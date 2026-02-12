Новини
Заплаха от „Орешник“: Въздушна тревога в цяла Украйна заради МиГ-31К
  Тема: Украйна

12 Февруари, 2026 16:25 812 29

Киев съобщава за вероятно изстрелване на ракета със среден обсег

Заплаха от „Орешник“: Въздушна тревога в цяла Украйна заради МиГ-31К - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В цяла Украйна днес, 12 февруари, беше обявена въздушна тревога заради излитане на руски изтребител МиГ-31К и заплаха от използване на балистично оръжие, съобщиха Военновъздушните сили на страната, предава Фокус.

В 12:35 часа местно време (съвпада с българското) от ВВС съобщиха, че „вероятно е изстреляна балистична ракета със среден обсег“. Мониторингови канали в Telegram предупредиха за възможно изстрелване на ракета от типа „Орешник“.

През нощта срещу 12 февруари Русия е атакувала Киев с балистични ракети и дронове. В столицата са били чути експлозии, а под удар са попаднали инфраструктурни обекти.

Според местните власти са регистрирани щети на три места в Днепровски и Дарницки район. Пострадали са двама души.

По данни на украинските ВВС, руските сили са използвали 24 балистични ракети „Искандер-М/С-300“, управляема авиационна ракета Х-59/69 и 219 ударни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    6 23 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма !

    Коментиран от #7, #19

    16:26 12.02.2026

  • 2 ХиХи

    16 1 Отговор
    Орешник не е въздух земя, там да гледат на Астахан кво се случава

    16:26 12.02.2026

  • 3 Атина Палада

    2 19 Отговор
    Орешника е кух.....

    Коментиран от #9

    16:27 12.02.2026

  • 4 Путин

    24 2 Отговор
    Лешници ще има за всички от сърце ❤️❤️❤️

    Коментиран от #26, #29

    16:27 12.02.2026

  • 5 Град Козлодуй.

    16 2 Отговор
    Биий сатанистите докрай!

    16:27 12.02.2026

  • 6 СССРБарета

    19 1 Отговор
    Леле страх тресе в фашагите!!! Като излети един руски самолет и всички фашаги бягат по дупките 😄😄😄

    Коментиран от #21

    16:27 12.02.2026

  • 7 Е да,

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Това твърдение е валидно и за атиняните , ха ха ха .

    16:28 12.02.2026

  • 8 Въздушна тревога

    14 1 Отговор
    заради един Миг? Кви въздухари са само...

    16:28 12.02.2026

  • 9 Като ,

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    ТЕБ!

    16:28 12.02.2026

  • 10 Атина Палада

    18 2 Отговор
    Айде рязвявайте белия байряк и няма да има Орешник.

    16:29 12.02.2026

  • 11 Смешна статия

    8 1 Отговор
    Цяла Украйна била по тревога заради един самолет....тия ги разправяйте на баба ми.

    16:29 12.02.2026

  • 12 ами

    4 7 Отговор
    ха ха ха е какво му се плашат на орешника дето е с лампи от времето на юри гагарин

    Коментиран от #17, #23

    16:30 12.02.2026

  • 13 Иван

    11 2 Отговор
    Освен в Украйна, тревогата трябва да бъде и в Германия, Брюксел, Хага.

    16:30 12.02.2026

  • 14 Голем смех

    3 7 Отговор
    Свалени над 1000 руски самолета, сега за един такъв, голяма патардия.

    16:30 12.02.2026

  • 15 име

    12 0 Отговор
    Нема се плашите, още малко тецове и подстанции останаха и рукнаците спират с ударите. Да потърпят цандерите още малко.

    16:31 12.02.2026

  • 16 Алоууууи

    2 0 Отговор
    Журналята, не ставайте смешни бре......с такива статии.

    16:32 12.02.2026

  • 17 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "ами":

    Американците на Луната се огряваха от три слънца

    Коментиран от #27

    16:32 12.02.2026

  • 18 И путин

    3 1 Отговор
    Го бомбят с Хаймърс и Атакам,с....ама нещо нищо не пишете за това, що ли???

    16:33 12.02.2026

  • 19 ай де.

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Орешноко..нагнясайго на бгбандерската палада та да и държи ситка поне годин и половина

    16:33 12.02.2026

  • 20 Ауууу

    1 2 Отговор
    Колко изплашихте Украйна с тоя Орешник. Затова избиват руснаци на фронта като за последно.

    16:35 12.02.2026

  • 21 Госъ

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "СССРБарета":

    По
    Интересното е , че един самолет да излети и украинците знаят

    Коментиран от #25

    16:35 12.02.2026

  • 22 хаха🤣

    1 0 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся пак ли 🤣 така и не се научи как се прави военна операция 🤣Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣

    16:35 12.02.2026

  • 23 Отец инжинер Петка

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ами":

    Не е с лампи от времето на Юри(Юрий) Гагарин а с нови лед лампи 4000К.

    16:35 12.02.2026

  • 24 Третия

    0 0 Отговор
    сглобиха ли го?

    16:35 12.02.2026

  • 25 Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Госъ":

    звъни лично на Зеленски!

    16:37 12.02.2026

  • 26 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    дядо Вовчик казал всички путинофили да сложат по един червен флаг на покривите🤣 да не ги уцелят случайно с орешници🤣

    16:37 12.02.2026

  • 27 Щото

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    земята е плоска!

    16:38 12.02.2026

  • 28 руската пропаганда

    0 0 Отговор
    "Въпреки провалите и при трите използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."

    16:39 12.02.2026

  • 29 Рускиня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    За победата наша ще друснем нии хорце!

    16:39 12.02.2026

Новини по държави:
