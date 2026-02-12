Д-р Гълъбова за интервюто на майка, чиито син е бил от групата на Калушев: У нея имаше ужасяващи психопатни черти

„За мен не е чудно, че толкова време нещата не са изяснени, защото става дума за нещо ужасяващо – това са шест трупа. Ще е много трудно да се стигне до истината“, каза в „Тази сутрин“ по bTV д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Националната психиатрична болница "Св. Иван Рилски", във връзка със случая „Петрохан- Околчица“.
Тя уточни, че и в този случай избира да вярва на това, което казват институциите.
Като много сложен случай с много нетипични за България обстоятелства определи Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията случилото се на „Петрохан“.
„Всеки ден се появяват нови факти“, каза той във връзка със снощното интервю пред Миролюба Бенатова и Генка Шекерова с майка на момче, което е било години в групата на Ивайло Калушев.
Синът ѝ е първият, който споделя, че е имало сексуално посегателство срещу него от страна на Калушев. Майката обаче казва, че нито за миг не му е повярвала и нарича сина си „моралният убиец“ на шестимата.
„След това интервю се приближавам към официалната версия, но действително аз толкова разделено общество по криминален случай не съм виждал. Привържениците на едната и другата версия са като две секти“, коментира Безлов.
„Много ме впечатли пост на Калушев, че няма как да бъдеш миролюбив, без да проявиш жестокост, както и че миролюбивият без жестокост е безобиден. Има твърде много неща, които наместват един ужасяващ пъзел, в който възникват много въпроси“, каза от своя страна Гълъбова.
Тя попита как родители поверяват детето си на някого, как те позволяват детето с години да не ходи на училище? Какви са тези алтернативни методи и практики, които са проникнали в едно училище?
Тази естествена психотерапия е една пълна шарлатания и тя не е призната у нас. В източните учения няма нищо лошо, в пазенето на природата – също. Но няма методи за преодоляване на зависимости, които да включват изолацията и да не ходиш на училище“, посочи д-р Цветеслава Гълъбова.
По думите ѝ в определението „секта“ има няколко опорни точки. Едната е именно изолацията, а другата – малка затворена група от хора с йерархия.
„Във въпросното интервю при Бенатова и Шекерова тази майка говори за йерархия. Първо, аз бях впечатлена от липсата на емоция у нея. Това ме застреля. Как може една майка да говори без емоция за сина си“, коментира д-р Гълъбова.
„В 25-те години, в които бях съдебен експерт по психиатрия, много пъти съм ходила по следствени арести и затвори. Там се вият едни опашки от майки, за да занесат колети на порасналите им деца, които са извършили престъпление. Тук нямаше никаква емоция“, посочи д-р Цветеслава Гълъбова.
Тя си обяснява това с особената личностна структура на тези хора.
„У тази майка имаше ужасяващи психопатни черти“, на мнение е тя.
„Направи ми впечатление, че те очевидно са имали някакви комуникации с институциите, включително с ДАНС. И това не е само по повод сигналите на бабата и дядото от Плевен“, каза Тихомир Безлов.
Той заяви, че е скептичен към версията за "убийство отвън".
"Каква ще е тази криминална структура, която ще организира такова псевдо самоубийство. Те просто ще отидат и ще ги застрелят", попита той.
И Цветеслава Гълъбова отхвърли тази версия и заяви, че има много ритуалност в случилото се.
„Когато хората са с особена личностна структура, са способни да извършат такова нещо. Когато са под влияние на някакви крайни религиозни практики, са способни да извършат такова нещо“, коментира тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Такива психопатни жени
Няма кой да ги лекува!
Коментиран от #49, #54
09:07 12.02.2026
2 Последния Софиянец
09:12 12.02.2026
3 солиок
"Вътре в хижата са намерени много оръжие и гилзи. Всичко беше изгоряло и опустошено", Някои се опитва да ни мята по върбите. Тука работата е много дебела и се опитват да ни къпят със лъжи. Изобщо не е чиста рисунката дето ни поднасят и има нещо много гнило. Единия труп в хижата бил с обгоряла брада, а другия бил паднал по очи и с изорена кожа на гърба. Работата по някаква причина я замазват и то с кафяво. ГЕРБ калинките за пореден път се оказаха пълни некадърници. Трябва да се чистят и службите и министерствата иначе ще се чака следващата случка и не се знае кои ще са следващите 6 убити. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Да изгоним мафията и слугите и.
Коментиран от #27
09:13 12.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #17
09:13 12.02.2026
5 Сила
09:14 12.02.2026
6 гост
2. Демокрацията означава ОБЩОПРИЕТИ ПРАВИЛА ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ! и създава органи следящи спазването на правилата
3. Т.н. "държавни институции" призвани да следят спазването на правилата спазват само златното правило ЗАЩО ТРЯБВА ДА РАБОТЯ СЛЕД КАТО ЗАПЛАТАТА ВЪРВИ И БЕЗ ДА РАБОТЯ!
Коментиран от #13
09:15 12.02.2026
7 Сталин
09:15 12.02.2026
8 ДААА УДОБНО.
09:17 12.02.2026
9 Селянин
09:17 12.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ?????
"Синът ми лъже - Иво не го е насилвал сексуално. Няма как да го насилва, защото при еякулация енергията отива надолу, а трябва да мине през фонтанелата и да отиде нагоре. Синът ми е моралният убиец на шестимата. Надявам се дълго да е жив, за да носи този позор." Това каза София Андреева в подкаста "Дневен ред" пред журналистките Миролюба Бенатова и Генка Шикерова."
Толкова за феновете на сбърканяците.
09:18 12.02.2026
12 Сталин
09:18 12.02.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #6 от "гост":Това е морала на Хазарите поклонници на Луцифер.Егоизъм и пари.
09:18 12.02.2026
14 Домашен любимец
Коментиран от #28, #39
09:19 12.02.2026
15 РЕАЛИЗЪМ
09:22 12.02.2026
16 Джъстин Бибър
09:22 12.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Aлфа Вълкът
09:23 12.02.2026
19 Аз го слушах в ю туб
Коментиран от #22
09:24 12.02.2026
20 Сектата " Петрохан "
ППДБ и Радев се опитаха да скрият истината, като те и техни анализатори , психолози и политилози лансираха всевъзможни фалшиви конспиративни и лъжливи версии за случилото се.
Изтината да се знае и мислете за кого гласувате!
09:25 12.02.2026
21 Ззз
Коментиран от #23, #41, #44
09:25 12.02.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Аз го слушах в ю туб":Това са проблеми деца и родителите се радват да се отърват от тях.
Коментиран от #29
09:26 12.02.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #21 от "Ззз":Това е морала на Хазарите.Децата при педофилите,родителите в Домовете на ужасите и си живееш живота.
09:27 12.02.2026
24 Аферата Епстийн
09:27 12.02.2026
25 Русофилията
Коментиран от #55
09:27 12.02.2026
26 Боруна Лом
09:27 12.02.2026
27 ВЪПРОС
До коментар #3 от "солиок":Кой е съобщил че е намерил хижата и убитите така?
Коментиран от #35, #40
09:28 12.02.2026
28 То па ти си много убав!
До коментар #14 от "Домашен любимец":Покажи един " фотос " да те видим!
По " фотоси " правиш заключения за хората ли бе, гений?!
09:29 12.02.2026
29 Тези хора са жертви
До коментар #22 от "Последния Софиянец":Не че ги оправдавам но те може да са били принудени да се откупят от тия гавази.
09:29 12.02.2026
30 Дзак
09:30 12.02.2026
31 голем смех
09:30 12.02.2026
32 Да излезе Ружито Райчева
Само на нея вервам!
09:31 12.02.2026
33 Не вЕрвам
09:31 12.02.2026
34 Като
Коментиран от #37
09:32 12.02.2026
35 Разследващите са ползвали Старлинг
До коментар #27 от "ВЪПРОС":Те са знаели всичко но са си траяли да печелят време и дано се размине. Това с овчарчето дето било ги намерило е приказката за лъжливото овчарче.
09:33 12.02.2026
36 ДрайвингПлежър
Свръх непрофесионално е да даваш оценка по подобен начин, а в някоя бяла държава вече щеше да е и с дело за щети
09:33 12.02.2026
37 просто
До коментар #34 от "Като":прекалява и вече прекали
09:34 12.02.2026
38 Роден в НРБ
09:35 12.02.2026
39 Фин
До коментар #14 от "Домашен любимец":Какво да го гледаме фотоса - по-важното е, че тук почти всички сте с умствена изостаналост, соцносталгия и най обикновена простотия.
Коментиран от #51
09:35 12.02.2026
40 маокил
До коментар #27 от "ВЪПРОС":Поемното лице, кмета на които после му се обадил Маринката от ГЕРБ и му забранил да говори какво е видял. А ги е открил техен приятел от селото, дето после изчезнал и никои не го е виждал повече. Има и някакви 4 черни джипа дето също изчезнаха и така. Нещо е много гнило. Да не е политическа нива за наркотици в гората до която не се допуска никои и после канала се ликвидира и всички дето знаят ги няма и толкоз. Слава Богу има в нета статии още от тогава.
