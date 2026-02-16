Израелски дрон уби четирима души в Източен Ливан

Четирима души са били убити при израелски удар в Източен Ливан, близо до сирийската граница, съобщи официалната ливанска новинарска агенция, цитирана от Франс прес и БНР.

Атаката е била извършена от израелски дрон срещу "кола на ливанско-сирийската граница".



От своя страна израелската армия обяви, че е нанесла удари срещу палестинската групировка "Ислямски джихад". В изявлението се уточнява, че са целта са били "терористи" от "Ислямски джихад" в района на Мадждал Анджар.