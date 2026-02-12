Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
На практика Европа е сама: САЩ са съкратили помощта си за Украйна с 99%
  Тема: Украйна

На практика Европа е сама: САЩ са съкратили помощта си за Украйна с 99%

12 Февруари, 2026 14:52 1 390 65

  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • война-
  • доналд тръмп-
  • ес-
  • оръжия

Най-големите поддръжници на Украйна в Европа са Германия и Великобритания, които заедно осигуряват 2/3 от западната военна помощ

На практика Европа е сама: САЩ са съкратили помощта си за Украйна с 99% - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ почти напълно спряха военната си помощ за Украйна. Европа се намесва и значително увеличава подкрепата си, пише Focus.de.

САЩ почти напълно спряха военната си помощ за Украйна през 2025 г. Според доклад на Института за световна икономика в Кил, подкрепата е спаднала с 99 процента в сравнение с предишни години. Преди четири години Русия извърши пълномащабна инвазия в Украйна и войната продължава до днес.

Още новини от Украйна

Откакто Доналд Тръмп отново встъпи в длъжност като президент на САЩ през януари 2025 г., неговата администрация не е одобрила никаква нова помощ за отбрана - за разлика от предшественика си Джо Байдън. Вместо това Тръмп разчита на продажба на оръжия чрез партньори от НАТО.

Докато САЩ намаляват помощта си, Европа значително е увеличила подкрепата си. Европейските приноси към Украйна са се увеличили с 67% във военна помощ и с 59% в хуманитарна и финансова помощ през 2025 г. Европейският съюз е предоставил общо 28,48 милиарда евро, като Европейската комисия е изиграла особено важна роля.

Нарастващите бюджетни нужди на Украйна сега се финансират до голяма степен от заеми и безвъзмездни средства от ЕС. Тази форма на подкрепа се разпределя по-справедливо, тъй като се основава на дела на страните от брутния вътрешен продукт на ЕС.

Най-големите поддръжници на Украйна в Европа са Германия и Великобритания, които заедно осигуряват две трети от западната военна помощ. Северноевропейски страни като Норвегия и Холандия също играят значителна роля, според доклада. За разлика от това, страните от Източна и Южна Европа значително намалиха своите вноски. Делът на страните от Източна Европа във военната помощ е спаднал от 17% през 2022 г. до едва 2% през 2025 г. Южна Европа е намалила дела си от 7% на 3%.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ватенка

    54 3 Отговор
    Значи целта е постигната, Европа чао

    14:54 12.02.2026

  • 2 Роден в НРБ

    48 2 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    Коментиран от #39

    14:54 12.02.2026

  • 3 Гост

    45 2 Отговор
    Нищо ново.
    Навсякъде по света, глуповатите булчета ги е....т и после ги изоставят.

    14:55 12.02.2026

  • 4 стоян георгиев

    47 3 Отговор
    😅😂 Тръмп не иска да запише в жалката краварска история още една загубена война! На време се усети да се измъкне от батака на евро дбилите!

    14:55 12.02.2026

  • 5 КАКВА ЕВРОПА

    47 1 Отговор
    Тая Европа дето ще ни командват разни Урсули и Каи... по-добре да я закриваме

    14:56 12.02.2026

  • 6 Аз пък съм спокоен!

    34 0 Отговор
    Нашият лидер-Урсула фон Пфайзер,гордо заяви-
    ,,Даваме на Украйна и ще даваме ,докогато е необходимо!"

    14:57 12.02.2026

  • 7 Атина Палада

    33 1 Отговор
    Европа е бедна а Тръмп не обича бедняци..Неговото верою е: По добре да се здрависваш с богат,отколкото да се прегръщаш с беден..

    14:58 12.02.2026

  • 8 На практика

    42 2 Отговор
    европейците подкокоросваха и интриганстваха. Мислеха, че са сила. Реалността ги удари като с чук.

    14:58 12.02.2026

  • 9 НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА

    37 1 Отговор
    затова се казваше НАРОДНА, защото власта се грижеше за народа. А в КОЛОНИЯТА наречена РБ властта се грижи само за себе си

    14:58 12.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    33 1 Отговор
    УРАА!СЕГА Е МОМЕНТА НАШИЯТ ДОМАТ 🍅🍅🍅 И ВСИЧКИ НАШИ И ЕСС ГЕЙЗЕРИИИИ ДА ХОДЯТ В ОКОПА ДА ПОМАГАТ НА УКРИЯ!

    14:58 12.02.2026

  • 11 Тома

    35 0 Отговор
    Това значи че само Европа ще дава пари за оръжие а краварите ще продават

    Коментиран от #15

    14:58 12.02.2026

  • 12 Дедо

    29 0 Отговор
    Само дето САЩ продават оръжието си и боеприпасите си на Великобритания и Германия , а те го изпращат на Украйна.

    14:59 12.02.2026

  • 13 Временното явление ЕС

    29 1 Отговор
    €вр⭕минΔилите, сега кВо ще правите ? 😁

    14:59 12.02.2026

  • 14 Дориана

    27 2 Отговор
    Разбира се, Тръмп няколко пъти предупреди Европейските лидери, че вървят в грешната посока към война между НАТО и Русия провокирайки Трета Световна война. ЕС върви надолу към разпад.Те загубиха ценностите, върху които бяха изградени.

    15:00 12.02.2026

  • 15 Тервел

    5 22 Отговор

    До коментар #11 от "Тома":

    Ами нормално , застрашена е Европа не САЩ . Европа няма необходимия брой оръжия , затова ги купува от САЩ. Кое не е ясно ?

    Коментиран от #21

    15:00 12.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ганя Путинофила

    5 17 Отговор
    Тръмп ще ви оправи!
    Що дремАхте 80 години, а путен през това време правеше ракети?

    Коментиран от #24

    15:00 12.02.2026

  • 18 Републиканец

    24 2 Отговор
    Европа не е нападната, че да е сама. Във фанатичната подкрепа на украинския фашизъм е сама, но това е проблем на Украйна, а не на Европа.

    15:01 12.02.2026

  • 19 Ауууу

    24 1 Отговор
    Оная с курабийките ще ги връща после с лихвите

    15:01 12.02.2026

  • 20 Цеци

    4 20 Отговор
    САЩ помага на ЕС и Украйна по същия начин , както Китай на Русия. Скрито и без шум.

    Коментиран от #25, #27

    15:02 12.02.2026

  • 21 И от какво е застрашена

    27 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тервел":

    от шорошката пропаганда, която цели източване на глЮпава, стара и беззъба Европа.

    15:02 12.02.2026

  • 22 си дзън

    5 18 Отговор
    Явно русията ще напада Европа най-скоро.

    Коментиран от #28

    15:03 12.02.2026

  • 23 Ми плащайте си войната бе Евроджендъри

    24 2 Отговор
    Естествено че източна европа е намалила поддръжката, нали е на самата фронтова линия. Ако тези си мислят че и един източно европеец ще им води империалистичните войни с Русия, са дълбоко объркали телефонния номер. А това САЩ да са намалили подкрепата не ми се вярва защото т.нар. "институт" който го твърди е пропагандно НПО и защото постоянно чувам за американците пращащи ракети.

    15:04 12.02.2026

  • 24 Републиканец

    25 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ганя Путинофила":

    Щото правехме демокрация, затворихме 4 блока на АЕЦ Козлодуй, нарязахме си заводите на скрап, унищожихме родното земеделие, морим пенсионерите от мизерия, носим дрехи и обувки втора употреба, караме втора ръка коли с дупки от ръжда.

    15:04 12.02.2026

  • 25 Атина Палада

    18 3 Отговор

    До коментар #20 от "Цеци":

    Помага ,като източва Европа....

    Коментиран от #36

    15:05 12.02.2026

  • 26 Георгиев

    25 1 Отговор
    Защо не се каже открито, че войната срещу Русия я води Англия? Окраина са изпълнители и жива сила.

    15:05 12.02.2026

  • 27 Софиянец

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "Цеци":

    Цециии, дбил мамин 😂

    15:06 12.02.2026

  • 28 Атина Палада

    10 23 Отговор

    До коментар #22 от "си дзън":

    Да й връща заемите ли?

