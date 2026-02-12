Асен Василев за "Петрохан": От ДАНС може да са не само активни наблюдатели, но и организатори

От ДАНС може да са не само активни наблюдатели, но и организатори. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.
Той посочи, че ДАНС прикриват престъпление, което е повод за сериозно престъпление.
“От изявление на МВР стана ясно, че повече от 12 месеца групата е била наблюдавана с внедрени от ДАНС агенти в нея. Ако ДАНС са позволили да се случват ужасии, за които в момента Прокуратурата се опитва да вади информация, това означава, че те са не само активни наблюдатели, но може би и организатори на това нещо”, добави той.
“Нали си давате ясна сметка какво означава ДАНС да е участвала активно в събитията, които се приписват на групата в Петрохан? Това означава, че самата държава е покровителствала и опъвала чадър над тези хора. Държавата в лицето на Деньо Денев, чиято оставка поискахме още през 2023 г. покрай това, че той унищожи машинния вот на първия тур на изборите за кметове и общински съвети.
Не успяхме да вземем тази оставка тогава с кабинета “Денков”, защото тогава Румен Радев като президент не позволи да се вземе оставка на шефа и зам.-шефа на ДАНС. Надяваме се сега най-накрая това лице, което очевидно прикрива престъпления или ги извършва да си тръгне от системата за национална сигурност”, коментира още Василев.
1 Пешо
12:41 12.02.2026
2 Последния Софиянец
12:41 12.02.2026
3 Роден в НРБ
Коментиран от #8
12:41 12.02.2026
4 хаберих
- За какво си тyка?
- Заради сина, писал съчинение в училище на тема: "Какво работи татко?".
Коментиран от #9
12:41 12.02.2026
5 асан
12:41 12.02.2026
6 Бонев
12:42 12.02.2026
7 Вашето мнение
Коментиран от #10, #14, #17
12:42 12.02.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Роден в НРБ":Открай време чуждите служби вербуват джендъри защото са лесни за манипулиране.
12:43 12.02.2026
9 зевзек
До коментар #4 от "хаберих":плитък е тоя виц, не става, ниво четвърти или пети клас
12:43 12.02.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Вашето мнение":Смее ли някой да откаже на ЦРУ и Мосад?
12:44 12.02.2026
12 ахахаха
Коментиран от #21
12:46 12.02.2026
13 НИКОЙ
12:47 12.02.2026
14 Да де
До коментар #7 от "Вашето мнение":И Рашков им разписал оръжие, което е несъвместимо с идеята на това Шорошко НПО! Ще разстрелват хора,?! Кои са тези?!
Коментиран от #22
12:47 12.02.2026
15 Xacан Bacилев
12:47 12.02.2026
16 Асенка
12:48 12.02.2026
17 Пешо
До коментар #7 от "Вашето мнение":Все хубави работи им правили и накрая те се самоубиха,нали така.
12:48 12.02.2026
19 Дедо Мраз
12:49 12.02.2026
20 Хаха
12:49 12.02.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #12 от "ахахаха":ПП и ДБ са изнудвани.Терзиев е платил 60 000.Саша Безуханова 80 000.
12:49 12.02.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Да де":Агенти на чужди служби.
12:50 12.02.2026
23 Опа
12:51 12.02.2026
24 адаша
12:51 12.02.2026
25 Айде
То само невинни в тази територия.
12:52 12.02.2026