Тръмп: Смяната на режима в Иран остава "най-доброто решение"

Доналд Тръмп смята смяната на режима в Техеран за "най-доброто възможно решение". В същото време стана известно, че американската армия се подготвя за продължителна военна операция. Ще ударят ли САЩ Иран?
Американският президент Доналд Тръмп засилва натиска срещу режима в Техеран в спора за ядрената и ракетната програма на Иран. Сега той вече и открито се обяви за смяната на режима в Техеран. В американската военна база Форт Браг в щата Северна Каролина, където Тръмп беше на посещение, той каза: „Това изглежда най-доброто, което може да се случи.“
Тръмп не посочи кой би могъл да наследи върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, но увери, че „има хора.“
"Понякога трябва да се вселява страх"
Американският президент обясни още, че е трудно да се постигне споразумение с Иран. „Понякога трябва да се вселява страх“, посочи той и добави, че страхът е единственото нещо, което можело да помогне в тази ситуация.
Ръководството в Техеран трябва да „ни предложи сделката, което трябваше да направи още първия път“, заяви Тръмп.
Вашингтон и Техеран преговаряха миналата година за ядрената програма на Иран, но преговорите зациклиха. Малко преди планирания пореден кръг от преговори, на 13 юни 2025 г. Израел атакува цели в Иран. По-малко от седмица по-късно САЩ се включиха в операцията и бомбардираха ирански ядрени съоръжения.
„Ако ни предложат подходяща сделка, няма да го направим“, добави американският президент, очевидно говорейки за възможна нова атака срещу Иран.
Нови преговори идната седмица в Женева
Според информация на новинарския портал „Axios“, във вторник в Женева ще се проведе нов кръг от преговори относно ядрената програма на Иран. Делегация от САЩ с участието на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещне в Швейцария с представители на Техеран, се посочва в информацията. На срещата ще присъстват и пратеници от Оман в ролята на посредници. Следобед Уиткоф и Къшнър ще участват в тристранни преговори с делегации от Украйна и Русия.
Междувременно, според двама правителствени представители, пожелали анонимност, американската армия се подготвя за по-продължителна военна операция срещу Иран в случай, че Тръмп издаде заповед за нападение. В петък американското правителство обяви, че ще изпрати в Близкия изток още един самолетоносач - „Джералд Форд". Той се задвижва от атомен реактор и може да носи до 90 бойни самолета и хеликоптери, сред които и изтребители от типа F-18 Super Hornet.
В края на януари самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн" беше преместен в региона на Персийския залив заедно с флотилия от съпровождащи го кораби за засилване на натиска върху Техеран след кървавото потушаване от режима на масовите протести в ислямската държава.
Не само ядрени обекти са сред потенциалните мишени
Според двамата правителствени служители, настоящите планове са по-сложни от тези при предишни операции. При по-продължителна военна операция сега могат да бъдат засегнати и държавни и свързани със сигурността институции в Иран, а не само ядрената инфраструктура, е заявил един от тях пред агенция Ройтерс. САЩ разчитат на ответни мерки от страна на Иран, което може да доведе до взаимни удари за по-дълъг период от време.
Заместник-говорителката на Белия дом във Вашингтон, Анна Кели, отговори на въпроса за подготовката за по-продължителна военна операция на САЩ: „Президентът Тръмп разглежда всички варианти по отношение на Иран.“
Пентагонът отказва да коментира.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иран не е Венецуела!
Коментиран от #7, #8, #11, #12, #36
10:18 16.02.2026
2 1488
10:19 16.02.2026
3 урсула
10:19 16.02.2026
4 Zахарова
10:20 16.02.2026
5 Последния Софиянец
10:20 16.02.2026
6 да питам
10:20 16.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хаменей
Коментиран от #21
10:22 16.02.2026
10 Аналитик
Ама и той ще забуксува.Иран не е Панама при продължителен конфликт,Тръмпиньо ди отива
10:22 16.02.2026
11 Уникално
До коментар #1 от "Иран не е Венецуела!":Да де,ама вътре,вътре в Иран забравяш какво е! След протестите сега не им трябва много на иранците за да изринат диктаторите и да направят отново Иран богата и светска държава
Коментиран от #15
10:23 16.02.2026
12 Ха-ха
До коментар #1 от "Иран не е Венецуела!":Русийката е под вода, без шнорхел.!
