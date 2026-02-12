Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Руски и украински деца се събраха със семействата си с посредничеството на Мелания Тръмп
  Тема: Украйна

Руски и украински деца се събраха със семействата си с посредничеството на Мелания Тръмп

12 Февруари, 2026 21:08 640 28

  • украйна-
  • деца-
  • сащ-
  • русия-
  • мелания тръмп

Белият дом не уточни броя на децата и къде е станало предаването им, но допълни, че за трети път американската първа дама посредничи за подобна размяна

Руски и украински деца се събраха със семействата си с посредничеството на Мелания Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още една група руски и украински деца се събраха със семействата си с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, посочи днес в изявление Белият дом и допълни, че преговорите с двете страни в конфликта продължават, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Белият дом не уточни броя на децата и къде е станало предаването им, но допълни, че за трети път американската първа дама посредничи за подобна размяна.

Още новини от Украйна

Специалният комисар на руския президент Владимир Путин за правата на детето Мария Лвова-Белова заяви днес, че още шест деца са се събрали със семействата си в Русия и Украйна, и изтъкна заслугата за това на първата дама на САЩ.

Едно дете ще се прибере в Русия, а още пет ще се съберат със семействата си в Украйна, допълни Лвова-Белова.

Първата дама на САЩ писа през август на руския президент Путин за тежката участ на украинските деца, разделени от семействата им от войната. Украйна обвинява Русия, че е отвлякла хиляди деца - нещо, което Москва отрича.

Лвова-Белова написа в публикация в "Телеграм", че Благодари на Мелания Тръмп за "непоколебимия ѝ ангажимент и активното ѝ участие в събирането на децата с техните семейства".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    1 13 Отговор
    Браво , Мешания!
    Деса Радева, кравева може само да те имитира..
    Трагична имитация,човека си личи и класата!

    Коментиран от #2

    21:11 12.02.2026

  • 2 Майна

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Браво , Мешания!
    Браво!
    Жената за зеления ги..продава- Епщайн

    Коментиран от #4

    21:12 12.02.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    6 8 Отговор
    Нашите русофили ще преживеят тежък катарзис, след като разбраха същността на маскалите!

    21:13 12.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Соваж бейби

    9 7 Отговор
    След скандала с Епстиин и приятелството на Тръмп с него и приятелката му ,май по скоро тези деца трябва да седи далеко от Мелания .В Русия са на сигурно място и учат ,не са като украинските мигранти в Европа повечето не ходят на училище.

    Коментиран от #11, #13, #14, #22, #24

    21:14 12.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Точна статия

    3 7 Отговор
    Аферата "Епстийн" е нищо с тази в русия. Представяме си какво е в бункера на путин. Вие за Петрохан говорите?

    Коментиран от #21, #23

    21:14 12.02.2026

  • 8 Дрът сбъркан русофил

    5 8 Отговор
    Сега ко да викаме или какви простотии да драскаме тука?

    21:14 12.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Духът на Епщайн

    7 2 Отговор
    - Браво, Мелания, когато събираше децата за мен, също така добре се справяше! Лъжеше ги че отиват вкъщи, а ги пращаше да ги тако ват, би ят, изте зават, и уби ват. А някои дори похапваха от тях!

    21:15 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 След отварянет на част от папките Епщайн

    5 1 Отговор
    пуснала е няколко деца от каналите с прясно месо за световните педо-фили, че да замаже очите на овчеството.

    21:16 12.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майна

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Завистта е най- лошият порок
    В дъното на всички е..
    Явно затова не ти е дадено да изглеждаш като Мелания и да бъдеш съпруга на Тръмп
    Завист

    21:19 12.02.2026

  • 15 Отвлечени

    3 5 Отговор
    в Русия стотици или дори хиляди украински деца от завладените територии, а са върнати пет от тях срещу едно към Русия (вероятно е от руско говорящите в Украйна) Останалите нямат шанс, защото са в суворовските училища за обучение на рейнджъри. Володя отпуска пет, колкото за да не отсвири мисията на първата дама с неуважение.

    21:19 12.02.2026

  • 16 Племето помни като маймуните-3 минути

    5 4 Отговор
    Помните ли как Путин целуваше малки момченца по коремчетата?

    21:19 12.02.2026

  • 17 Сатана Z

    7 0 Отговор
    В един от файловете на Епщайн се твърди,че именно той е запознал Мелания с Тръмп.
    Лошо няма ,щом младите са се харесали и взели.

    Коментиран от #19

    21:19 12.02.2026

  • 18 Бялата Златка

    2 3 Отговор
    Мелания е страхотна жена от Словения !

    21:20 12.02.2026

  • 19 Майна

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Тя ме е била малолетна
    Партито не е било частно, в смисъл интимно
    Една снимка изкараха на Тръмп с дъщеря му, ха ха
    Те нямат нищо, иначе нямаше да се опитват да го убият, да фалшифицират избори

    21:22 12.02.2026

  • 20 Тихо

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кое му е Сигурното Място":

    Тихо, обикновенидиоте!

    21:23 12.02.2026

  • 21 Отвратен и погнусен

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Точна статия":

    Този дрът скункс и педофил си наврял езика в лицето на момченцето ...представям си какво е в бункера и ми се повдига 🤮🥶

    21:23 12.02.2026

  • 22 Майна

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Гледай си Макарони и дядо му

    21:24 12.02.2026

  • 23 УжасТ

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Точна статия":

    снимката ако е отпреди 20 -30г., тези деца са вече войници и са на фронта

    21:24 12.02.2026

  • 24 Епщайн

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Русия и Северна Корея не са подходящи за раждане и отглеждане на деца

    21:25 12.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ачо

    3 1 Отговор
    По 8 дрона за главата на всеки руснак се падат.
    В окопите-руска кайма. Орките са трепани като мишки.

    Коментиран от #27

    21:29 12.02.2026

  • 27 овч, 🐑

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ачо":

    Закривай цирка и лягай - утре пак може да продължиш с излагацията си !

    21:38 12.02.2026

  • 28 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Нека не се объркваме. Мелания (преди) Тръмп е златотърсачка koвра която се запознава с рижия мошеник чрез Епстийн. Късметлия жена тъкмо се чудила кой път да хваща като модел и аха да и тръгне кариерта в пopно индустрията и се запознава с подходящ "милиардер" ...

    21:42 12.02.2026