Световен ден на чистите ръце: как да ги мием правилно

Пяната се появява бързо, водата тече, а ръцете често се подсушават след няколко секунди. Именно краткото миене обаче не е достатъчно за отстраняването на голяма част от микробите. Световният ден на чистите ръце се отбелязва на 15 октомври, а инициативата започва през 2008 г. с призив за по-широко използване на сапун и вода.

Сред данните, посочени от Woman.bg, е, че само 5% от хората мият ръцете си достатъчно дълго след посещение в тоалетната. В публикацията се цитира и проучване сред 3749 души, използващи обществени тоалетни. Според приведените резултати една трета от хората не използват сапун, а всеки десети не мие ръцете си изобщо.

Разлика е отчетена и между мъжете и жените. Сапун са използвали около половината от мъжете и 78% от жените. Делът на хората, които не са измивали ръцете си след посещение в тоалетната, е бил 15% при мъжете и 7% при жените. Обичайното миене е продължавало около 6 секунди.

Какво включва правилното миене

Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ препоръчват ръцете първо да се намокрят с чиста течаща вода, след което да се нанесе сапун. Дланите се разтъркват енергично, като не трябва да се пропускат горната част на ръцете, пространствата между пръстите и зоните под ноктите.

„Търкайте ръцете си поне 20 секунди“, препоръчват Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ.

След това сапунът се изплаква добре с течаща вода, а ръцете се подсушават. При липса на сапун и вода може да се използва дезинфектант за ръце с най-малко 60% алкохол. Той не е пълноценен заместител, когато ръцете са видимо замърсени.

Кога миенето е особено важно

Ръцете трябва да се почистват след използване на тоалетна, преди приготвяне и консумиране на храна, след кашляне, кихане или издухване на носа, както и преди и след грижи за болен човек. Миенето със сапун и вода е сред най-лесните начини за ограничаване на пренасянето на инфекциозни заболявания.

Посланието на Световния ден на чистите ръце е практично: не е достатъчно ръцете само да бъдат намокрени. Необходими са сапун, търкане на всички повърхности за поне 20 секунди, изплакване и подсушаване.

Източник: woman.bg