10:24 16.02.2026
13 "Блатарите"
До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":ако те замаат с големите тръби от по 200-300 тона, ще видиш кви села, кви 5 лева....
Ама то за твоята мини страна и само един Циркон и си у канала... Смешник, седи си там на дървения стол гладен и си мисли, че си велик!
Коментиран от #33, #35
10:25 16.02.2026
14 Алекс Крейнър
Най-много да вдигне малко пушилка както миналия път и иранците да отговорят пак с пушилка- и Тръмп да обяви победа.
Проблема е, че иранците твърдо заявиха че втори път в такъв театър няма да участват!
10:27 16.02.2026
15 "Диктаторите"
До коментар #11 от "Уникално":а къде не е диктатура? Нещо да кажеш за народните референдуми? В демокрацията са позволени, Швейцария например, ама в ЕС не са позволени.
Иран е толкова диктатура, колкото и западналите. Питай нашите в Британия, в Австралия, в САЩ и в Централна Европа да ти кажат, какви "демокрации" са!!!
10:28 16.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 пиночет
Коментиран от #34
10:29 16.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 При смяна на режима в САЩ
До коментар #9 от "Хаменей":не само война с Иран е 100% сигурна, но и Трета Световна
Тръмп истинска война с Иран няма да започне!
Запишете си го!!!
10:33 16.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пожелание
10:35 16.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Нов
Коментиран от #30
10:37 16.02.2026
27 Има ли информация
10:39 16.02.2026
28 Павел Пенев
Коментиран от #29
10:40 16.02.2026
29 демократ
До коментар #28 от "Павел Пенев":Най добре е демократическата партия да бъде закрита според мен.
10:41 16.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 да питам
10:42 16.02.2026
32 Някой
10:44 16.02.2026
33 Павел Пенев
До коментар #13 от ""Блатарите"":Само за кални тръби бълнувате копейките гладни!
Коментиран от #37
10:45 16.02.2026
34 Ъъъъъ
До коментар #17 от "пиночет":Само да не стане като с хутите в Йемен? Че и там много пари пръснахме и никакъв hui не обръснахме....Повече от година и над $1 милиард похарчени на вятъра....🤣
10:46 16.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 да си го кажем
До коментар #1 от "Иран не е Венецуела!":Пич къде буташ тея мижитурки руснаците когато големите сили си го мерят ? Кой въобще брои русия за жива ? Първо,че русия нито има военна сила,нито капацитет,нито възможности,нито нищо за да отиде до Иран ,камо ли да се изправи срещу единствената суперсила в света САЩ.Това означава мигновенно премазване,прегазване и закриване на русия в първите няколко часа.Самите руснаци са много наясно с мижавите си възможности и затова зарязаха всичките си съюзници до един от страх самите те да не ядат шамари.Колкото до Китай ,те никога няма да се тръгнат срещу САЩ и запада,камо ли да си рискуват бъдещето и икономиката заради разни пещерни държави кат Иран и русия.
Коментиран от #40
10:49 16.02.2026
37 Кой бе
До коментар #33 от "Павел Пенев":Павел Пенев и това е едно "ПП"... На вас не ви е дадено от природата да разбирате много неща... Седи си там и мълчи, че може да ти се наложи да пътуваш без билет за Белене. Скоро, свсем скоро ще има огромни размествания... И е по-здравословно, ако мислиш така, да не се показваш много...
Коментиран от #39
10:49 16.02.2026
38 Ъъъъъ
10:50 16.02.2026
39 Гоорил
До коментар #37 от "Кой бе":Копейката ще гние в Белене.
