На практика Европа е сама: САЩ са съкратили помощта си за Украйна с 99%

САЩ почти напълно спряха военната си помощ за Украйна. Европа се намесва и значително увеличава подкрепата си, пише Focus.de.

САЩ почти напълно спряха военната си помощ за Украйна през 2025 г. Според доклад на Института за световна икономика в Кил, подкрепата е спаднала с 99 процента в сравнение с предишни години. Преди четири години Русия извърши пълномащабна инвазия в Украйна и войната продължава до днес.

Откакто Доналд Тръмп отново встъпи в длъжност като президент на САЩ през януари 2025 г., неговата администрация не е одобрила никаква нова помощ за отбрана - за разлика от предшественика си Джо Байдън. Вместо това Тръмп разчита на продажба на оръжия чрез партньори от НАТО.

Докато САЩ намаляват помощта си, Европа значително е увеличила подкрепата си. Европейските приноси към Украйна са се увеличили с 67% във военна помощ и с 59% в хуманитарна и финансова помощ през 2025 г. Европейският съюз е предоставил общо 28,48 милиарда евро, като Европейската комисия е изиграла особено важна роля.

Нарастващите бюджетни нужди на Украйна сега се финансират до голяма степен от заеми и безвъзмездни средства от ЕС. Тази форма на подкрепа се разпределя по-справедливо, тъй като се основава на дела на страните от брутния вътрешен продукт на ЕС.

Най-големите поддръжници на Украйна в Европа са Германия и Великобритания, които заедно осигуряват две трети от западната военна помощ. Северноевропейски страни като Норвегия и Холандия също играят значителна роля, според доклада. За разлика от това, страните от Източна и Южна Европа значително намалиха своите вноски. Делът на страните от Източна Европа във военната помощ е спаднал от 17% през 2022 г. до едва 2% през 2025 г. Южна Европа е намалила дела си от 7% на 3%.