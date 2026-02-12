Новини
Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)
  Тема: Тест драйв

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)

12 Февруари, 2026 10:35

  ds-
  n°8-
  тест

DS N°8 e френският аристократ, който има амбицията да пренапише правилата на електрическото пътуване

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Френските автомобили почти винаги се асоциират с практичност и достъпност, но когато говорим за върха на пирамидата, нещата стават интересни. Макар Bugatti да е марката, която държи короната за най-екстремни цени, тя отдавна обитава своя собствена стратосфера – компанията, основана от Еторе Бугати в Мослайм, днес е част от мощния алианс Bugatti-Rimac, контролиран съвместно от хърватския визионер Мате Римац и Porsche под шапката на Volkswagen.

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)

Ето защо, ако изключим тези мултимилионни хиперколи, които не са точно френски, макар марката да е такава, титлата „най-скъпа френска кола“ отива при новия флагман на DS Automobiles – моделът N°8. Като премиум подразделение на Stellantis, DS има за задача да възроди френския лукс и да се изправи срещу германската доминация, а N°8 е върховото постижение на този стремеж, съчетавайки авангарден дизайн с технологии, които оправдават неговия статус на най-престижното (и скъпо) предложение от Франция за масовия, макар и висш, пазар. Не случайно именно това е настоящата кола на Мануел Макрон, а ние имахме възможността да изпробваме качествата ѝ. Това, което е ясно още от пръв поглед е, че с този автомобил френското изкуство на пътуването (L'Art du Voyage) получава своето най-дръзко и футуристично превъплъщение.

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)

И докато германските конкуренти продължават да залагат на студена, почти хирургическа прецизност, а американските модели на Tesla неглижират качеството на изработка и предлагат стерилен минимализъм, DS изважда на преден план тежката артилерия на парижкия шик и авангардните технологии. Резултатът е автомобил, който изглежда като концептуален прототип, избягал от светлините на автомобилното изложение директно върху асфалта.

Този модел се стреми да предложи алтернатива на онези шофьори, които търсят индивидуалност и емоция в ерата на тихата електрическа мобилност. Тук всяка линия разказва история, а всяко техническо решение е пречупено през призмата на висшата мода. DS N°8 не се опитва да бъде автомобил за всеки; той е насочен към онези, които ценят комфорта толкова, колкото и визуалното съвършенство, и които искат колата им да бъде продължение на техния личен стил.

Екстериор

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)

Забравете за тромавите и недодялани форми, които често асоциираме с електрическите джипове. DS N°8 е визуално пиршество, което умело и изящно балансира по тънката граница между елегантен седан с висока стойка и динамично SUV купе. Предната част е истински технологичен театър – светлинният подпис „DS Lightblade“, вдъхновен от концептуалния модел Aero Sport Lounge, създава хипнотизиращо присъствие на пътя. Светещата емблема на марката в центъра на Luminascreen решетката пък придава на колата почти извънземен облик, особено когато слънцето залезе и диодите започнат своя танц.

Иначе всеки елемент от екстериора е подчинен на безпощадната борба с въздушното съпротивление. Постигнатият коефициент от едва 0.24 Cx е ключов фактор за постигането на впечатляващия пробег, без да се налага монтирането на непосилно тежки батерии. Силуетът е издължен и аеродинамичен, с дръжки на вратите, които се прибират в каросерията, и „плуващ“ покрив, който преминава плавно в интересен заден спойлер. Визуалната широчина и стабилност се подчертават от вертикалните линии на предната броня, които не само изглеждат добре, но и насочват въздушния поток около колелата за по-добра ефективност.

Интериор

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)

Влезете ли в купето, веднага ще разберете защо DS държи да се дистанцира от конвенционалното масово производство. Интериорът е проектиран като истинско ателие за висша мода, където дигиталното и занаятчийското съжителстват в синхрон. Тук погледът веднага ще бъде прикован от уникалния четирилъчев волан, чиято форма е малко необичайна, но предоставя отлична ергономия. В центъра на таблото доминира 16-инчов екран, работещ с интуитивната система DS Iris 2.0, която реагира на гласови команди и жестове с прилична бързина.

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)

Материалите в кабината са подбрани с хирургическа прецизност – от меката кожа Nappa с характерната за марката плетка „верижка на часовник“ до масивните детайли, имитиращи полиран алуминий. Тишината в купето е буквално оглушителна, благодарение на двойните ламинирани стъкла и иновативната шумоизолация, която филтрира градския хаос и превръща пътуването в успокояващо бягство. Пространството за пътниците отзад обаче не е от най-щедрите, макар междуосието да е цели 2.90 метра. Още един малък недостатък е леко скосената линия на покрива, която може да накара по-ръстовите пасажери да се чувстват по-близо до тавана.

Двигател и ходови характеристики

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)

Под авангардната обвивка на DS N°8 се крие новата платформа STLA Medium на концерна Stellantis. Тя предлага технически характеристики, които карат дори утвърдените имена в индустрията да повдигнат вежди. Клиентите могат да избират между две основни батерии – стандартна с капацитет 74 kWh и внушителната 97.2 kWh версия в модификацията Long Range. С нея колата постига рекордните за класа 750 км пробег с едно зареждане (по цикъла WLTP), което на практика елиминира прословутата „тревожност от пробега“ при дълъг път.

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)

На пътя DS N°8 залага на максималния комфорт чрез своята интелигентна система DS Active Scan Suspension. Камера, монтирана зад предното стъкло, сканира настилката в реално време и подава информация към компютъра, който адаптира твърдостта на амортисьорите още преди колелата да са достигнали до неравността. Мощността варира от 245 к.с. при версиите със задвижване само на предните колела до доста приличните 350 к.с. при варианта с два електромотора и задвижване AWD. Усещането зад волана е за „плаващ“ автомобил – возията е пословично мека и „френска“, макар че при по-динамично каране теглото на батериите се усеща и като цяло колата предпочита спокойното шофиране пред агресивната езда.

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)

Когато седнахме зад волана на DS N°8, първото нещо, което ни порази, не беше ускорението, а тишината – онази плътна, благородна изолация, която те кара да се чувстваш сякаш си в звукозаписно студио, а не на оживен булевард. Окачването, което „чете“ пътя, също се справя с неравностите с почти магическа лекота, превръщайки грубия асфалт в кадифена повърхност. Първоначално X-образният волан ни се стори странен, дори малко претенциозен, но след първите тридесетина километра ръцете привикват към естествения му захват.

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)

Има нещо изключително удовлетворяващо в това да шофираш кола, която не се опитва да бъде компютърна игра, а залага на чистата наслада от спокойното придвижване, докато интериорът те обгръща с аромата на фината кожа и усещането за истински лукс. С други думи това не е кола с невиждан лукс, но същевременно е доста премиум, различна е от конвенционалните германски премиум автомобили и е насочена основно към комфорта, а не към динамиката. Реалният разход, който отчете борд компютърът бе под 23, което на практика ще осигури безпроблемно стигане от София до морето, без нужда от презареждане.

Цени

Новият флагман на френската марка вече е наличен за конфигуриране и поръчка в България, като първите екземпляри вече са у нас. И понеже тази кола се позиционира в премиум сегмента, цената му не е ниска, но предвид богатото стандартно оборудване и технологии е донякъде оправдана. Официалните цени стартират от малко под 58 000 евро и достигат до над 75 000 евро.

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)


Независимо кой вариант ще изберете, за тези пари получавате доста нестандартен автомобил, притежаващ, доста положителни качества, но естествено има и някои недостатъци. Ето и според нас основните плюсове и минуси на DS N°8 след теста, който направихме. Колата е смел ход на една марка, която не се страхува да бъде различна. Той е перфектният избор за хора, които искат да избягат от клишето на немската премиум тройка и да се насладят на нещо по-артистично и комфортно.

Плюсове:

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)

Отличен пробег: 750 км е стандарт, доближаващ най-добрите такива на BMW и Volvo.
Доста луксозен и различен интериор: Ниво на изработка, което граничи с изкуството.
Технологичен комфорт: Системата за сканиране на пътя осигурява изключително мека возия.
Аеродинамичен дизайн: Една от най-красивите и ефективни форми на пазара днес.

Минуси:

Тествахме най-скъпата френска кола (без да броим Bugatti)

Специфична ергономия: Новият дизайн на волана и управлението на инфотейнмънта изискват период на адаптация.
Липса на спортен дух: Въпреки приличното ускорение, настройките на волана и окачването са твърде меки за любителите на динамиката.
Задно пространство: Дизайнът на покрива „краде“ от височината за главите на пасажерите отзад, а мястото за краката им не е от най-големите.


Оценка 2.3 от 3 гласа.
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Свързани новини


  • 1 Име

    2 0 Отговор
    Хубав автомобил, но достъ скъп и без ДВГ

    10:37 12.02.2026

  • 2 Марио

    1 0 Отговор
    Блраво за ревюто - от доста време искам да разбера повече за този автомобил. Идеален пробег са му направили - конкурерат волво и бмв вече

    10:38 12.02.2026

  • 3 грозновато

    3 0 Отговор
    дано технически е по така

    10:41 12.02.2026

  • 4 Неразбирам

    3 0 Отговор
    какво им става на всички марки - един дизайнер ли ползват? Лъха на китайско (азиатско...) отвсякъде.

    10:41 12.02.2026

  • 5 Сталин

    3 0 Отговор
    Грозен Франкенщайн,не може да се слагат двете думи една до друга,автомобил и Франция

    Коментиран от #7

    10:42 12.02.2026

  • 6 Варна 3

    1 0 Отговор
    Виж ти... луксозен лифтбек като този и с по-скъпа цена... китайско франсе

    10:44 12.02.2026

  • 7 МП4

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Карай си бмвто правено в Индия от Маджун Сакри и не го мисли.

    10:48 12.02.2026

  • 8 Съмнително

    0 0 Отговор
    е да мине 750км. Ако се сметне на голямата батерия, и дават 13кв/100, което е недостижимо ако се кара 100+. А и при самия тест са докарали до 23кв разход, което пак сметнато на голямата батерия означава, че стигането до морето не е съвсем безпроблемно.

    10:52 12.02.2026