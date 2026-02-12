На практика Европа е сама: САЩ са съкратили помощта си за Украйна с 99%

САЩ почти напълно спряха военната си помощ за Украйна. Европа се намесва и значително увеличава подкрепата си, пише Focus.de.
САЩ почти напълно спряха военната си помощ за Украйна през 2025 г. Според доклад на Института за световна икономика в Кил, подкрепата е спаднала с 99 процента в сравнение с предишни години. Преди четири години Русия извърши пълномащабна инвазия в Украйна и войната продължава до днес.
Откакто Доналд Тръмп отново встъпи в длъжност като президент на САЩ през януари 2025 г., неговата администрация не е одобрила никаква нова помощ за отбрана - за разлика от предшественика си Джо Байдън. Вместо това Тръмп разчита на продажба на оръжия чрез партньори от НАТО.
Докато САЩ намаляват помощта си, Европа значително е увеличила подкрепата си. Европейските приноси към Украйна са се увеличили с 67% във военна помощ и с 59% в хуманитарна и финансова помощ през 2025 г. Европейският съюз е предоставил общо 28,48 милиарда евро, като Европейската комисия е изиграла особено важна роля.
Нарастващите бюджетни нужди на Украйна сега се финансират до голяма степен от заеми и безвъзмездни средства от ЕС. Тази форма на подкрепа се разпределя по-справедливо, тъй като се основава на дела на страните от брутния вътрешен продукт на ЕС.
Най-големите поддръжници на Украйна в Европа са Германия и Великобритания, които заедно осигуряват две трети от западната военна помощ. Северноевропейски страни като Норвегия и Холандия също играят значителна роля, според доклада. За разлика от това, страните от Източна и Южна Европа значително намалиха своите вноски. Делът на страните от Източна Европа във военната помощ е спаднал от 17% през 2022 г. до едва 2% през 2025 г. Южна Европа е намалила дела си от 7% на 3%.
1 Ватенка
14:54 12.02.2026
2 Роден в НРБ
Коментиран от #39
14:54 12.02.2026
3 Гост
Навсякъде по света, глуповатите булчета ги е....т и после ги изоставят.
14:55 12.02.2026
4 стоян георгиев
14:55 12.02.2026
5 КАКВА ЕВРОПА
14:56 12.02.2026
6 Аз пък съм спокоен!
,,Даваме на Украйна и ще даваме ,докогато е необходимо!"
14:57 12.02.2026
7 Атина Палада
14:58 12.02.2026
8 На практика
14:58 12.02.2026
9 НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА
14:58 12.02.2026
10 Боруна Лом
14:58 12.02.2026
11 Тома
Коментиран от #15
14:58 12.02.2026
12 Дедо
14:59 12.02.2026
13 Временното явление ЕС
14:59 12.02.2026
14 Дориана
15:00 12.02.2026
15 Тервел
До коментар #11 от "Тома":Ами нормално , застрашена е Европа не САЩ . Европа няма необходимия брой оръжия , затова ги купува от САЩ. Кое не е ясно ?
Коментиран от #21
15:00 12.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ганя Путинофила
Що дремАхте 80 години, а путен през това време правеше ракети?
Коментиран от #24
15:00 12.02.2026
18 Републиканец
15:01 12.02.2026
19 Ауууу
15:01 12.02.2026
20 Цеци
Коментиран от #25, #27
15:02 12.02.2026
21 И от какво е застрашена
До коментар #15 от "Тервел":от шорошката пропаганда, която цели източване на глЮпава, стара и беззъба Европа.
15:02 12.02.2026
22 си дзън
Коментиран от #28
15:03 12.02.2026
23 Ми плащайте си войната бе Евроджендъри
15:04 12.02.2026
24 Републиканец
До коментар #17 от "Ганя Путинофила":Щото правехме демокрация, затворихме 4 блока на АЕЦ Козлодуй, нарязахме си заводите на скрап, унищожихме родното земеделие, морим пенсионерите от мизерия, носим дрехи и обувки втора употреба, караме втора ръка коли с дупки от ръжда.
15:04 12.02.2026
25 Атина Палада
До коментар #20 от "Цеци":Помага ,като източва Европа....
Коментиран от #36
15:05 12.02.2026
26 Георгиев
15:05 12.02.2026
27 Софиянец
До коментар #20 от "Цеци":Цециии, дбил мамин 😂
15:06 12.02.2026
28 Атина Палада
До коментар #22 от "си дзън":Да й връща заемите ли?
Коментиран от #40
15:06 12.02.2026
29 Варненец
Крайна е пилигон, бандеровците консуматив!
Коментиран от #38
15:07 12.02.2026
30 Тръмп е гений
Коментиран от #49
15:09 12.02.2026
31 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
15:10 12.02.2026
32 БАНко
Коментиран от #34
15:13 12.02.2026
33 Шерлок Холмс
15:16 12.02.2026
34 4 години
До коментар #32 от "БАНко":рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.
15:17 12.02.2026
35 си дзън
Коментиран от #41
15:18 12.02.2026
36 Ха ХаХа
До коментар #25 от "Атина Палада":Джобни пари за Европа.Под 2 % от БВП на ЕС.
Коментиран от #65
15:19 12.02.2026
37 Някой
15:20 12.02.2026
38 доктор
До коментар #29 от "Варненец":Руснаците не са християни.
Коментиран от #43
15:20 12.02.2026
39 Къс
До коментар #2 от "Роден в НРБ":Лошите са, че и без САЩ руските загуби надвишават набора.
Коментиран от #51
15:20 12.02.2026
40 Тихо пръдлю!
До коментар #28 от "Атина Палада":Не си компетентен.
15:21 12.02.2026
41 руско ПВО
До коментар #35 от "си дзън":Пак изпуснахме фламингото. Сваляме само девушки.
Коментиран от #45
15:21 12.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Поп Васил
До коментар #38 от "доктор":Руснаците са болшевики. Те са антихристи.
Коментиран от #44
15:24 12.02.2026
44 доктор
До коментар #43 от "Поп Васил":Руска нация няма.
15:25 12.02.2026
45 Механик
До коментар #41 от "руско ПВО":А на мен Артилериста ми наду главата,че Русия е сила.
15:26 12.02.2026
46 Сус копейки мърляви.
Коментиран от #48, #57
15:27 12.02.2026
47 Георги
15:29 12.02.2026
48 Георги
До коментар #46 от "Сус копейки мърляви.":що бе, какво не е наред? Тъкмо украинците ще покажат, че наистина сами се справят с агресора.
15:30 12.02.2026
49 Търмп наистина е гений
До коментар #30 от "Тръмп е гений":Но има и огромно влияние, а това е най-важното и ключово. В това е голямата разлика между САЩ и Русия. САЩ с огромното си световно влияние и силата, която имат, определят условията и процесите, които трябва да се случат. Без нито един загинал американски войник. Русия, без никакво влияние, сила и мисъл, се хвърли в една обречена на неуспех война, резултата от която ще са само руски загуби и жертви и тотален фалит. Направо се самоуби.
Коментиран от #52
15:34 12.02.2026
50 Няма такъв народ
15:34 12.02.2026
51 Роден в НРБ
До коментар #39 от "Къс":Руските загуби нарастват, обаче украйна си намаля територията и населението хахахахахахаха олигофр
Коментиран от #54
15:37 12.02.2026
52 Георги
До коментар #49 от "Търмп наистина е гений":само не рабирам защо бъркаш изнудването с "вляние и сила"? Все едно да кажеш, че из на силва чът има влияние над жертвата.
15:48 12.02.2026
53 Европа,
Никак да не си прави илюзии.
Украинците защитават Европа и имат цялата наша подкрепа.
15:54 12.02.2026
54 Украйна
До коментар #51 от "Роден в НРБ":си върна територия тия дни!
Нещо не си разбрал
Коментиран от #58
15:55 12.02.2026
55 Дон Турболенто
15:55 12.02.2026
56 Републиканец
15:58 12.02.2026
57 Дон Турболенто
До коментар #46 от "Сус копейки мърляви.":Ичерпа ли се вече след този дълбокиомислен пост? Какво да се прави, толкова си можеш...
16:00 12.02.2026
58 Републиканец
До коментар #54 от "Украйна":Крим и Москва за три дня! Зеленски пие кава е Крим и приема парада на Червения площад. На всеки бандеровец по четири руски роби. Хахахаха!
16:01 12.02.2026
59 Икономист
16:07 12.02.2026
60 Баце ЕООД
16:10 12.02.2026
61 Лука
ианките дълбоко го нате....глиха на урсулите, каите, макроните И фредерике шМерц
16:12 12.02.2026
62 От чужбина
Абе не разбрахте ли, че е по-добре да сме като плъховете които първи напускат потъващия кораб, отколкото глупаците дето пазят живота на капитана вкарал кораба в бурята.
16:13 12.02.2026
63 СССс
16:17 12.02.2026
64 Тарикати
16:25 12.02.2026
65 Атина Палада
До коментар #36 от "Ха ХаХа":Вярваш ли си на това?
16:27 12.02.2026