Мирчев: Поне двама, свързани с НПО-то на "Петрохан", са имали взаимодействие с ДАНС, най-вероятно са били вербувани

Поне двама души, свързани с НПО-то на "Петрохан", са имали взаимодействие с ДАНС, най-вероятно са били вербувани. Това заяви Ивайло Мирчев по време на брифинг в Народното събрание, цитиран от dariknews.bg.
"Нашите изводи са, че става дума за активно мероприятие от хора, които между другото очакваме да ни пазят от руснаците, обаче те не могат да се справят с това да бъдат снимани как получават инструкции", заяви съпредседателят на "Да, България".
По думите му въпросните лица не са били споменати от и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев на изслушването му в парламента вчера, което бе засекретено. Според съпредседателя на „Да, България“ Денев е решил да запази самоличностите на вербуваните в тайна, след като се е консултирал с депутата на ГЕРБ Христо Терзийски.
Участие в днешния брифинг взе и лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов, който призова за оставката на Денев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бачко
Коментиран от #16, #35
12:19 12.02.2026
2 мнение
12:20 12.02.2026
3 измета
12:20 12.02.2026
4 Мирчеееев
12:21 12.02.2026
5 обективен
12:22 12.02.2026
6 Вашето мнение
12:25 12.02.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #17
12:26 12.02.2026
8 Другари
А всички знаят идеално, че НРБ не се е разпадало и всички партии са в маскировката.
Коментиран от #10
12:26 12.02.2026
9 Хихи
12:28 12.02.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Другари":Българският Епщайн -Дими Паница се възмути че много бивши от ДС са влезли в неговите НПО за шпионаж и рекет и го убиха.
12:30 12.02.2026
11 ивайла мирчева
12:31 12.02.2026
12 Доктор
12:34 12.02.2026
13 Капитан Крийч
12:34 12.02.2026
14 Кауфланд Слатина
Ей той на снимката е чист педофил. Може и да не е открит, но в съзнанието си е такъв. Нека ме съди!
12:35 12.02.2026
15 Тъпак, става въпрос за шест трупа,
Става въпрос че ако ДАНС, МВР, и Правителство си бяха свършили работа тези шест трупа нямаше да ги има и всички щяха бъдат живи и здрави.
Затова става въпрос.
ДАНС сготвиха Иво Калушев Предизборно.
Това го казвам със 100%ва вероятност.
А кой с кой спал и тям подобни е второстепенен въпрос.
12:35 12.02.2026
16 Видьо Видев
До коментар #1 от "Бачко":Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице,
твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
коено е грубо нарушение на закона!
Какви доказателства са зачистили ДАНС?
Има ли нещо общо агент Буда
с разкрития от убитите наркоканал край Петрохан
Коментиран от #25
12:37 12.02.2026
17 Доказано
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Последният Софинец, както се е писал, е от Северозападналия край-Монтана, Видин, Лом, Брусарци. Колко трябва да си, /да не го пиша, че ще ме изтрият по доклад/ за да се представяш в нета за нещо, което не си и да се саморазкриеш от глупост. А лъжеше тук, че бил имал ресторант на Витошка, че бившият президент го бил викал в листите си, че бил създал партия в НДК... Барон Мюнхаузен и Пинокио ряпа да ядат пред него. Браво!
12:38 12.02.2026
18 цццц
12:39 12.02.2026
19 Ззз
12:39 12.02.2026
20 Много трудно, почти невъзможно е да
Тоест на всеки трима един от тримата да инициатор на масово самоубийство?
Дайте пример с такова двойно самоубийство в историята на Криминалистиката не в България а в света на криминалистиката?
12:40 12.02.2026
21 Мирчо
12:41 12.02.2026
22 Да,бе
12:41 12.02.2026
23 опа
12:42 12.02.2026
24 Повтарям невъзможно е да има в
12:42 12.02.2026
25 аман от лаици
До коментар #16 от "Видьо Видев":ти наясно ли си кога се викат поемни лица?!? Като разбереш, тогава и ще ти стане ясно за празните приказки, които си изговорил!
12:43 12.02.2026
26 сирене
12:43 12.02.2026
27 Докато Прокуратурата не представи
12:45 12.02.2026
28 Баш Майстора
12:46 12.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Анонимен
Коментиран от #36
12:48 12.02.2026
31 хаджи Генчо
12:49 12.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гост
12:50 12.02.2026
35 Безплатен обяд няма !
До коментар #1 от "Бачко":Колкото и брутален и жесток да е казусът , независимо кой е извършителят, може да бъде поучителен. Всеки който получава финансиране незнайно откъде , сврзано с политически причини да не се изживява много насериозно. Защото ще дойде ден да връща ресто! Понякога фатално.
12:51 12.02.2026
36 Гост
До коментар #30 от "Анонимен":- ходил е по гастроентерологични причини. Да му оправят запека и да го направят като дяволското гърло.
12:52 12.02.2026