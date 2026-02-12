Новини
В Одеса отекват силни взривове, градът е атакуван от акваторията на Черно море
В Одеса отекват силни взривове, градът е атакуван от акваторията на Черно море

12 Февруари, 2026 23:19 1 152 43

Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежища

В Одеса отекват силни взривове, градът е атакуван от акваторията на Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Одеса отекват взривове. Градът е атакуван от акваторията на Черно море, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в "Телеграм", предаде БТА.

Група дронове се движат откъм морето във всички райони на града, информират местните канали в приложението "Телеграм".

Въздушната тревога бе обявена в 21.25 часа. Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние

    20 9 Отговор
    Води ни Путине!!!

    23:24 12.02.2026

  • 2 Тъй

    10 7 Отговор
    Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души

    Коментиран от #4, #5

    23:24 12.02.2026

  • 3 Тъпа маро

    22 7 Отговор
    Защо трябва да ме вълнува какво става във Одеса?
    Каква ми е на мен Одеса?

    23:25 12.02.2026

  • 4 Кмета на одеса

    36 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тъй":

    Какви българи търсите във Одеса като то във България не останаха българи?

    23:27 12.02.2026

  • 5 Зелю ги бусофицира

    30 5 Отговор

    До коментар #2 от "Тъй":

    Вече не са толкова. Орбан си зашити своите. Но за нашите няма кой даде застъпи.

    Коментиран от #20

    23:28 12.02.2026

  • 7 Червената шапчица

    15 2 Отговор
    Бегай Лисак... Бегай, спасявай се...

    23:29 12.02.2026

  • 9 Няма кой

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мара Общата":

    мъжО и се омъжи за друг. Тя затова е такъв кисел г...

    23:34 12.02.2026

  • 10 никой

    30 5 Отговор
    В това число влизат ли българите които бяха запалени като факли от режима на наркомана, или тях вече не ги броите ?!

    23:35 12.02.2026

  • 11 Иван

    24 4 Отговор
    Тътена на Майдана.

    23:35 12.02.2026

  • 12 Ами

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мара Общата":

    Няма явно,прилича на мъж,не виждаш ли

    Коментиран от #14

    23:35 12.02.2026

  • 14 Ха,ха,ха

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    кой си е намразил х...., пардон органа

    23:36 12.02.2026

  • 15 Кликнах на заглавието

    21 2 Отговор
    с надеждата да прочета колко са българите в Одеса след последното официално преброяване... и не останах разочарован!

    Другото е ясно и безинтересно, защото е забранено да се пише къде са били ударите на атаката.

    23:38 12.02.2026

  • 16 Иван

    17 3 Отговор
    Само Костадин Костадинов посети тези райони.

    Коментиран от #33

    23:39 12.02.2026

  • 17 az СВО Победа 80

    19 4 Отговор
    Ударени са обекти от енергийната инфраструктура. Ток няма!

    Це Европа! 🤣🤣🤣

    23:39 12.02.2026

  • 18 Ооо, деса

    12 2 Отговор
    Тези българи.....

    23:39 12.02.2026

  • 19 Железни българе

    17 0 Отговор
    Броят не се променя

    23:40 12.02.2026

  • 20 Що бе?!

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Зелю ги бусофицира":

    Не виждаш ли, че Мара я е грижа?

    Коментиран от #24

    23:41 12.02.2026

  • 21 Жан Бойко

    14 5 Отговор
    Евала !
    Одеса ще бъде отново руска.
    Ако не ви харесва пращайте българската армия на фронт

    23:42 12.02.2026

  • 22 БАНко

    20 4 Отговор
    НАТООООООВЦИ , НИТО ЕДИН ГРАД В ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА НЕ Е АТАКУВАН !!! АТАКУВАНИ БЯХА ХИРОШИМА И НАГАЗАКИ , ЛИБИЯ , АФГАНИСТАН , СИРИЯ , ПАЛЕСТИНА , СЪРБИЯ , ИРАК , ...... ВИЕТНАМ ....... И ОЩЕ , ДО 50 ДЪРЖАВИ !!!!

    23:43 12.02.2026

  • 23 Механик

    15 4 Отговор
    Вероятно ги атакуват марсианците, защото Униан каза че русия няма ракети още 22-ра година.
    п.п.
    малее, ча тая нощ ВЪЗПАЛЕНИЯ уро-трол ще получи инфаркт. Той всеки ден трепе милиони руснаци, а когато получи новина, че украина отново е положение "партер", направо му отича мозъка.
    А на мен ми е приятно и весело да наблюдавам безпомощните му изблици тука.

    23:43 12.02.2026

  • 24 Мдааа

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "Що бе?!":

    преброяването е от 2019 г., преди К19. И все толкова си стоят българите.

    Коментиран от #35

    23:44 12.02.2026

  • 25 Хихихиххихи

    18 3 Отговор
    Как беше, санкциите работят (ама за кого ли)!

    Кая успя ли да намали руската армия, и да я дръпне на 200 км навътре от границите на Русия?

    Изсипахме ли още 1 трилион ойро на Зеленый попугай?

    Разделихме ли "русийката" на 15 части?

    Дойдоха ли англосаксонските "съветници" да се разпореждат в Кремъл?

    М?

    23:45 12.02.2026

  • 26 Хихихиххихи

    10 3 Отговор
    Как беше, санкциите работят (ама за кого ли)!

    Кая успя ли да намали руската армия, и да я дръпне на 200 км навътре от границите на Русия?

    Изсипахме ли още 1 трилион ойро на Зеленый попугай?

    Разделихме ли "русийката" на 15 части?

    Дойдоха ли англосаксонските "съветници" да се разпореждат в Кремъл?

    М?

    23:45 12.02.2026

  • 27 Иван

    14 4 Отговор
    Когато Костадин Костадинов беше на посещение в Украйна, долнопробната чалгаджийска овца Просто Шиле Киро се беше обадила на юдео-нацистката Хунта в Украйна и беше настояла да го убият.

    23:45 12.02.2026

  • 28 Ванков

    11 3 Отговор
    Иии...Верно ли? ...Веднага да му преведем на Зеленски по една заплата!....Не за друго, да си има за кенеф!....Слава!

    23:45 12.02.2026

  • 29 Механик

    7 3 Отговор
    Но трябва да се примирим, че Украина повече няма да има.
    Едно време НОКИЯ се надцениха при телефоните и всичко им бе до там.
    Така сега е положението с Украина. Нокия ги произвеждат някакви неизвесници а украина ще е представлява РУСИЯ.
    Запада ще въздиша тежко и ще плаче по фалиралото си производство.

    23:50 12.02.2026

  • 30 маке

    11 3 Отговор
    Е нали имате фламинго и жънете неверояти успехи..Унищожили сте всички запаси на Русия. Е, тогава що ревете и просите помощ от Европа, която плащаме ние....Натам си го знаете....

    23:50 12.02.2026

  • 31 Бай Ганьо

    5 8 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    Коментиран от #37

    23:52 12.02.2026

  • 32 Колко българи?

    8 3 Отговор
    Кажете пак колко българи живеят в Одеска област русофоби пр.О.сти!

    23:53 12.02.2026

  • 33 Така е!

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Иван":

    ППДБ са били заети с посещения на Петрохан! Чист въздух, приятна компания на другари безбожници, малко педофилийка и т.н. радости.

    23:53 12.02.2026

  • 34 Ъхъ!!!

    2 10 Отговор
    Еми терористите това могат - да тероризират! Виж, да подредят живота на народа си - това не го могат! А са имали предостатъчно време - от 1917 година досега!

    Коментиран от #38

    23:53 12.02.2026

  • 35 Ахааа

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мдааа":

    Разбрах ти намека, че ако са намалели драстично от тогава до сега, не е заради бандерите и Зелковата бусовизация, а от ковида!!! Правилно ли те разбрах???

    Мара и колегите и обаче имат по-добра идея- след войната ако има ново преброяване, да обявят руснаците виновни за разликата в бройката.

    Коментиран от #39

    23:57 12.02.2026

  • 36 Мартин от Ел.Пелин

    8 1 Отговор
    Пак са пекли натовци и бандерчета.
    Чак в Ел. Пелин мирише на некъпани укри запечени на тих огън в собствен сос.

    23:58 12.02.2026

  • 37 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #31 от "Бай Ганьо":

    Средния го ловиш ти. Пак няма да спиш цяла нощ и ше бориш лошите руснаци. Сънят е безценен, дърто! Безсънието води до психични отклонения.
    Ходи си наплискай лицето със стУдена вОда и си легай, че сабахлен та чакат много лоши новини от любимата ти БИВША украина.
    Лека нощ, Възпалений!

    00:01 13.02.2026

  • 38 Украинеца Хрустчов

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ъхъ!!!":

    За Украйна ли намекваш?

    00:03 13.02.2026

  • 39 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ахааа":

    Мара е просто един аватар . В тоя сайт работи само един реален човек и той се казва... А познай.
    Всички други са негови аватари. Това е евтин пропагандистки сайт, който е собственост на т.нар. Малтийски Орден.
    В сайта имат само един реален сътрудник, който е вечно пиян. Особено сутрин.

    00:05 13.02.2026

  • 40 Пачо

    6 0 Отговор
    "Градът е атакуван от акваторията на Черно море". Лъжа!!! Руснаците нямат черноморски флот. Украинците го унищожиха. Много добре си спомням че така казаха. Аз им вярвам.

    00:14 13.02.2026

  • 41 Тези картини на разрушение

    3 0 Отговор
    изглеждат някак странно, ако ги съпоставим с видеата, които някои украинци пускат от луксозния им ски курорт Буковел, където се вихри страшен купон. Очевидно войната е за обикновените хора, за останалите, включително куп мъже в мобилизационна възраст, тя май е източник на по-голямо благополучие.

    00:14 13.02.2026

  • 43 Моряка

    0 0 Отговор
    Марче,тези българи в Одеса,дето ги пишеш всеки ден,вече почнах да ги сънувам.А понамали малко темпото.Да кажем,през ден или през два да ни напомняш?И защо само в Одеса?Мен ме интересува например колко българи живеят на остров Тимбокту.И на Ниагарския водопад май имало от нашите,а вие мълчите.

    00:50 13.02.2026

