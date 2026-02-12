Новини
Д-р Гълъбова за интервюто на майка, чиито син е бил от групата на Калушев: У нея имаше ужасяващи психопатни черти

Д-р Гълъбова за интервюто на майка, чиито син е бил от групата на Калушев: У нея имаше ужасяващи психопатни черти

12 Февруари, 2026 08:54

Ани Ефремова

„За мен не е чудно, че толкова време нещата не са изяснени, защото става дума за нещо ужасяващо – това са шест трупа. Ще е много трудно да се стигне до истината“, каза в „Тази сутрин“ по bTV д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Националната психиатрична болница "Св. Иван Рилски", във връзка със случая „Петрохан- Околчица“.

Тя уточни, че и в този случай избира да вярва на това, което казват институциите.

Като много сложен случай с много нетипични за България обстоятелства определи Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията случилото се на „Петрохан“.

„Всеки ден се появяват нови факти“, каза той във връзка със снощното интервю пред Миролюба Бенатова и Генка Шекерова с майка на момче, което е било години в групата на Ивайло Калушев.

Синът ѝ е първият, който споделя, че е имало сексуално посегателство срещу него от страна на Калушев. Майката обаче казва, че нито за миг не му е повярвала и нарича сина си „моралният убиец“ на шестимата.

„След това интервю се приближавам към официалната версия, но действително аз толкова разделено общество по криминален случай не съм виждал. Привържениците на едната и другата версия са като две секти“, коментира Безлов.

„Много ме впечатли пост на Калушев, че няма как да бъдеш миролюбив, без да проявиш жестокост, както и че миролюбивият без жестокост е безобиден. Има твърде много неща, които наместват един ужасяващ пъзел, в който възникват много въпроси“, каза от своя страна Гълъбова.

Тя попита как родители поверяват детето си на някого, как те позволяват детето с години да не ходи на училище? Какви са тези алтернативни методи и практики, които са проникнали в едно училище?

Тази естествена психотерапия е една пълна шарлатания и тя не е призната у нас. В източните учения няма нищо лошо, в пазенето на природата – също. Но няма методи за преодоляване на зависимости, които да включват изолацията и да не ходиш на училище“, посочи д-р Цветеслава Гълъбова.

По думите ѝ в определението „секта“ има няколко опорни точки. Едната е именно изолацията, а другата – малка затворена група от хора с йерархия.

„Във въпросното интервю при Бенатова и Шекерова тази майка говори за йерархия. Първо, аз бях впечатлена от липсата на емоция у нея. Това ме застреля. Как може една майка да говори без емоция за сина си“, коментира д-р Гълъбова.

„В 25-те години, в които бях съдебен експерт по психиатрия, много пъти съм ходила по следствени арести и затвори. Там се вият едни опашки от майки, за да занесат колети на порасналите им деца, които са извършили престъпление. Тук нямаше никаква емоция“, посочи д-р Цветеслава Гълъбова.

Тя си обяснява това с особената личностна структура на тези хора.

„У тази майка имаше ужасяващи психопатни черти“, на мнение е тя.

„Направи ми впечатление, че те очевидно са имали някакви комуникации с институциите, включително с ДАНС. И това не е само по повод сигналите на бабата и дядото от Плевен“, каза Тихомир Безлов.

Той заяви, че е скептичен към версията за "убийство отвън".

"Каква ще е тази криминална структура, която ще организира такова псевдо самоубийство. Те просто ще отидат и ще ги застрелят", попита той.

И Цветеслава Гълъбова отхвърли тази версия и заяви, че има много ритуалност в случилото се.

„Когато хората са с особена личностна структура, са способни да извършат такова нещо. Когато са под влияние на някакви крайни религиозни практики, са способни да извършат такова нещо“, коментира тя.


  • 1 Такива психопатни жени

    56 4 Отговор
    виждам всеки ден с хиляди!
    Няма кой да ги лекува!

    Коментиран от #49, #54

    09:07 12.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    34 8 Отговор
    Работят с проблемни деца със зависимости от които родителите са дигнали ръце.Подбират ги от хиляди деца.

    09:12 12.02.2026

  • 3 солиок

    48 14 Отговор
    Сцената на местопрестъплението сочи към планирано действие. Телата на тримата убити – мъже на възраст 45, 49 и 51 години – са намерени легнали един до друг пред входа на сградата. Под едно от телата е открита карабина "американски тип", а до тях са намерени множество гилзи и пистолети.



    "Вътре в хижата са намерени много оръжие и гилзи. Всичко беше изгоряло и опустошено", Някои се опитва да ни мята по върбите. Тука работата е много дебела и се опитват да ни къпят със лъжи. Изобщо не е чиста рисунката дето ни поднасят и има нещо много гнило. Единия труп в хижата бил с обгоряла брада, а другия бил паднал по очи и с изорена кожа на гърба. Работата по някаква причина я замазват и то с кафяво. ГЕРБ калинките за пореден път се оказаха пълни некадърници. Трябва да се чистят и службите и министерствата иначе ще се чака следващата случка и не се знае кои ще са следващите 6 убити. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Да изгоним мафията и слугите и.

    Коментиран от #27

    09:13 12.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    53 5 Отговор
    Такъв е новият морал.Само за себе си.Ами старите хора изоставени в Домовете на ужасите?Никой не дойде за тях.

    Коментиран от #17

    09:13 12.02.2026

  • 5 Сила

    25 56 Отговор
    Майката е ясна , обаче путиноида д-р Гълъбова какво ще я правиме , все пак тя е на наша издръжка , на европейските данъкоплатци , получава заплата в омразните и евро ....!??!

    09:14 12.02.2026

  • 6 гост

    36 3 Отговор
    1. Типичен случай на "новите ценности" при които всякакви шарлатани се допуска да правят всякакви шарлатании с цел лично обогатяване. Има го в целия свят като започнеш от САЩ минеш през Европа, Русия та стигнеш до Далечния Изток.
    2. Демокрацията означава ОБЩОПРИЕТИ ПРАВИЛА ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ! и създава органи следящи спазването на правилата
    3. Т.н. "държавни институции" призвани да следят спазването на правилата спазват само златното правило ЗАЩО ТРЯБВА ДА РАБОТЯ СЛЕД КАТО ЗАПЛАТАТА ВЪРВИ И БЕЗ ДА РАБОТЯ!

    Коментиран от #13

    09:15 12.02.2026

  • 7 Сталин

    30 47 Отговор
    Само вижте дивия поглед на тая Гълъбова ,а нарича другите психопатни

    09:15 12.02.2026

  • 8 ДААА УДОБНО.

    17 11 Отговор
    Жертвите виновни. Секс и оръжия. А тази майка какво каза синът ми на 15 год вземаше дрога не го понасях и го пратих при Калушев после там се поправи и всичко беше на ред. И бащата е ходил при него и е останал доволен и от дома и до някъде детето. Не вярвам в това за принуда към секс. Дори и във нещо да се съмняват те са си виновни. И най важно през тези три години какво са правили УПРАВЛЕНЦИТЕ. И КАКТО ПИСАХ ПРЕДИ ИМА ВЕЧЕ РАЗСЛЕДВАНИ ЗА СЛУЧАЯ ДВЕ КОКОШКИ БЕЗ ПРОШКИ И ЕДИН ПЕТЕЛ НО ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ОПРОСТЕН.

    09:17 12.02.2026

  • 9 Селянин

    22 36 Отговор
    Гледайки поведението и физиономията и на майката и на тази, чисто инстинктивно, сякаш имам повече доверие на майката.

    09:17 12.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ?????

    39 3 Отговор
    Интервюто на Шикерова и Бенатова е убиец.
    "Синът ми лъже - Иво не го е насилвал сексуално. Няма как да го насилва, защото при еякулация енергията отива надолу, а трябва да мине през фонтанелата и да отиде нагоре. Синът ми е моралният убиец на шестимата. Надявам се дълго да е жив, за да носи този позор." Това каза София Андреева в подкаста "Дневен ред" пред журналистките Миролюба Бенатова и Генка Шикерова."
    Толкова за феновете на сбърканяците.

    09:18 12.02.2026

  • 12 Сталин

    20 16 Отговор
    Цялото "разследване" на това убийство се изразява в това че всякакви безделници ,"специалисти","експерти" и корумпирани ченгета и съдии да оплюват по всички медии убитите и да правят внушения

    09:18 12.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    22 6 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Това е морала на Хазарите поклонници на Луцифер.Егоизъм и пари.

