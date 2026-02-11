Румен Радев с първи коментар за избора на президента Йотова за служебен премиер

Румен Радев използва профила си във Фейсбук, за да направи първи коментар на избора на президента Илияна Йотова за служебен министър-председател. По-рано днес стана ясно, че Йотова се е спряла на Андрей Гюров за поста след проведените консултации от кандидатите от т.нар. "домова книга", както и с парламентарно представените партии.
Ето целия пост на Румен Радев без редакторска намеса:
"Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция.
Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост.
Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ.
Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!"
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #12, #13, #58, #94
17:12 11.02.2026
2 Абе
Коментиран от #11
17:13 11.02.2026
3 Събуди се, българино!
17:14 11.02.2026
4 ДаДа
Коментиран от #18, #28, #75
17:14 11.02.2026
5 Хипотетично
Коментиран от #57
17:15 11.02.2026
6 Така е!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Румен Радев е честен и достоен мъж, за разлика от простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски. И Борисов и Пеевски са срам за България.
Коментиран от #30, #63
17:16 11.02.2026
7 Град Симитли
и ще го направи до 24 часа! :))
17:16 11.02.2026
8 ООрана държава
17:16 11.02.2026
9 Дориана
Коментиран от #64
17:16 11.02.2026
11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #2 от "Абе":Той е орел! Охлюв си ти!
17:17 11.02.2026
12 Последния Селянин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кажи поне едно нещо да с свършил , щот аз не се сещам
17:17 11.02.2026
13 гордост и предрасъдъци
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не се поричай, с Радев сте си лика прилика!
17:17 11.02.2026
14 Здравей
17:18 11.02.2026
15 Мнение
Всички евроатлантици (начело с герб, дпс, ппдб) съсипали България през последните 37г, да бъдат разследвани и опандизени!
Крайно време е властта над България да бъде върната на българите!!!
Коментиран от #23, #68
17:18 11.02.2026
17 Абдикиралия пРезидент
Като стане премиер, ще има: Бегом на изток.
След като направи лицевата опора.
Коментиран от #27
17:19 11.02.2026
18 Дръта чанта
До коментар #4 от "ДаДа":Ще гласуваме но никога за Възраждане
Коментиран от #40
17:20 11.02.2026
20 Име
17:20 11.02.2026
22 Време е
17:20 11.02.2026
23 ОбъркАх се
Другарчетата затова сдадоха властта.
Коментиран от #48
17:21 11.02.2026
25 пак ви изиграха
Коментиран от #46
17:21 11.02.2026
26 Иво
17:21 11.02.2026
27 Мухахаха
До коментар #17 от "Абдикиралия пРезидент":И кой е агресора
Коментиран от #32, #55
17:21 11.02.2026
28 Стефко
До коментар #4 от "ДаДа":Кои бяха тези от Възраждане, че взе да се забравя. Освен да се договарят с ГЕРБ и да си живеят като народни представители без лишения, като почти всички граждани у нас, друго не се видя да са направили. Така, че истината е в Румен Радев!
17:21 11.02.2026
29 Сила
17:22 11.02.2026
30 Ицо Багера
До коментар #6 от "Така е!":Толкова честен, че изостави жена си и децата си за онзи крокодил.
Поредния, който ще си напълни гащите и ще избяга, както много други.
Коментиран от #44, #47
17:22 11.02.2026
31 Майора
17:22 11.02.2026
32 А, чий е Крим?
До коментар #27 от "Мухахаха":Зацепи ли, юнак?
17:23 11.02.2026
33 Мишо
17:23 11.02.2026
34 Гробар
17:23 11.02.2026
35 Румен Радев закова в гражеж
"Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ.
Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!"
....
Не случайно пиара му Барека е пред бърлогата на славуца в кв.Бояна с папка за милиони грабежи от министрите от ИТН Караджов и този на икономиката син на гардеробиерката от "Шоуто на слави"
Коментиран от #42
17:23 11.02.2026
36 Червените Хълмове
17:24 11.02.2026
37 Това нещо
17:24 11.02.2026
38 запознат
17:24 11.02.2026
39 Алабалата
17:24 11.02.2026
40 Мнение
До коментар #18 от "Дръта чанта":Ееее, ама разбира се ве, как да гласуваш за единствените дето показаха някакви пробългарски политики, като можеш да гласуваш за българските "епщайновци" (герб, дпс и ппдб)?!
Иначе делата на бившия президент Радев, плюс записа на ппдб (в който казват за манипулирани избори чрез ала бала с президента) еднозначно доказват, че той (Радев) си е част от мафията!
17:24 11.02.2026
41 Доказа се
17:24 11.02.2026
42 Пиара му Бареков
До коментар #35 от "Румен Радев закова в гражеж":не беше ли наритан от някаква измислена партия?
