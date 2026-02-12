В Одеса отекват силни взривове, градът е атакуван от акваторията на Черно море

В Одеса отекват взривове. Градът е атакуван от акваторията на Черно море, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в "Телеграм", предаде БТА.
Група дронове се движат откъм морето във всички райони на града, информират местните канали в приложението "Телеграм".
Въздушната тревога бе обявена в 21.25 часа. Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежища.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
