Тръмп: Смяната на режима в Иран остава "най-доброто решение"

Доналд Тръмп смята смяната на режима в Техеран за "най-доброто възможно решение". В същото време стана известно, че американската армия се подготвя за продължителна военна операция. Ще ударят ли САЩ Иран?

Американският президент Доналд Тръмп засилва натиска срещу режима в Техеран в спора за ядрената и ракетната програма на Иран. Сега той вече и открито се обяви за смяната на режима в Техеран. В американската военна база Форт Браг в щата Северна Каролина, където Тръмп беше на посещение, той каза: „Това изглежда най-доброто, което може да се случи.“

Тръмп не посочи кой би могъл да наследи върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, но увери, че „има хора.“

"Понякога трябва да се вселява страх"

Американският президент обясни още, че е трудно да се постигне споразумение с Иран. „Понякога трябва да се вселява страх“, посочи той и добави, че страхът е единственото нещо, което можело да помогне в тази ситуация.

Ръководството в Техеран трябва да „ни предложи сделката, което трябваше да направи още първия път“, заяви Тръмп.

Вашингтон и Техеран преговаряха миналата година за ядрената програма на Иран, но преговорите зациклиха. Малко преди планирания пореден кръг от преговори, на 13 юни 2025 г. Израел атакува цели в Иран. По-малко от седмица по-късно САЩ се включиха в операцията и бомбардираха ирански ядрени съоръжения.

„Ако ни предложат подходяща сделка, няма да го направим“, добави американският президент, очевидно говорейки за възможна нова атака срещу Иран.

Нови преговори идната седмица в Женева

Според информация на новинарския портал „Axios“, във вторник в Женева ще се проведе нов кръг от преговори относно ядрената програма на Иран. Делегация от САЩ с участието на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещне в Швейцария с представители на Техеран, се посочва в информацията. На срещата ще присъстват и пратеници от Оман в ролята на посредници. Следобед Уиткоф и Къшнър ще участват в тристранни преговори с делегации от Украйна и Русия.

Междувременно, според двама правителствени представители, пожелали анонимност, американската армия се подготвя за по-продължителна военна операция срещу Иран в случай, че Тръмп издаде заповед за нападение. В петък американското правителство обяви, че ще изпрати в Близкия изток още един самолетоносач - „Джералд Форд". Той се задвижва от атомен реактор и може да носи до 90 бойни самолета и хеликоптери, сред които и изтребители от типа F-18 Super Hornet.

В края на януари самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн" беше преместен в региона на Персийския залив заедно с флотилия от съпровождащи го кораби за засилване на натиска върху Техеран след кървавото потушаване от режима на масовите протести в ислямската държава.

Не само ядрени обекти са сред потенциалните мишени

Според двамата правителствени служители, настоящите планове са по-сложни от тези при предишни операции. При по-продължителна военна операция сега могат да бъдат засегнати и държавни и свързани със сигурността институции в Иран, а не само ядрената инфраструктура, е заявил един от тях пред агенция Ройтерс. САЩ разчитат на ответни мерки от страна на Иран, което може да доведе до взаимни удари за по-дълъг период от време.

Заместник-говорителката на Белия дом във Вашингтон, Анна Кели, отговори на въпроса за подготовката за по-продължителна военна операция на САЩ: „Президентът Тръмп разглежда всички варианти по отношение на Иран.“

Пентагонът отказва да коментира.