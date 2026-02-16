Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп: Смяната на режима в Иран остава "най-доброто решение"

Тръмп: Смяната на режима в Иран остава "най-доброто решение"

16 Февруари, 2026 10:17 969 48

  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • фордо-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

В същото време стана известно, че американската армия се подготвя за продължителна военна операция

Тръмп: Смяната на режима в Иран остава "най-доброто решение" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Доналд Тръмп смята смяната на режима в Техеран за "най-доброто възможно решение". В същото време стана известно, че американската армия се подготвя за продължителна военна операция. Ще ударят ли САЩ Иран?

Американският президент Доналд Тръмп засилва натиска срещу режима в Техеран в спора за ядрената и ракетната програма на Иран. Сега той вече и открито се обяви за смяната на режима в Техеран. В американската военна база Форт Браг в щата Северна Каролина, където Тръмп беше на посещение, той каза: „Това изглежда най-доброто, което може да се случи.“

Тръмп не посочи кой би могъл да наследи върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, но увери, че „има хора.“

"Понякога трябва да се вселява страх"

Американският президент обясни още, че е трудно да се постигне споразумение с Иран. „Понякога трябва да се вселява страх“, посочи той и добави, че страхът е единственото нещо, което можело да помогне в тази ситуация.

Ръководството в Техеран трябва да „ни предложи сделката, което трябваше да направи още първия път“, заяви Тръмп.

Вашингтон и Техеран преговаряха миналата година за ядрената програма на Иран, но преговорите зациклиха. Малко преди планирания пореден кръг от преговори, на 13 юни 2025 г. Израел атакува цели в Иран. По-малко от седмица по-късно САЩ се включиха в операцията и бомбардираха ирански ядрени съоръжения.

„Ако ни предложат подходяща сделка, няма да го направим“, добави американският президент, очевидно говорейки за възможна нова атака срещу Иран.

Нови преговори идната седмица в Женева

Според информация на новинарския портал „Axios“, във вторник в Женева ще се проведе нов кръг от преговори относно ядрената програма на Иран. Делегация от САЩ с участието на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещне в Швейцария с представители на Техеран, се посочва в информацията. На срещата ще присъстват и пратеници от Оман в ролята на посредници. Следобед Уиткоф и Къшнър ще участват в тристранни преговори с делегации от Украйна и Русия.

Междувременно, според двама правителствени представители, пожелали анонимност, американската армия се подготвя за по-продължителна военна операция срещу Иран в случай, че Тръмп издаде заповед за нападение. В петък американското правителство обяви, че ще изпрати в Близкия изток още един самолетоносач - „Джералд Форд". Той се задвижва от атомен реактор и може да носи до 90 бойни самолета и хеликоптери, сред които и изтребители от типа F-18 Super Hornet.

В края на януари самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн" беше преместен в региона на Персийския залив заедно с флотилия от съпровождащи го кораби за засилване на натиска върху Техеран след кървавото потушаване от режима на масовите протести в ислямската държава.

Не само ядрени обекти са сред потенциалните мишени

Според двамата правителствени служители, настоящите планове са по-сложни от тези при предишни операции. При по-продължителна военна операция сега могат да бъдат засегнати и държавни и свързани със сигурността институции в Иран, а не само ядрената инфраструктура, е заявил един от тях пред агенция Ройтерс. САЩ разчитат на ответни мерки от страна на Иран, което може да доведе до взаимни удари за по-дълъг период от време.

Заместник-говорителката на Белия дом във Вашингтон, Анна Кели, отговори на въпроса за подготовката за по-продължителна военна операция на САЩ: „Президентът Тръмп разглежда всички варианти по отношение на Иран.“

Пентагонът отказва да коментира.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран не е Венецуела!

    12 16 Отговор
    Тука Русия и Китай ще станат пред вас и да ви видя, дали искате война против тях?

    Коментиран от #7, #8, #11, #12, #36

    10:18 16.02.2026

  • 2 1488

    9 2 Отговор
    утре може да сме ние !

    10:19 16.02.2026

  • 3 урсула

    13 3 Отговор
    още по-добро решение ще е импийчмънт на миротвореца.

    10:19 16.02.2026

  • 4 Zахарова

    5 10 Отговор
    Отивам до мистя да подготвям апартаментите на другарите от Иран. Скоро ще кацнат в Москва. Вече милиардите са при нас

    10:20 16.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 12 Отговор
    А онова с ботокса от бункера е пак само наблюдател!

    10:20 16.02.2026

  • 6 да питам

    6 8 Отговор
    А верно ли Пуся скоро ще спаси приятелите си Мадуро и Мигел ?

