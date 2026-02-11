Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румен Радев с първи коментар за избора на президента Йотова за служебен премиер

11 Февруари, 2026 17:11

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Радев използва профила си във Фейсбук, за да направи първи коментар на избора на президента Илияна Йотова за служебен министър-председател. По-рано днес стана ясно, че Йотова се е спряла на Андрей Гюров за поста след проведените консултации от кандидатите от т.нар. "домова книга", както и с парламентарно представените партии.

Ето целия пост на Румен Радев без редакторска намеса:

"Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция.

Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост.

Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ.

Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!"


  • 1 Последния Софиянец

    102 47 Отговор
    Това е моят президент!Гордея се с него!

    Коментиран от #6, #12, #13, #58, #94

    17:12 11.02.2026

  • 2 Абе

    32 79 Отговор
    Един смешен охлюв.

    Коментиран от #11

    17:13 11.02.2026

  • 3 Събуди се, българино!

    45 27 Отговор
    През април отново ще има подмяна,а не промяна.

    17:14 11.02.2026

  • 4 ДаДа

    20 84 Отговор
    Масово ще гласуваме за Възраждане , да ви набутат където ви е мястото!

    Коментиран от #18, #28, #75

    17:14 11.02.2026

  • 5 Хипотетично

    44 34 Отговор
    Радев й благодари за спазената уговорка.

    Коментиран от #57

    17:15 11.02.2026

  • 6 Така е!

    88 26 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Румен Радев е честен и достоен мъж, за разлика от простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски. И Борисов и Пеевски са срам за България.

    Коментиран от #30, #63

    17:16 11.02.2026

  • 7 Град Симитли

    57 9 Отговор
    Тлъстото Боце е принудено да изпълзи от Зайчарника,
    и ще го направи до 24 часа! :))

    17:16 11.02.2026

  • 8 ООрана държава

    36 11 Отговор
    Чалгазулуса подписва щото иначе няма да има гласове за него преляти от бойко и шиши

    17:16 11.02.2026

  • 9 Дориана

    66 20 Отговор
    Румен Радев е на светлинни години по- високо от Борисов и Пеевски . Времето им на завладяната корумпирана България чрез рекети, полицейщина, мафия, олигарси, завладени институции свърши и те ще го разберат по трудния начин.

    Коментиран от #64

    17:16 11.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    44 17 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Той е орел! Охлюв си ти!

    17:17 11.02.2026

  • 12 Последния Селянин

    24 37 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кажи поне едно нещо да с свършил , щот аз не се сещам

    17:17 11.02.2026

  • 13 гордост и предрасъдъци

    13 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не се поричай, с Радев сте си лика прилика!

    17:17 11.02.2026

  • 14 Здравей

    10 20 Отговор
    Политически Партизанино! Ти си най-великолепния, най-честния и най-харизматичния бъдещ политик!

    17:18 11.02.2026

  • 15 Мнение

    17 37 Отговор
    Не вярвам на Румен Радев, който издигна пп (продължаваме Петрохан) в политиката!

    Всички евроатлантици (начело с герб, дпс, ппдб) съсипали България през последните 37г, да бъдат разследвани и опандизени!

    Крайно време е властта над България да бъде върната на българите!!!

    Коментиран от #23, #68

    17:18 11.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Абдикиралия пРезидент

    18 28 Отговор
    е забравил да тури и знамето на агресора.
    Като стане премиер, ще има: Бегом на изток.
    След като направи лицевата опора.

    Коментиран от #27

    17:19 11.02.2026

  • 18 Дръта чанта

    37 7 Отговор

    До коментар #4 от "ДаДа":

    Ще гласуваме но никога за Възраждане

    Коментиран от #40

    17:20 11.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Име

    38 2 Отговор
    Хората са решили за кого да гласуват. Важното да го направят!

    17:20 11.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Време е

    23 24 Отговор
    за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Джурджеску !

    17:20 11.02.2026

  • 23 ОбъркАх се

    23 7 Отговор

    До коментар #15 от "Мнение":

    България не беше ли съсипана и преди 37 г.
    Другарчетата затова сдадоха властта.

    Коментиран от #48

    17:21 11.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 пак ви изиграха

    17 8 Отговор
    Знмето на ЕС до Радев говори всичко какъв ще е курса му!

    Коментиран от #46

    17:21 11.02.2026

  • 26 Иво

    18 24 Отговор
    Гласувайте за новото начало Боташ

    17:21 11.02.2026

  • 27 Мухахаха

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "Абдикиралия пРезидент":

    И кой е агресора

    Коментиран от #32, #55

    17:21 11.02.2026

  • 28 Стефко

    19 9 Отговор

    До коментар #4 от "ДаДа":

    Кои бяха тези от Възраждане, че взе да се забравя. Освен да се договарят с ГЕРБ и да си живеят като народни представители без лишения, като почти всички граждани у нас, друго не се видя да са направили. Така, че истината е в Румен Радев!

    17:21 11.02.2026

  • 29 Сила

    6 14 Отговор
    Само им вижте кратуните , на тоя и на крадеца на чаршафи ....БГ генерали , водачи на народа щели да бъдат ...тия !!? А после защо Калушев го следвали....

    17:22 11.02.2026

  • 30 Ицо Багера

    21 19 Отговор

    До коментар #6 от "Така е!":

    Толкова честен, че изостави жена си и децата си за онзи крокодил.
    Поредния, който ще си напълни гащите и ще избяга, както много други.

    Коментиран от #44, #47

    17:22 11.02.2026

  • 31 Майора

    18 24 Отговор
    Мистър Кеш пак се изказа неподготвен!Явно такава е практиката в президенството да нарушават Конституцията при избора на Кирил Петков за премиер с двойно гражданство , а сега и Гюров отстранен от ръководството на БНБ и подсъдим и основател на Партията на кеша и пудела с пачките! Това ли в новото начало Радев!

    17:22 11.02.2026

  • 32 А, чий е Крим?

    11 7 Отговор

    До коментар #27 от "Мухахаха":

    Зацепи ли, юнак?

    17:23 11.02.2026

  • 33 Мишо

    8 7 Отговор
    И Румбата е от козината. Споко!

    17:23 11.02.2026

  • 34 Гробар

    7 14 Отговор
    Ще гласувам но не за тебе

    17:23 11.02.2026

  • 35 Румен Радев закова в гражеж

    18 4 Отговор
    Министъра на транспорта от ИТН Гроздан Караджов-

    "Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ.

    Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!"
    ....

    Не случайно пиара му Барека е пред бърлогата на славуца в кв.Бояна с папка за милиони грабежи от министрите от ИТН Караджов и този на икономиката син на гардеробиерката от "Шоуто на слави"

    Коментиран от #42

    17:23 11.02.2026

  • 36 Червените Хълмове

    0 7 Отговор
    Ще се къпя чисто гола в врящата вана напълнена с топла вода дълбоко в дълбините на Ада

    17:24 11.02.2026

  • 37 Това нещо

    10 13 Отговор
    пак направи обръщение към народа.

    17:24 11.02.2026

  • 38 запознат

    5 7 Отговор
    Отвън се определя кой ще управлява в България .Наскоро в Европа говориха , че има един "проблем" , даже го назоваха поименно .Решено е вече .

    17:24 11.02.2026

  • 39 Алабалата

    12 5 Отговор
    и шменди капели започна!

    17:24 11.02.2026

  • 40 Мнение

    11 16 Отговор

    До коментар #18 от "Дръта чанта":

    Ееее, ама разбира се ве, как да гласуваш за единствените дето показаха някакви пробългарски политики, като можеш да гласуваш за българските "епщайновци" (герб, дпс и ппдб)?!

    Иначе делата на бившия президент Радев, плюс записа на ппдб (в който казват за манипулирани избори чрез ала бала с президента) еднозначно доказват, че той (Радев) си е част от мафията!

    17:24 11.02.2026

  • 41 Доказа се

    12 13 Отговор
    Ще правим ала-бала!

    17:24 11.02.2026

  • 42 Пиара му Бареков

    11 4 Отговор

    До коментар #35 от "Румен Радев закова в гражеж":

    не беше ли наритан от някаква измислена партия?
    Измекярска му работа.

    17:25 11.02.2026

  • 43 Домашен любимец

    15 1 Отговор
    Лорка зарадва България на зимните игри, вие ми показвате политици! Двете французки са като 60 годишни джендари пред нашето сияещо дете и изтънчената публика го показа! Награди ги Дафовска! Мац! Мац! Мац!

    17:26 11.02.2026

  • 44 Багера на Ицо

    13 9 Отговор

    До коментар #30 от "Ицо Багера":

    Ице, Ице, с коя жена ще живее си е негова работа. Ати излез от юргана на простата Тиква Борисов и може и да поумнееш.

    17:26 11.02.2026

  • 45 Електра

    12 10 Отговор
    Червената кукувица угоди на олигархията и на шарлатаните на другаря Боташ...

    17:26 11.02.2026

  • 46 Руското

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "пак ви изиграха":

    ли трябваше?

    17:26 11.02.2026

  • 47 асоцииран

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "Ицо Багера":

    Имаше доскоро не просто също така честен, но и загрижен Лама....

    17:27 11.02.2026

  • 48 Мнение

    12 5 Отговор

    До коментар #23 от "ОбъркАх се":

    Вие ппдб-ците сте си объркани по рождение!

    Преди 89та със сигурност имаше проблеми и неща за оправяне, НО тогава поне България имаше земеделие, животновъдство, енергетика, здравеопазване, собствена монетарна политика и своя армия!

    СЕГА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕВЪРНАТА В СУРОВИНЕН ПРИДАТЪК НА КЛИЕНТИТЕ НА ТАКИВА КАТО ЕПЩАЙН!!!
    БЕЗГЛАСНА БУКВА В ПУСТИНЯТА!
    ТЕРИТОРИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИЗТОЧЕН ФРОНТ СРЕЩУ РУСИЯ!!!

    Коментиран от #51, #59, #113

    17:28 11.02.2026

  • 49 Ако гласувам

    9 6 Отговор
    и не спре грабежа?А договора с Боташ,кво правим?

    17:29 11.02.2026

  • 50 Край на грабежа

    3 8 Отговор
    С помощта на разбойници?

    Как става?

    Разбойниците от нАТО ли ще ни помагат?

    17:29 11.02.2026

  • 51 Ама мотика

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мнение":

    не си хващал!?

    Коментиран от #53

    17:30 11.02.2026

  • 52 Заводът за барут в Розовата долина

    5 8 Отговор
    с пари на заем от бъдещите български поколения и в полза на нАТО и отново реваншистка Германия, грабеж ли е или не?

    17:32 11.02.2026

  • 53 Мнение

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Ама мотика":

    Не съди за другите по себе си!

    17:32 11.02.2026

  • 54 РюРик

    6 1 Отговор
    Алабала с ППДБ и шменди капели с Възраждане!Шикимики с БСП,кьорфишек с АСП.....

    17:33 11.02.2026

  • 55 Крим еруски

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Мухахаха":

    Трябва да ти влезе във въздуха на черепното пространство.
    И никога няма да бъде а друг

    Коментиран от #82

    17:34 11.02.2026

  • 56 Промяна

    4 11 Отговор
    ШАРЛАТОНИ РР ГЕЛ РАДОСТИН ВАСИЛЕВ СЕ ЗАКАНВАТ ДА ВКАРАТ СЛАВИ В ЗАТВОР ЗА КРАЖБИ БАРЕКА ПРИТИСКА ГРАЖДАНИТЕ СЕГА Е ПРЕД ДОМА НА СЛАВИ РЕКЕТ ЗАПЛАХИ ЗАКАНИ ИСКАМ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ А НЕ ШАРЛОТОНИЯ И УБИЙСТВА ДА ПОТКРЕПИМ СЛАВИ ХОРА СМЕ

    Коментиран от #65

    17:35 11.02.2026

  • 57 Освен Това

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хипотетично":

    Е излязъл на лов за електорат!

    17:35 11.02.2026

  • 58 Споко

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да разберем с кой ще прави коалиция.
    Ако е с тикви прасета и еврожендъри бих предпочел да изчакам и да гласувам за него на следващите избори. Повярвайте ми че не знам кой от тях ми е по-противен но кокорчо може би взема връх.
    Ако едно прасе не беше печал толкова в кочината Борисов и досега щеше да управлява.
    Нали си казвам истината

    17:36 11.02.2026

  • 59 Територия,

    11 5 Отговор

    До коментар #48 от "Мнение":

    която е предназначена за Източен фронт срещу БРАТСКА Русия.

    В това натовците, евроатлантиците, ППДБ-тата, ГЕРБ-сдс, Радев, ДПС, БСП и т.н. (последният да затвори), в това и в евроатлантическа кочина превърнаха прекрасната ни някогашна Родина - Народната република България.

    Срам за нАТО!

    Срам за евроатлантическите кочини в еС!

    17:36 11.02.2026

  • 60 Митрофан от Петрохан

    9 4 Отговор
    Всичко върви по план!Овцете са в кошарата!

    Коментиран от #70

    17:36 11.02.2026

  • 61 Промяна

    9 11 Отговор
    ВЪН НАПРЕЗИДЕНСТВОТО ШАРЛАТАНИЯ РАДЕВ ЙОТОВА ВИЕ СЕ СМЯТАТЕ ЗА НЕДОСЕЖАЕМИ ГРАБЕЖИ МУГТРИ ПЕДОФИЛИЯ ПЕТРОХАН

    17:37 11.02.2026

  • 62 Голем смех

    8 4 Отговор
    КаунЬ :) хахахахахахаха

    17:38 11.02.2026

  • 63 Промяна

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Така е!":

    ЧЕ ТОВА КАКВО Е ТОВА ПРЕВРАТ КАК ТАКА ЩЕ НАЗНАЧАВА ТОЗИ ШАРЛАТАНИН ИЗВЪН ЗАКОНИТЕ НАЛИ ЗА ТОВА БЯХА МЕТЕЖИТЕ НА ОЛИГАРСИТЕ

    17:39 11.02.2026

  • 64 Промяна

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    РР И НЕГОВИТЕ ОЛИГАРСИ И НЕГОВИТЕ ШАРЛАТАНИ И МЕТЕЖНИЦИТЕ ЗНАЧИ ЗАТОВА БУШЕ ЗЯЛАТА РАБОТА БЪЛГАРИ СЪБУДЕТЕ СЕ ТЕЗИ КИ ИГРАЯТ С БЪЛГАРИЯ

    17:40 11.02.2026

  • 65 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    Я ГЛЕДАЙ МУТРИТЕ ШАР.АТАНСКИ ОВЛАДЕЛИ ДЪРЖАВАТА

    17:41 11.02.2026

  • 66 Умереният

    8 3 Отговор
    Не е коректно политици с почти нулево одобрение да говорят за честни избори и за коректно избиране ,и отговорност на президента Йотова при наличие на смешната,,домова книга" .Отговорността госпожо Михайлова е на Вашият лидер и Борисов ,те сътвориха това безумие.

    17:42 11.02.2026

  • 67 КАУН БОТАШ ООД

    8 4 Отговор
    Мрън, мрън, мрън...

    17:42 11.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Електра

    9 8 Отговор
    Червената кукувица угоди на олигархията и на шарлатаните на другаря Боташ...

    17:42 11.02.2026

  • 70 Мнение

    9 5 Отговор

    До коментар #60 от "Митрофан от Петрохан":

    Бъркаш се, не е Митрофан, а ППДБ-ан от Петрохан!
    Тия п.ъхове от ппдб са по-долни и от Антъни Фаучи, когото Бай Дън помилва предварително преди да има дори официални обвинения срещу античовешките му експерименти с "кромид"!!!

    17:43 11.02.2026

  • 71 Дедо с цайси

    7 3 Отговор
    На снимката Бай Тошо ли е?

    17:44 11.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Промяна

    5 10 Отговор
    НА ПРОТЕСТИ БAЛГAРИ ДНЕС ПРИТИСКАТ СЛАВИ УТРЕ НАС ДА ИЗЛЕЗЕМ ВСИЧКИ ЗА НАШАТА БAЛГAРИЯ

    Коментиран от #84

    17:46 11.02.2026

  • 74 Един

    7 5 Отговор
    Нямам търпение Радо шишарката да си направи партия, че да започваме и на него да се смеем от сърце. Запомнете, че от фатмаци и такова за зеле не става! Под шапката винаги е празно!

    17:48 11.02.2026

  • 75 механик

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДаДа":

    Да, ДА , мечтай си .

    17:48 11.02.2026

  • 76 Абе то хубаво тва

    11 3 Отговор
    Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа! Ама ти няма ли нещо да кажеш кви ще ги мсжеш после ? А ? Точно така ! Нали е новото? Нали е морала? Нали е промяната? Като Путин с часове на въпроси тогава да отговаря в Зала 1 на НДК а не да се крие зад цяла сюрия башибозуци от НСО и разните му там други охранители ....

    Коментиран от #87

    17:49 11.02.2026

  • 77 Отиваме за гъби

    6 5 Отговор
    Не ни интересуват вашите борби за кокала!Много спасители видяхме до сега,затова сме на това дередже!

    Коментиран от #95

    17:50 11.02.2026

  • 78 Неразбрал

    4 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни , тия които крадат със милиони , милиарди......и ощетяват Българския народ ще вземат ли тия крадени пари със себе си след като ритнат камбаната ????????

    Коментиран от #88

    17:51 11.02.2026

  • 79 Шайката на Радев

    3 11 Отговор
    превзема цялата власт.

    Да не забравяме, че всичко това се случва със съгласието на Борисов и Доган! Те ще редят и следващата сглобка.

    Гласувайте за опозицията - Възраждане, ДПС И НИНОВА!

    17:51 11.02.2026

  • 80 Олееее...

    5 6 Отговор
    Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания.

    17:51 11.02.2026

  • 81 Промяна

    8 3 Отговор
    ДО РАДЕВ ТОВА Е ТВОЯ ИЗБОР РАДЕВ АЙДЕ СТИГА ЛЪЖИ ОВЛАДЯХТЕ ВСИЧКО ТУК

    17:52 11.02.2026

  • 82 45 г. руснаците

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "Крим еруски":

    мислеха, че и Източна Европа е руска.
    Ама след това - пляс, през крадливите ръчички.

    17:53 11.02.2026

  • 83 Не сме чули обаче

    8 2 Отговор
    Никаква политическа програма от Радев освен тъпотиите му за центровете от данни и няколко други общи тъпотийки за олигарси...

    17:53 11.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Запомнете:

    5 6 Отговор
    Йотова = Радев

    Гюров = Радев

    ППДБ = Радев

    Терзиев = Радев

    Борисов, Доган = Радев

    Коментиран от #112

    17:53 11.02.2026

  • 86 Хи хи хи

    5 4 Отговор
    Ей затова боко , шиши , пиши ......държат сарафов на власт ......за да направи едно гениално разследване ако ги разследват за кражба , като убийствата на ПЕТРОХАН !!!!!!

    17:53 11.02.2026

  • 87 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #76 от "Абе то хубаво тва":

    ГЮРОВ С ИЗМАМА Е НАЗНАЧЕН ГЮРОВ С МЕТЕЖИ Е НАЗНАЧЕН РАДЕВ ЗАПОВЯДВА НА ЙОТОВА ВЪН ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО

    17:54 11.02.2026

  • 88 Нема да вземат

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "Неразбрал":

    оставят ги на деца и унуци.
    А ний духаме супата.

    17:54 11.02.2026

  • 89 Олееее...

    5 4 Отговор
    Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза и 1% от 90 милиарда евро на Украйна от нашите пари

    17:55 11.02.2026

  • 90 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #84 от "Дориана":

    КОЛЕЛОТО НА ИСТОРИЯТА СЕ ВЪРТИ ПРАВИЛНО И СКОРО КОЙТО ПРАВИ МЕТЕЖИ КОЙТО СЕЕ ОМРАЗА КОЙТО ОВЛАДАВА ДЪРЖАВАТА С ШАРЛАТАНСКИТЕ МУТРИ И ЗВРАТЕНЯЦИ ЩЕ ИМА ЗАКОННОСТ 84

    Коментиран от #96

    17:56 11.02.2026

  • 91 кондуктор

    5 3 Отговор
    Не съм чул през последните десет години Радев да се е качвал на влак като пътник.

    Коментиран от #129

    17:58 11.02.2026

  • 92 Не се крий гъбо отровна атлантическа

    4 5 Отговор
    А като Путин с часове на въпроси да отговаряш на хората в Зала 1 на НДК ! .... прокси, май нещо ни мамиш а?

    17:58 11.02.2026

  • 93 Майора

    1 3 Отговор
    Румен Радев обвини в грабеж министъра и вицепремиер от ИТН - Гроздан Караджов!

    Караджов отговори че грабеж не съществува а тепърва Радев си прави планове за грабеж.

    17:58 11.02.2026

  • 94 Твоят президент е дезертьор

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гордееш ли се с дезертьор?

    17:59 11.02.2026

  • 95 за гъби, ама

    5 1 Отговор

    До коментар #77 от "Отиваме за гъби":

    после ще се натровиш с отровни атлантически гъби

    Коментиран от #106

    18:00 11.02.2026

  • 96 Дориана

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "Промяна":

    Не си наред с главата, щом величаеш мафията, олигархията, корупцията полицейщината, рекетите ,политическите затворници, чиито създатели и проводници са Борисов и Пеевски, срещу които народа излезе на революция. Трябва ти психиатър.

    Коментиран от #100

    18:00 11.02.2026

  • 97 Борбата

    4 0 Отговор
    е безмилостна,жестока!Какво тук значи,някаква си личност....

    18:01 11.02.2026

  • 98 Радев е прокси

    4 3 Отговор
    Ще излъже хората и ще се съюзи с международната престъпна олигархия. Със всяка дума която изрича все повече доказва реакционност и подкрепа на нацистки възгледи. Част е от нацистката милитаристичната върхушка и въобще не се заблуждаваите че някаква положителна промяна ще донесе ако има пълно мнозинство

    18:01 11.02.2026

  • 99 Радев

    3 4 Отговор
    е ,като Костадинов,само че бивш Президент!

    18:02 11.02.2026

  • 100 Алоооу

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "Дориана":

    загоре фасуля!

    18:03 11.02.2026

  • 101 А Радев дали ще се заяви ясно

    3 0 Отговор
    Че е срещу тази нова ядрена доктрина на ЕК и ЕНП ? А? Или подлярката ще си наляга парцалите и ще мълчи както обикновенно ? Радев така се е замаял от подлост и двуличие че по никаква тема логичен отговор не може да даде ! Залавянето на руски кораби в световния океан пиратство ли е? „пиратите“ трябва ли да бъдат наказани или унищожени? Аре? Нали е мъж уж? Като Путин с часове на въпроси да отговаря в Зала 1 на НДК ....ама НЕ нали? Щото е подло страхливо мишле ...

    Коментиран от #117

    18:04 11.02.2026

  • 102 Ами безобразното протакане на изборите

    5 2 Отговор
    Си има цена и цената е харизването на БДЖ на частна фирма на небезизвестен "почти политически субект".

    18:04 11.02.2026

  • 103 Радев също ясен отговор трябва да даде !

    4 3 Отговор
    Атлантизма е вредна и опасна престъпна идеология. Разберете го хора.... НАТО е смърт, тероризъм и война. Аз лично искам да чуя ясна позиция на всички партии в България относно казаното от Рюте! По националните медии кратко и ясно ! ==== Рюте призова членките на НАТО да пренасочат средства от пенсии и социални разходи към отбрана
    """Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)

    Коментиран от #109

    18:05 11.02.2026

  • 104 Гост

    1 1 Отговор
    Пепедебилите няма къде да се скрият, след като стана ясно, че са радева структура.

    18:08 11.02.2026

  • 105 Ай, ай-ай бре Радев, казвай сега ?

    2 2 Отговор
    Не на олигархията, искаме национализация а не приватизация. И на Бою Шиши и на атлантиците пълна медийна дехуманизация. Радев да ни поведе и към светло бъдеще да ни изведе. .... НАТО да си ходи и вратата към Китай и Русия широко да се отвори.
    НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на Атлантическият вреден Слугинаж. Никакви Урсули, никакви Мърсули ! Без заводи за барути, и без атлантически банкрути.
    НАТО ще ни закопае и милиарди дългове ще ни завещае

    Коментиран от #111

    18:08 11.02.2026

  • 106 Евразийските

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "за гъби, ама":

    ядливи ли са?

    Коментиран от #110

    18:09 11.02.2026

  • 107 Ей хорааа

    4 1 Отговор
    Не позволявайте атлантиците да ни издавят в блатото на атлантизма, нацизма, ционизма и корупцията. За атлантици и атлантически партии НЕ гласувайте и доверие на Радев също нямайте ако ясни ангажиментии, програма и обществен договор не подпише. Мислете с главите си хора !

    18:09 11.02.2026

  • 108 Я КАКВА СНИМКА!!!

    0 1 Отговор
    Я каква снимка са изтипосали на бившио… поглед на мунча от романа “Под игото”!

    18:10 11.02.2026

  • 109 Истината

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Радев също ясен отговор трябва да даде !":

    НАТО значи вече 75 години МИР и просперитет!!! Русия, продаваща горива на запада и посъбрала парички, значи Война!!!

    Коментиран от #137

    18:10 11.02.2026

  • 110 По хубави са

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Евразийските":

    Определено

    18:10 11.02.2026

  • 111 А тъй, точно тъй

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Ай, ай-ай бре Радев, казвай сега ?":

    Само тъй ! Тва е

    18:13 11.02.2026

  • 112 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Запомнете:":

    с думи прости кат за гости
    Съчките са маскари
    каза Алеко Константинов преди да го утрепе Бай Ганьо

    18:13 11.02.2026

  • 113 И що фалира соца

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мнение":

    при всички тези хубости?

    Коментиран от #123

    18:14 11.02.2026

  • 114 Казвай Радев, казвай подлярко ?

    1 2 Отговор
    13 и 14 пенсия или пари за НАТЮ и Украйна ? А?

    Коментиран от #116

    18:15 11.02.2026

  • 115 Копринков

    0 2 Отговор
    започна ли вече да купува като гавазите на Буда и Шишко? Ако не е да почва, че ще изостанеш бивши президенте!

    18:15 11.02.2026

  • 116 Преди войната в

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "Казвай Радев, казвай подлярко ?":

    Украйна, кой е получавал 13 и 14 пенсия. А по-кротко. За всичко са ви виновни братушките.

    Коментиран от #119

    18:17 11.02.2026

  • 117 С тази нова ядрена доктрина на ЕК и ЕНП

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "А Радев дали ще се заяви ясно":

    Германия щяла да си прави ядрените опити в Банкя и в Южният Парк ... мидааа! Къде другъде

    18:17 11.02.2026

  • 118 хаха

    1 2 Отговор
    "Гласувайте през април."

    Времето ще е чудесно за гъби! Мрете в собствените си кафяви субстанции бе балкано-ориенталски цигойнъри!

    Коментиран от #124

    18:18 11.02.2026

  • 119 Младите, моля прочетете го ! ....

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Преди войната в":

    Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    18:19 11.02.2026

  • 120 604

    1 2 Отговор
    тоя е по голем пепеец и от кики и кукорътъ взети заедно!!!!

    18:20 11.02.2026

  • 121 Олееее...

    5 0 Отговор
    Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза и един милиард долара на Тръмп за някакъв Борд за геноцид

    18:22 11.02.2026

  • 122 Алооо

    3 1 Отговор
    Радев е N1 👍

    18:22 11.02.2026

  • 123 604

    2 1 Отговор

    До коментар #113 от "И що фалира соца":

    щот всичко беше държавно, а за ганя държавното е общо....влачеше се от куцо и сакато кот се добара, за сметка на тва се лежеше вместо да се бачка, и проблема не беше системата , а шуринаците и тарикатите, сега е същотото под за туй пак ще си сринем икономиката!!!!

    Коментиран от #128

    18:23 11.02.2026

  • 124 Цецо

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "хаха":

    Дано да се натровиш от гъбите 😂🤣

    18:24 11.02.2026

  • 125 Атлантизма е мамник, той е зло

    3 0 Отговор
    Броди по света и сее разруха, бедност и смърт. Осъзнайте го хора ! Осъзнайте го и за атлантици и атлантически партии не гласувайте. По времето на социализма имаше "Знаме на Мира" Атлантиците го изгориха и сега развяват Знамето на Войната, Знамето на ядрената война... Запомнете го ей младите!
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет, Отровна луга ! Атлантизма е зло.

