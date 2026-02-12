Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Валери, който е живял с Калушев като тийнейджър, отговори на майка си, разкри посегателствата на Лама Иво

Валери, който е живял с Калушев като тийнейджър, отговори на майка си, разкри посегателствата на Лама Иво

12 Февруари, 2026 14:43

  • ивайло калушев-
  • педофилия-
  • секс с деца-
  • масово убийство-
  • самоубийство

Още през 2022 г. младият мъж дава подробни сведения за живота си с гуруто

Валери, който е живял с Калушев като тийнейджър, отговори на майка си, разкри посегателствата на Лама Иво - 1
BIRD BIRD сайт за разследваща журналистика
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г.. защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай, Ники Златков, който понастоящем вече е починал, разказа пред BIRD младият мъж на име Валери (днес той е на 31 г.), бивш ученик на Ивайло Калушев. Пред медията отказва да снима лицето си.

“Щеше ми се да се направи разследване и да се предотврати, ако нещо се случва. Общо става въпрос за четири контакта със службите, като конкретно за случая “Петрохан” съм имал два разпита”, сподели той.

Младият мъж свидетелства отново, но чак на 4 февруари 2026 г., два дни след като Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев са открити мъртви до хижата в Петрохан. Отново го разпитват на 10 февруари, след смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и непълнолетния Александър до връх Околчица, като снемането на показания продължава над пет часа. Ден по-късно, показанията му от 4 февруари са огласени от медии, включително с неговото име, а майка му, София, дава интервю в предаването на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова “Дневен ред”, в което тя оправдава Калушев и общността му и посочва сина си като “морален убиец” на групата на Калушев.

Още през 2022 г. младият мъж дава подробни сведения за живота си с Иво Калушев, за сексуалните си взаимоотношения с него, започнали, когато е бил на 15 години, както и за огромни дарения, които е превеждал на своя гуру и приближените му.

“Исках да предпазя себе си, за да не изтече тази информация предварително, преди да са направили разследване. Да не достигне до Иво Калушев, което впоследствие се оказа, че се е случило.”

“Аз се страхувах от него…., да не намеси други хора…може би дори за живота си, бих казал” – призна той.

“Опасявах се това заявление да не достигне до майка ми, за да няма изтичане на информация до Калушев, с който тя беше изключително близка и най-вероятно тя ще му каже и той ще вземе мерки за прикриване”.

Което и се случва. В интервюто си, майка му разказва как Калушев се обръща към нея с думите : “Овладей си сина !”. Екипът ни потвърди информацията че през 2022 г. Валери е говорил пред агенти на ГДБОП. Изтичат и показанията му пред МВР от 4 февруари, като той разпознава точни формулировки от това, което разказва на полицията. Не разполага с никакви документи или номер на преписка, които да потвърдят, че който и да е от разпитите в действителност се е случил. Някои от разговорите обаче се случват пред свидетели, за което можете да чуете повече в звуковия файл. Екипът ни изпрати въпроси до МВР, за да изясни какви действия са предприети във връзка с разследването и осигуряването на безопасността на ключовия свидетел.

Валери не отрича, че редовно е пушел марихуана, но не се определя като наркозависим, както заяви майка му София.

“Наистина не бях тръгнал по хубав път, но да бъда изкарван все едно съм бил на прага на лудостта, или абсолютно окаяно човешко същество, това просто не е така”, каза той.

По думите на Валери, майка му му е предлагала да го запознае с Ивайло Калушев още когато е на около 12 години. Тогава обаче детето не проявява интерес. Няколко години по-късно, обаче, той се оказва едно от първите деца, заживели в компанията на самопровъзгласилия се гуру. Претекста при всички е сходен: детето да бъде “спасено” от лоши навици и среда.

Сексуалните взаимоотношения на тийнейджъра с Калушев започват още в Краево, малко село в Софийска област, където той живее с гуруто и най-приближените му – Невена Илиева и Деян Илиев.

Към момента и двамата не са говорили публично. За Невена Илиева се знае много малко, може да бъде видяна на снимки от Мексико във Фейсбук, а според различни източници, както и според вече закрития сайт на движението на духовната общност Skydharma, Илиев е един от най-близките хора на Калушев и негова дясна ръка.

По спомени на Валери, тогава той е бил на 15 или 16 години, като преходът към сексуалните посегателства, макар и те да са били ненасилствени, минава през хипнотерапевтични сеанси и разговори за сексуалността. Младежът разказва, че е бил сниман от Калушев в интимни ситуации и е виждал и снимка на друг човек от групата.

Според младия мъж, е твърде възможно и приближените на Калушев да са знаели за техните взаимоотношения, докато е бил дете, особено, когато са пътували заедно на яхта през Атлантическия океан.

“Мен ме беше много срам и винаги гледах да го прикривам, докато на него [Калушев], като че ли не му пукаше толкова. Според мен те може би са знаели”, каза той.

“Той беше мъж в зряла възраст и дори го възприемах като бащина фигура в началото. Колкото е да е гнусно в контекста на всичко, което се случи след това”, сподели още бившият “ученик”.

Според Валери, семейството му е закупило къщата а Краево, където около половин година живее с Калушев и хората от най-близкия му кръг. Семейството му, което има успешен бизнес, прави многобройни дарения, които в общността се наричат “приношения”, с които закупуват лодка и имоти в Мексико. Майка му София също призна, че е била сред донорите на Калушев. По думите на Валери, семейството му е дарило над един милион лева на Калушев и приятелите му. Когато младежът навършва 18 години, пътува до България, за да източи спестовните сметки, заделени за образованието му.

Склоняването към даряване също минава през процес на манипулации и някой път даже и натиск. Така, другите членове на групата също продават коли и имоти, за да “допринесат”. “Всеки, каквото имаше, го продаде”, разказа Валери.

“За мен това определено е секта, сега вече като мина известно време и се дистанцирах от тях, за мен това е ясно”.

Той и не отрича, че Калушев е бил изключително добър спелеолог и гмуркач, но смята, че около бизнес успехите на “сектата” е бил “раздут балон”.

“Заблудата винаги е била че дейността на Diving Mexico e изключително успешна и се изкарват пари… Истината е, че тогава не правехме кой знае какви курсове, особено за хора извън близката общност. Реалните клиенти, които сме имали, като изключим разни българи които са идвали покрай спиритуалното или планинските кръгове или други хора, които са идвали на гости… се броят на пръсти”, категоричен е младият мъж.

В Мексико “сектата” не се е занимавала с природозащитна дейност. Валери си спомня за масова сеч в имотите им с цел строеж, както и за случай, в който са избили прилепите от подводната пещера, която развиват като туристически обект.

“Аз лично ги горих на клада”, заяви той.

Валери си спомня, че още в къщата в Краево е виждал оръжия, скрити в тайници.

“Когато го попитах [Калушев] за тези оръжия, той каза, че те са със заличен номер. Аз тогава не разбрах какво значи това. Той каза: за защита”.

“Бих казал, че винаги е имал едно увличане към техника, оръжия и този тип неща. Като цяло доста неща тогава са ми правели впечатление, които сега си ги обяснявам с това рейнджърство, в което е прераснало”, коментира той.

Валери разказва, че влошаването на отношенията му с Калушев е продължителен процес, свързан отчасти и с постоянното склоняване към дарения от семейството му. По думите му е имало чести скандали, като в един момент той е почнал да се самонаранява.

“Но конкретно за Ники, още с идването му на мен започна да ми светла лампичка в главата и аз започнах да питам дали това, което с мен се случва, той [Калушев] не го има предвид и за Ники в сексуално отношение. Той беше изключително малък.”, споделя бившият “ученик”.

По негови спомени, “ламата” му отговаря, че на детето “ще му се помогне” и го обвинява в ревност.

“Аз наистина усещах и завист, и ревност. Той [Николай Златков] много бързо се превърна в нов фокус. Знам колко е болно това, защото най-вероятно с него се случвало същото, като с мен”., казва той.

“За Ники ми е най-тъжно, защото той никога не е имал нормално детство”, категоричен е мъжът.

Днес Валери води пълноценен живот, има постоянна работа и приятелка. Според разказа му, през 2025 г. с него се свързва и бащата на полубрата на Николай Златков, който се притеснява за второ си дете, също изпратено в хижата в Петрохан. Двамата водят комуникация онлайн и Валери свързва притесненият родител с органите на реда.

“Искам да изкажа съболезнования на всички близки на покойните. Искрено съжалявам за децата и чувствам, че трябваше да направя повече и по-скоро. И че държавата трябваше да направи повече. Особено предвид това, че те знаеха, че там се случват нередности”, каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Епщайн

    53 4 Отговор
    Това е система
    Нови видеа с висши политици - педофилия в Петрохан
    Сандов и Тома Белев- легитимирали това НПО пред Световна организация..
    Пълен съпорт за наблюдение почти на цялата територия на България
    Защо?
    За кого?
    Мексико?
    Епщайн- системата

    Коментиран от #6

    14:46 12.02.2026

  • 2 Ето

    34 1 Отговор
    ,,Какво излиза?

    Януари 2022 – регистрира се НАКЗТ

    Февруари 2022 – подписва споразумение с МОСВ, представлявано от Министъра Борислав Сандов

    Август - вече НАКЗТ е член на EUROPARC, в която членуват 2 български организации – частна и държавна, с главно действащи лица Тома Белев и Борислав Сандов

    2026 – след случая Петрохан Сандов ни обяснява, че са били членове на международни организации – имали са тази легитимация и затова той им е дал подкрепа чрез подписаното споразумение. Обаче първо са подписали с МОСВ и после са станали членове на EUROPARC, отново с подкрепата на Сандов и Белев, който тогава е заместник министър на МОСВ"

    14:48 12.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    40 6 Отговор
    Българският остров на Епщайн.Набирали са деца с зависимости и ги пускат на политици и бизнесмени и после ги изнудват.

    14:51 12.02.2026

  • 4 В ДЪРЖАВАТА НА ТИКВИ И ПРАСЕТА

    37 10 Отговор
    И най-гнусните сценарии са вече реалност. ПЪЛНО ПРЕОСНОВАВАНЕ. АРЕСТИ, АРЕСТИ, ПРИСЪДИ и да не си мислят КРАДЦИТЕ ОТ "ПРЕХОДА" че ще ги забравят. НАРОДНИЯТ СЪД 2 няма да е толкова милостив като първия

    Коментиран от #10

    14:51 12.02.2026

  • 5 версия хх

    30 5 Отговор
    “Исках да предпазя себе си, за да не изтече тази информация предварително, преди да са направили разследване. Да не достигне до Иво Калушев, което впоследствие се оказа, че се е случило.”
    Възможен мотив за ламата, ако не му се лежи в затвор.

    14:51 12.02.2026

  • 6 анщайн

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Епщайн":

    такъв ви е генома.сбъркан

    14:51 12.02.2026

  • 7 Само четете..

    16 1 Отговор
    ,,Според Иван Иванов, септември 2022 г: „Ежеднвено планински патрули в екипи обхождат с високопроходими патрулни автомобили и мотоциклети големи части от зона “Западна Стара планина и Предбалкан”, райони на западната ни граница и Понор планина. Отделно от няколко месеца работи напълно и системата ни за въздушно наблюдение с много специализирани дронове които имат огромни възможности и обхват на действие. Те са на разположение на стационарния ни център в базата както и на мобилните ни екипи и позволяват наблюдение на всичко което се случва в планината, както през деня така и през нощта.“

    14:52 12.02.2026

  • 8 Кой какъв е

    22 35 Отговор
    В телевизионен коментар майката на Валери го посочи като лъжец - засегнат в някакъв спор с Калушев. Духовно нечистоплътните си отмъщават с лъжи в подходящ момент, пред подходящие хора, когато другият вече не може да се защити.

    Коментиран от #13

    14:52 12.02.2026

  • 9 НАПОСЛЕДЪК ТИКВАТА И ПРАСЕТО

    49 13 Отговор
    са много мълчаливи...

    Коментиран от #14, #16, #68

    14:52 12.02.2026

  • 10 ЗЗД

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "В ДЪРЖАВАТА НА ТИКВИ И ПРАСЕТА":

    малките сладки прасенца те очокват

    14:53 12.02.2026

  • 11 И още

    27 3 Отговор
    Излизат ужасяващи видеа на педофилия с висши политици
    Овладяна държава за глобални олигархични интереси
    Това е Епщайн

    14:54 12.02.2026

  • 12 Дориана

    31 24 Отговор
    Колко удобно и преднамерено се използват свидетели, които дават противоречиви показания срещу хора, които са мъртви и не могат да се защитят. Същото сее отнася и до противоречивите разкрития. Има нещо " Гнило в Дания".

    Коментиран от #17, #31, #34

    14:55 12.02.2026

  • 13 Т1000

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "Кой какъв е":

    искаш ли да отидеш на next level като ламата

    14:55 12.02.2026

  • 14 бършиш им адниците

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "НАПОСЛЕДЪК ТИКВАТА И ПРАСЕТО":

    че знаеш?

    14:56 12.02.2026

  • 15 Сатана Z

    28 5 Отговор
    Интересното в случая е,че Калушев не се е оттървал от този свидетел ако е бил професионален килър—педофил.Както и от момичето,което са оставили а не са го взели с тях на Околчица.

    Коментиран от #19, #35

    14:56 12.02.2026

  • 16 Ура,,Ура

    17 7 Отговор

    До коментар #9 от "НАПОСЛЕДЪК ТИКВАТА И ПРАСЕТО":

    Така е, да. И аз няма много да приказвам, знаейки, че не ме очакват кой знае какви радости в бъдеще. А се точеха да изкарат пълен мандат завалиите. С нов прокурор хептен ще се умълчат.