Измекярска му работа.
17:25 11.02.2026
43 Домашен любимец
17:26 11.02.2026
44 Багера на Ицо
До коментар #30 от "Ицо Багера":Ице, Ице, с коя жена ще живее си е негова работа. Ати излез от юргана на простата Тиква Борисов и може и да поумнееш.
17:26 11.02.2026
45 Електра
17:26 11.02.2026
46 Руското
До коментар #25 от "пак ви изиграха":ли трябваше?
17:26 11.02.2026
47 асоцииран
До коментар #30 от "Ицо Багера":Имаше доскоро не просто също така честен, но и загрижен Лама....
17:27 11.02.2026
48 Мнение
До коментар #23 от "ОбъркАх се":Вие ппдб-ците сте си объркани по рождение!
Преди 89та със сигурност имаше проблеми и неща за оправяне, НО тогава поне България имаше земеделие, животновъдство, енергетика, здравеопазване, собствена монетарна политика и своя армия!
СЕГА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕВЪРНАТА В СУРОВИНЕН ПРИДАТЪК НА КЛИЕНТИТЕ НА ТАКИВА КАТО ЕПЩАЙН!!!
БЕЗГЛАСНА БУКВА В ПУСТИНЯТА!
ТЕРИТОРИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИЗТОЧЕН ФРОНТ СРЕЩУ РУСИЯ!!!
Коментиран от #51, #59, #113
17:28 11.02.2026
49 Ако гласувам
17:29 11.02.2026
50 Край на грабежа
Как става?
Разбойниците от нАТО ли ще ни помагат?
17:29 11.02.2026
51 Ама мотика
До коментар #48 от "Мнение":не си хващал!?
Коментиран от #53
17:30 11.02.2026
52 Заводът за барут в Розовата долина
17:32 11.02.2026
53 Мнение
До коментар #51 от "Ама мотика":Не съди за другите по себе си!
17:32 11.02.2026
54 РюРик
17:33 11.02.2026
55 Крим еруски
До коментар #27 от "Мухахаха":Трябва да ти влезе във въздуха на черепното пространство.
И никога няма да бъде а друг
Коментиран от #82
17:34 11.02.2026
56 Промяна
Коментиран от #65
17:35 11.02.2026
57 Освен Това
До коментар #5 от "Хипотетично":Е излязъл на лов за електорат!
17:35 11.02.2026
58 Споко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да разберем с кой ще прави коалиция.
Ако е с тикви прасета и еврожендъри бих предпочел да изчакам и да гласувам за него на следващите избори. Повярвайте ми че не знам кой от тях ми е по-противен но кокорчо може би взема връх.
Ако едно прасе не беше печал толкова в кочината Борисов и досега щеше да управлява.
Нали си казвам истината
17:36 11.02.2026
59 Територия,
До коментар #48 от "Мнение":която е предназначена за Източен фронт срещу БРАТСКА Русия.
В това натовците, евроатлантиците, ППДБ-тата, ГЕРБ-сдс, Радев, ДПС, БСП и т.н. (последният да затвори), в това и в евроатлантическа кочина превърнаха прекрасната ни някогашна Родина - Народната република България.
Срам за нАТО!
Срам за евроатлантическите кочини в еС!
17:36 11.02.2026
60 Митрофан от Петрохан
Коментиран от #70
17:36 11.02.2026
61 Промяна
17:37 11.02.2026
62 Голем смех
17:38 11.02.2026
63 Промяна
До коментар #6 от "Така е!":ЧЕ ТОВА КАКВО Е ТОВА ПРЕВРАТ КАК ТАКА ЩЕ НАЗНАЧАВА ТОЗИ ШАРЛАТАНИН ИЗВЪН ЗАКОНИТЕ НАЛИ ЗА ТОВА БЯХА МЕТЕЖИТЕ НА ОЛИГАРСИТЕ
17:39 11.02.2026
64 Промяна
До коментар #9 от "Дориана":РР И НЕГОВИТЕ ОЛИГАРСИ И НЕГОВИТЕ ШАРЛАТАНИ И МЕТЕЖНИЦИТЕ ЗНАЧИ ЗАТОВА БУШЕ ЗЯЛАТА РАБОТА БЪЛГАРИ СЪБУДЕТЕ СЕ ТЕЗИ КИ ИГРАЯТ С БЪЛГАРИЯ
17:40 11.02.2026
65 Промяна
До коментар #56 от "Промяна":Я ГЛЕДАЙ МУТРИТЕ ШАР.АТАНСКИ ОВЛАДЕЛИ ДЪРЖАВАТА
17:41 11.02.2026
66 Умереният
17:42 11.02.2026
67 КАУН БОТАШ ООД
17:42 11.02.2026
69 Електра
17:42 11.02.2026
70 Мнение
До коментар #60 от "Митрофан от Петрохан":Бъркаш се, не е Митрофан, а ППДБ-ан от Петрохан!
Тия п.ъхове от ппдб са по-долни и от Антъни Фаучи, когото Бай Дън помилва предварително преди да има дори официални обвинения срещу античовешките му експерименти с "кромид"!!!
17:43 11.02.2026
71 Дедо с цайси
17:44 11.02.2026
73 Промяна
Коментиран от #84
17:46 11.02.2026
74 Един
17:48 11.02.2026
75 механик
До коментар #4 от "ДаДа":Да, ДА , мечтай си .
17:48 11.02.2026
76 Абе то хубаво тва
Коментиран от #87
17:49 11.02.2026
77 Отиваме за гъби
Коментиран от #95
17:50 11.02.2026
78 Неразбрал
Коментиран от #88
17:51 11.02.2026
79 Шайката на Радев
Да не забравяме, че всичко това се случва със съгласието на Борисов и Доган! Те ще редят и следващата сглобка.
Гласувайте за опозицията - Възраждане, ДПС И НИНОВА!
17:51 11.02.2026
80 Олееее...
17:51 11.02.2026
81 Промяна
17:52 11.02.2026
82 45 г. руснаците
До коментар #55 от "Крим еруски":мислеха, че и Източна Европа е руска.
Ама след това - пляс, през крадливите ръчички.
17:53 11.02.2026
83 Не сме чули обаче
17:53 11.02.2026
85 Запомнете:
Гюров = Радев
ППДБ = Радев
Терзиев = Радев
Борисов, Доган = Радев
Коментиран от #112
17:53 11.02.2026
86 Хи хи хи
17:53 11.02.2026
87 Промяна
До коментар #76 от "Абе то хубаво тва":ГЮРОВ С ИЗМАМА Е НАЗНАЧЕН ГЮРОВ С МЕТЕЖИ Е НАЗНАЧЕН РАДЕВ ЗАПОВЯДВА НА ЙОТОВА ВЪН ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО
17:54 11.02.2026
88 Нема да вземат
До коментар #78 от "Неразбрал":оставят ги на деца и унуци.
А ний духаме супата.
17:54 11.02.2026
89 Олееее...
17:55 11.02.2026
90 Промяна
До коментар #84 от "Дориана":КОЛЕЛОТО НА ИСТОРИЯТА СЕ ВЪРТИ ПРАВИЛНО И СКОРО КОЙТО ПРАВИ МЕТЕЖИ КОЙТО СЕЕ ОМРАЗА КОЙТО ОВЛАДАВА ДЪРЖАВАТА С ШАРЛАТАНСКИТЕ МУТРИ И ЗВРАТЕНЯЦИ ЩЕ ИМА ЗАКОННОСТ 84
Коментиран от #96
17:56 11.02.2026
91 кондуктор
Коментиран от #129
17:58 11.02.2026
92 Не се крий гъбо отровна атлантическа
17:58 11.02.2026
93 Майора
Караджов отговори че грабеж не съществува а тепърва Радев си прави планове за грабеж.
17:58 11.02.2026
94 Твоят президент е дезертьор
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Гордееш ли се с дезертьор?
17:59 11.02.2026
95 за гъби, ама
До коментар #77 от "Отиваме за гъби":после ще се натровиш с отровни атлантически гъби
Коментиран от #106
18:00 11.02.2026
96 Дориана
До коментар #90 от "Промяна":Не си наред с главата, щом величаеш мафията, олигархията, корупцията полицейщината, рекетите ,политическите затворници, чиито създатели и проводници са Борисов и Пеевски, срещу които народа излезе на революция. Трябва ти психиатър.
Коментиран от #100
18:00 11.02.2026
97 Борбата
18:01 11.02.2026
98 Радев е прокси
18:01 11.02.2026
99 Радев
18:02 11.02.2026
100 Алоооу
До коментар #96 от "Дориана":загоре фасуля!
18:03 11.02.2026
101 А Радев дали ще се заяви ясно
Коментиран от #117
18:04 11.02.2026
102 Ами безобразното протакане на изборите
18:04 11.02.2026
103 Радев също ясен отговор трябва да даде !
"""Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)
Коментиран от #109
18:05 11.02.2026
104 Гост
18:08 11.02.2026
105 Ай, ай-ай бре Радев, казвай сега ?
НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на Атлантическият вреден Слугинаж. Никакви Урсули, никакви Мърсули ! Без заводи за барути, и без атлантически банкрути.
НАТО ще ни закопае и милиарди дългове ще ни завещае
Коментиран от #111
18:08 11.02.2026
106 Евразийските
До коментар #95 от "за гъби, ама":ядливи ли са?
