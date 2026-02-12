Заплаха от „Орешник“: Въздушна тревога в цяла Украйна заради МиГ-31К

В цяла Украйна днес, 12 февруари, беше обявена въздушна тревога заради излитане на руски изтребител МиГ-31К и заплаха от използване на балистично оръжие, съобщиха Военновъздушните сили на страната, предава Фокус.
В 12:35 часа местно време (съвпада с българското) от ВВС съобщиха, че „вероятно е изстреляна балистична ракета със среден обсег“. Мониторингови канали в Telegram предупредиха за възможно изстрелване на ракета от типа „Орешник“.
През нощта срещу 12 февруари Русия е атакувала Киев с балистични ракети и дронове. В столицата са били чути експлозии, а под удар са попаднали инфраструктурни обекти.
Според местните власти са регистрирани щети на три места в Днепровски и Дарницки район. Пострадали са двама души.
По данни на украинските ВВС, руските сили са използвали 24 балистични ракети „Искандер-М/С-300“, управляема авиационна ракета Х-59/69 и 219 ударни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други.
