005-а г., а после - до 2008 г. като данъчен консултант в "Делойт". Последната му работа преди да се отдаде изцяло на природозащитата и екстремните спортове е от 2012 до 2016 г. в американската компания Sidley Austin LLP, където е бил представител на "Росатом" в арбитражно дело в Женева. Той се хвали много с голямото си постижение - осъждането на България да плати на Росатом 600 млн. евро за Белене

    22:09 11.02.2026

  • 55 Това ми прилича на

    1 2 Отговор
    доказателство от селска вечеринка - Пешо говорил с Мара, значи ще се сгодява за нея. Или дай факти, или млъкни

    22:10 11.02.2026

  • 56 Май е бил

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Калушев е роден през 1974 година":

    Във ВСШ Георги Димитров в Симеоново а не в армията

    22:12 11.02.2026

  • 57 Пишеш глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Нека позная":

    и си фантазираш

    22:13 11.02.2026

  • 58 Май трябва да се действа като в Грузия

    0 0 Отговор
    Закон за чуждите агенти с финансова подкрепа от чужбина

    22:14 11.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове