Нетаняху: Сделката с Иран трябва да демонтира и ядрената му инфраструктура

15 Февруари, 2026 20:24, обновена 15 Февруари, 2026 20:27

Не е достатъчно само да спре процеса на обогатяване, подчерта премиерът на Израел

Нетаняху: Сделката с Иран трябва да демонтира и ядрената му инфраструктура - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е казал на президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица, че каквато и да е сделка с Иран трябва да включва демонтирането на ядрената инфраструктура на Ислямската република, а не само да спре процеса на обогатяване на ядрен материал, предаде Ройтерс.

Говорейки на годишната конференция на президентите на големи американски еврейски организации, Нетаняху също така заяви, че Израел все още трябва да „завърши работата“ по унищожаването на „всички тунели в Газа“.

Според него Израел вече е демонтирал 150 км от приблизително 500 км. тунели.

Втори кръг от преговори между САЩ и Иран е насрочен за тази седмица. Иран се стреми към „ядрено споразумение със САЩ, което да донесе икономически ползи и за двете страни“, съобщи ирански дипломат днес.

Нетаняху заяви, че е скептичен към сделката, като тя трябва да включва обогатяването на уран. „Не трябва да има капацитет за обогатяване - не спиране на процеса на обогатяване, а демонтиране на оборудването и инфраструктурата за обогатявате уран“, уточни той.

Нетаняху заяви също, че се стреми да прекрати военната помощ на САЩ за Израел в рамките на следващите 10 години, след изтичането през 2028 г на настоящото споразумение за получаване на 3,8 милиарда долара годишно - което до голяма степен се изразходва в САЩ за оборудване.

„Поради процъфтяващата икономика, ние можем да си позволим постепенно да премахнем финансовия компонент на военната помощ, която получаваме, и предлагам 10-годишно намаляване до нула. Първо трите години, които остават в настоящия меморандум за разбирателство, а след това още седем години за намаляването му до нула“, заяви Нетаняху. „Искаме да преминем със САЩ от помощ към партньорство“, обясни той.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сталин

    7 1 Отговор
    "Ако някой е атакуван от евреите,това е сигурен знак за добродетелта на този човек.Този който не е преследван от евреите и който е награждаван от тях е безполезен и опасен."

    -Йозеф Паул Гьобелс

    20:29 15.02.2026

  • 2 Сталин

    7 1 Отговор
    "Президентът Кенеди реши да се наложи мониторинг на ядрената централа Димона .Той настояваше за това за да се знае дали там се разработват ядрени оръжия.Израел отказаха ,но той настояваше,и кризата беше решена с оставката на Бен-Гурион ,той подаде оставка за да не се съгласи на мониторинг на ядрената централа Димона и след това той даде заповед за убийството на президента Кенеди,Кенеди беше убит защото настояваше за мониторинг на ядрената централа Димона."

    Муамар Кадафи

    Заради това тези ционистки кучета убиха великия Муамар Кадафи защото знаеше истината и на 23 септември 2009 на генералната асамблея на ООН, Кадафи публично имаше смелостта да иска разследване за ядрените оръжия на Израел.

    20:29 15.02.2026

  • 3 Да,бе

    6 1 Отговор
    Сделката с Иран трябва да демонтира туморното образувание на набедената държава Израел...И светът ще стане наистина едно хубаво място.

    20:30 15.02.2026

  • 4 Сталин

    5 0 Отговор
    През моите дълги години достигнах до заключението ,че един безполезен човек е Шломо(еврей); двама са адвокатска кантора и трима или повече са правителство."

    Джон Адамс -сенатор

    20:30 15.02.2026

  • 5 Българин..

    5 0 Отговор
    Тея в Иран ако спрат ядрената си програма ще са супер глупаци! До 2 години евреите ще ги ударят и ще ги разрушат като Ирак!

    20:32 15.02.2026

  • 6 Сатана Z

    1 0 Отговор
    А Иран в замяна може да поиска Евреите да се върнат там от където са дошли с Моисей.В пустинята.

    20:38 15.02.2026

  • 7 Симо

    0 0 Отговор
    Един ден ще се появи един нов чичко със смешни мустачки, който ще свърши работата докрай! 2000 години, 2000 години съществува това зло по света. Но нищо няма да е все така. Те и динозаврите са смятали, че ще тъпчат земята вовеки.

    20:40 15.02.2026

  • 8 САМО ЕДНО Е СИГУРНО

    5 0 Отговор
    ЧЕ ВИЕ СТЕ БЕДСТВИЕ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТОИ ДОКАТО ВИ ИМА МИР НА ЗЕМЯТА НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА. СПРАВКА-ИСТОРИЯТА.

    20:42 15.02.2026