Валери, който е живял с Калушев като тийнейджър, отговори на майка си, разкри посегателствата на Лама Иво

Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г.. защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай, Ники Златков, който понастоящем вече е починал, разказа пред BIRD младият мъж на име Валери (днес той е на 31 г.), бивш ученик на Ивайло Калушев. Пред медията отказва да снима лицето си.
“Щеше ми се да се направи разследване и да се предотврати, ако нещо се случва. Общо става въпрос за четири контакта със службите, като конкретно за случая “Петрохан” съм имал два разпита”, сподели той.
Младият мъж свидетелства отново, но чак на 4 февруари 2026 г., два дни след като Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев са открити мъртви до хижата в Петрохан. Отново го разпитват на 10 февруари, след смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков и непълнолетния Александър до връх Околчица, като снемането на показания продължава над пет часа. Ден по-късно, показанията му от 4 февруари са огласени от медии, включително с неговото име, а майка му, София, дава интервю в предаването на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова “Дневен ред”, в което тя оправдава Калушев и общността му и посочва сина си като “морален убиец” на групата на Калушев.
Още през 2022 г. младият мъж дава подробни сведения за живота си с Иво Калушев, за сексуалните си взаимоотношения с него, започнали, когато е бил на 15 години, както и за огромни дарения, които е превеждал на своя гуру и приближените му.
“Исках да предпазя себе си, за да не изтече тази информация предварително, преди да са направили разследване. Да не достигне до Иво Калушев, което впоследствие се оказа, че се е случило.”
“Аз се страхувах от него…., да не намеси други хора…може би дори за живота си, бих казал” – призна той.
“Опасявах се това заявление да не достигне до майка ми, за да няма изтичане на информация до Калушев, с който тя беше изключително близка и най-вероятно тя ще му каже и той ще вземе мерки за прикриване”.
Което и се случва. В интервюто си, майка му разказва как Калушев се обръща към нея с думите : “Овладей си сина !”. Екипът ни потвърди информацията че през 2022 г. Валери е говорил пред агенти на ГДБОП. Изтичат и показанията му пред МВР от 4 февруари, като той разпознава точни формулировки от това, което разказва на полицията. Не разполага с никакви документи или номер на преписка, които да потвърдят, че който и да е от разпитите в действителност се е случил. Някои от разговорите обаче се случват пред свидетели, за което можете да чуете повече в звуковия файл. Екипът ни изпрати въпроси до МВР, за да изясни какви действия са предприети във връзка с разследването и осигуряването на безопасността на ключовия свидетел.
Валери не отрича, че редовно е пушел марихуана, но не се определя като наркозависим, както заяви майка му София.
“Наистина не бях тръгнал по хубав път, но да бъда изкарван все едно съм бил на прага на лудостта, или абсолютно окаяно човешко същество, това просто не е така”, каза той.
По думите на Валери, майка му му е предлагала да го запознае с Ивайло Калушев още когато е на около 12 години. Тогава обаче детето не проявява интерес. Няколко години по-късно, обаче, той се оказва едно от първите деца, заживели в компанията на самопровъзгласилия се гуру. Претекста при всички е сходен: детето да бъде “спасено” от лоши навици и среда.
Сексуалните взаимоотношения на тийнейджъра с Калушев започват още в Краево, малко село в Софийска област, където той живее с гуруто и най-приближените му – Невена Илиева и Деян Илиев.
Към момента и двамата не са говорили публично. За Невена Илиева се знае много малко, може да бъде видяна на снимки от Мексико във Фейсбук, а според различни източници, както и според вече закрития сайт на движението на духовната общност Skydharma, Илиев е един от най-близките хора на Калушев и негова дясна ръка.
По спомени на Валери, тогава той е бил на 15 или 16 години, като преходът към сексуалните посегателства, макар и те да са били ненасилствени, минава през хипнотерапевтични сеанси и разговори за сексуалността. Младежът разказва, че е бил сниман от Калушев в интимни ситуации и е виждал и снимка на друг човек от групата.
Според младия мъж, е твърде възможно и приближените на Калушев да са знаели за техните взаимоотношения, докато е бил дете, особено, когато са пътували заедно на яхта през Атлантическия океан.
“Мен ме беше много срам и винаги гледах да го прикривам, докато на него [Калушев], като че ли не му пукаше толкова. Според мен те може би са знаели”, каза той.
“Той беше мъж в зряла възраст и дори го възприемах като бащина фигура в началото. Колкото е да е гнусно в контекста на всичко, което се случи след това”, сподели още бившият “ученик”.
Според Валери, семейството му е закупило къщата а Краево, където около половин година живее с Калушев и хората от най-близкия му кръг. Семейството му, което има успешен бизнес, прави многобройни дарения, които в общността се наричат “приношения”, с които закупуват лодка и имоти в Мексико. Майка му София също призна, че е била сред донорите на Калушев. По думите на Валери, семейството му е дарило над един милион лева на Калушев и приятелите му. Когато младежът навършва 18 години, пътува до България, за да източи спестовните сметки, заделени за образованието му.
Склоняването към даряване също минава през процес на манипулации и някой път даже и натиск. Така, другите членове на групата също продават коли и имоти, за да “допринесат”. “Всеки, каквото имаше, го продаде”, разказа Валери.
“За мен това определено е секта, сега вече като мина известно време и се дистанцирах от тях, за мен това е ясно”.
Той и не отрича, че Калушев е бил изключително добър спелеолог и гмуркач, но смята, че около бизнес успехите на “сектата” е бил “раздут балон”.
“Заблудата винаги е била че дейността на Diving Mexico e изключително успешна и се изкарват пари… Истината е, че тогава не правехме кой знае какви курсове, особено за хора извън близката общност. Реалните клиенти, които сме имали, като изключим разни българи които са идвали покрай спиритуалното или планинските кръгове или други хора, които са идвали на гости… се броят на пръсти”, категоричен е младият мъж.
В Мексико “сектата” не се е занимавала с природозащитна дейност. Валери си спомня за масова сеч в имотите им с цел строеж, както и за случай, в който са избили прилепите от подводната пещера, която развиват като туристически обект.
“Аз лично ги горих на клада”, заяви той.
Валери си спомня, че още в къщата в Краево е виждал оръжия, скрити в тайници.
“Когато го попитах [Калушев] за тези оръжия, той каза, че те са със заличен номер. Аз тогава не разбрах какво значи това. Той каза: за защита”.
“Бих казал, че винаги е имал едно увличане към техника, оръжия и този тип неща. Като цяло доста неща тогава са ми правели впечатление, които сега си ги обяснявам с това рейнджърство, в което е прераснало”, коментира той.
Валери разказва, че влошаването на отношенията му с Калушев е продължителен процес, свързан отчасти и с постоянното склоняване към дарения от семейството му. По думите му е имало чести скандали, като в един момент той е почнал да се самонаранява.
“Но конкретно за Ники, още с идването му на мен започна да ми светла лампичка в главата и аз започнах да питам дали това, което с мен се случва, той [Калушев] не го има предвид и за Ники в сексуално отношение. Той беше изключително малък.”, споделя бившият “ученик”.
По негови спомени, “ламата” му отговаря, че на детето “ще му се помогне” и го обвинява в ревност.
“Аз наистина усещах и завист, и ревност. Той [Николай Златков] много бързо се превърна в нов фокус. Знам колко е болно това, защото най-вероятно с него се случвало същото, като с мен”., казва той.
“За Ники ми е най-тъжно, защото той никога не е имал нормално детство”, категоричен е мъжът.
Днес Валери води пълноценен живот, има постоянна работа и приятелка. Според разказа му, през 2025 г. с него се свързва и бащата на полубрата на Николай Златков, който се притеснява за второ си дете, също изпратено в хижата в Петрохан. Двамата водят комуникация онлайн и Валери свързва притесненият родител с органите на реда.
“Искам да изкажа съболезнования на всички близки на покойните. Искрено съжалявам за децата и чувствам, че трябваше да направя повече и по-скоро. И че държавата трябваше да направи повече. Особено предвид това, че те знаеха, че там се случват нередности”, каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Епщайн
Нови видеа с висши политици - педофилия в Петрохан
Сандов и Тома Белев- легитимирали това НПО пред Световна организация..
Пълен съпорт за наблюдение почти на цялата територия на България
Защо?
За кого?
Мексико?
Епщайн- системата
Коментиран от #6
14:46 12.02.2026
2 Ето
Януари 2022 – регистрира се НАКЗТ
Февруари 2022 – подписва споразумение с МОСВ, представлявано от Министъра Борислав Сандов
Август - вече НАКЗТ е член на EUROPARC, в която членуват 2 български организации – частна и държавна, с главно действащи лица Тома Белев и Борислав Сандов
2026 – след случая Петрохан Сандов ни обяснява, че са били членове на международни организации – имали са тази легитимация и затова той им е дал подкрепа чрез подписаното споразумение. Обаче първо са подписали с МОСВ и после са станали членове на EUROPARC, отново с подкрепата на Сандов и Белев, който тогава е заместник министър на МОСВ"
14:48 12.02.2026
3 Последния Софиянец
14:51 12.02.2026
4 В ДЪРЖАВАТА НА ТИКВИ И ПРАСЕТА
Коментиран от #10
14:51 12.02.2026
5 версия хх
Възможен мотив за ламата, ако не му се лежи в затвор.
14:51 12.02.2026
6 анщайн
До коментар #1 от "Епщайн":такъв ви е генома.сбъркан
14:51 12.02.2026
7 Само четете..
14:52 12.02.2026
8 Кой какъв е
Коментиран от #13
14:52 12.02.2026
9 НАПОСЛЕДЪК ТИКВАТА И ПРАСЕТО
Коментиран от #14, #16, #68
14:52 12.02.2026
10 ЗЗД
До коментар #4 от "В ДЪРЖАВАТА НА ТИКВИ И ПРАСЕТА":малките сладки прасенца те очокват
14:53 12.02.2026
11 И още
Овладяна държава за глобални олигархични интереси
Това е Епщайн
14:54 12.02.2026
12 Дориана
Коментиран от #17, #31, #34
14:55 12.02.2026
13 Т1000
До коментар #8 от "Кой какъв е":искаш ли да отидеш на next level като ламата
14:55 12.02.2026
14 бършиш им адниците
До коментар #9 от "НАПОСЛЕДЪК ТИКВАТА И ПРАСЕТО":че знаеш?
14:56 12.02.2026
15 Сатана Z
Коментиран от #19, #35
14:56 12.02.2026
16 Ура,,Ура
До коментар #9 от "НАПОСЛЕДЪК ТИКВАТА И ПРАСЕТО":Така е, да. И аз няма много да приказвам, знаейки, че не ме очакват кой знае какви радости в бъдеще. А се точеха да изкарат пълен мандат завалиите. С нов прокурор хептен ще се умълчат.
Коментиран от #23
14:57 12.02.2026
17 пийни кислол
До коментар #12 от "Дориана":за духовно пречистване
Коментиран от #29
14:57 12.02.2026
18 Моля медията
Недопустимо е да ни тровите с нея
14:58 12.02.2026
19 еми и той
До коментар #15 от "Сатана Z":като тебе и пусся само малчики
14:58 12.02.2026
20 Тити на Кака
Ах, как е пазил природата, изсичайки дървета, избивайки прилепи...
Каква благост и миролюбие струи от оръжията със заличени номера...
Колко е готино да правиш любов , вместо война, живеейки в имение с табели "Стреля се без предупреждение!".
Колко приятно се харчат чужди парици....
Поклон пред нашия Давай Лама, поклон!
14:58 12.02.2026
21 ФРЕДИЙ БУРСУНАРА
АМИ ПУСНЕТЕ СИ ИНТЕРВЮТО
ИНСП.Б.БОТЕВ ОТ НЕДЕЛЯ В СТО 20 МИНУТИ!!!
14:58 12.02.2026
22 хахаха
На 28 години се сетил да се оплаква какво са му били сторили когато е бил на 15:)
Коментиран от #25, #38, #90
14:59 12.02.2026
23 ура,ура
До коментар #16 от "Ура,,Ура":фавли мура
14:59 12.02.2026
24 Ллллллл
15:00 12.02.2026
25 хихихи
До коментар #22 от "хахаха":вищаш тебе ти е гот и не се оплакваш 🤡
15:01 12.02.2026
26 Лично мнение
15:02 12.02.2026
27 Бай Илия
15:02 12.02.2026
28 Недялков
Записите са използвани са рекет от страна на членове на сектата на Калушев. Възмогно е това да е довело до масовата им екзекуция, легендирана в момента като "ритуално самоубийство".
Това е една от версиите, по която работят разследващите екипи на МВР, научи "Факла".
"Петрохан" е служела като "явка на порока" от години. Аналогиите с острова на Епстийн не са без основание, коментират полицейски източници.
Предполага се, че голяма част от веществените доказателства са изгорели при пожара. Прикрити са улики. В същото време видеозаписите вероятно са били дублирани на флашки и електронни пощи. ...."
Коментиран от #74
15:02 12.02.2026
29 Дориана
До коментар #17 от "пийни кислол":Препоръчано от Психопат !
Коментиран от #33
15:02 12.02.2026
30 не е за вярване
Дали тогава МВР не беше ръководено от специалния опитен следовател Бойко Рашков?
15:02 12.02.2026
31 Десо,
До коментар #12 от "Дориана":Радева, отиде коня у ряката, а...?
Жалка си, готова си да газят децата ни..за власт
15:05 12.02.2026
32 хахаха
Даже Луцифер би му завидял:)
15:06 12.02.2026
33 Десо
До коментар #29 от "Дориана":Радева - ти слугуваше на Слави десет години
Вземи се скрий, че...!!!
15:07 12.02.2026
34 Противоречиви
До коментар #12 от "Дориана":са определено обясненията на Сандов , че и лъжичка по лъжичка неколкократно от Терзиев.
Но можеш да си ги харесваш и защитаваш. И софиянци много си харесваха боклука и не протестираха.
15:07 12.02.2026
35 Тити на Кака
До коментар #15 от "Сатана Z":Калушев не е професионален килър, а професионален хахав мухльо, който се е пъчил като супергерой в малката общност на мозъчно препрограмираните си донори-почитатели.
Един шамар човек, умиращ от страх да застане пред обществото с думите и действията си. Кемперогерой. Рачко Пр.длето - будист.
А последователите му - будалисти...
Жалко за детето и останалите прекарани от този "духовен" водач, нуждаещ се от поне един милион годишно, за да продължи воденето...
Нека почиват в мир тия невинни жертви на собствените си родители или наивност!
15:08 12.02.2026
36 До този ли опряхте
Коментиран от #45, #96
15:09 12.02.2026
37 Има едни Такива
Там какви ли неща стават
При положение
Че оня е Баш Майстора
И всичко му е позволено.
Даже му подаряват момченцата .
Нали е Човекът Слънце.
15:10 12.02.2026
38 Тити на Кака
До коментар #22 от "хахаха":На теб кога ти го сториха, та се хилиш така оттогава?
Коментиран от #41
15:11 12.02.2026
39 Духовни практики,
Побърканяк с комплекси!
15:12 12.02.2026
40 Става Въпрос за
Във Версията на Сарафов и Прокуратурата има Два Инициатора на Масово Самоубийство, Две Групи по Трима Човека, всяка с Инициатор на Масово Самоубийство.
Това трябва да се докаже с Iron Clad Evidence а не с Филмови съпоставки и Внушения тип а ла Туийн Пийкс.
Дотогава случаят Петрохан трябва да се разследва като масово Убийство с времеви delay.
15:12 12.02.2026
41 хахаха
До коментар #38 от "Тити на Кака":Хиля се на идиоти като теб, които вярват на наркомани...да нямате общ дилър:)))
Коментиран от #51
15:13 12.02.2026
42 Ватманяк
15:15 12.02.2026
43 Мдааа
Коментиран от #49
15:16 12.02.2026
44 кой му дреме
15:16 12.02.2026
45 Да , защо
До коментар #36 от "До този ли опряхте":проф . Дайнов също си признава , че пафка от време и пише дитирамби във възхвала на ПП-ДБ .Същият е и преподавател в НБУ .
15:17 12.02.2026
46 Всички разбраха за
15:19 12.02.2026
47 Бравос
15:20 12.02.2026
48 Има трети Вариант,
1.Могъща Мафия Групировка
2. Могъща Мафия Групировка + агенти в ДАНС, МВР и Прокуратура
Иво Калушев да няма достойнството да признае и понесе наказание за деянията си, бягство, убива двамата и себе си.
15:20 12.02.2026
49 Че какъв въпрос е?
До коментар #43 от "Мдааа":Съпорт от ПП
Или те са извън политиката?
Ами сигурно има и други политици?
Ти нормален ли си?
Идвали избори, та да не повдигаме въпроса, а!!!!
15:21 12.02.2026
50 Mими Кучева🐕🦺
15:21 12.02.2026
51 Тити на Кака
До коментар #41 от "хахаха":Разпорено дупенце, малоумното ти хилене е фактически доказуемо, доколкото е пред очите на всички, а приказките ти за наркомани и наркодилъри са просто плужешки гърчове на настъпен червей...
Тежка е съдбата на прерожденците ламави 😂😂😂
Коментиран от #55, #58
15:22 12.02.2026
52 Тома
Коментиран от #59
15:23 12.02.2026
53 ?????
Умнокрасивитетът се отдаде на автосугестия след тва интервю на BIRD щото иначе трябва да се самоизтреби ако признае че тва е истина.
15:27 12.02.2026
54 Совите не са това което са
15:28 12.02.2026
55 Споко
До коментар #51 от "Тити на Кака":За теб разбрахме, че си дрогиран, но не си наркоман, и за д-то ти разбрахме!
П.П. Намали емотиконите, че приличаш на тийнеджър с акне.
15:28 12.02.2026
56 Ханк Рум
15:28 12.02.2026
57 Това е една добре сготвена история с
1.ПП, ДБ и Зелени Балкани.
2.ДАНС, МВР, Прокуратура
15:29 12.02.2026
58 хахаха
До коментар #51 от "Тити на Кака":Туй накрая на коментара ти хилене ли е или лигавене, характерно за идиотите:) Къпричка да се избършеш искаш ли:)
Коментиран от #60, #62
15:30 12.02.2026
59 Неверний
До коментар #52 от "Тома":или на играта скрий салама
15:30 12.02.2026
60 хихихи
До коментар #58 от "хахаха":ти обърши млечните мустаци
15:32 12.02.2026
61 Дедо
Коментиран от #69
15:32 12.02.2026
62 Тити на Кака
До коментар #58 от "хахаха":Не се лигавя, просто Шиши току свърши в устата ми
15:32 12.02.2026
63 Какво излиза всичко ще лъсне
15:32 12.02.2026
64 Хаха
15:33 12.02.2026
65 Този го е изнасилил БанкЯта
15:34 12.02.2026
66 Вериии много
Защо им е тогава да съчиняват втората, да правят фалшиви филми и реплики, че тия сами са се избили... Първата им е даже по удобна..
15:35 12.02.2026
67 Пламен
,,Нов скандал! Единият от убитите в "Петрохан" играл за Русия в дело срещу България"
Ивайло Валентинов Иванов, един от убитите край хижа "Петрохан", е представлявал руската държавна корпорация "Росатом" в арбитражното ѝ дело срещу България .Размерът на възнаграждението му не е публично известен, но след този период той преустановява активната си дейност като адвокат .
Явно добре са му платили .
Коментиран от #71
15:35 12.02.2026
68 Помияри
До коментар #9 от "НАПОСЛЕДЪК ТИКВАТА И ПРАСЕТО":Ами ще си мълчат я.Като знаят каква помия се е наежила,само чака да коментират нещо,и помията почва да се излива.
15:35 12.02.2026
69 Не бе
До коментар #61 от "Дедо":Искаш да се укрие?
Защо?
Те всички са вкупом-!
15:37 12.02.2026
70 Що за родители
15:38 12.02.2026
71 Охооо
До коментар #67 от "Пламен":Откога очаквахме да заявите, че лично Путин е замесен
Вашето е синдром
15:39 12.02.2026
72 Дедо Мраз
Коментиран от #77
15:39 12.02.2026
73 Червената шапчица
Коментиран от #75
15:39 12.02.2026
74 Ккллккйх
До коментар #28 от "Недялков":Леле,ти сериозно ли?Айде като се събудиш,виж къде е чершафа
Коментиран от #81
15:41 12.02.2026
75 Тити на Кака
До коментар #73 от "Червената шапчица":Пропускаш факта, че биологичният баща на Калушев е бил колега на бащата и дядото на Терзиев.
Една малка ДС-общност с екобудистки привкус!
Кръвта вода не става, само цвета си мени!
15:44 12.02.2026
76 Тодор Живков
Коментиран от #95
15:51 12.02.2026
77 Тити на Кака
До коментар #72 от "Дедо Мраз":Всички дами, досетили се за изнасилвания след 30 години, са станали милионерки покрай тези нечувани насилия. И са се сетили за насилията едва когато закъсват финансово на стара чанта-години.
Тук говорим за човек, който е насилен от майка си, набутала го в ръцете на педофил-насилник. А после, след като се еманципирал от зависимостта си в сектата, самоотвержено е потискала намеренията на детето си да потърси справедливост. А майката го държи под похлупак.
И това ти изглежда същото, като историята за изнасилените милионерки?
Забавляваш, гений!
Коментиран от #88
15:53 12.02.2026
78 И защо още МВР не го обвинило това леке
МОТИВ за убийствата-ПОРЪЧКАТА.
15:54 12.02.2026
79 ПеПеДебеец
15:54 12.02.2026
80 Как
15:56 12.02.2026
81 Тити на Кака
До коментар #74 от "Ккллккйх":Като оставим настрана спекулациите, това, че ИвоИ е защитавал интересите на Росатом в прословутото атомно дело срещу България, е 100% факт.
Факт, който не прави 100% никакво впечатление в средите на тъППопитеците, които са заети яростно викат лозунги за шишидървената мафия, убила вероломно този скачач срещи затлъстяването от протестите в края на 2025.
ТъППопитеци, какво да ги правиш, свикнали са с функциите на папагали 😂
15:59 12.02.2026
82 Госあ
Коментиран от #85, #91
16:01 12.02.2026
83 Император Валерий
16:08 12.02.2026
84 ХАХАХА
16:10 12.02.2026
85 Бате Георги
До коментар #82 от "Госあ":С бъркане по дупките явно го е лекувал от наркоманията, някакъв нов метод ще да е. Напълни се и тук с всякакви откачалки.
16:11 12.02.2026
86 Лама Кирчо
Коментиран от #89
16:12 12.02.2026
87 Гнусно
16:12 12.02.2026
88 Ззз
До коментар #77 от "Тити на Кака":Твърдения на "изнасилените" не бива безкритично да се приемат за абсолютна истина, същия принцип би трябвало да важи и тук. Но ти по някаква причина веднага приемаш твърденията на този за абсолютна истина.
16:15 12.02.2026
89 Май май
До коментар #86 от "Лама Кирчо":От там се връщат нещата, не отиват натам
16:16 12.02.2026
90 така е
До коментар #22 от "хахаха":когато си неграмотен мислиш че марихуаната е наркотик и хоеата които я употребяват са наркмани съвсем нормално е за гладки мозъци ..
16:17 12.02.2026
91 ти си много
До коментар #82 от "Госあ":глупав и малко тъп!!!
16:20 12.02.2026
92 Aлфа Bълкът
Да плащаш милиони да ти изнасилват детето???
Родителите да получават влияние и развиване на бизнеса от трети страни и да връщат пари на Ламата, тогава има някаква логика.
Че са били хомосексуалисти – вярвам.
Че е имало педофилия – съм склоненда вярвам, но по-скоро не.
Щом изкарват такива нелогични и вулгарни глупости, значи работата е бая по-дебела.
16:21 12.02.2026
93 само нелегитимния гл. прокурор
16:25 12.02.2026
94 Пандов
16:25 12.02.2026
95 Еии живял съм
До коментар #76 от "Тодор Живков":По времето на Живков беше не затриване а бум на християнството. Още съм си по душа господна. Никой не ние е забранявал религията баба мама всички си правиха ритуалите християнски. И ДА ВИ КАЖА ВОЕНЕН БЯХ И ЗНАЕХА МНОГО ЧЕ СЪМ СЪС БОГА НИКОЙ НЕ МЕ ПРЕДАДЕ ИЛИ НАКАЗА. БЯХМЕ СИ СЪС НЕГО. А ТИ ОДИ СЕ КРЪСТИ.
16:26 12.02.2026
96 Факти
До коментар #36 от "До този ли опряхте":Не е било само трева. Вземал е и синтетика. Майка му каза, че му е правела тестове за наркотици. Бил е в математическата и тя е имала големи планове за него. Като започнал с наркотиците обаче се сринал. Директорката я викала в училище, защото заспивал в час и правел проблеми с други деца. Били са напът да го изключат. Затова го е дала на Калушев. Тя е имала възможности и е дала много пари на последния, защото е смятала, че така спасява сина си. При него той спрял наркотиците и тя била много щастлива, докато един ден изненадващо се върнал, но отказвал да каже защо. Тя не му вярва за посегателството, защото от малък си измислял много истории, които не се оказвали верни. И начина, по който разказвал историята с Калушев, не бил като на жертва, а с агресия. Според нея той е завиждал на другото дете, което дошло след него и било по-малко, но имало по-голям потенциал в духовните практики и станало любимец на Калушев. Това е нейната версия.
16:26 12.02.2026
97 Въпроси!
Имало ли е конфликт между Валери и Калушев?
Колко деца са минали на обучение през последните 10 г. ?
Колко от тях са се оплакали?
16:34 12.02.2026