Израелски дрон уби четирима души в Източен Ливан

Израелски дрон уби четирима души в Източен Ливан

16 Февруари, 2026 04:10, обновена 16 Февруари, 2026 04:14

Инцидентът е станал близо до сирийската граница

Израелски дрон уби четирима души в Източен Ливан - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Четирима души са били убити при израелски удар в Източен Ливан, близо до сирийската граница, съобщи официалната ливанска новинарска агенция, цитирана от Франс прес и БНР.

Атаката е била извършена от израелски дрон срещу "кола на ливанско-сирийската граница".

От своя страна израелската армия обяви, че е нанесла удари срещу палестинската групировка "Ислямски джихад". В изявлението се уточнява, че са целта са били "терористи" от "Ислямски джихад" в района на Мадждал Анджар.


Ливан