    Коментиран от #23

    14:57 12.02.2026

  • 17 пийни кислол

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    за духовно пречистване

    Коментиран от #29

    14:57 12.02.2026

  • 18 Моля медията

    18 3 Отговор
    Махнете тази сатанинска физиономия
    Недопустимо е да ни тровите с нея

    14:58 12.02.2026

  • 19 еми и той

    4 11 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    като тебе и пусся само малчики

    14:58 12.02.2026

  • 20 Тити на Кака

    23 6 Отговор
    Ех, че сияен образ на всеотдайния Лама Калуши се възнесе в небесата пред очите ни....
    Ах, как е пазил природата, изсичайки дървета, избивайки прилепи...
    Каква благост и миролюбие струи от оръжията със заличени номера...
    Колко е готино да правиш любов , вместо война, живеейки в имение с табели "Стреля се без предупреждение!".
    Колко приятно се харчат чужди парици....
    Поклон пред нашия Давай Лама, поклон!

    14:58 12.02.2026

  • 21 ФРЕДИЙ БУРСУНАРА

    0 0 Отговор
    „АМИ СЕГА ”....КАЗВАШЕ ЕДНО ЧОВЕЧЕ🤐
    АМИ ПУСНЕТЕ СИ ИНТЕРВЮТО
    ИНСП.Б.БОТЕВ ОТ НЕДЕЛЯ В СТО 20 МИНУТИ!!!

    14:58 12.02.2026

  • 22 хахаха

    21 19 Отговор
    Пушил редовно марихуана, но не бил наркоман:)
    На 28 години се сетил да се оплаква какво са му били сторили когато е бил на 15:)

    Коментиран от #25, #38, #90

    14:59 12.02.2026

  • 23 ура,ура

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ура,,Ура":

    фавли мура

    14:59 12.02.2026

  • 24 Ллллллл

    11 6 Отговор
    Дайте още ,това е малко.Много помия,много чудо.Тоя е по страшен от американеца

    15:00 12.02.2026

  • 25 хихихи

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "хахаха":

    вищаш тебе ти е гот и не се оплакваш 🤡

    15:01 12.02.2026

  • 26 Лично мнение

    16 9 Отговор
    Казва каквото са му наредили срещу някое евро за да има за наркотици.

    15:02 12.02.2026

  • 27 Бай Илия

    7 2 Отговор
    ,,Според Иван Иванов, септември 2022 г: „Ежеднвено планински патрули в екипи обхождат с високопроходими патрулни автомобили и мотоциклети големи части от зона “Западна Стара планина и Предбалкан”, райони на западната ни граница и Понор планина." ... И когото хванат, туше му правят... Затова са били толкова страшни за случайно хванатите туристи, досущ като едни други войнстващи п.е.е.р.а.с.и от Спарта.а.а.а. едно време.

    15:02 12.02.2026

  • 28 Недялков

    16 6 Отговор
    ,,Висши политици са били изнудвани със записи от хижа "Петрохан". На кадрите си личат непристойни хомосексуални сцени, както и насилие над малолетни.

    Записите са използвани са рекет от страна на членове на сектата на Калушев. Възмогно е това да е довело до масовата им екзекуция, легендирана в момента като "ритуално самоубийство".

    Това е една от версиите, по която работят разследващите екипи на МВР, научи "Факла".

    "Петрохан" е служела като "явка на порока" от години. Аналогиите с острова на Епстийн не са без основание, коментират полицейски източници.

    Предполага се, че голяма част от веществените доказателства са изгорели при пожара. Прикрити са улики. В същото време видеозаписите вероятно са били дублирани на флашки и електронни пощи. ...."

    Коментиран от #74

    15:02 12.02.2026

  • 29 Дориана

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "пийни кислол":

    Препоръчано от Психопат !

    Коментиран от #33

    15:02 12.02.2026

  • 30 не е за вярване

    17 2 Отговор
    🦋🦋Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г.🦋
    Дали тогава МВР не беше ръководено от специалния опитен следовател Бойко Рашков?

    15:02 12.02.2026

  • 31 Десо,

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Радева, отиде коня у ряката, а...?
    Жалка си, готова си да газят децата ни..за власт

    15:05 12.02.2026

  • 32 хахаха

    12 11 Отговор
    Защо направо не вземете да пришиете на тоя Калушев всички неразрешени престъпления от последните 30 години:)
    Даже Луцифер би му завидял:)

    15:06 12.02.2026

  • 33 Десо

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Дориана":

    Радева - ти слугуваше на Слави десет години
    Вземи се скрий, че...!!!

    15:07 12.02.2026

  • 34 Противоречиви

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    са определено обясненията на Сандов , че и лъжичка по лъжичка неколкократно от Терзиев.
    Но можеш да си ги харесваш и защитаваш. И софиянци много си харесваха боклука и не протестираха.

    15:07 12.02.2026

  • 35 Тити на Кака

    21 3 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Калушев не е професионален килър, а професионален хахав мухльо, който се е пъчил като супергерой в малката общност на мозъчно препрограмираните си донори-почитатели.
    Един шамар човек, умиращ от страх да застане пред обществото с думите и действията си. Кемперогерой. Рачко Пр.длето - будист.
    А последователите му - будалисти...
    Жалко за детето и останалите прекарани от този "духовен" водач, нуждаещ се от поне един милион годишно, за да продължи воденето...
    Нека почиват в мир тия невинни жертви на собствените си родители или наивност!

    15:08 12.02.2026

  • 36 До този ли опряхте

    15 8 Отговор
    Стигнах до тук и спрях да чета: "Валери не отрича, че редовно е пушел марихуана, но не се определя като наркозависим"

    Коментиран от #45, #96

    15:09 12.02.2026

  • 37 Има едни Такива

    6 5 Отговор
    Бункерни Педоси .....

    Там какви ли неща стават
    При положение
    Че оня е Баш Майстора
    И всичко му е позволено.

    Даже му подаряват момченцата .
    Нали е Човекът Слънце.

    15:10 12.02.2026

  • 38 Тити на Кака

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "хахаха":

    На теб кога ти го сториха, та се хилиш така оттогава?

    Коментиран от #41

    15:11 12.02.2026

  • 39 Духовни практики,

    7 0 Отговор
    Дрън-дрън!
    Побърканяк с комплекси!

    15:12 12.02.2026

  • 40 Става Въпрос за

    8 5 Отговор
    Шест Трупа, пе е раски и педо изпълнения отиват на Втори План, пе е раси и пе до фили има на всякъде, включително България.

    Във Версията на Сарафов и Прокуратурата има Два Инициатора на Масово Самоубийство, Две Групи по Трима Човека, всяка с Инициатор на Масово Самоубийство.

    Това трябва да се докаже с Iron Clad Evidence а не с Филмови съпоставки и Внушения тип а ла Туийн Пийкс.

    Дотогава случаят Петрохан трябва да се разследва като масово Убийство с времеви delay.

    15:12 12.02.2026

  • 41 хахаха

    6 7 Отговор

    До коментар #38 от "Тити на Кака":

    Хиля се на идиоти като теб, които вярват на наркомани...да нямате общ дилър:)))

    Коментиран от #51

    15:13 12.02.2026

  • 42 Ватманяк

    8 4 Отговор
    До № 12 Гнило има и в Дания, и в Нидерландия, в Щатите и най-много в техните апологети от ПП, вероятно и ДБ. Много гнило.

    15:15 12.02.2026

  • 43 Мдааа

    8 9 Отговор
    Открехнаха тъмното лице на джендъpите и да вземат да спрат тия същите от ППДБ, че това не е политически въпрос! Добре, че идват избори та хората да ги видят по ясно тия,.. 😬!

    Коментиран от #49

    15:16 12.02.2026

  • 44 кой му дреме

    8 7 Отговор
    а мевере и данс се убиха да лъжат простите ганчуфци как будизма бил екстремистка и педофилска религия като исляма

    15:16 12.02.2026

  • 45 Да , защо

    10 0 Отговор

    До коментар #36 от "До този ли опряхте":

    проф . Дайнов също си признава , че пафка от време и пише дитирамби във възхвала на ПП-ДБ .Същият е и преподавател в НБУ .

    15:17 12.02.2026

  • 46 Всички разбраха за

    10 8 Отговор
    хей педофилската секта, само Мирчев, Денков, Атанасов и другите от Шайката на Радев ППДБ търсят под вола теле, за да оправдаят подкрепата си и закрилата на сектата.

    15:19 12.02.2026

  • 47 Бравос

    12 5 Отговор
    Тоя Валери ще да е бил някакъв финансов гений щом още на 15 години е превеждал огромни дарения на своя гуру, даже и пари за дрога са му оставали

    15:20 12.02.2026

  • 48 Има трети Вариант,

    6 2 Отговор
    Тримата в Хижата Петрохан да са ликвидирани като агенти на ДАНС от, изброявам:
    1.Могъща Мафия Групировка
    2. Могъща Мафия Групировка + агенти в ДАНС, МВР и Прокуратура

    Иво Калушев да няма достойнството да признае и понесе наказание за деянията си, бягство, убива двамата и себе си.

    15:20 12.02.2026

  • 49 Че какъв въпрос е?

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Мдааа":

    Съпорт от ПП
    Или те са извън политиката?
    Ами сигурно има и други политици?
    Ти нормален ли си?
    Идвали избори, та да не повдигаме въпроса, а!!!!

    15:21 12.02.2026

  • 50 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 2 Отговор
    Валери лъже!Лама Иво е вкарвал само главичката.💋🌈🛴🥳🤣🖕

    15:21 12.02.2026

  • 51 Тити на Кака

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "хахаха":

    Разпорено дупенце, малоумното ти хилене е фактически доказуемо, доколкото е пред очите на всички, а приказките ти за наркомани и наркодилъри са просто плужешки гърчове на настъпен червей...
    Тежка е съдбата на прерожденците ламави 😂😂😂

    Коментиран от #55, #58

    15:22 12.02.2026

  • 52 Тома

    9 1 Отговор
    Лапа Иво учил ги как да лапат шнорхела.

    Коментиран от #59

    15:23 12.02.2026

  • 53 ?????

    6 0 Отговор
    Ха ха.
    Умнокрасивитетът се отдаде на автосугестия след тва интервю на BIRD щото иначе трябва да се самоизтреби ако признае че тва е истина.

    15:27 12.02.2026

  • 54 Совите не са това което са

    5 0 Отговор
    Покрай Ламата където и да разровиш все смърди!!!

    15:28 12.02.2026

  • 55 Споко

    3 4 Отговор

    До коментар #51 от "Тити на Кака":

    За теб разбрахме, че си дрогиран, но не си наркоман, и за д-то ти разбрахме!
    П.П. Намали емотиконите, че приличаш на тийнеджър с акне.

    15:28 12.02.2026

  • 56 Ханк Рум

    2 2 Отговор
    Много аааааааааааа много нещо бре !!! То като се опиташ да слъжеш викаш често аааааааааааа!

    15:28 12.02.2026

  • 57 Това е една добре сготвена история с

    2 1 Отговор
    (с определен политически привкус) с участващи лица:

    1.ПП, ДБ и Зелени Балкани.

    2.ДАНС, МВР, Прокуратура

    15:29 12.02.2026

  • 58 хахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "Тити на Кака":

    Туй накрая на коментара ти хилене ли е или лигавене, характерно за идиотите:) Къпричка да се избършеш искаш ли:)

    Коментиран от #60, #62

    15:30 12.02.2026

  • 59 Неверний

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Тома":

    или на играта скрий салама

    15:30 12.02.2026

  • 60 хихихи

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "хахаха":

    ти обърши млечните мустаци

    15:32 12.02.2026

  • 61 Дедо

    11 7 Отговор
    Нали се сещате ,че всички тези забавни версии тип секта, педофили , масово самоубийство , туин пиикс , Валери с марихуаната и т.н. са измислени в едно мрачно подземие в Хотел Берлин или в във частният Фалкон с полет до Дубай.

    Коментиран от #69

    15:32 12.02.2026

  • 62 Тити на Кака

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "хахаха":

    Не се лигавя, просто Шиши току свърши в устата ми

    15:32 12.02.2026

  • 63 Какво излиза всичко ще лъсне

    7 1 Отговор
    Ехо стига сте отклонявали вниманието, знаете че излиза че ДАНС са подслушвали политици от опозицията след неистински сигнал! Така работи мафията на ДС. Вкарайте малко мисъл, ама тук е пълно само с 🧌

    15:32 12.02.2026

  • 64 Хаха

    5 4 Отговор
    Кошаревски свидетели много срещу убити, които не могат да се защитят

    15:33 12.02.2026

  • 65 Този го е изнасилил БанкЯта

    3 4 Отговор
    В зайчарника

    15:34 12.02.2026

  • 66 Вериии много

    4 3 Отговор
    Първата ( на полицията) бе, че Калушев ги е убил и е изчезнал към някоя пещера..
    Защо им е тогава да съчиняват втората, да правят фалшиви филми и реплики, че тия сами са се избили... Първата им е даже по удобна..

    15:35 12.02.2026

  • 67 Пламен

    6 8 Отговор
    Май че НПО-то мирише на рускo .

    ,,Нов скандал! Единият от убитите в "Петрохан" играл за Русия в дело срещу България"
    Ивайло Валентинов Иванов, един от убитите край хижа "Петрохан", е представлявал руската държавна корпорация "Росатом" в арбитражното ѝ дело срещу България .Размерът на възнаграждението му не е публично известен, но след този период той преустановява активната си дейност като адвокат .

    Явно добре са му платили .

    Коментиран от #71

    15:35 12.02.2026

  • 68 Помияри

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "НАПОСЛЕДЪК ТИКВАТА И ПРАСЕТО":

    Ами ще си мълчат я.Като знаят каква помия се е наежила,само чака да коментират нещо,и помията почва да се излива.

    15:35 12.02.2026

  • 69 Не бе

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Дедо":

    Искаш да се укрие?
    Защо?
    Те всички са вкупом-!

    15:37 12.02.2026

  • 70 Що за родители

    11 2 Отговор
    са тия куковци, децата им мъртви, иб.ни, а те защитават сектата вместо децата си. Сбъркана работа...

    15:38 12.02.2026

  • 71 Охооо

    8 6 Отговор

    До коментар #67 от "Пламен":

    Откога очаквахме да заявите, че лично Путин е замесен
    Вашето е синдром

    15:39 12.02.2026

  • 72 Дедо Мраз

    7 7 Отговор
    Човекът може и да казва истината, но ми прилича на случаите в които някоя се сеща примерно след 30 години, че била изнасилена.

    Коментиран от #77

    15:39 12.02.2026

  • 73 Червената шапчица

    11 3 Отговор
    Васил Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан"- Не само дядото е началник в ДС, а и бащата и майка му са служители в ДС, пък братовчед на дядо му е самият Предс. на Държавния Съвет - другаря Петър Младенов. (оня с Станко.вете).... Мирчев: Поне двама, свързани с НПО-то на "Петрохан", които между другото очакваме да ни пазят от руснаците....----- На този само руснаци са му в главата. Да си лее куршум при някоя баба, за да спи спокойно. Бягай, руснаците идват и ДАНС не може да те опази, Мирчеееев!

    Коментиран от #75

    15:39 12.02.2026

  • 74 Ккллккйх

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Недялков":

    Леле,ти сериозно ли?Айде като се събудиш,виж къде е чершафа

    Коментиран от #81

    15:41 12.02.2026

  • 75 Тити на Кака

    9 4 Отговор

    До коментар #73 от "Червената шапчица":

    Пропускаш факта, че биологичният баща на Калушев е бил колега на бащата и дядото на Терзиев.
    Една малка ДС-общност с екобудистки привкус!
    Кръвта вода не става, само цвета си мени!

    15:44 12.02.2026

  • 76 Тодор Живков

    7 2 Отговор
    Социализмът уби християнството у хората.

    Коментиран от #95

    15:51 12.02.2026

  • 77 Тити на Кака

    5 7 Отговор

    До коментар #72 от "Дедо Мраз":

    Всички дами, досетили се за изнасилвания след 30 години, са станали милионерки покрай тези нечувани насилия. И са се сетили за насилията едва когато закъсват финансово на стара чанта-години.
    Тук говорим за човек, който е насилен от майка си, набутала го в ръцете на педофил-насилник. А после, след като се еманципирал от зависимостта си в сектата, самоотвержено е потискала намеренията на детето си да потърси справедливост. А майката го държи под похлупак.
    И това ти изглежда същото, като историята за изнасилените милионерки?
    Забавляваш, гений!

    Коментиран от #88

    15:53 12.02.2026

  • 78 И защо още МВР не го обвинило това леке

    2 1 Отговор
    Това признание-ЛЪЖА или истина, си е
    МОТИВ за убийствата-ПОРЪЧКАТА.

    15:54 12.02.2026

  • 79 ПеПеДебеец

    3 5 Отговор
    И тоя са го вербували бацо шиши данс манс даже и Путин

    15:54 12.02.2026

  • 80 Как

    1 2 Отговор
    Има богат баща.Ще наследи няколко милиона евро.

    15:56 12.02.2026

  • 81 Тити на Кака

    4 6 Отговор

    До коментар #74 от "Ккллккйх":

    Като оставим настрана спекулациите, това, че ИвоИ е защитавал интересите на Росатом в прословутото атомно дело срещу България, е 100% факт.
    Факт, който не прави 100% никакво впечатление в средите на тъППопитеците, които са заети яростно викат лозунги за шишидървената мафия, убила вероломно този скачач срещи затлъстяването от протестите в края на 2025.
    ТъППопитеци, какво да ги правиш, свикнали са с функциите на папагали 😂

    15:59 12.02.2026

  • 82 Госあ

    2 6 Отговор
    Явно Калушев наистина е помагал на наркоманчета, които са ги изключвали от училищата ! На 12 години наркоманче, бате…тежка история. И се вижда, че му е помогнал - със семейство, с работа. Но наркомана си е наркоман, както се вижда. Как точно са горили прилепи в подводни пещери остава мистерия. Иначе, знам за една силна група подводни спелеолози от Плевен. Плевенската школа. Имат документирани постижения, особено в Албания.

    Коментиран от #85, #91

    16:01 12.02.2026

  • 83 Император Валерий

    2 1 Отговор
    Само ректоскопия ще потвърди.

    16:08 12.02.2026

  • 84 ХАХАХА

    1 4 Отговор
    на тоя цялата му семейство е сбъркано, съмнявам се да е имало сексуално посегателство, поредният прах в очите на хората, истината е друга, keep on diggin, you might find it someday

    16:10 12.02.2026

  • 85 Бате Георги

    5 3 Отговор

    До коментар #82 от "Госあ":

    С бъркане по дупките явно го е лекувал от наркоманията, някакъв нов метод ще да е. Напълни се и тук с всякакви откачалки.

    16:11 12.02.2026

  • 86 Лама Кирчо

    7 2 Отговор
    ППДБ са спонсори на педофилите в България

    Коментиран от #89

    16:12 12.02.2026

  • 87 Гнусно

    3 5 Отговор
    Сарафов и Митов само това ли успяха да скалъпят

    16:12 12.02.2026

  • 88 Ззз

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Тити на Кака":

    Твърдения на "изнасилените" не бива безкритично да се приемат за абсолютна истина, същия принцип би трябвало да важи и тук. Но ти по някаква причина веднага приемаш твърденията на този за абсолютна истина.

    16:15 12.02.2026

  • 89 Май май

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Лама Кирчо":

    От там се връщат нещата, не отиват натам

    16:16 12.02.2026

  • 90 така е

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "хахаха":

    когато си неграмотен мислиш че марихуаната е наркотик и хоеата които я употребяват са наркмани съвсем нормално е за гладки мозъци ..

    16:17 12.02.2026

  • 91 ти си много

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Госあ":

    глупав и малко тъп!!!

    16:20 12.02.2026

  • 92 Aлфа Bълкът

    5 1 Отговор
    Все повече лъжи и все повече мръсотия ще излизат.
    Да плащаш милиони да ти изнасилват детето???
    Родителите да получават влияние и развиване на бизнеса от трети страни и да връщат пари на Ламата, тогава има някаква логика.
    Че са били хомосексуалисти – вярвам.
    Че е имало педофилия – съм склоненда вярвам, но по-скоро не.
    Щом изкарват такива нелогични и вулгарни глупости, значи работата е бая по-дебела.

    16:21 12.02.2026

  • 93 само нелегитимния гл. прокурор

    4 1 Отговор
    може да вярва на един удобен зависим наркоман! Дори майка му която го е родила не вярва но народната милиция си вярва!

    16:25 12.02.2026

  • 94 Пандов

    4 0 Отговор
    МВР коментаторите защо не ни обяснят как е възможно нашата толкова работоспособна и пълна с добри експерти полиция след сигнали стигнали до нея за това, което е правил Калушев, да не успеят да докажат деянията му и да го вкарат на топло? Ако полицията не са успели да докажат въпросните сигнали досега, значи си говорим за някакви недоказуеми неща. Защо ни занимавате с това? За да не мислим кой уби 6-мата ли?

    16:25 12.02.2026

  • 95 Еии живял съм

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Тодор Живков":

    По времето на Живков беше не затриване а бум на християнството. Още съм си по душа господна. Никой не ние е забранявал религията баба мама всички си правиха ритуалите християнски. И ДА ВИ КАЖА ВОЕНЕН БЯХ И ЗНАЕХА МНОГО ЧЕ СЪМ СЪС БОГА НИКОЙ НЕ МЕ ПРЕДАДЕ ИЛИ НАКАЗА. БЯХМЕ СИ СЪС НЕГО. А ТИ ОДИ СЕ КРЪСТИ.

    16:26 12.02.2026

  • 96 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "До този ли опряхте":

    Не е било само трева. Вземал е и синтетика. Майка му каза, че му е правела тестове за наркотици. Бил е в математическата и тя е имала големи планове за него. Като започнал с наркотиците обаче се сринал. Директорката я викала в училище, защото заспивал в час и правел проблеми с други деца. Били са напът да го изключат. Затова го е дала на Калушев. Тя е имала възможности и е дала много пари на последния, защото е смятала, че така спасява сина си. При него той спрял наркотиците и тя била много щастлива, докато един ден изненадващо се върнал, но отказвал да каже защо. Тя не му вярва за посегателството, защото от малък си измислял много истории, които не се оказвали верни. И начина, по който разказвал историята с Калушев, не бил като на жертва, а с агресия. Според нея той е завиждал на другото дете, което дошло след него и било по-малко, но имало по-голям потенциал в духовните практики и станало любимец на Калушев. Това е нейната версия.

    16:26 12.02.2026

  • 97 Въпроси!

    3 0 Отговор
    Има ли Валери досие в службите?
    Имало ли е конфликт между Валери и Калушев?
    Колко деца са минали на обучение през последните 10 г. ?
    Колко от тях са се оплакали?

    16:34 12.02.2026