09:36 12.02.2026
41 9689
До коментар #21 от "Ззз":Само пълен глупак и невежа не би повярвал на доктор Гълъбова.Това наистина не е нормална майка.А защо е посещавала това свърталище на извратени?
09:37 12.02.2026
42 Ами
09:37 12.02.2026
43 Кой какво
Психопат
09:38 12.02.2026
44 Некой си
До коментар #21 от "Ззз":Ти видя ли интервюто на оная "майка"?
Която обвини сина си за смъртта на калушевците.
Тази е за усмирителна риза... и ти също.
Коментиран от #64
09:39 12.02.2026
45 Коки
09:42 12.02.2026
46 ВВП
09:42 12.02.2026
47 Сокола
Коментиран от #58
09:45 12.02.2026
48 Каменов
09:47 12.02.2026
49 Дзак
До коментар #1 от "Такива психопатни жени":Къде виждате такива жени?
09:47 12.02.2026
50 Калушев разиграва по Ботев
09:49 12.02.2026
51 Домашен любимец
До коментар #39 от "Фин":Нищо не разбрах! Изразете се като за хора обитатели на този сайт! Не сте на симпозиум по филосовска естетика!
Коментиран от #53
09:50 12.02.2026
52 Тези са отишли съзнателно
Тялото тясно е за моята душа
09:51 12.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Големдебил
До коментар #1 от "Такива психопатни жени":Майката сигурно е пила успокоителни преди интервюто.Докторката не се ли сеща за това?И тя за КарлЮково.
09:53 12.02.2026
55 По-добре
До коментар #25 от "Русофилията":да покаже твоя картон, само за сравнение дали правилно ти поставяме диагноза на хейтър и на състояние, започващо с И и завършващо на ОТ, а между тях са буквите ДИ.
09:57 12.02.2026
56 адаша
Коментиран от #59
09:57 12.02.2026
57 Тити на Кака
Съболезнования на оврякалите се досега тъППопитеци.
Пак станаха за смях с дървената мафия на Шиши.
09:59 12.02.2026
58 Дапитам
До коментар #47 от "Сокола":А ти чувал ли си за успокоителни,които хората пият при емоцален срив?Дано не ти се налага да ги пиеш.
Коментиран от #61, #66
10:01 12.02.2026
59 Тити на Кака
До коментар #56 от "адаша":Психологията се основава на факти.
Неразбираемо за кре. те.Ни, специалисти по дървени мафии и шишита.
10:01 12.02.2026
60 дядото
Коментиран от #65
10:02 12.02.2026
61 Ами питай,
До коментар #58 от "Дапитам":кой те е спрял?
10:03 12.02.2026
62 Град Козлодуй
Коментиран от #68
10:06 12.02.2026
63 червените милионери
10:10 12.02.2026
64 Никой си
До коментар #44 от "Некой си":Никой професионален, безпристрастен психолог не поставя диагнози на база телевизионни интервюта, което момче.
Коментиран от #81
10:10 12.02.2026
65 ОбъркАл си се
До коментар #60 от "дядото":Гледаш в огледалото.
10:11 12.02.2026
66 Тити на Кака
До коментар #58 от "Дапитам":Пиенето на успокоителни може да генерира четири джипа? Гарнирани с декларации за пълна убеденост в невинността на стрелял в главата на сина ти Лама?
Интересно твърдение😂😂😂
Коментиран от #69
10:12 12.02.2026
67 Бай Араб
Коментиран от #70, #72
10:12 12.02.2026
68 Всички ли
До коментар #62 от "Град Козлодуй":мокри са "умни" като теб?
Коментиран от #82
10:14 12.02.2026
69 Дапитам
До коментар #66 от "Тити на Кака":Ама вие когато гледате нещо,дали разбирате какво гледате?Не майката,а друга жена твърди че е видяла джиповете!!!
Коментиран от #74, #75
10:15 12.02.2026
70 Тити на Кака
До коментар #67 от "Бай Араб":Оппааааа, появи се нов тридумен, едноклетъчен експерт с интелект на насекомо, нека го поздравим 😂
10:15 12.02.2026
71 Последния Софинец
Коментиран от #73
10:16 12.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Какво
До коментар #71 от "Последния Софинец":стана в НДК? Нали щеше да учредяваш движение за Булекзит? Или беше партия 😂😂😂
Коментиран от #91
10:19 12.02.2026
74 Питай, питай,
До коментар #69 от "Дапитам":недей само да се каниш 🤗
10:21 12.02.2026
75 Тити на Кака
До коментар #69 от "Дапитам":Твърдите, че жената с четирите джипа не е последица от хапчетата?