    10:20 16.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаменей

    11 7 Отговор
    Смяната на режима в САЩ остава "най-доброто решение.6923

    Коментиран от #21

    10:22 16.02.2026

  • 10 Аналитик

    4 3 Отговор
    Бай Дончо иска да си обмени ракетите и той като Путя.
    Ама и той ще забуксува.Иран не е Панама при продължителен конфликт,Тръмпиньо ди отива

    10:22 16.02.2026

  • 11 Уникално

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Иран не е Венецуела!":

    Да де,ама вътре,вътре в Иран забравяш какво е! След протестите сега не им трябва много на иранците за да изринат диктаторите и да направят отново Иран богата и светска държава

    Коментиран от #15

    10:23 16.02.2026

  • 12 Ха-ха

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Иран не е Венецуела!":

    Русийката е под вода, без шнорхел.!

    10:24 16.02.2026

  • 13 "Блатарите"

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    ако те замаат с големите тръби от по 200-300 тона, ще видиш кви села, кви 5 лева....
    Ама то за твоята мини страна и само един Циркон и си у канала... Смешник, седи си там на дървения стол гладен и си мисли, че си велик!

    Коментиран от #33, #35

    10:25 16.02.2026

  • 14 Алекс Крейнър

    4 2 Отговор
    Тръмп не иска и няма да започне война с Иран!
    Най-много да вдигне малко пушилка както миналия път и иранците да отговорят пак с пушилка- и Тръмп да обяви победа.
    Проблема е, че иранците твърдо заявиха че втори път в такъв театър няма да участват!

    10:27 16.02.2026

  • 15 "Диктаторите"

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Уникално":

    а къде не е диктатура? Нещо да кажеш за народните референдуми? В демокрацията са позволени, Швейцария например, ама в ЕС не са позволени.
    Иран е толкова диктатура, колкото и западналите. Питай нашите в Британия, в Австралия, в САЩ и в Централна Европа да ти кажат, какви "демокрации" са!!!

    10:28 16.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пиночет

    5 4 Отговор
    Този път терористите -палячовци от Хизбула и Хамас и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло!

    Коментиран от #34

    10:29 16.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 При смяна на режима в САЩ

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хаменей":

    не само война с Иран е 100% сигурна, но и Трета Световна
    Тръмп истинска война с Иран няма да започне!
    Запишете си го!!!

    10:33 16.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пожелание

    2 1 Отговор
    Дано си разбиете кравешките мутри докато се пробвате!

    10:35 16.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нов

    1 4 Отговор
    Скоро Путин ще слага чене. Падат му предните зъби Сирия,Венецуела,Куба,Иран

    Коментиран от #30

    10:37 16.02.2026

  • 27 Има ли информация

    1 3 Отговор
    Има ли информация дали рухването на Путлеризма е адекватния изход за Четвъртия пайх?

    10:39 16.02.2026

  • 28 Павел Пенев

    1 1 Отговор
    Смяната на Тръмп е още по добро решение. Тогава ще получи Нобеловата награда за мир след отстраняването.

    Коментиран от #29

    10:40 16.02.2026

  • 29 демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Павел Пенев":

    Най добре е демократическата партия да бъде закрита според мен.

    10:41 16.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 да питам

    2 2 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    10:42 16.02.2026

  • 32 Някой

    2 3 Отговор
    Управляващите Иран: Смяната на режима в САЩ остава "най-доброто решение".

    10:44 16.02.2026

  • 33 Павел Пенев

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от ""Блатарите"":

    Само за кални тръби бълнувате копейките гладни!

    Коментиран от #37

    10:45 16.02.2026

  • 34 Ъъъъъ

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "пиночет":

    Само да не стане като с хутите в Йемен? Че и там много пари пръснахме и никакъв hui не обръснахме....Повече от година и над $1 милиард похарчени на вятъра....🤣

    10:46 16.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 да си го кажем

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Иран не е Венецуела!":

    Пич къде буташ тея мижитурки руснаците когато големите сили си го мерят ? Кой въобще брои русия за жива ? Първо,че русия нито има военна сила,нито капацитет,нито възможности,нито нищо за да отиде до Иран ,камо ли да се изправи срещу единствената суперсила в света САЩ.Това означава мигновенно премазване,прегазване и закриване на русия в първите няколко часа.Самите руснаци са много наясно с мижавите си възможности и затова зарязаха всичките си съюзници до един от страх самите те да не ядат шамари.Колкото до Китай ,те никога няма да се тръгнат срещу САЩ и запада,камо ли да си рискуват бъдещето и икономиката заради разни пещерни държави кат Иран и русия.

    Коментиран от #40

    10:49 16.02.2026

  • 37 Кой бе

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Павел Пенев":

    Павел Пенев и това е едно "ПП"... На вас не ви е дадено от природата да разбирате много неща... Седи си там и мълчи, че може да ти се наложи да пътуваш без билет за Белене. Скоро, свсем скоро ще има огромни размествания... И е по-здравословно, ако мислиш така, да не се показваш много...

    Коментиран от #39

    10:49 16.02.2026

  • 38 Ъъъъъ

    3 1 Отговор
    А блатарите похарчиха 500 милиарда и милион вата, а още село не са асвабадили!

    10:50 16.02.2026

  • 39 Гоорил

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Кой бе":

    Копейката ще гние в Белене.

    Коментиран от #42

    10:52 16.02.2026

  • 40 рискуват бъдещето?

    1 6 Отговор

    До коментар #36 от "да си го кажем":

    Днес се формира съвсем друго и НОВО бъдеще. И Китай и Русия и всички други по света вече се преориентират...
    Арабите, например биха шута на печатарите на доларите, вече не си продават петрола само за зелена хартия. БРИКС също си имат техните други разплащания. ФАЩ много започна да играе грубо, понеже усещат, че умират. Без доларите (надути и измислени) те са нищо. Вече се появиха и проблеми с европейските им "съюзници"! Германия направи изказване на сегашната мюнхенска конференция по сигурността, техния канцлер Мерц: "...Германия инвестира вече огромни средства и вече започва много усилено да си подготвя армията против руския империализъм..." Това го чуха и в Русия. И според договорките след втората световна война, Русия има право по всяко време да ги нападне и да ги "разубеди" от тези техни желания. Русия е загубила много милиони военни и цивилно население от тези. И без даже и да им обявява война, подобно на Израел, има право да почне да ги "обработва" с ракети и да им нулира военните предприятия.... Ама понеже Путин е юрист, може първо да им нулира 2+4 договора за обединението ан Германия. И там изрично е записано: "...От Германия да няма никога военна агресия по страните на договора..." А Русия е страна на този договор. И могат още утре, съвсем законно, да си вземат пак цялата Източна Германия, като нищо! И това не е "нападение на страна от Нато" понеже е нарушение на много важен договор, военен... Живеем в интересно и опасно време.

    Коментиран от #41, #43, #47

    11:01 16.02.2026

  • 41 хххх

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "рискуват бъдещето?":

    С тея щуротии и приказки от 1001 нощ можеш да си ги въртиш само измежду вас останалите руски отчаяни демагози.Колко и да се надяваш и да палиш свещи ,абсолютно нищо на тоя свят няма да се промени,нито обстановката ще е различна само защото разна група отритнати държави джуджета са решили ,че искали нещо друго.Никой пет пари не дава,никой не го интерсува и вашето мнение няма пукната тежест.Същото важи и за държавите джуджета които визираш ,че щяли да се "отцепват" или каквото там се опитваш да визираш.Смешни сте.Колкото Кирибати и Джибути могат да променят нещо толкова и вие отритнатите.

    Коментиран от #44

    11:05 16.02.2026

  • 42 Неее,

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Гоорил":

    пак вие, предателите и "съюниците на агресивната европа" ще отидете скоро на Народен съд!
    В нета всичко се следи и ви знаят ВСИЧКО. Така че, бягайте вече на Маледивите :)! Изкарахте (откраднахте) ли вече достатчно пари? ПП-та питам?

    11:06 16.02.2026

  • 43 ха ха ха

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "рискуват бъдещето?":

    Блатните миzepници не могат вече да нападнат и да разубеждават никой. :D Не ни карай да се смеем хахаха.Русия се крепи на два шамара,а ти ги хвърляш в казана.Стой мирен бе мой.Руснаците ако те чуят как ги вкарваш в казана ти ще го отнесеш ха хахах

    11:07 16.02.2026

  • 44 Ха-ха-ха

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "хххх":

    Никога не казвай "никога" и "нищо"! Знаеш ли, 1929-та г., когато е започнала голямата икономическа и финансова криза в САЩ, всичките "експерти" до последната вечер са казвали: "Няма страшно", "ще се оправим" и подобни... И останали "изненадани"... Около 1980 - 1985 г. никой в България не си представяше изобщо, че онази стегната система с огромни и силни армии, почти дикатура, само след няколко години, така се срина...

    11:12 16.02.2026

  • 45 Дофтор

    3 0 Отговор
    Дончо ще е президент още няколко месеца. Има сериозни проблеми със здравето.

    11:14 16.02.2026

  • 46 Копейка

    0 1 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за Иран, Палестина, Русия и Северна Корея.

    11:18 16.02.2026

  • 47 Много фантазираш🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "рискуват бъдещето?":

    На светлинни години си от истината.

    11:19 16.02.2026

  • 48 По-добро решение е

    0 0 Отговор
    Смяната на режима в САЩ и Израел. Чак тогава светът ще кротне!

    11:26 16.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания