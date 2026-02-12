Отново бой в парламента! Депутати се обиждаха на п*д*раси и п*дофили СНИМКИ

Днешното заседание на парламента започна с лют скандал заради случая "Петрохан".
Светослав Балабанов от "Има такъв народ" излезе с декларация по казуса „Петрохан“ и заяви от трибуната: „Калушев е бил „прекрасен“ любител на деца, който ги е насилвал сексуално. И аз съм родител, няма как да приема такова родителско мнение, напротив – тежко съм отвратен, че е възможно българското общество толкова да е счупено, че родители да смятат това за нормално и да не защитават децата си, а убийците им.“
„Призовавам колегите от ПП-ДБ – излезте и коментирайте. Как не трябва да се политизира тази тема бе, лицемери? Имаме шест трупа, имаме педофили, които пазите“, допълни той, цитиран от novini.bg.
Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната - Демократична България" наречете обвиненията „евтина политическа пропаганда“ и заяви: „Мислите ли, че не сме отвратени и притеснени от това, което излиза? Именно затова настояваме всички документи да бъдат разсекретени. Виждам гнева ви, че няма да влезете в следващия парламент, но не разделяйте обществото.“
Тошко Йорданов изкрещя от трибуната: „Да, смятаме, че подкрепяте педофилите. Ти беше един от хората, които не искаха регистър за педофилите. Мислим, че ти и цялата ви клика сте п*дераси и подкрепяте педофилите.“
След скандалите председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви 15 минути почивка. Йордан Иванов от ПП-ДБ отиде до трибуната и поиска Йорданов да бъде изгонен от заседанието. Назарян наложи забележка на Йорданов за оскърбителните думи, но не го изгони.
10:05 12.02.2026
10:06 12.02.2026
Коментиран от #49
10:06 12.02.2026
10:08 12.02.2026
10:08 12.02.2026
10:08 12.02.2026
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НАЛИ ТОВА ОЧАКВАМЕ ОТ ТЯХ- БОЙ И ОБИДИ.
10:09 12.02.2026
Коментиран от #19
10:10 12.02.2026
Коментиран от #16
10:10 12.02.2026
10:10 12.02.2026
10:11 12.02.2026
Коментиран от #69
10:12 12.02.2026
15 Най-доброто
Тези хорица, според КС дошли на власт 46% изборни нарушения трябва веднага да напуснат Партийният дом.
Те са НЕЛЕГИТИМНИ, КС го казва косвена. Свикване на ВНС от граждански организации и експерти, анулиране и ревизии на всичките им решения, меж договори, Концесии. ПРИЕМ ЗАКОН колективни органи да носят Наказателна Отговорност: депутати, евродепутати, министри, премиери, общински съветници, кметове, комисии.
Превърнаха ни от Държава в Територия, махнаха граници, махнаха Конституция, махнаха българска парична единица, уни.щ.о.жиха енергетиката. И ооще раздават Концесии като за последно. Повечето са с двойно гражданство. Ч.у.д.о.в.ищна инфлация, дефицит, цени на лекарства, храни, услуги, ТОК, ВОДА предстои увеличение на данъци.
10:12 12.02.2026
16 да не ти се отвори фонтанелата
До коментар #10 от "Дориана":с "Бренеке"
Коментиран от #79
10:12 12.02.2026
Коментиран от #61
10:13 12.02.2026
10:13 12.02.2026
19 ура,ура
До коментар #9 от "Ура,,Ура":фани ма за к...
Коментиран от #34
10:13 12.02.2026
10:13 12.02.2026
10:14 12.02.2026
10:14 12.02.2026
10:15 12.02.2026
25 Кубето с очната линия
10:16 12.02.2026
26 Дориана
До коментар #1 от "Банцко":Най- после народа ще се отърве от предателските депутати от ИТН, които нищо добро и смислено не са направили в Парламента освен да подкрепят и изпълняват желанията на Пеевски и Борисов. Вече е смачкано голямото дебело его на Слави Трифонов,на Тошо Йорданов и Балабанов. Злобата и егото им са изписани на лицата им.
Коментиран от #37, #42
10:17 12.02.2026
10:17 12.02.2026
10:17 12.02.2026
29 Тошко, заработва
Няма как, когато са ти платили за цяла нощ
10:18 12.02.2026
30 пусналия сигнала
31 Има ни пак
10:20 12.02.2026
10:21 12.02.2026
33 предсмъртни вопли
10:22 12.02.2026
34 Ура,,Ура
До коментар #19 от "ура,ура":Ти имаш ли такава гордост, или само си мечтаеш?
Коментиран от #77
10:22 12.02.2026
10:23 12.02.2026
37 ами не е така
До коментар #26 от "Дориана":ИТН изпълниха и желанието на ПП/ДБ без референдум да се приеме еврото..
10:23 12.02.2026
38 Некъпан джендър евроатлантик
10:24 12.02.2026
42 Вашето мнение
До коментар #26 от "Дориана":Дориана, любимците ти от ппдб са също толкова вредни. ИТН възпроизведоха няколко чалга поколения а пепедебейците успешно вкарват НПО ценостите, педофилия (Закон на ППДБ), Истамбулска конвенция (Те са и радетелите), Продажба на род и родина (последния бисер федерализация), защита на откровенни нацисти (Бандеровците) и т.н.
10:26 12.02.2026
43 Спете спокойно, българи!
Коментиран от #56
10:27 12.02.2026
Коментиран от #81
10:27 12.02.2026
10:29 12.02.2026
10:29 12.02.2026
47 ВВП
Коментиран от #51
10:30 12.02.2026
48 Отвратен от Тошко Йорданов
Тошко Йорданов използва ТРАГЕДИЯТА В ПЕТРОХАН ЗА ЛИЧНИТЕ СИ НУЖДИ да се вмъкне в следващия парламент! Това е ПОЗОР!!
10:30 12.02.2026
49 Ами държавата ?
До коментар #4 от "какво да говорим":Не може така,не всички !
За къде сме без Данчо Ментата,да спре държавата ли искате,айде по-сериозно ?!
10:30 12.02.2026
51 Дрънкаш глупости!
До коментар #47 от "ВВП":Стига дрънкахте заучени фрази!
10:30 12.02.2026
52 ВВП
10:31 12.02.2026
53 Стига ИСТЕРИИ!!!
10:32 12.02.2026
10:33 12.02.2026
56 Любопитен
До коментар #43 от "Спете спокойно, българи!":Да ми припомниш преди ИТН кой седна в скута на Боко и Шиши...не бяха ли ПП/ДБ? Първата работа на Асенка всеки ден беше да се отчита в кабинета на Шиши.
Коментиран от #64
10:33 12.02.2026
57 Партия-секта
10:33 12.02.2026
58 ВВП
10:33 12.02.2026
60 ИТН са лицемери без Морал!
10:34 12.02.2026
61 Друг дедо
До коментар #17 от "Дедо":БДЖ си е отишло още преди 50 години, не е от сега. Влаковете са мръсни, смърдящи, а средната скорост не е мръднала от 1925 година насам по повечето линии.
10:34 12.02.2026
63 ВВП
Коментиран от #89
10:35 12.02.2026
64 Ирония
До коментар #56 от "Любопитен":Да ти напомня, че ИТН седнаха в сщута ЕДНОВРЕМЕННО и на Баце и на Шиши, това е вече ОР.ИЯ!!
10:35 12.02.2026
65 Ниско ниво
10:36 12.02.2026
66 ИТН са „маргинална формация"
10:37 12.02.2026
67 Нашмърканите чалгари
10:38 12.02.2026
68 Гечко
Коментиран от #84
10:38 12.02.2026
69 Виж сега
До коментар #14 от "Симитли":Аз познавам съвсем обикновени хора,които са си направили три фотоволтаични централи в огромния си селски двор.Това твоето е типично за българина--кибичи и гледа какво другите работят и после реве,защо другия има повече от мен.Ами работи,бе човек.
10:38 12.02.2026
70 Нищо ново в България
Станеш, вземаш важна поза, понапсуваш този, онзи и си дремнеш пак благат верен на дълга си свят..."
Тома Измирлиев /брат на Христо Смирненски/ 1930 г.
10:39 12.02.2026
71 Това е НЕЕТИЧНО от страна на ИТН!!
Това е неетично и неподходящо за парламентарна дискусия!!!!
Коментиран от #76
10:39 12.02.2026
72 Истината
ПП-ДБ са единствената партия признала си, че е фалшифицирала избори - 7-8% другото до 23% е ала бала
ПП-ДБ са единствената партия признала си, че се издържа от незаконен кеш
Коментиран от #73, #80
10:39 12.02.2026
73 Дрън-дрън-дрън
До коментар #72 от "Истината":Не отклонявай темата с фалшиви измислици и лъжи! Засрами се! Има трагедия, а ти се занимаваш с простотии!
Коментиран от #86
10:41 12.02.2026
10:42 12.02.2026
76 хахаха
До коментар #71 от "Това е НЕЕТИЧНО от страна на ИТН!!":То се видя кой е ниско образован щом и ББ се оказа далеч по умен от Киро Харварда:)
10:42 12.02.2026
77 мура,мура
До коментар #34 от "Ура,,Ура":а кво смучиш цела вечер бе лама 🫠
10:42 12.02.2026
10:42 12.02.2026
79 Зън зън
До коментар #16 от "да не ти се отвори фонтанелата":А да не ти се позвъни на вратата я полиция я прокуратура за отправена закана за убийство, защото поста ти е точно такъв. Наясно ли си с чл.144, ал.3 от НК ? И да не си нямаш оправдание, защото явно живееш на територията на Р.България и тук важат нашите закони, които всеки пребиваващ е длъжен да знае.
А наясно ли си, че IP адреса ти е известен, а не анонимен, както вероятно си мислиш и позвъняването на вратата ти може да е твърде скоро? Ще те извадят от дупката ти, както ловно куче брадавичеста свиня, но ти би следвало да си запознат с това щом говориш за бренеке значи си ловджия. Само, че този път ти ще бъдеш жертвата на закона.
Коментиран от #82, #95
10:43 12.02.2026
80 Възмутен
До коментар #72 от "Истината":Единствените, които фалшифицират изборите са ШАЙКАТА на Мафията ГЕРБ-ДПС НН-ИТН!!!
Всички видяха нагледно в Белица фалшификаторите от ДПС НН и ГЕРБ как си надписваха бюлетини сами!
Всички видяха и купувачите на гласове от ГЕРБ и ДПС НН в Пазарджик със скъпите автомобили и пачките пари, как бягаха от хората, които ги снимаха..
Коментиран от #91, #92
10:44 12.02.2026
82 брън брън
До коментар #79 от "Зън зън":а легнеш на иноксовата маса хочеш пеперазд
10:45 12.02.2026
10:45 12.02.2026
84 Точно така
До коментар #68 от "Гечко":ППДБ много демонстративно подкрепяха ЛГБТ,пък те много демонстративно ОТРИЧАХА хетеросексуалното семейство и ни изнервиха до краен предел,като искаха да обясняват на децата в училище,че няма два пола,а много повече,а родителите са номер еди кой си.Нека да си бъдат каквито искат,но ДЕМОНСТРАТИВНО го правеха.
10:45 12.02.2026
86 тц тц
До коментар #73 от "Дрън-дрън-дрън":И кое е измислица бе дженди?
Да те нарекат п...ст трагедия ли му викаме вече?
Коментиран от #90
10:45 12.02.2026
87 Питам само?!
Тошко Йорданов и Балабанов да не са присъствали в насилване на деца???
Доказателства трябват! Не врява и истерии!
Тези от ИТН са за д-р Гълъбова, психически лабилни хора!
10:46 12.02.2026
88 е..........
Коментиран от #93
10:47 12.02.2026
89 пуссин
До коментар #63 от "ВВП":първо трябва лама да ти отвори чакрите🤡
10:47 12.02.2026
90 Хахаха
До коментар #86 от "тц тц":Иди се прегледай, много ниско си паднал.
10:47 12.02.2026
91 Истината
До коментар #80 от "Възмутен":Записите на ПП още ги има в нета и лесно ще ги намериш, стига IQ-то ти да е по голямо от номера на обувките ти.
Коментиран от #102
10:48 12.02.2026
92 Да,де
До коментар #80 от "Възмутен":Ама кой какво прави със софтуера на машините,баба Пена не разбира и няма хванати.То не,че и който разбира ще го допуснат.
10:48 12.02.2026
93 Така е
До коментар #88 от "е..........":Риториката на ИТН (включително обиди и вулгаризми) прави дебата по-скоро шоу, отколкото конструктивен политически процес. ИТН са ПОЗОР за Българския Парламент! Такива долни вулгарни истерични клоуни са за психото, не за парламента!
10:49 12.02.2026
10:49 12.02.2026
95 смотлиано
До коментар #79 от "Зън зън":ония ПП в петрохан някой друг ли отвори фонтанелата или сами минаха на next level?
аре да сие.б.мммммм
10:49 12.02.2026
10:49 12.02.2026
10:50 12.02.2026
10:50 12.02.2026
99 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!
Нещо не са в ред психически!
Да не са на кристали???
10:50 12.02.2026
10:51 12.02.2026
Коментиран от #104
10:51 12.02.2026
102 Нещо си се объркал
До коментар #91 от "Истината":Темата е друга! Айде у лево!
10:51 12.02.2026
10:51 12.02.2026
104 Аман вече!
До коментар #101 от "пешо":Айде стига сте писали ГЛУПОСТИ!
10:52 12.02.2026
10:52 12.02.2026
10:53 12.02.2026
10:53 12.02.2026