Как тази жена вижда четири джипа по път, който е на минимум 150 метра от двора на Клуба на педофила и между тях и двора е огромна, вековна, плътна стена от 10+м мури?
Що за хапчета са това? Да не съдържат извлеци от весели гъби?
10:21 12.02.2026
76 Домашен любимец
Коментиран от #78
10:22 12.02.2026
77 Бай Араб
Коментиран от #80
10:23 12.02.2026
78 Ружа
До коментар #76 от "Домашен любимец":Гълабова да не ти е майка случайно?Само питам!Приликата е очевадна!
10:24 12.02.2026
79 БЪГ АРРИЯЯ
Коментиран от #86
10:24 12.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Тити на Кака
До коментар #64 от "Никой си":Д-р Гълъбова през цялото време говори в условно наклонение.
Това не е диагноза, а предполагане.
Неразбираемо за тъППопитек, развяващ знамето на дървената мафия в лика на Шиши убеден, че това развяване е 100% доказателство за вина😂😂😂
10:28 12.02.2026
82 Град Козлодуй
До коментар #68 от "Всички ли":Питай псиХ0-пата Иван Иванов от Плевен!Или Безлов.....една порода са!
10:28 12.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Либераския елит пропадна
10:31 12.02.2026
85 Родителите и децата са жертва
10:33 12.02.2026
86 Домашен любимец
До коментар #79 от "БЪГ АРРИЯЯ":Всички ми развивате литератури! Кажете кой ги уби!? Те ми говорят кой е сключил споразумение да вардят природата и кога получили разрешителни да носят пищови! Половин България е със законни пищови! Мен ми е интересно кой ги уби! Ако са се избили сами, по какви причини!? Ама, това било трудно да се установи! То, ако беше лесно, нямаше да има експерти! Не всички сме на нивото на Тошко Йорданов да знаем всичко и издаваме присъди! Чакаме убедителни отговори, а не политически пристрелки и повърхностни заключения! Преди 50 години в киното гледах египетски или някакъв африкански филм беше, имаше убийство и в съда адвокат, съдия или прокурор говореше, че за такова нещо има мотив! Стана ми странно - Африка и мотив...!? А сега тук, в ЕС ми казват специалните хора - Няма мотив! Просто секта! Ай, стига, бе....!
Коментиран от #94
10:33 12.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Боруна Лом
Коментиран от #93
10:35 12.02.2026
89 Бай Араб
До коментар #87 от "Монтански":В "Монтана" българи останаха ли,че нещо при последното преброяване бяха колкото депутатите на ИТН в Парламента?
Коментиран от #95
10:37 12.02.2026
90 Родителите и децата са жертва
10:38 12.02.2026
91 Последния Софинец
До коментар #73 от "Какво":Идват избори!Ще видиш какво съм учредил-даже и ще го усетиш.
Коментиран от #98
10:40 12.02.2026
92 Родителите и децата са жертва
10:41 12.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Тошо АаФриката
До коментар #86 от "Домашен любимец":Ти да не си домашния любимец на Тошко Африкански? И той все към Африка го тегли клетия,та само да попитам!
Коментиран от #97
10:43 12.02.2026
95 Ти знаеш
До коментар #89 от "Бай Араб":колко са ти циганските роднини в Монтана. И, лъжльо, д-р Цветеслава Гълъбова е с две висши образования- икономика по психиатрия. От много години. Ще се поболееш от толкова гейт, бе. Пази простата, пенсионерино.
10:44 12.02.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Домашен любимец
До коментар #94 от "Тошо АаФриката":Тегли го към Бангладеш и село Недодялско! Аз съм по взискателен какви котки притежавам и този не бих го допуснал пред портите си, камо ли под камината!
10:46 12.02.2026
98 Хагахаааа!!!
До коментар #91 от "Последния Софинец":Учредил си някому д...до.... вия хахахаха
10:48 12.02.2026
99 Дават ви се умни опорки
10:48 12.02.2026
100 Дават ви се умни опорки
10:49 12.02.2026
101 Бай Араб
10:49 12.02.2026
102 Либераския елит пропадна
10:51 12.02.2026