Мирчев: Поне двама, свързани с НПО-то на "Петрохан", са имали взаимодействие с ДАНС, най-вероятно са били вербувани

Мирчев: Поне двама, свързани с НПО-то на "Петрохан", са имали взаимодействие с ДАНС, най-вероятно са били вербувани

12 Февруари, 2026 12:09

"Нашите изводи са, че става дума за активно мероприятие от хора, които между другото очакваме да ни пазят от руснаците, обаче те не могат да се справят с това да бъдат снимани как получават инструкции", заяви съпредседателят на "Да, България".

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Поне двама души, свързани с НПО-то на "Петрохан", са имали взаимодействие с ДАНС, най-вероятно са били вербувани. Това заяви Ивайло Мирчев по време на брифинг в Народното събрание, цитиран от dariknews.bg.
"Нашите изводи са, че става дума за активно мероприятие от хора, които между другото очакваме да ни пазят от руснаците, обаче те не могат да се справят с това да бъдат снимани как получават инструкции", заяви съпредседателят на "Да, България".
По думите му въпросните лица не са били споменати от и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев на изслушването му в парламента вчера, което бе засекретено. Според съпредседателя на „Да, България“ Денев е решил да запази самоличностите на вербуваните в тайна, след като се е консултирал с депутата на ГЕРБ Христо Терзийски.

Участие в днешния брифинг взе и лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов, който призова за оставката на Денев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бачко

    22 8 Отговор
    Пак ли ру(наците намеси бе, пе 3е венг такъв...Ти си едни ль0ль0,при това ни к0мун исти4еско отр04е

    Коментиран от #16, #35

    12:19 12.02.2026

  • 2 мнение

    6 18 Отговор
    НРБ не се е разправяла. Всяка българска партия е креатура на КГБ. ПП-ДБ са фалшива опозиция. Всички работят в една фирма - СССР.

    12:20 12.02.2026

  • 3 измета

    23 6 Отговор
    На този само руснаци му са главата. Да се лее куршум при някои баба ,за да спи спокойно.

    12:20 12.02.2026

  • 4 Мирчеееев

    21 7 Отговор
    Бягай, руснаците идват и ДАНС не може да те опази, Мирчеееев! Хахахаххахахаааааа

    12:21 12.02.2026

  • 5 обективен

    17 1 Отговор
    Няма ръководител на високо ниво да не е в затвора за по 20 год. , а двете ГУРУТА са за по сто ,защото съдраха държавата и народа !!

    12:22 12.02.2026

  • 6 Вашето мнение

    23 5 Отговор
    Когато пепедебееца чуе НПО му се отварят всички отверстия и бузите му започнат да пърхат.Пепедебееца цял живот се е изхранвал от НПО, продавайки децата ни, род и родина. Надежда Йорданова само за два дни регистрира НПО петрохан като министър на правосъдието. Сандов сключва веднага споразумение с тях като министър на мОСВ докато е бил в хижата. Кикидимик денков дава лиценз на училището, което снабдява НПО-то с деца. МВР министъра дава на хрисимия калушев 16 разрешитебни за оръжия. Тия от пепедебе вместо да говорят за ценности и против Русия трябва да лежат по затворите.

    12:25 12.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    12 7 Отговор
    Петрохан е база на българският Епщайн -Дими Паница и чуждите служби.Има такава и на язовир Искър.

    Коментиран от #17

    12:26 12.02.2026

  • 8 Другари

    5 10 Отговор
    Колко смешно комунистите във форума отричат каквото и да е било свързано с бившия СССР :))))

    А всички знаят идеално, че НРБ не се е разпадало и всички партии са в маскировката.

    Коментиран от #10

    12:26 12.02.2026

  • 9 Хихи

    15 2 Отговор
    комсомолеца ,учил в Съветския съюз и генерал агента , също завършил там , не могат да дишат без споменаването на Русия... Ех носталгия...

    12:28 12.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Другари":

    Българският Епщайн -Дими Паница се възмути че много бивши от ДС са влезли в неговите НПО за шпионаж и рекет и го убиха.

    12:30 12.02.2026

  • 11 ивайла мирчева

    6 3 Отговор
    опръскана си с нещо бяло и лигаво

    12:31 12.02.2026

  • 12 Доктор

    3 2 Отговор
    Селски хитрец. Нищожество.

    12:34 12.02.2026

  • 13 Капитан Крийч

    5 5 Отговор
    Шопара Мирчев. Хитлер без мустачки. Чака ви Народен съд.

    12:34 12.02.2026

  • 14 Кауфланд Слатина

    8 4 Отговор
    Айде, руснаците са включени и те. Беше въпрос на време пeдофилите от ПП да намесят руснаците и Путин.
    Ей той на снимката е чист педофил. Може и да не е открит, но в съзнанието си е такъв. Нека ме съди!

    12:35 12.02.2026

  • 15 Тъпак, става въпрос за шест трупа,

    8 5 Отговор
    единият от които е на петнадесет годишен.