Коментиран от #42
10:52 16.02.2026
40 рискуват бъдещето?
До коментар #36 от "да си го кажем":Днес се формира съвсем друго и НОВО бъдеще. И Китай и Русия и всички други по света вече се преориентират...
Арабите, например биха шута на печатарите на доларите, вече не си продават петрола само за зелена хартия. БРИКС също си имат техните други разплащания. ФАЩ много започна да играе грубо, понеже усещат, че умират. Без доларите (надути и измислени) те са нищо. Вече се появиха и проблеми с европейските им "съюзници"! Германия направи изказване на сегашната мюнхенска конференция по сигурността, техния канцлер Мерц: "...Германия инвестира вече огромни средства и вече започва много усилено да си подготвя армията против руския империализъм..." Това го чуха и в Русия. И според договорките след втората световна война, Русия има право по всяко време да ги нападне и да ги "разубеди" от тези техни желания. Русия е загубила много милиони военни и цивилно население от тези. И без даже и да им обявява война, подобно на Израел, има право да почне да ги "обработва" с ракети и да им нулира военните предприятия.... Ама понеже Путин е юрист, може първо да им нулира 2+4 договора за обединението ан Германия. И там изрично е записано: "...От Германия да няма никога военна агресия по страните на договора..." А Русия е страна на този договор. И могат още утре, съвсем законно, да си вземат пак цялата Източна Германия, като нищо! И това не е "нападение на страна от Нато" понеже е нарушение на много важен договор, военен... Живеем в интересно и опасно време.
Коментиран от #41, #43, #47
11:01 16.02.2026
41 хххх
До коментар #40 от "рискуват бъдещето?":С тея щуротии и приказки от 1001 нощ можеш да си ги въртиш само измежду вас останалите руски отчаяни демагози.Колко и да се надяваш и да палиш свещи ,абсолютно нищо на тоя свят няма да се промени,нито обстановката ще е различна само защото разна група отритнати държави джуджета са решили ,че искали нещо друго.Никой пет пари не дава,никой не го интерсува и вашето мнение няма пукната тежест.Същото важи и за държавите джуджета които визираш ,че щяли да се "отцепват" или каквото там се опитваш да визираш.Смешни сте.Колкото Кирибати и Джибути могат да променят нещо толкова и вие отритнатите.
Коментиран от #44
11:05 16.02.2026
42 Неее,
До коментар #39 от "Гоорил":пак вие, предателите и "съюниците на агресивната европа" ще отидете скоро на Народен съд!
В нета всичко се следи и ви знаят ВСИЧКО. Така че, бягайте вече на Маледивите :)! Изкарахте (откраднахте) ли вече достатчно пари? ПП-та питам?
11:06 16.02.2026
43 ха ха ха
До коментар #40 от "рискуват бъдещето?":Блатните миzepници не могат вече да нападнат и да разубеждават никой. :D Не ни карай да се смеем хахаха.Русия се крепи на два шамара,а ти ги хвърляш в казана.Стой мирен бе мой.Руснаците ако те чуят как ги вкарваш в казана ти ще го отнесеш ха хахах
11:07 16.02.2026
44 Ха-ха-ха
До коментар #41 от "хххх":Никога не казвай "никога" и "нищо"! Знаеш ли, 1929-та г., когато е започнала голямата икономическа и финансова криза в САЩ, всичките "експерти" до последната вечер са казвали: "Няма страшно", "ще се оправим" и подобни... И останали "изненадани"... Около 1980 - 1985 г. никой в България не си представяше изобщо, че онази стегната система с огромни и силни армии, почти дикатура, само след няколко години, така се срина...
11:12 16.02.2026
45 Дофтор
11:14 16.02.2026
46 Копейка
11:18 16.02.2026
47 Много фантазираш🤣
До коментар #40 от "рискуват бъдещето?":На светлинни години си от истината.
11:19 16.02.2026
48 По-добро решение е
11:26 16.02.2026