Отново бой в парламента! Депутати се обиждаха на п*д*раси и п*дофили СНИМКИ

Отново бой в парламента! Депутати се обиждаха на п*д*раси и п*дофили СНИМКИ

12 Февруари, 2026 10:02, обновена 12 Февруари, 2026 10:07

След скандалите председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви 15 минути почивка

Отново бой в парламента! Депутати се обиждаха на п*д*раси и п*дофили СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днешното заседание на парламента започна с лют скандал заради случая "Петрохан".

Светослав Балабанов от "Има такъв народ" излезе с декларация по казуса „Петрохан“ и заяви от трибуната: „Калушев е бил „прекрасен“ любител на деца, който ги е насилвал сексуално. И аз съм родител, няма как да приема такова родителско мнение, напротив – тежко съм отвратен, че е възможно българското общество толкова да е счупено, че родители да смятат това за нормално и да не защитават децата си, а убийците им.“

Отново бой в парламента! Депутати се обиждаха на п*д*раси и п*дофили СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

„Призовавам колегите от ПП-ДБ – излезте и коментирайте. Как не трябва да се политизира тази тема бе, лицемери? Имаме шест трупа, имаме педофили, които пазите“, допълни той, цитиран от novini.bg.

Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната - Демократична България" наречете обвиненията „евтина политическа пропаганда“ и заяви: „Мислите ли, че не сме отвратени и притеснени от това, което излиза? Именно затова настояваме всички документи да бъдат разсекретени. Виждам гнева ви, че няма да влезете в следващия парламент, но не разделяйте обществото.“

Отново бой в парламента! Депутати се обиждаха на п*д*раси и п*дофили СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Тошко Йорданов изкрещя от трибуната: „Да, смятаме, че подкрепяте педофилите. Ти беше един от хората, които не искаха регистър за педофилите. Мислим, че ти и цялата ви клика сте п*дераси и подкрепяте педофилите.“

След скандалите председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви 15 минути почивка. Йордан Иванов от ПП-ДБ отиде до трибуната и поиска Йорданов да бъде изгонен от заседанието. Назарян наложи забележка на Йорданов за оскърбителните думи, но не го изгони.


София / България
  • 1 Банцко

    88 9 Отговор
    Тошко Йорданов и Балабанов треска ги тресе че няма да влязат повече в парламента

    Коментиран от #26

    10:05 12.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бонев

    80 4 Отговор
    И да се бият и да се карат все тая.Перверзното е че заплатите им ги плащаме ние.

    10:06 12.02.2026

  • 4 какво да говорим

    72 5 Отговор
    целия парламент трябва да се смени до последния индианец!!!

    Коментиран от #49

    10:06 12.02.2026

  • 5 Само да кажа

    57 2 Отговор
    Каквито депутатите такива и законите

    10:08 12.02.2026

  • 6 име

    32 10 Отговор
    Хвани едните, блъсни другите. Както божанов може да отправя обвинения в евтина политическа пропаганда, така и неговите обвиненията за намеса на държавни служби, канали за наркотици и други подобни, могат да бъдат оприличени на евтина политическа пропаганда.

    10:08 12.02.2026

  • 7 прокопи

    24 6 Отговор
    Ето това е секта.

    10:08 12.02.2026

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    24 3 Отговор
    ДА ИМ СЕ УВЕЛИЧЪТ ЗАПЛАТИТЕ.
    НАЛИ ТОВА ОЧАКВАМЕ ОТ ТЯХ- БОЙ И ОБИДИ.

    10:09 12.02.2026

  • 9 Ура,,Ура

    64 9 Отговор
    На Тошко му трепереше гласчето от злоба и безсилие. Той нарече своите колеги пе,,,,,,си, а не някой друг. Не трябва да вижда повече парламент този овчар.

    Коментиран от #19

    10:10 12.02.2026

  • 10 Дориана

    52 13 Отговор
    Простотията и злобата на предателските депутати от ИТН е безгранична. Превърнаха се в явни патерици на Борисов и Пеевски, жадувайки за власт и готвейки се да мачкат народа чрез пълзяща диктатура. Следствие на това отпадат от Парламента. Падат надолу под ,2 % и те го знаят, затова неистово искаха промени в изборния кодекс чрез сканиращи устройства и отпадане на изборни секции за да изпълнят поръчката на Пеевси и Борисов за опорочаване на изборите. Не им се получава и те заедно с Слави Трифонов са изпаднали в истерия.

    Коментиран от #16

    10:10 12.02.2026

  • 11 Абе

    27 3 Отговор
    всичко ще си кажете , ами трябва малко кютек !

    10:10 12.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сила

    23 12 Отговор
    Това късото ямболско уродче да гледа сина си , СИБИЛ ....нещо на нищо не прилича това момченце !!!! Да не стане като със сина на Цончо ....

    10:11 12.02.2026

  • 14 Симитли

    51 3 Отговор
    Тошко африкански вместо да следи как работят държавните институции Урежда сина си с Фотоволтаични централи

    Коментиран от #69

    10:12 12.02.2026

  • 15 Най-доброто

    12 19 Отговор
    което ще направят е доброволно всички партии управлявали от 1987 до 2026, и служебни и Радев да напуснат политическата сцена. Радев тотално ме разочарова с назначението на Гюров за премиер.
    Тези хорица, според КС дошли на власт 46% изборни нарушения трябва веднага да напуснат Партийният дом.
    Те са НЕЛЕГИТИМНИ, КС го казва косвена. Свикване на ВНС от граждански организации и експерти, анулиране и ревизии на всичките им решения, меж договори, Концесии. ПРИЕМ ЗАКОН колективни органи да носят Наказателна Отговорност: депутати, евродепутати, министри, премиери, общински съветници, кметове, комисии.
    Превърнаха ни от Държава в Територия, махнаха граници, махнаха Конституция, махнаха българска парична единица, уни.щ.о.жиха енергетиката. И ооще раздават Концесии като за последно. Повечето са с двойно гражданство. Ч.у.д.о.в.ищна инфлация, дефицит, цени на лекарства, храни, услуги, ТОК, ВОДА предстои увеличение на данъци.

    10:12 12.02.2026

  • 16 да не ти се отвори фонтанелата

    4 16 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    с "Бренеке"

    Коментиран от #79

    10:12 12.02.2026

  • 17 Дедо

    30 6 Отговор
    Айдееееее и БДЖ отиде. Окрадоа сичко що направихме ние. Сичко.

    Коментиран от #61

    10:13 12.02.2026

  • 18 Тома

    24 1 Отговор
    Ами ще се обиждат нали трябва да си заслужат заплатите.Единствено в ресторанта на парламента при кюфтетата се прегръщат и целуват

    10:13 12.02.2026

  • 19 ура,ура

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "Ура,,Ура":

    фани ма за к...

    Коментиран от #34

    10:13 12.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пенчо

    9 10 Отговор
    Какви да са, нали следват идеологията на любимият им запад!?

    10:13 12.02.2026

  • 22 бажанака

    22 4 Отговор
    какъв родител е това хлапе балабанов набутаха му булка със заредена фурна ,сега никой не знае кой е бащата на детето на тази разп0 -ретина хахаха -родител

    10:14 12.02.2026

  • 23 Иван Грозни

    18 3 Отговор
    как така ще го изгони нали е от нашия отбор.Няма да използвам думи които всички знаят. Голяма злоба и смрад.Змията хапе когато умира.

    10:14 12.02.2026

  • 24 Педро от Мехико

    10 4 Отговор
    Педро любителската дейност няма как да се докаже, всякакви опити да се събират достоверни сведения, се елеминират с вопли, че дървената мафия цели отстраняване на безкористните природозащитници.

    10:15 12.02.2026

  • 25 Кубето с очната линия

    16 3 Отговор
    от Има Такова Начало и той ли е обиждал на пдрас, хахаха

    10:16 12.02.2026

  • 26 Дориана

    34 6 Отговор

    До коментар #1 от "Банцко":

    Най- после народа ще се отърве от предателските депутати от ИТН, които нищо добро и смислено не са направили в Парламента освен да подкрепят и изпълняват желанията на Пеевски и Борисов. Вече е смачкано голямото дебело его на Слави Трифонов,на Тошо Йорданов и Балабанов. Злобата и егото им са изписани на лицата им.

    Коментиран от #37, #42

    10:17 12.02.2026

  • 27 Ззз

    32 3 Отговор
    И тия клоуни преди се смееха на Възраждане... По-големи циркаджии от чалгарите няма.

    10:17 12.02.2026

  • 28 Вашето мнение

    16 9 Отговор
    Когато пепедебееца чуе НПО му се отварят всички отверстия и бузите му започнат да пърхат.Пепедебееца цял живот се е изхранвал от НПО, продавайки децата ни, род и родина. Надежда Йорданова само за два дни регистрира НПО петрохан като министър на правосъдието. Сандов сключва веднага споразумение с тях като министър на мОСВ докато е бил в хижата. Кикидимик денков дава лиценз на училището, което снабдява НПО-то с деца. МВР министъра дава на хрисимия калушев 16 разрешитебни за оръжия. Тия от пепедебе вместо да говорят за ценности и против Русия трябва да лежат по затворите.

    10:17 12.02.2026

  • 29 Тошко, заработва

    21 2 Отговор
    Както едно време Волен Сидеров
    Няма как, когато са ти платили за цяла нощ

    10:18 12.02.2026

  • 30 пусналия сигнала

    1 5 Отговор
    явно е живеел с каушев . станал е пещерняк . ако е харесвал мъже сигурно и сега върти връзка с някого . но няма снимки , флашки , за разгул с Ламата . нито дневник , нито нищо . не било принудително . някои певици и певци са обратни и педофили . в тайван туризма е с развлечения без граници . Хепарите навремето са го измислили . смяна на партньорите . безразборен полов живот . гив пис а чеанс пее ленън . и той харесвал мъже и момчета . вземал наркотици . като пъф деди .

    10:19 12.02.2026

  • 31 Има ни пак

    20 2 Отговор
    Много ми се иска да чуя мнението на Зулуса относно държанието и речника на неговите лакеи в НС. Да видим какво ли ще каже сега.

    10:20 12.02.2026

  • 32 Мнение

    15 3 Отговор
    Работата е ачик. ИТН на Пеевски, Възраждане на Борисов, мутрите и техният слугинаж пръскат наоколо кал и слюнка, защото изборите наближават и ще има голямо чистене.

    10:21 12.02.2026

  • 33 предсмъртни вопли

    24 2 Отговор
    ИТН се доказаха като тотални негодници!

    10:22 12.02.2026

  • 34 Ура,,Ура

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "ура,ура":

    Ти имаш ли такава гордост, или само си мечтаеш?

    Коментиран от #77

    10:22 12.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 хъхъ

    25 1 Отговор
    Тошко е в криза. Не само няма да минат 4%, но аз ви призовавам да ги оставим под 1%, за да нямат субсидия и да закрият кабеларката 7/8

    10:23 12.02.2026

  • 37 ами не е така

    9 2 Отговор

    До коментар #26 от "Дориана":

    ИТН изпълниха и желанието на ПП/ДБ без референдум да се приеме еврото..

    10:23 12.02.2026

  • 38 Некъпан джендър евроатлантик

    5 9 Отговор
    Тошко не ни е обиждал, ние пепейците се гордеем, че сме п....си!

    10:24 12.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Вашето мнение

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "Дориана":

    Дориана, любимците ти от ппдб са също толкова вредни. ИТН възпроизведоха няколко чалга поколения а пепедебейците успешно вкарват НПО ценостите, педофилия (Закон на ППДБ), Истамбулска конвенция (Те са и радетелите), Продажба на род и родина (последния бисер федерализация), защита на откровенни нацисти (Бандеровците) и т.н.

    10:26 12.02.2026

  • 43 Спете спокойно, българи!

    13 2 Отговор
    Спете спокойно, българи! Само след два месеца няма да гледаме повече в парламента отвратителните, мазни, грозни, нечистоплътни и просташки физиономии на баш чалгарите на сакатото учиндолско нищожество! За Клептомана Балбана Джебчията и за селяндурина с много циничния и мръсе език става дума, дето му викат Хаджи Тошко Африкански! Почти четири години те мръсяха парламентарната тирбуна с безпрецедентната си простащина, с отвратителния си и грозен език, от който би се засрамил всеки циганин-каруцар! Долни нищоожества, щаха " да чегъртат" престъпнаат шайка на мутрата от СИК, който ограби, съсипа и срути България, ама взеха, че си легнаха в един креват с него, че и набутаха помежду си уродливоот 190 - килограмово туловище Дебелян Пеевски! Никога, никога в цялата история на българския парламентаризъм в пленарна зала не са се чували по- просташки, по-цинични и нагли изказвания от тези на санитарите на сакатото учиндолско нищожество Славуца дългата, дето седи като посадена на дивана и не може да мръдне, не може и една крачка да направи, а мутрите, които я пазят, й бършат з....а! Спете спокойно, българи, Клептомана Балаабана Джебчията и простак Хаджи Африкански отдавна са на бунището, даже са почнали да се разлагат и затова така гадно смърдят само като си покажат мутрите!

    Коментиран от #56

    10:27 12.02.2026

  • 44 Фикри

    13 2 Отговор
    Ние, народа, сме виновни, първо че не гласуваме и второ, че ги търпим тия прости, нагли и арогантни чалгари. Интелектуалното нивото в парламента е горе долу като в клетката на маймуние в софийския зоопарк. Тия трябва да работят за доброто на народа и държавата, а те се държат като примати. Това да най-скъпо платените нищо правещи в България.

    Коментиран от #81

    10:27 12.02.2026

  • 45 !!!?

    10 0 Отговор
    Последното издихание на Чалгарите...сомо те били против педофилите...!!!?

    10:29 12.02.2026

  • 46 123

    4 1 Отговор
    Тъй като да си пдрас в ЕС е основна ценност, би трябвало заглавието да е "Депутати се ласкаеха на пдраси":)

    10:29 12.02.2026

  • 47 ВВП

    5 3 Отговор
    Трябва нов народен съд..Непременно..Иначе , България е обречена .

    Коментиран от #51

    10:30 12.02.2026

  • 48 Отвратен от Тошко Йорданов

    6 2 Отговор
    Темата "Петрохан" е използвана от ИТН като оръжие за политическа конфронтация срещу опонентите ПП-ДБ.

    Тошко Йорданов използва ТРАГЕДИЯТА В ПЕТРОХАН ЗА ЛИЧНИТЕ СИ НУЖДИ да се вмъкне в следващия парламент! Това е ПОЗОР!!

    10:30 12.02.2026

  • 49 Ами държавата ?

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "какво да говорим":

    Не може така,не всички !
    За къде сме без Данчо Ментата,да спре държавата ли искате,айде по-сериозно ?!

    10:30 12.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дрънкаш глупости!

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "ВВП":

    Стига дрънкахте заучени фрази!

    10:30 12.02.2026

  • 52 ВВП

    4 0 Отговор
    Нишонеможеши неудачници

    10:31 12.02.2026

  • 53 Стига ИСТЕРИИ!!!

    4 1 Отговор
    Това е класически пример от тази фалшива партия, която искаше да се кръсти "Няма такава Държава!!!", за политическа конфронтация, при която чувствителен социален казус се превръща в ОРЪЖИЕ ЗА УДАР ПО ОПОНЕНТИ, а не в обективно обсъждане на проблема.

    10:32 12.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Това ако е тупаник.....значи малко са ме били, така и не съм разбрал дефиницията 😉😂😂

    10:33 12.02.2026

  • 56 Любопитен

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Спете спокойно, българи!":

    Да ми припомниш преди ИТН кой седна в скута на Боко и Шиши...не бяха ли ПП/ДБ? Първата работа на Асенка всеки ден беше да се отчита в кабинета на Шиши.

    Коментиран от #64

    10:33 12.02.2026

  • 57 Партия-секта

    3 2 Отговор
    Да не се окаже че цялата партия ПП е всъщност секта ?!

    10:33 12.02.2026

  • 58 ВВП

    6 1 Отговор
    Една тояга през коленете ,и да хващат гората..Ще се управляваме без парламент..Като Люксембург..

    10:33 12.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ИТН са лицемери без Морал!

    5 1 Отговор
    СЕКТАТА ИТН е срам и пжзор за Българската политика! ИТН са едни изтървани истерици, които яхнаха върната "Петрохан" за ЛИЧНА УПОТРЕБА!!!

    10:34 12.02.2026

  • 61 Друг дедо

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо":

    БДЖ си е отишло още преди 50 години, не е от сега. Влаковете са мръсни, смърдящи, а средната скорост не е мръднала от 1925 година насам по повечето линии.

    10:34 12.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ВВП

    1 3 Отговор
    Готов съм да поема управлението на държавата .Ще работя ден и нощ 24/7 за Майка България..Да живее България!!

    Коментиран от #89

    10:35 12.02.2026

  • 64 Ирония

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "Любопитен":

    Да ти напомня, че ИТН седнаха в сщута ЕДНОВРЕМЕННО и на Баце и на Шиши, това е вече ОР.ИЯ!!

    10:35 12.02.2026

  • 65 Ниско ниво

    6 0 Отговор
    Изключително ниско ниво са нашите хубавци в народното събрание!

    10:36 12.02.2026

  • 66 ИТН са „маргинална формация"

    4 1 Отговор
    ИТН използват случая „Петрохан“ по начин, който е силно емоционален и обвинителен – вместо да се търси решение, те се фокусират върху атака към политически опоненти.

    10:37 12.02.2026

  • 67 Нашмърканите чалгари

    2 0 Отговор
    си мислят, че за втори път ще им минат същите циркаджилъци от края на миналия парламент, когато пак се биха и крещяха от трибуната, но този път са АУТ!!!

    10:38 12.02.2026

  • 68 Гечко

    5 0 Отговор
    Балабанов и Тошко не ги харесвам,но им прави чест,че казаха “Царя е гол”! Дано истината е различна от действителноста!

    Коментиран от #84

    10:38 12.02.2026

  • 69 Виж сега

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Симитли":

    Аз познавам съвсем обикновени хора,които са си направили три фотоволтаични централи в огромния си селски двор.Това твоето е типично за българина--кибичи и гледа какво другите работят и после реве,защо другия има повече от мен.Ами работи,бе човек.

    10:38 12.02.2026

  • 70 Нищо ново в България

    3 0 Отговор
    "Депутат, депутат, туй е чудо занаят. Спиш и дремеш си рахат, а омръзне ли ти брат
    Станеш, вземаш важна поза, понапсуваш този, онзи и си дремнеш пак благат верен на дълга си свят..."
    Тома Измирлиев /брат на Христо Смирненски/ 1930 г.

    10:39 12.02.2026

  • 71 Това е НЕЕТИЧНО от страна на ИТН!!

    2 1 Отговор
    ИТН, Тошко Йорданов, Балабанов, Слави Трифонов и тем подобни ниско образовани клоуни със съмнително образование, вулгарни крясльовци използват трагедията в Петрохан за своя лична политическа експлоатация.
    Това е неетично и неподходящо за парламентарна дискусия!!!!

    Коментиран от #76

    10:39 12.02.2026

  • 72 Истината

    5 2 Отговор
    Тошко може да е всякакъв, но за разлика от Киро не е убивал българин! Киро уби човека не за друго, а защото бързаше за пици с кристали във Варна.
    ПП-ДБ са единствената партия признала си, че е фалшифицирала избори - 7-8% другото до 23% е ала бала
    ПП-ДБ са единствената партия признала си, че се издържа от незаконен кеш

    Коментиран от #73, #80

    10:39 12.02.2026

  • 73 Дрън-дрън-дрън

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Истината":

    Не отклонявай темата с фалшиви измислици и лъжи! Засрами се! Има трагедия, а ти се занимаваш с простотии!

    Коментиран от #86

    10:41 12.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 БеГемот

    1 0 Отговор
    Ами те затворниците и те така търсят кой по голям боклук....

    10:42 12.02.2026

  • 76 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Това е НЕЕТИЧНО от страна на ИТН!!":

    То се видя кой е ниско образован щом и ББ се оказа далеч по умен от Киро Харварда:)

    10:42 12.02.2026

  • 77 мура,мура

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ура,,Ура":

    а кво смучиш цела вечер бе лама 🫠

    10:42 12.02.2026

  • 78 Калушев

    1 2 Отговор
    насилвал ли е сексуално деца ? Балабанов от "Има такъв народ" не трябва ли да бъде съден ако това не е верно? Подобни изказвания кореспондират ли с дейността и имунитета на законодател?

    10:42 12.02.2026

  • 79 Зън зън

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "да не ти се отвори фонтанелата":

    А да не ти се позвъни на вратата я полиция я прокуратура за отправена закана за убийство, защото поста ти е точно такъв. Наясно ли си с чл.144, ал.3 от НК ? И да не си нямаш оправдание, защото явно живееш на територията на Р.България и тук важат нашите закони, които всеки пребиваващ е длъжен да знае.
    А наясно ли си, че IP адреса ти е известен, а не анонимен, както вероятно си мислиш и позвъняването на вратата ти може да е твърде скоро? Ще те извадят от дупката ти, както ловно куче брадавичеста свиня, но ти би следвало да си запознат с това щом говориш за бренеке значи си ловджия. Само, че този път ти ще бъдеш жертвата на закона.

    Коментиран от #82, #95

    10:43 12.02.2026

  • 80 Възмутен

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "Истината":

    Единствените, които фалшифицират изборите са ШАЙКАТА на Мафията ГЕРБ-ДПС НН-ИТН!!!
    Всички видяха нагледно в Белица фалшификаторите от ДПС НН и ГЕРБ как си надписваха бюлетини сами!
    Всички видяха и купувачите на гласове от ГЕРБ и ДПС НН в Пазарджик със скъпите автомобили и пачките пари, как бягаха от хората, които ги снимаха..

    Коментиран от #91, #92

    10:44 12.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 брън брън

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Зън зън":

    а легнеш на иноксовата маса хочеш пеперазд

    10:45 12.02.2026

  • 83 Що се карат тея хора сега

    0 1 Отговор
    Всички атлантици и ционисти са пдераси и подкрепят педофилите

    10:45 12.02.2026

  • 84 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Гечко":

    ППДБ много демонстративно подкрепяха ЛГБТ,пък те много демонстративно ОТРИЧАХА хетеросексуалното семейство и ни изнервиха до краен предел,като искаха да обясняват на децата в училище,че няма два пола,а много повече,а родителите са номер еди кой си.Нека да си бъдат каквито искат,но ДЕМОНСТРАТИВНО го правеха.

    10:45 12.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 тц тц

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Дрън-дрън-дрън":

    И кое е измислица бе дженди?
    Да те нарекат п...ст трагедия ли му викаме вече?

    Коментиран от #90

    10:45 12.02.2026

  • 87 Питам само?!

    1 1 Отговор
    Да обвиняваш някого в нещо без доказателства е престъпление!
    Тошко Йорданов и Балабанов да не са присъствали в насилване на деца???
    Доказателства трябват! Не врява и истерии!
    Тези от ИТН са за д-р Гълъбова, психически лабилни хора!

    10:46 12.02.2026

  • 88 е..........

    2 1 Отговор
    Уволнете ги , изгонете ги. Тези непрокосаници уронват авторитета на НС и ни обиждат с името "народни представители". Обидно е.

    Коментиран от #93

    10:47 12.02.2026

  • 89 пуссин

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "ВВП":

    първо трябва лама да ти отвори чакрите🤡

    10:47 12.02.2026

  • 90 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "тц тц":

    Иди се прегледай, много ниско си паднал.

    10:47 12.02.2026

  • 91 Истината

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "Възмутен":

    Записите на ПП още ги има в нета и лесно ще ги намериш, стига IQ-то ти да е по голямо от номера на обувките ти.

    Коментиран от #102

    10:48 12.02.2026

  • 92 Да,де

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Възмутен":

    Ама кой какво прави със софтуера на машините,баба Пена не разбира и няма хванати.То не,че и който разбира ще го допуснат.

    10:48 12.02.2026

  • 93 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "е..........":

    Риториката на ИТН (включително обиди и вулгаризми) прави дебата по-скоро шоу, отколкото конструктивен политически процес. ИТН са ПОЗОР за Българския Парламент! Такива долни вулгарни истерични клоуни са за психото, не за парламента!

    10:49 12.02.2026

  • 94 Калушев

    2 1 Отговор
    насилвал ли е сексуално деца ? Балабанов от "Има такъв народ" не трябва ли да бъде съден ако това не е верно? Подобни изказвания кореспондират ли с дейността и имунитета на законодател?

    10:49 12.02.2026

  • 95 смотлиано

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Зън зън":

    ония ПП в петрохан някой друг ли отвори фонтанелата или сами минаха на next level?
    аре да сие.б.мммммм

    10:49 12.02.2026

  • 96 бай Митко

    1 0 Отговор
    Те, "нашите избраници" друго и не правят освен да си показват каруцарското възпитание, да се бият! Ако ще, и да се убиват загубата не ще да е кой знае каква! Циничното, садистичното и мазохичното е, че те си определят постоянното увеличение на заплатите, а ние им ги плащаме! И от всичко това взаимност няма, ние ги обгрижваме финансово от "А" до "Я", а те за нас ... дори и не знаят че съществуваме!

    10:49 12.02.2026

  • 97 !!!?

    3 0 Отговор
    Тошко е едно изключително злобно дребно същество...не може да понесе падението което следва в близките дни !

    10:50 12.02.2026

  • 98 На колко години са били

    1 1 Отговор
    Тези сексуално насилвани деца ?

    10:50 12.02.2026

  • 99 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!

    1 0 Отговор
    Дайте им успокоително на тези истерици от ИТН!
    Нещо не са в ред психически!
    Да не са на кристали???

    10:50 12.02.2026

  • 100 Механик

    0 1 Отговор
    Ама те не са се обиждали. Истината никога не може да е обида.

    10:51 12.02.2026

  • 101 пешо

    0 1 Отговор
    Тези всичките трябва да ги побият на кол!

    Коментиран от #104

    10:51 12.02.2026

  • 102 Нещо си се объркал

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Истината":

    Темата е друга! Айде у лево!

    10:51 12.02.2026

  • 103 Смях

    0 1 Отговор
    Промянкаджиите винаги са в първите редици на гей парадите, а се били обидили от п...с, разбирам да ги бяха нарекли хетеро:)))

    10:51 12.02.2026

  • 104 Аман вече!

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "пешо":

    Айде стига сте писали ГЛУПОСТИ!

    10:52 12.02.2026

  • 105 Някой

    1 0 Отговор
    ИТН го прави с цел да натрупа дивидент за изборите - някак да се доберат до следващия парламент. Не че онези не са национални предатели одобрени от посолството.

    10:52 12.02.2026

  • 106 Аре излезте извратеняци от Шалом

    0 1 Отговор
    Ама много искам, аре !;....страдал духа, страдало и тялото ..и прочие ... А ционизма какво е? Извън спеотологията? Екзотеричен и философски принцип ли е? А? Повтарям ви ей:Според еврейския закон, момичетата могат да се женят след навършване на 12 години и един ден след бат мицва , а момчетата след 13 години и един ден след бар мицва ! При мормоните в САЩ е и многоженство с такива над 9 годишни непросветени "козички" .В София тези девички минаваха през една специална процедура в басеин Спартак впрочем. Премиерчето дЖилезку на тези хора пълна подкрепа деклатира през 2025 при посещението си в ООН

    10:53 12.02.2026

  • 107 Гуруто

    1 0 Отговор
    на шебеците беше казал, че на глупав човек акъл не може да се набие, на такъв се набива друто

    10:53 12.02.2026