    09:18 12.02.2026

  • 14 Домашен любимец

    20 19 Отговор
    Вижте фотоса! Ако не сте прочели текста и не знайте кой е таласъма на снимката, ще приемете ли, че той притежава, копирам и цитирам неговите думи /на фотоса/ - ,,ужасяващи психопатни черти"!? Вижте я! Не се опитвам да Ви влияя - вижте я и откровено кажете Вашето мнение за образа под заглавието!?

    Коментиран от #28, #39

    09:19 12.02.2026

  • 15 РЕАЛИЗЪМ

    18 23 Отговор
    Глупава и жестока жена е тази психиатърка от статуквото на мафията на преходът. Пак в услуга на мафията я използват и сега. Безчувствена била майката, ми то и с бащата на Сияна е така. Това е нормална реакция, още са в междинна реалност. Децата затворници не са мъртви. глупачка подкупна ВРЪЗКАРКА

    09:22 12.02.2026

  • 16 Джъстин Бибър

    23 3 Отговор
    В парламента са най-големите психари и майкопродавци!!!!

    09:22 12.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Aлфа Вълкът

    13 11 Отговор
    Това важи и за самата докторка.

    09:23 12.02.2026

  • 19 Аз го слушах в ю туб

    30 3 Отговор
    Не гледам Нова и не ми допадат водещите меко казано. Относно майката тя ме дразнеше но от вчерашното изслушване разбрах че тези хора родителите и децата от хижата и караваната са жертви на много по голям скандал на либералния т.нар. ЕЛИТ , които са едни напълно пропаднали убийци от световна класа. Делото Епстийн у нас.

    Коментиран от #22

    09:24 12.02.2026

  • 20 Сектата " Петрохан "

    13 22 Отговор
    извърши първото масово и асистирано самоубийство в България по окултни причини, подпомагана от ППДБ и министрите на Радев!

    ППДБ и Радев се опитаха да скрият истината, като те и техни анализатори , психолози и политилози лансираха всевъзможни фалшиви конспиративни и лъжливи версии за случилото се.

    Изтината да се знае и мислете за кого гласувате!

    09:25 12.02.2026

  • 21 Ззз

    16 17 Отговор
    Прaceшките експерти вече почнаха и близките и родителите да изкарват психопати, после ще минат и на кучетата.

    Коментиран от #23, #41, #44

    09:25 12.02.2026

  • 22 Последния Софиянец

    10 7 Отговор

    До коментар #19 от "Аз го слушах в ю туб":

    Това са проблеми деца и родителите се радват да се отърват от тях.

    Коментиран от #29

    09:26 12.02.2026

  • 23 Последния Софиянец

    10 10 Отговор

    До коментар #21 от "Ззз":

    Това е морала на Хазарите.Децата при педофилите,родителите в Домовете на ужасите и си живееш живота.

    09:27 12.02.2026

  • 24 Аферата Епстийн

    16 5 Отговор
    На българска почва и в наш български мутренски вариант. Педофилство и други такива подобни неща прикривани и покровителствувани от държавата.

    09:27 12.02.2026

  • 25 Русофилията

    17 19 Отговор
    също е ужасяваща психопатна чеерта,докторке.Защо не покажете картона на румбата,а сте го заключили в сейф?

    Коментиран от #55

    09:27 12.02.2026

  • 26 Боруна Лом

    3 4 Отговор
    НОВИЯТ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

    09:27 12.02.2026

  • 27 ВЪПРОС

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "солиок":

    Кой е съобщил че е намерил хижата и убитите така?

    Коментиран от #35, #40

    09:28 12.02.2026

  • 28 То па ти си много убав!

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Домашен любимец":

    Покажи един " фотос " да те видим!

    По " фотоси " правиш заключения за хората ли бе, гений?!

    09:29 12.02.2026

  • 29 Тези хора са жертви

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Не че ги оправдавам но те може да са били принудени да се откупят от тия гавази.

    09:29 12.02.2026

  • 30 Дзак

    11 2 Отговор
    Жестоки и зли хора винаги ще намерят оправдание за това! Религия и политически убеждения са само обвивка.

    09:30 12.02.2026

  • 31 голем смех

    26 4 Отговор
    Оказа се че Калушев е горд собственик на 21 имота за над 50 милиона Евро. Въпроса е - негови ли са?

    09:30 12.02.2026

  • 32 Да излезе Ружито Райчева

    13 1 Отговор
    с големите...очи и да обясни случая!

    Само на нея вервам!

    09:31 12.02.2026

  • 33 Не вЕрвам

    10 5 Отговор
    на "институциите" ! Няма как да им се вЕрва ! Много неща които се разминават "обясняват" със следствена тайна ! А и приказката за лъжливото овчарче я знаете !

    09:31 12.02.2026

  • 34 Като

    14 12 Отговор
    Съм я слушала тая и като я гледам каква е втрещена и тя има отдавна психопатични страни да лоби зъгове на мутрите .Само тя не беше се показала да хвърля черни краски е ето я и нея.Над жертвите толкова хейт?Ами,че те са спасили повече живота от тебе гарго роша.... И то при екстремни условия.За да си толкова смел и да обричаш собствения си живот,разбирам от тези "специалисти",че трябва да си психопат.А кога ще се произнесете за дебелото магнитче с двата Фалкона,което страхува хората с неговите ДАНС,прокуратура и с анормалното си крякане ?Или патологични в лъжец от Банкя?Но над трупове кой не се изреди да се прави на Профи? Смотаняци долни.Кой ,Кой ,Кой ги уби?е въпроса,не съчинения от 1001 нощ. И като убият някой се спотайват,а слугинаж им чалгарски поема функциите на псета,а дано ги вкарат в следващото НС.Сатаната Слави,приятел на мафията и слуга и африканското маймун... Жадно за още волтаичния паркове за сина си.А ние ще им плащаме високите цени за ток .Тя природата и волтаиците и тях ще ги прати в небитието.Само гледайте.Както хотелите на Ветко.

    Коментиран от #37

    09:32 12.02.2026

  • 35 Разследващите са ползвали Старлинг

    15 4 Отговор

    До коментар #27 от "ВЪПРОС":

    Те са знаели всичко но са си траяли да печелят време и дано се размине. Това с овчарчето дето било ги намерило е приказката за лъжливото овчарче.

    09:33 12.02.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    7 10 Отговор
    Оф... "психопатни чети" да ни дават по телевизора ще изтърсим всяква глупост!
    Свръх непрофесионално е да даваш оценка по подобен начин, а в някоя бяла държава вече щеше да е и с дело за щети

    09:33 12.02.2026

  • 37 просто

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Като":

    прекалява и вече прекали

    09:34 12.02.2026

  • 38 Роден в НРБ

    14 9 Отговор
    Тази "майка" трябва да бъде въдворена в психиатрия незабавно. Всички свърталища на "будисти" и други подобни, йоги, мьоги да се разтурят, да се закрият частните сояджийски училища и всички либерални психопати на държавни постове да будат изволнени без право да заемат длъжност никога. ППЛГДБ трябва да бъдат също въдворени, но на един дунавски остров

    09:35 12.02.2026

  • 39 Фин

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Домашен любимец":

    Какво да го гледаме фотоса - по-важното е, че тук почти всички сте с умствена изостаналост, соцносталгия и най обикновена простотия.

    Коментиран от #51

    09:35 12.02.2026

  • 40 маокил

    10 5 Отговор

    До коментар #27 от "ВЪПРОС":

    Поемното лице, кмета на които после му се обадил Маринката от ГЕРБ и му забранил да говори какво е видял. А ги е открил техен приятел от селото, дето после изчезнал и никои не го е виждал повече. Има и някакви 4 черни джипа дето също изчезнаха и така. Нещо е много гнило. Да не е политическа нива за наркотици в гората до която не се допуска никои и после канала се ликвидира и всички дето знаят ги няма и толкоз. Слава Богу има в нета статии още от тогава.

    09:36 12.02.2026

  • 41 9689

    13 10 Отговор

    До коментар #21 от "Ззз":

    Само пълен глупак и невежа не би повярвал на доктор Гълъбова.Това наистина не е нормална майка.А защо е посещавала това свърталище на извратени?

    09:37 12.02.2026

  • 42 Ами

    10 13 Отговор
    Гълъбарова не си отличава съществено от своите пациенти.Ще се намърда ли в листата на Зеления Чорап!?

    09:37 12.02.2026

  • 43 Кой какво

    6 13 Отговор
    И това е доктор..

    Психопат

    09:38 12.02.2026

  • 44 Некой си

    14 8 Отговор

    До коментар #21 от "Ззз":

    Ти видя ли интервюто на оная "майка"?
    Която обвини сина си за смъртта на калушевците.
    Тази е за усмирителна риза... и ти също.