    18:24 11.02.2026

  • 126 Коментар

    2 0 Отговор
    Борисов тръгва към затвора в Румъния, Пеевски тръгва към затвора в Унгария, за да не възпрепятстват разследването за злоупотреба с власт, което току-що започна

    18:25 11.02.2026

  • 127 Перо

    1 2 Отговор
    Радев разчита на на гласовете на джензи поколението и на турците! Имам чувството, че влезе в политиката да се противопостави, напук на Шиши и тиквата, на лична основа! Сега политическата система ще разбърка повече партиите и ще им увеличи броя в НС. Сбирщайна за съставяне на правителство ще стане още по-трудна!

    18:26 11.02.2026

  • 128 Никога

    3 0 Отговор

    До коментар #123 от "604":

    Не е фалирал соца ! Това са поредните лъжи на атлантенцата и неолибералната сган

    18:26 11.02.2026

  • 129 Шкембе Войвода

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "кондуктор":

    То и аз не съм се качвал повече от 35 години, кой глупак ще се качи там, само ромите.

    18:29 11.02.2026

  • 130 Радев е милитарист

    0 2 Отговор
    Няма пенсии да има а за НАТО и тенекии ще ги изхарчи

    18:29 11.02.2026

  • 131 Казвай Радев, казвай подлярко ?

    0 2 Отговор
    Колко пари ни набута за фондовете Триморие и Б-9 ? А?

    18:32 11.02.2026

  • 132 Боляр

    2 1 Отговор
    Интелекта и възпитанието което Радев излъчва, спокойствието и увереността му, харизмата и възможно най-авторитетното образование измежду останалите, смазва психологически конкуренцията му. Политическия живот днес е олицетворение на простащината, булевардния език и ниския морал. Това ще се промени...необходимо е, за да има България ново лице към света.

    18:32 11.02.2026

  • 133 защо сте изрязали снимката

    0 1 Отговор
    Няма го назидателния жест на ръката на лицето Радев

    18:32 11.02.2026

  • 134 мунчо К€Ша!

    1 1 Отговор
    КОМУНИ$ТИ, ШАРЛАТАНИ(КОМ$ОМОЛЦИ) $М€ В €ДИН И $ЪЩИ $ТРОЙ....!

    18:33 11.02.2026

  • 135 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    БорисOFF е б@клук!

    18:35 11.02.2026

  • 136 разтурихме си държавичката

    1 1 Отговор
    С глупавото си поведение,точно Радев стана причина з а тази злополучна промяна на конституцията. Добре,че не му поискаха и оставката, защото можеха съвсем да ограничат правата му и да го свалят и дори от поста.По едно време стигна до там, да се вози на собствената си шкода. Да си държавен глава при тази конституция се изискват и други неща,не само да се вдига юмрак и да се говорят приказки за пърхота. Изглежда не си е взел поука от грешките които направи ,направи и грешката да не си довърши мандата и сега посланията му звучат неубедително.Ситуацията, която създаде в момента пак се дължи на неговите неточни действия. Остави тая неподготвена жена да се лута и да не знае ,кое е добро и кое зло. Разклати държавата ,която и без това се раздира от проблеми и сега прави политически лозунги , дайте да дадете.

    18:37 11.02.2026

  • 137 Къде е този натовски мир?

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Истината":

    Според теб убийците от нАТО на мирни жители в Сърбия и Черна Гора са миротворци?

    Затова ли натовските убийци хвърлиха на Балканския полуостров стотици тонове снаряди с обеднен уран, с период на полуразпад над 700 милиона години, за да живеем в мир?

    Мир на онези, които се разболяха и умряха от ракови заболявания, в следствие на натовските бомбардировки с обеднен уран!

    нАТО провокира и кървавия юдео-ционистки и укро-нацистки преврат в Киев и респективно - гражданската война в Украйна.

    нАТО нападна и съсипа Ирак.

    нАТО нападна и съсипа Либия.

    нАТО нападна и съсипа Афганистан...

    Къде е натовския мир?

    Няма натовски мир - има натовски мор, който обезумелите натовци искат да превърнат в термоядрен мор в Русия, т.е. в цяла Европа, а след това и в Световна термоядрена война.

    Освестете се, заблудени евроатлантици!

    Радев е върл натовец, т.е. от подпалвачите на световна термоядрена война.

    18:37 11.02.2026