    Коментиран от #40

    15:06 12.02.2026

  • 29 Варненец

    20 20 Отговор
    Фашистите в европа срещу Православна Русия!

    Крайна е пилигон, бандеровците консуматив!

    Коментиран от #38

    15:07 12.02.2026

  • 30 Тръмп е гений

    19 20 Отговор
    От една страна не иска да участва в откачената безсмислена война на Европа, от друга военно-промишленият комплекс във САЩ е жаден за още пари. И рече Тръмп, ами ще ви даваме оръжия за безумната война, но ще си ги плащате и ще си я водите сами. Гений!

    Коментиран от #49

    15:09 12.02.2026

  • 31 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    15 22 Отговор
    В ЕУРОПАТЪА ВСИЧКО Е НА ИЗУЙ ГАЩИ

    15:10 12.02.2026

  • 32 БАНко

    15 20 Отговор
    НАТООООООВЦИ , ОСТАНАХТЕ 49 ДЪРЖАВИ ДА ВОЮВАТЕ СРЕЩУ РУСИЯ !!!

    Коментиран от #34

    15:13 12.02.2026

  • 33 Шерлок Холмс

    22 8 Отговор
    Не е много сигурно... САЩ имат много тайни фондове и спокойно може да финансират Украйна с тях без да парадират с това.

    15:16 12.02.2026

  • 34 4 години

    14 19 Отговор

    До коментар #32 от "БАНко":

    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    15:17 12.02.2026

  • 35 си дзън

    18 13 Отговор
    Фламинго е ударило рафинерия в Ухта на 3000 километра! Надобряват укрите.

    Коментиран от #41

    15:18 12.02.2026

  • 36 Ха ХаХа

    16 5 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Джобни пари за Европа.Под 2 % от БВП на ЕС.

    Коментиран от #65

    15:19 12.02.2026

  • 37 Някой

    12 11 Отговор
    И кой вменява на ЕС, че трябва да дава каквато и да е помощ? Украйна е толкова част от ЕС, колкото и Русия. Кой дава военна помощ на Русия?

    15:20 12.02.2026

  • 38 доктор

    9 7 Отговор

    До коментар #29 от "Варненец":

    Руснаците не са християни.

    Коментиран от #43

    15:20 12.02.2026

  • 39 Къс

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Роден в НРБ":

    Лошите са, че и без САЩ руските загуби надвишават набора.

    Коментиран от #51

    15:20 12.02.2026

  • 40 Тихо пръдлю!

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Не си компетентен.

    15:21 12.02.2026

  • 41 руско ПВО

    8 6 Отговор

    До коментар #35 от "си дзън":

    Пак изпуснахме фламингото. Сваляме само девушки.

    Коментиран от #45

    15:21 12.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Поп Васил

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "доктор":

    Руснаците са болшевики. Те са антихристи.

    Коментиран от #44

    15:24 12.02.2026

  • 44 доктор

    3 8 Отговор

    До коментар #43 от "Поп Васил":

    Руска нация няма.

    15:25 12.02.2026

  • 45 Механик

    3 7 Отговор

    До коментар #41 от "руско ПВО":

    А на мен Артилериста ми наду главата,че Русия е сила.

    15:26 12.02.2026

  • 46 Сус копейки мърляви.

    3 5 Отговор
    Сууууууууус!

    Коментиран от #48, #57

    15:27 12.02.2026

  • 47 Георги

    8 1 Отговор
    ама как така бе, марче, нали укрите сами се справяха с агресора и го правиха смешен? Как така Европа е сама , а САЩ са спрели помощта? Украйна къде е в цялата схема?

    15:29 12.02.2026

  • 48 Георги

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Сус копейки мърляви.":

    що бе, какво не е наред? Тъкмо украинците ще покажат, че наистина сами се справят с агресора.

    15:30 12.02.2026

  • 49 Търмп наистина е гений

    2 6 Отговор

    До коментар #30 от "Тръмп е гений":

    Но има и огромно влияние, а това е най-важното и ключово. В това е голямата разлика между САЩ и Русия. САЩ с огромното си световно влияние и силата, която имат, определят условията и процесите, които трябва да се случат. Без нито един загинал американски войник. Русия, без никакво влияние, сила и мисъл, се хвърли в една обречена на неуспех война, резултата от която ще са само руски загуби и жертви и тотален фалит. Направо се самоуби.

    Коментиран от #52

    15:34 12.02.2026

  • 50 Няма такъв народ

    2 3 Отговор
    Ами той Дончо отдавна играе за путинката нали са КГБ агенти двамката

    15:34 12.02.2026

  • 51 Роден в НРБ

    8 3 Отговор

    До коментар #39 от "Къс":

    Руските загуби нарастват, обаче украйна си намаля територията и населението хахахахахахаха олигофр

    Коментиран от #54

    15:37 12.02.2026

  • 52 Георги

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "Търмп наистина е гений":

    само не рабирам защо бъркаш изнудването с "вляние и сила"? Все едно да кажеш, че из на силва чът има влияние над жертвата.

    15:48 12.02.2026

  • 53 Европа,

    1 2 Отговор
    вкл. България, ще подкрепя Украйна колкото е необходимо, за да спре азиатските орди.
    Никак да не си прави илюзии.
    Украинците защитават Европа и имат цялата наша подкрепа.

    15:54 12.02.2026

  • 54 Украйна

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Роден в НРБ":

    си върна територия тия дни!

    Нещо не си разбрал

    Коментиран от #58

    15:55 12.02.2026

  • 55 Дон Турболенто

    2 0 Отговор
    Мазните деграданти от т.нар. политически "елит" нанасят непоправими щети на Европа.

    15:55 12.02.2026

  • 56 Републиканец

    7 0 Отговор
    Европа разпали две световни войни. Затова в Европа бяха разположени американски и съветски окупационни войски. За да предпазят света от нова война. Европа се престори на демократична и миролюбива като агънце. Сблъска бившите съюзници САЩ и РФ един против друг в Студената война. Но сега виждаме, че всъщност европейците са едни фалшиви демократи. Пребоядисани фашисти!

    15:58 12.02.2026

  • 57 Дон Турболенто

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Сус копейки мърляви.":

    Ичерпа ли се вече след този дълбокиомислен пост? Какво да се прави, толкова си можеш...

    16:00 12.02.2026

  • 58 Републиканец

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Украйна":

    Крим и Москва за три дня! Зеленски пие кава е Крим и приема парада на Червения площад. На всеки бандеровец по четири руски роби. Хахахаха!

    16:01 12.02.2026

  • 59 Икономист

    4 0 Отговор
    По интересно е колко прибират в джоба си тия дето дават

    16:07 12.02.2026

  • 60 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Това е една, толкова невероятна, неочаквана, в никакъв случай предвидима ГИГА, СВРЪХ новина..

    16:10 12.02.2026

  • 61 Лука

    4 0 Отговор
    Xи xи xи
    ианките дълбоко го нате....глиха на урсулите, каите, макроните И фредерике шМерц

    16:12 12.02.2026

  • 62 От чужбина

    5 0 Отговор
    Америка е задлъжняма изключително много. Сега Тръмп гледа от къде и как да събере едни пари. Що да не продава оръжия, като има будали да ги купуват. А даже пуделите като българските политици, само като им свирнат и веднага ще вземат заеми за да платят скъпи и прескъпи пушкала с неизвестен срок на доставка.

    Абе не разбрахте ли, че е по-добре да сме като плъховете които първи напускат потъващия кораб, отколкото глупаците дето пазят живота на капитана вкарал кораба в бурята.

    16:13 12.02.2026

  • 63 СССс

    2 0 Отговор
    И Африка се смее на ЕС да води война в 21 век !!!

    16:17 12.02.2026

  • 64 Тарикати

    1 0 Отговор
    Тръмп им заяви, че не иска да бъде glupakЪt с чекова книжка. Приятелството си е приятелство, сиренето е с пари

    16:25 12.02.2026

  • 65 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ХаХа":

    Вярваш ли си на това?

    16:27 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания