Министърът на финансите на Израел одобри новия план за заселване на територия на Западния бряг

14 Август, 2025 06:20, обновена 14 Август, 2025 06:24 527 6

  • израел-
  • западен бряг-
  • бецалел смотрич-
  • палестинци

Планът ще погребе идеята за палестинска държава, заяви Бецалел Смотрич

Министърът на финансите на Израел одобри новия план за заселване на територия на Западния бряг - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на финансите на Израел Бецалел Смотрич обяви, че е одобрил новия план за заселване на територия на Западния бряг, известен като E1 , съобщиха израелските медии, информира "Джерузалем пост", цитиран от БТА.

"Планът ще погребе идеята за палестинска държава", цитиран е да казва министърът.

Смотрич разкри, че днес ще проведе пресконференция, придружен от председателя на Общинския съвет на Йеша Израел Ганц и кмета на Маале Адумим Гай Ифрах, за да представи плана допълнително, съобщи Ynet.

Става дума за плановете за спорен проект за заселване на Западния бряг с 3412 жилища, известен като E1 , който беше замразил под натиск от Съединените щати, припомня "Джерузалем пост".

Планът е определян от някои среди като "смъртоносен удар по решението за две държави", защото предвижда ефективно разделяне на Западния бряг на две части. Това би попречило на развитието на метрополния район между Рамала, Източен Йерусалим и Витлеем.

Ynet добави, че въпреки че съобщението на Смотрич е било публично оповестено, няма официално потвърждение относно одобрението на плана. Електронната медия отбеляза, че предишни жилищни проекти, които бяха силно рекламирани при стартирането, са били отлагани с години.

Смотрич обаче заяви, че този план ще бъде осъществен, тъй като е "последният пирон в ковчега" на концепцията за палестинска държава.

"От палестинска гледна точка и от тази на международната общност, това е критична област. Без нея създаването на палестинска държава със столица Източен Йерусалим е просто невъзможно", добави той.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гледащ

    8 0 Отговор
    Израел се превръща във нацистка държава която ги гонеше на времето знаят само да убиват масово не искат да чистят

    06:36 14.08.2025

  • 2 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ПРОСТО...ЧИ.... ФУ. ТИИИИИ!

    06:40 14.08.2025

  • 3 Факти

    1 4 Отговор
    Израел и Палестина не могат да съществуват в съседство без война. Едните трябва да изчезнат и това няма да са Израел. Ще изчезнат тези, които са спрели в седми век, подтискат жените и друговерците и така задушават потенциала на повече от половината си население, женят се с братовчедите си и създават генетично увредено поколение, убиват, изнасилват и измъчват в името на бог и предпочитат да умрат за 72 девици и реки от вино в рая, вместо да живеят в мир и да се развиват тук на земята. Ислямът е анти човешки, анти природен и анти еволюционен култ и не може да победи.

    Коментиран от #6

    06:53 14.08.2025

  • 4 ФЕЙК

    2 0 Отговор
    Някой да не си помисли, че кротките, хрисими и богобоязливи евреи правят геноцид и териториално прочистване за "жизнено пространство"? Сакън, няма такова нещо! Те просто се грижат да хората СИ !

    06:56 14.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Пророкът Исмаил на Мюсюлманите е кръвен полубрат на пророка Исаак на Юдеите - Абрахам им е баща

    07:03 14.08.2025