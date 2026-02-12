Мирчев: Поне двама, свързани с НПО-то на "Петрохан", са имали взаимодействие с ДАНС, най-вероятно са били вербувани

Поне двама души, свързани с НПО-то на "Петрохан", са имали взаимодействие с ДАНС, най-вероятно са били вербувани. Това заяви Ивайло Мирчев по време на брифинг в Народното събрание, цитиран от dariknews.bg.

"Нашите изводи са, че става дума за активно мероприятие от хора, които между другото очакваме да ни пазят от руснаците, обаче те не могат да се справят с това да бъдат снимани как получават инструкции", заяви съпредседателят на "Да, България".

По думите му въпросните лица не са били споменати от и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев на изслушването му в парламента вчера, което бе засекретено. Според съпредседателя на „Да, България“ Денев е решил да запази самоличностите на вербуваните в тайна, след като се е консултирал с депутата на ГЕРБ Христо Терзийски.

Участие в днешния брифинг взе и лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов, който призова за оставката на Денев.