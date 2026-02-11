Ивайло Мирчев: ДАНС е замесена в трагедията в хижа „Петрохан“

Съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев излезе с пост в социалните мрежи, с който заяви, че "ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". Той коментира изслушването на службите в Народното събрание за шестте трупа от случаите "Петрохан" и "Околчица".

Ето какво написа Ивайло Мирчев:

"ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". На въпрос дали сред шестимата загинали има вербувани от ДАНС шефът ѝ Деньо Денев отказа да отговори в открито заседание на парламента, тъй като информацията за вербувани лица е секретна. Засекретихме заседанието, за да получим отговор. Бе дадена 15 мин. почивка.

По време на почивката шефът на ДАНС Денев отиде на инструктаж при депутата от ГЕРБ Христо Терзийски пред кабинетите на ДПС Ново начало. След като се върна в пленарна зала Денев отказа да отговори дали ДАНС са вербували някой от шестимата мъже, дали те са били под наблюдение и каква е била ролята на ДАНС в тази трагедия.

Наш сътрудник засне шефът на ДАНС докато се измъква от пленарна зала и отива на инструктаж при Терзийски. Една трагедия се използва политическа атака по гнусен начин".