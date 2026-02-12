Новини
ЦРУ предприема нови усилия за вербуване на високопоставени китайски военни

12 Февруари, 2026 20:38 755 14

ЦРУ инвестира сериозно в противодействие на Китай и се опитва да възстанови шпионската си мрежа в страната, след като Пекин я разби

ЦРУ предприема нови усилия за вербуване на високопоставени китайски военни - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само седмици след драматична чистка на висшия китайски генералитет, ЦРУ даде индикации, че се стреми да се възползва от евентуални произтичащи от това разногласия с ново публично видео, насочено към потенциални информатори в китайските въоръжени сили, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Американската разузнавателна агенция публикува днес видеоклип, изобразяващ разочарован китайски военен офицер от средно ниво, което според Ройтерс е поредната стъпка на САЩ в кампания за засилване на събирането на разузнавателна информация за стратегическия им съперник. Подобни клипове, с инструкции как китайските служители по сигурен начин да се свържат с американското разузнаване, бяха публикувани и през май миналата година.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф заяви, че видеоклиповете на агенцията са достигнали до много китайски граждани и че тя ще продължи да предлага на китайските правителствени служители „възможност да работят заедно за по-светло бъдеще“.

Миналия месец Министерството на отбраната на Китай обяви, че Чжан Юся, заместник-председател на влиятелната Централна военна комисия,е разследван. Той е най-висшият отстранен от поста си китайски военен от десетилетия.

Краткият видеоклип на ЦРУ, публикуван в канала му в платформата „Ютюб“, изглежда цели възползване от вътрешнополитическите последици от дългогодишните репресии на Пекин срещу корупцията в редовете на въоръжените сили, които засегнаха висшите ешелони на Народноосвободителната армия на Китай (НОАК).

„Всеки с лидерски качества е неминуемо подозрителен и безмилостно елиминиран“, казва измисленият офицер във видеото на мандарин. „Властта им е изградена върху безброй лъжи“, допълва той, визирайки началниците.

ЦРУ изрази увереност, че онлайн кампанията прониква през интернет ограниченията на Китай и достига до целевата аудитория.

ЦРУ инвестира сериозно в противодействие на Китай и се опитва да възстанови шпионската си мрежа в страната, след като Пекин я разби, като елиминира или затвори множество американски информатори между 2010 и 2012 г., според наличните доклади. Американски служители твърдят, че китайските шпионски агенции са работили неуморно за вербуване на настоящи и бивши американски служители, а през последните години Пекин публикува отчети за това, което твърди, че са американски шпионски мрежи, разкрити в Китай.

Шпионските игри с високи залози са част от ескалиращо военно и технологично съперничество, което много наблюдатели смятат за нова форма на Студена война, отбелязва Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    След тежката загуба в Петрохан.

    20:46 12.02.2026

  • 2 Швейк

    0 4 Отговор
    Central Intelligence Agency са интелигентни хора.

    Коментиран от #4

    20:53 12.02.2026

  • 3 Някой

    10 1 Отговор
    А Китай ще се погрижи как да екзекутира предателите.

    20:53 12.02.2026

  • 5 ЦРУ да се погрижи и за територията!

    1 8 Отговор
    Цялата територия е завладяна от русофили!

    Коментиран от #8, #9, #10

    20:57 12.02.2026

  • 6 Иван

    4 0 Отговор
    ЦРУ да каже нещо за 37 годишния "преход " в България

    21:01 12.02.2026

  • 7 Бойко Българоубиец

    3 0 Отговор
    Аз съм агент на цру 😏 квото ми кажат изпълнявам 😉😘

    21:05 12.02.2026

  • 9 Плочкаджия

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ЦРУ да се погрижи и за територията!":

    Американофили като тебе трябва да се тикнат в белене при дядовците ви

    21:06 12.02.2026

  • 10 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "ЦРУ да се погрижи и за територията!":

    ЦРУ се "грижи" за територията ма, овцо. ЦРУ пише учебниците по история, където пише че турците са наши братя, а руснаците вековни врагове.

    21:08 12.02.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    На времето Маргарет Тачър купи аржентинските генерали, за да се предизвика Фолклендската война и да се спаси на поста, щото цяла Англия искаше да я линчува. САЩ купиха генералите на Садам. Купени бяха и генералите на Чаушеску и го убиха. Сирийските генерали взеха парите и предадоха Асад. Наскоро продажните венецуелски генерали предадоха Мадуро. Опитаха същия номер и в Китай, но ги хванаха и ще ги разстрелят. Навремето и при Хитлер опитаха същото англичаните. С две думи: пази се от генерали. Това е най-продажната прослойка на обществото. Нямат нито чест, нито достойнство.

    21:09 12.02.2026

  • 12 Мачу Пичу

    1 2 Отговор
    Другари копеи Бащицата ви чака на фронта да докажете колко сте велики русофили.И стига ривахте по форумите.Пета година риване

    21:09 12.02.2026

  • 13 Щом марийчето и

    1 0 Отговор
    Денис чу са в час значи операцията е прекалено тайна и няма информация как се развива тя. Смешна соросня.

    21:20 12.02.2026

  • 14 Никой

    0 0 Отговор
    Умно е - 1 милиард китайци - да ги победиш. САЩ пропускат - че - светът е за всички - само за за една нация. ЦРУ - какво - напред-назад - Майдани - по някой Жан Виденов - а всъщност са доста зле на практика.

    Работата на "терен" на ЦРУ" е смехотворна - те само дето не се снимат в комедии. Не става и тази работа, сега - след отвличането на Мадуро - това - става въпросително - така ли трябва.

    Нещо - какво. Американците не четат литература. Това ги прави лишени от всякакви интереси.

    21:26 12.02.2026