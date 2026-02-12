Отново бой в парламента! Депутати се обиждаха на п*д*раси и п*дофили СНИМКИ

Днешното заседание на парламента започна с лют скандал заради случая "Петрохан".

Светослав Балабанов от "Има такъв народ" излезе с декларация по казуса „Петрохан“ и заяви от трибуната: „Калушев е бил „прекрасен“ любител на деца, който ги е насилвал сексуално. И аз съм родител, няма как да приема такова родителско мнение, напротив – тежко съм отвратен, че е възможно българското общество толкова да е счупено, че родители да смятат това за нормално и да не защитават децата си, а убийците им.“

Снимка: БГНЕС

„Призовавам колегите от ПП-ДБ – излезте и коментирайте. Как не трябва да се политизира тази тема бе, лицемери? Имаме шест трупа, имаме педофили, които пазите“, допълни той, цитиран от novini.bg.

Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната - Демократична България" наречете обвиненията „евтина политическа пропаганда“ и заяви: „Мислите ли, че не сме отвратени и притеснени от това, което излиза? Именно затова настояваме всички документи да бъдат разсекретени. Виждам гнева ви, че няма да влезете в следващия парламент, но не разделяйте обществото.“

Снимка: БГНЕС

Тошко Йорданов изкрещя от трибуната: „Да, смятаме, че подкрепяте педофилите. Ти беше един от хората, които не искаха регистър за педофилите. Мислим, че ти и цялата ви клика сте п*дераси и подкрепяте педофилите.“

След скандалите председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви 15 минути почивка. Йордан Иванов от ПП-ДБ отиде до трибуната и поиска Йорданов да бъде изгонен от заседанието. Назарян наложи забележка на Йорданов за оскърбителните думи, но не го изгони.