    Коментиран от #64

    09:39 12.02.2026

  • 45 Коки

    9 12 Отговор
    Имало е гей оргии на високо ниво. Източна философия и психопати.

    09:42 12.02.2026

  • 46 ВВП

    10 2 Отговор
    Босовете на престъпността в България ,са в парламента .Трябва нов народен съд..Тия са пътници.Амортизирани ,корумпирани ,некадърници..

    09:42 12.02.2026

  • 47 Сокола

    10 9 Отговор
    Според мен още по-голям психопат е майката но 23 годишното убито момче. В интервюто пред Нова преди няколко тя видимо не беше тъжна или отпечалена, а беше по-скоро ядосана, че може да бъде обвинена, че е изпратила сина си при Калушев. Четирите джипа също са нейна измислица. Плащещо е какви психопати има. Родителите на тези мъже и децаса по-големи психопати от самите тях.

    Коментиран от #58

    09:45 12.02.2026

  • 48 Каменов

    10 8 Отговор
    Дано никога не бъдеш на нейното място .Първо се погледни в огледалото и тогава коментерай !!!

    09:47 12.02.2026

  • 49 Дзак

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Такива психопатни жени":

    Къде виждате такива жени?

    09:47 12.02.2026

  • 50 Калушев разиграва по Ботев

    1 5 Отговор
    Тоз който падне в бой за свобода той не умира

    09:49 12.02.2026

  • 51 Домашен любимец

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Фин":

    Нищо не разбрах! Изразете се като за хора обитатели на този сайт! Не сте на симпозиум по филосовска естетика!

    Коментиран от #53

    09:50 12.02.2026

  • 52 Тези са отишли съзнателно

    4 7 Отговор
    В отвъдното
    Тялото тясно е за моята душа

    09:51 12.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Големдебил

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Такива психопатни жени":

    Майката сигурно е пила успокоителни преди интервюто.Докторката не се ли сеща за това?И тя за КарлЮково.

    09:53 12.02.2026

  • 55 По-добре

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Русофилията":

    да покаже твоя картон, само за сравнение дали правилно ти поставяме диагноза на хейтър и на състояние, започващо с И и завършващо на ОТ, а между тях са буквите ДИ.

    09:57 12.02.2026

  • 56 адаша

    8 5 Отговор
    Постепенно нещата се изместват. От фактология към психология. Удобно е. И е рецидив.

    Коментиран от #59

    09:57 12.02.2026

  • 57 Тити на Кака

    8 5 Отговор
    Всички нови факти, включително изявите на няколко близки до Клуба на педофила, доказват , че хипотезата на разследването за ритуално убийство/самоубийство в една затворена група от психопати е с много висока на достоверност.
    Съболезнования на оврякалите се досега тъППопитеци.
    Пак станаха за смях с дървената мафия на Шиши.

    09:59 12.02.2026

  • 58 Дапитам

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "Сокола":

    А ти чувал ли си за успокоителни,които хората пият при емоцален срив?Дано не ти се налага да ги пиеш.

    Коментиран от #61, #66

    10:01 12.02.2026

  • 59 Тити на Кака

    7 2 Отговор

    До коментар #56 от "адаша":

    Психологията се основава на факти.
    Неразбираемо за кре. те.Ни, специалисти по дървени мафии и шишита.

    10:01 12.02.2026

  • 60 дядото

    8 6 Отговор
    тази от снимката като гледам има не по-малко ужасяващи психопатни черти

    Коментиран от #65

    10:02 12.02.2026

  • 61 Ами питай,

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Дапитам":

    кой те е спрял?

    10:03 12.02.2026

  • 62 Град Козлодуй

    7 4 Отговор
    Тая на снимката е откровенно луда-както и оня псиХар Ив.Иванов от Плевен.

    Коментиран от #68

    10:06 12.02.2026

  • 63 червените милионери

    4 0 Отговор
    -леш.и преди 09.091944 и и след 10.11.1989 от леш не става нищо

    10:10 12.02.2026

  • 64 Никой си

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Некой си":

    Никой професионален, безпристрастен психолог не поставя диагнози на база телевизионни интервюта, което момче.

    Коментиран от #81

    10:10 12.02.2026

  • 65 ОбъркАл си се

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "дядото":

    Гледаш в огледалото.

    10:11 12.02.2026

  • 66 Тити на Кака

    0 3 Отговор

    До коментар #58 от "Дапитам":

    Пиенето на успокоителни може да генерира четири джипа? Гарнирани с декларации за пълна убеденост в невинността на стрелял в главата на сина ти Лама?
    Интересно твърдение😂😂😂

    Коментиран от #69

    10:12 12.02.2026

  • 67 Бай Араб

    3 1 Отговор
    Не стига че е много грозна , ами и пълен лаик ,само вреди на болните .Болшевишко наследство.

    Коментиран от #70, #72

    10:12 12.02.2026

  • 68 Всички ли

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Град Козлодуй":

    мокри са "умни" като теб?

    Коментиран от #82

    10:14 12.02.2026

  • 69 Дапитам

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Тити на Кака":

    Ама вие когато гледате нещо,дали разбирате какво гледате?Не майката,а друга жена твърди че е видяла джиповете!!!

    Коментиран от #74, #75

    10:15 12.02.2026

  • 70 Тити на Кака

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Бай Араб":

    Оппааааа, появи се нов тридумен, едноклетъчен експерт с интелект на насекомо, нека го поздравим 😂

    10:15 12.02.2026

  • 71 Последния Софинец

    2 0 Отговор
    И кво сега? Изкараха го-секс,наркотици без рокен рол.......

    Коментиран от #73

    10:16 12.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Какво

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "Последния Софинец":

    стана в НДК? Нали щеше да учредяваш движение за Булекзит? Или беше партия 😂😂😂

    Коментиран от #91

    10:19 12.02.2026

  • 74 Питай, питай,

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Дапитам":

    недей само да се каниш 🤗

    10:21 12.02.2026

  • 75 Тити на Кака

    0 3 Отговор

    До коментар #69 от "Дапитам":

    Твърдите, че жената с четирите джипа не е последица от хапчетата?
    Как тази жена вижда четири джипа по път, който е на минимум 150 метра от двора на Клуба на педофила и между тях и двора е огромна, вековна, плътна стена от 10+м мури?
    Що за хапчета са това? Да не съдържат извлеци от весели гъби?

    10:21 12.02.2026

  • 76 Домашен любимец

    1 2 Отговор
    Само вие ли не разбрахте, че войната е на тихия фронт! Затова на въпроса към експертите имало ли е в педофилското сборище сътрудници под някаква форма на Данс, Манс и чужди служби, есперта поиска закрито заседание, за да осветли или заблуди още повече народните депутати! Вие нямате всички достоверни факти, за да правите умни заключения!? Всеки е свободен да си хипотезира, но ясно е едно - живеете в несигурна територия и времена, каквото ви излъжат това е! Истината е грозна и по добре да не я знаете и си живеете щастливи в своето невежество! Открие ли пред вас грозното си лице Реалността Пандора, наведете се добре, заврете си главата в пясъка, стегнете се и не се озъртайте какво става зад вас и около вас! Това е препоръчително, за да оцелеете! Другаря Живков мъдро учеше - Снишаване! Снишаване! Сношаване....!

    Коментиран от #78

    10:22 12.02.2026

  • 77 Бай Араб

    3 1 Отговор
    Цветеслава Гълъбова три години учи стоматология и я изгониха за непригодност , но сега се изявява като специалист по ментални проблеми. Има няколко неуспешни опита да влезе в политиката .

    Коментиран от #80

    10:23 12.02.2026

  • 78 Ружа

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Домашен любимец":

    Гълабова да не ти е майка случайно?Само питам!Приликата е очевадна!

    10:24 12.02.2026

  • 79 БЪГ АРРИЯЯ

    3 0 Отговор
    Имам съмнения, че с тези дронове са пренасяли дрога или са я охранявали. Или трезорът на Бойко. Но в техният фейсбук се радват на 1,8 милиарда евро отпуснати за зелени политики и натура2000. Еко организации и НПО са били пречка за тунелът в Петрохан, който ще погълне милиарди и даден на частно лице като концесия. Сега последните дни се подписаха договори за концесии и приватизация на БДЖ, и вероятно какво ли не.

    Коментиран от #86

    10:24 12.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Тити на Кака

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Никой си":

    Д-р Гълъбова през цялото време говори в условно наклонение.
    Това не е диагноза, а предполагане.
    Неразбираемо за тъППопитек, развяващ знамето на дървената мафия в лика на Шиши убеден, че това развяване е 100% доказателство за вина😂😂😂

    10:28 12.02.2026

  • 82 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Всички ли":

    Питай псиХ0-пата Иван Иванов от Плевен!Или Безлов.....една порода са!

    10:28 12.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Либераския елит пропадна

    2 1 Отговор
    До историческо дъно. Българския вариант на пропадане на елита защото от него е тая сага е продължение на аферата Епстийн на месна почва.

    10:31 12.02.2026

  • 85 Родителите и децата са жертва

    2 1 Отговор
    На управленските гавази от хижата и от високите етажи.

    10:33 12.02.2026

  • 86 Домашен любимец

    1 3 Отговор

    До коментар #79 от "БЪГ АРРИЯЯ":

    Всички ми развивате литератури! Кажете кой ги уби!? Те ми говорят кой е сключил споразумение да вардят природата и кога получили разрешителни да носят пищови! Половин България е със законни пищови! Мен ми е интересно кой ги уби! Ако са се избили сами, по какви причини!? Ама, това било трудно да се установи! То, ако беше лесно, нямаше да има експерти! Не всички сме на нивото на Тошко Йорданов да знаем всичко и издаваме присъди! Чакаме убедителни отговори, а не политически пристрелки и повърхностни заключения! Преди 50 години в киното гледах египетски или някакъв африкански филм беше, имаше убийство и в съда адвокат, съдия или прокурор говореше, че за такова нещо има мотив! Стана ми странно - Африка и мотив...!? А сега тук, в ЕС ми казват специалните хора - Няма мотив! Просто секта! Ай, стига, бе....!

    Коментиран от #94

    10:33 12.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    Вече като чуя "доктор" и се плаша!Всички ли са с разширена меланхолна социопатия или разтроение на "личността"?!"Докторите" в 99,9% са по луди от пациентите си!

    Коментиран от #93

    10:35 12.02.2026

  • 89 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Монтански":

    В "Монтана" българи останаха ли,че нещо при последното преброяване бяха колкото депутатите на ИТН в Парламента?

    Коментиран от #95

    10:37 12.02.2026

  • 90 Родителите и децата са жертва

    1 1 Отговор
    На управленските гавази от хижата и от високите етажи.

    10:38 12.02.2026

  • 91 Последния Софинец

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Какво":

    Идват избори!Ще видиш какво съм учредил-даже и ще го усетиш.

    Коментиран от #98

    10:40 12.02.2026

  • 92 Родителите и децата са жертва

    1 0 Отговор
    На управленските гавази от хижата и от високите етажи.

    10:41 12.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Тошо АаФриката

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Домашен любимец":

    Ти да не си домашния любимец на Тошко Африкански? И той все към Африка го тегли клетия,та само да попитам!

    Коментиран от #97

    10:43 12.02.2026

  • 95 Ти знаеш

    0 2 Отговор

    До коментар #89 от "Бай Араб":

    колко са ти циганските роднини в Монтана. И, лъжльо, д-р Цветеслава Гълъбова е с две висши образования- икономика по психиатрия. От много години. Ще се поболееш от толкова гейт, бе. Пази простата, пенсионерино.

    10:44 12.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Домашен любимец

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Тошо АаФриката":

    Тегли го към Бангладеш и село Недодялско! Аз съм по взискателен какви котки притежавам и този не бих го допуснал пред портите си, камо ли под камината!

    10:46 12.02.2026

  • 98 Хагахаааа!!!

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "Последния Софинец":

    Учредил си някому д...до.... вия хахахаха

    10:48 12.02.2026

  • 99 Дават ви се умни опорки

    1 1 Отговор
    Но не ги четете. Драскате глупости един друг .

    10:48 12.02.2026

  • 100 Дават ви се умни опорки

    1 1 Отговор
    Но не ги четете. Драскате глупости един друг .

    10:49 12.02.2026

  • 101 Бай Араб

    1 2 Отговор
    Икономика по психиатрия.......Ти си по-луд и от Гълъбката.Такава специалност дори в Благоевградскияя-няма!Кога излезе от Карлуково?А за моята простата не бери грижа!Не съм като теб на 60+ а за ромите в Монтана-та ние сме 99% бе ахмак!

    10:49 12.02.2026

  • 102 Либераския елит пропадна

    1 1 Отговор
    До историческо дъно. Българския вариант на пропадане на елита защото от него е тая сага е продължение на аферата Епстийн на месна почва.

    10:51 12.02.2026