    Става въпрос че ако ДАНС, МВР, и Правителство си бяха свършили работа тези шест трупа нямаше да ги има и всички щяха бъдат живи и здрави.

    Затова става въпрос.

    ДАНС сготвиха Иво Калушев Предизборно.

    Това го казвам със 100%ва вероятност.

    А кой с кой спал и тям подобни е второстепенен въпрос.

    12:35 12.02.2026

  • 16 Видьо Видев

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Бачко":

    Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице,
    твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
    коено е грубо нарушение на закона!

    Какви доказателства са зачистили ДАНС?
    Има ли нещо общо агент Буда
    с разкрития от убитите наркоканал край Петрохан

    Коментиран от #25

    12:37 12.02.2026

  • 17 Доказано

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Последният Софинец, както се е писал, е от Северозападналия край-Монтана, Видин, Лом, Брусарци. Колко трябва да си, /да не го пиша, че ще ме изтрият по доклад/ за да се представяш в нета за нещо, което не си и да се саморазкриеш от глупост. А лъжеше тук, че бил имал ресторант на Витошка, че бившият президент го бил викал в листите си, че бил създал партия в НДК... Барон Мюнхаузен и Пинокио ряпа да ядат пред него. Браво!

    12:38 12.02.2026

  • 18 цццц

    3 2 Отговор
    Тоз се надявал да го пазят от руснаците , поредния смешник дето ще бяга да се хване за колесника на самолета. Руснаците са ни братя.

    12:39 12.02.2026

  • 19 Ззз

    4 1 Отговор
    Деню Денеф е доказан cвинcки парашутист - Радев с месеци отказваше да го назначава за шеф на ДАНС и чак се стигна до това пpacетата да искат да премахнат правомощията на президента да назначава шефове на служби. Кво да говорим повече? Деню е Калин Стоянов номер 2.

    12:39 12.02.2026

  • 20 Много трудно, почти невъзможно е да

    6 0 Отговор
    има в група от Шест Човека, да Инициатора на групово самоубийство.

    Тоест на всеки трима един от тримата да инициатор на масово самоубийство?

    Дайте пример с такова двойно самоубийство в историята на Криминалистиката не в България а в света на криминалистиката?

    12:40 12.02.2026

  • 21 Мирчо

    3 1 Отговор
    Голям бок…к си въртиш сучеш и ако не споменеш Русия не може да заспиш! Щом имаш доказателство за вербувани от ДАНС кажи им имената! Защото може да са мотива за престъплението! Ако са докладвали нещо голямо!

    12:41 12.02.2026

  • 22 Да,бе

    4 0 Отговор
    За туй да вдигнат заплатите в службите минимум с още 1000%,щото "заслужават" и работят в полза който трябва...

    12:41 12.02.2026

  • 23 опа

    4 2 Отговор
    Щом толкова го е страх от руснаците е наясно в какви лайнна е затънал и че знаят чия агентура е .

    12:42 12.02.2026

  • 24 Повтарям невъзможно е да има в

    2 2 Отговор
    група от Шест Човека два инициатора на масово самоубийство, ако ли не дайте пример с подобен криминален случай?

    12:42 12.02.2026

  • 25 аман от лаици

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Видьо Видев":

    ти наясно ли си кога се викат поемни лица?!? Като разбереш, тогава и ще ти стане ясно за празните приказки, които си изговорил!

    12:43 12.02.2026

  • 26 сирене

    2 1 Отговор
    поне 6ма от вашата коалиция също, че дори и кмет ... и кво прайм?!

    12:43 12.02.2026

  • 27 Докато Прокуратурата не представи

    1 0 Отговор
    Iron Clad Evidence за две отделни инициирани самоубийства, случаят хижа Петрохан би трябвало да се води за двойно масово убийство.

    12:45 12.02.2026

  • 28 Баш Майстора

    4 1 Отговор
    От ПП само някакви внушения правят

    12:46 12.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    0 0 Отговор
    Мирчев,а ти ходил ли си в хижата при Ламата на чай?

    Коментиран от #36

    12:48 12.02.2026

  • 31 хаджи Генчо

    0 0 Отговор
    Мирчев,Мирчев, не се прави на малоумен. Кажи по-добре кой го регистрира НПО-то и узакони неговото съществуване. Прави впечатление огромната активност на троловете на ПП-ДП. Всички са на барикадата в защита на педофилите.

    12:49 12.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гост

    0 0 Отговор
    Боглук

    12:50 12.02.2026

  • 35 Безплатен обяд няма !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бачко":

    Колкото и брутален и жесток да е казусът , независимо кой е извършителят, може да бъде поучителен. Всеки който получава финансиране незнайно откъде , сврзано с политически причини да не се изживява много насериозно. Защото ще дойде ден да връща ресто! Понякога фатално.

    12:51 12.02.2026

  • 36 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Анонимен":

    - ходил е по гастроентерологични причини. Да му оправят запека и да го направят като дяволското гърло.

    12:52 12.02.2026