Коментиран от #110
18:09 11.02.2026
107 Ей хорааа
18:09 11.02.2026
108 Я КАКВА СНИМКА!!!
18:10 11.02.2026
109 Истината
До коментар #103 от "Радев също ясен отговор трябва да даде !":НАТО значи вече 75 години МИР и просперитет!!! Русия, продаваща горива на запада и посъбрала парички, значи Война!!!
Коментиран от #137
18:10 11.02.2026
110 По хубави са
До коментар #106 от "Евразийските":Определено
18:10 11.02.2026
111 А тъй, точно тъй
До коментар #105 от "Ай, ай-ай бре Радев, казвай сега ?":Само тъй ! Тва е
18:13 11.02.2026
112 ганю
До коментар #85 от "Запомнете:":с думи прости кат за гости
Съчките са маскари
каза Алеко Константинов преди да го утрепе Бай Ганьо
18:13 11.02.2026
113 И що фалира соца
До коментар #48 от "Мнение":при всички тези хубости?
Коментиран от #123
18:14 11.02.2026
114 Казвай Радев, казвай подлярко ?
Коментиран от #116
18:15 11.02.2026
115 Копринков
18:15 11.02.2026
116 Преди войната в
До коментар #114 от "Казвай Радев, казвай подлярко ?":Украйна, кой е получавал 13 и 14 пенсия. А по-кротко. За всичко са ви виновни братушките.
Коментиран от #119
18:17 11.02.2026
117 С тази нова ядрена доктрина на ЕК и ЕНП
До коментар #101 от "А Радев дали ще се заяви ясно":Германия щяла да си прави ядрените опити в Банкя и в Южният Парк ... мидааа! Къде другъде
18:17 11.02.2026
118 хаха
Времето ще е чудесно за гъби! Мрете в собствените си кафяви субстанции бе балкано-ориенталски цигойнъри!
Коментиран от #124
18:18 11.02.2026
119 Младите, моля прочетете го ! ....
До коментар #116 от "Преди войната в":Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?
18:19 11.02.2026
120 604
18:20 11.02.2026
121 Олееее...
18:22 11.02.2026
122 Алооо
18:22 11.02.2026
123 604
До коментар #113 от "И що фалира соца":щот всичко беше държавно, а за ганя държавното е общо....влачеше се от куцо и сакато кот се добара, за сметка на тва се лежеше вместо да се бачка, и проблема не беше системата , а шуринаците и тарикатите, сега е същотото под за туй пак ще си сринем икономиката!!!!
Коментиран от #128
18:23 11.02.2026
124 Цецо
До коментар #118 от "хаха":Дано да се натровиш от гъбите 😂🤣
18:24 11.02.2026
125 Атлантизма е мамник, той е зло
Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет, Отровна луга ! Атлантизма е зло.
18:24 11.02.2026
126 Коментар
18:25 11.02.2026
127 Перо
18:26 11.02.2026
128 Никога
До коментар #123 от "604":Не е фалирал соца ! Това са поредните лъжи на атлантенцата и неолибералната сган
18:26 11.02.2026
129 Шкембе Войвода
До коментар #91 от "кондуктор":То и аз не съм се качвал повече от 35 години, кой глупак ще се качи там, само ромите.
18:29 11.02.2026
130 Радев е милитарист
18:29 11.02.2026
131 Казвай Радев, казвай подлярко ?
18:32 11.02.2026
132 Боляр
18:32 11.02.2026
133 защо сте изрязали снимката
18:32 11.02.2026
134 мунчо К€Ша!
18:33 11.02.2026
135 Град Козлодуй
18:35 11.02.2026
136 разтурихме си държавичката
18:37 11.02.2026
137 Къде е този натовски мир?
До коментар #109 от "Истината":Според теб убийците от нАТО на мирни жители в Сърбия и Черна Гора са миротворци?
Затова ли натовските убийци хвърлиха на Балканския полуостров стотици тонове снаряди с обеднен уран, с период на полуразпад над 700 милиона години, за да живеем в мир?
Мир на онези, които се разболяха и умряха от ракови заболявания, в следствие на натовските бомбардировки с обеднен уран!
нАТО провокира и кървавия юдео-ционистки и укро-нацистки преврат в Киев и респективно - гражданската война в Украйна.
нАТО нападна и съсипа Ирак.
нАТО нападна и съсипа Либия.
нАТО нападна и съсипа Афганистан...
Къде е натовския мир?
Няма натовски мир - има натовски мор, който обезумелите натовци искат да превърнат в термоядрен мор в Русия, т.е. в цяла Европа, а след това и в Световна термоядрена война.
Освестете се, заблудени евроатлантици!
Радев е върл натовец, т.е. от подпалвачите на световна термоядрена война.
18:37 11.02.2026