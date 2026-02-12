Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Асен Василев за "Петрохан": От ДАНС може да са не само активни наблюдатели, но и организатори

Асен Василев за "Петрохан": От ДАНС може да са не само активни наблюдатели, но и организатори

12 Февруари, 2026 12:39 618 25

  • петрохан-
  • асен василев-
  • масово убийство-
  • самоубийство-
  • педофилия-
  • секс с деца

От изявление на МВР стана ясно, че повече от 12 месеца групата е била наблюдавана

Асен Василев за "Петрохан": От ДАНС може да са не само активни наблюдатели, но и организатори - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От ДАНС може да са не само активни наблюдатели, но и организатори. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той посочи, че ДАНС прикриват престъпление, което е повод за сериозно престъпление.

“От изявление на МВР стана ясно, че повече от 12 месеца групата е била наблюдавана с внедрени от ДАНС агенти в нея. Ако ДАНС са позволили да се случват ужасии, за които в момента Прокуратурата се опитва да вади информация, това означава, че те са не само активни наблюдатели, но може би и организатори на това нещо”, добави той.

“Нали си давате ясна сметка какво означава ДАНС да е участвала активно в събитията, които се приписват на групата в Петрохан? Това означава, че самата държава е покровителствала и опъвала чадър над тези хора. Държавата в лицето на Деньо Денев, чиято оставка поискахме още през 2023 г. покрай това, че той унищожи машинния вот на първия тур на изборите за кметове и общински съвети.

Не успяхме да вземем тази оставка тогава с кабинета “Денков”, защото тогава Румен Радев като президент не позволи да се вземе оставка на шефа и зам.-шефа на ДАНС. Надяваме се сега най-накрая това лице, което очевидно прикрива престъпления или ги извършва да си тръгне от системата за национална сигурност”, коментира още Василев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    0 2 Отговор
    Не може те са.

    12:41 12.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Школата Роук работи от 1992 г когато е основана от българският Епщайн -Дими Паница.Рекетира и изнудва политици от всички партии за чужди служби.Има такава и на язовир Искър.

    12:41 12.02.2026

  • 3 Роден в НРБ

    8 5 Отговор
    Асенке, организаторите сте вие от ППЛГДБ. Питай Сандов, Белев и Терзиев дето са ходили да обичат малки момчета

    Коментиран от #8

    12:41 12.02.2026

  • 4 хаберих

    6 1 Отговор
    В затвopа:
    - За какво си тyка?
    - Заради сина, писал съчинение в училище на тема: "Какво работи татко?".

    Коментиран от #9

    12:41 12.02.2026

  • 5 асан

    1 3 Отговор
    ти си гений...... това е ясно на повечето българи ма

    12:41 12.02.2026

  • 6 Бонев

    8 3 Отговор
    На ппдбейците им стана ясно какво означава черен лебед преди избори.А мечтаеха за 121депутата.

    12:42 12.02.2026

  • 7 Вашето мнение

    4 2 Отговор
    Надежда Йорданова ги е регистрирала, Сандов им е дал споразумение, кикидимик Денков им е направил училище, което да ги снабдява с деца, терзиев и безуханова основни спонсори. То това си е за следене и разработване от всякъде.

    Коментиран от #10, #14, #17

    12:42 12.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Роден в НРБ":

    Открай време чуждите служби вербуват джендъри защото са лесни за манипулиране.

    12:43 12.02.2026

  • 9 зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "хаберих":

    плитък е тоя виц, не става, ниво четвърти или пети клас

    12:43 12.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Смее ли някой да откаже на ЦРУ и Мосад?

    12:44 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ахахаха

    3 1 Отговор
    инициаторите и спонсорите викат дръжте извършителите...

    Коментиран от #21

    12:46 12.02.2026

  • 13 НИКОЙ

    3 0 Отговор
    Не споменава за седмия труп.

    12:47 12.02.2026

  • 14 Да де

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    И Рашков им разписал оръжие, което е несъвместимо с идеята на това Шорошко НПО! Ще разстрелват хора,?! Кои са тези?!

    Коментиран от #22

    12:47 12.02.2026

  • 15 Xacан Bacилев

    0 1 Отговор
    Не съм пасивен, а активен гей!

    12:47 12.02.2026

  • 16 Асенка

    4 0 Отговор
    закривай и по островите по-добре ..

    12:48 12.02.2026

  • 17 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Все хубави работи им правили и накрая те се самоубиха,нали така.

    12:48 12.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дедо Мраз

    2 0 Отговор
    За да се върне доверието в институциите, народа иска обективна истина (не само за този случай) и хора превърнали държавата в мафиотска структура да са в затвора, а не да се местят от едно кресло в друго.

    12:49 12.02.2026

  • 20 Хаха

    2 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца.

    12:49 12.02.2026

  • 21 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "ахахаха":

    ПП и ДБ са изнудвани.Терзиев е платил 60 000.Саша Безуханова 80 000.

    12:49 12.02.2026

  • 22 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да де":

    Агенти на чужди служби.

    12:50 12.02.2026

  • 23 Опа

    1 1 Отговор
    Сега това е новата опорка на жълтопаветните. Не са виновни министри от ППДБ и кмета на София, ами са виновни ДАНС.

    12:51 12.02.2026

  • 24 адаша

    0 0 Отговор
    Така и така ще сменяме името на пл."Александър Невски", трябва да се смени абривиатурата ДАНС. Каква сигурност? На кого? За кого? На КОЙ? Страшно голям нищоправещ апарат. АЗ им плащам да ме защитават. От кого ме защитават? Нахлуват в личния ми живот безпричинно. Без всякакви обяснения. В разрез на правата ми по конституция. Това е геноцид.

    12:51 12.02.2026

  • 25 Айде

    0 0 Отговор
    още един невинен.
    То само невинни в тази територия.

    12:52 12.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове