Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Световен ден на чистите ръце: как да ги мием правилно
  Тема: Съветите на специалиста

Световен ден на чистите ръце: как да ги мием правилно

15 Октомври, 2026 08:16 520 9

  • миене на ръце-
  • световен ден на чистите ръце-
  • хигиена-
  • сапун-
  • инфекциозни заболявания

Само няколко секунди под водата не са достатъчни

Световен ден на чистите ръце: как да ги мием правилно - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пяната се появява бързо, водата тече, а ръцете често се подсушават след няколко секунди. Именно краткото миене обаче не е достатъчно за отстраняването на голяма част от микробите. Световният ден на чистите ръце се отбелязва на 15 октомври, а инициативата започва през 2008 г. с призив за по-широко използване на сапун и вода.

Сред данните, посочени от Woman.bg, е, че само 5% от хората мият ръцете си достатъчно дълго след посещение в тоалетната. В публикацията се цитира и проучване сред 3749 души, използващи обществени тоалетни. Според приведените резултати една трета от хората не използват сапун, а всеки десети не мие ръцете си изобщо.

Разлика е отчетена и между мъжете и жените. Сапун са използвали около половината от мъжете и 78% от жените. Делът на хората, които не са измивали ръцете си след посещение в тоалетната, е бил 15% при мъжете и 7% при жените. Обичайното миене е продължавало около 6 секунди.

Какво включва правилното миене

Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ препоръчват ръцете първо да се намокрят с чиста течаща вода, след което да се нанесе сапун. Дланите се разтъркват енергично, като не трябва да се пропускат горната част на ръцете, пространствата между пръстите и зоните под ноктите.

„Търкайте ръцете си поне 20 секунди“, препоръчват Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ.

След това сапунът се изплаква добре с течаща вода, а ръцете се подсушават. При липса на сапун и вода може да се използва дезинфектант за ръце с най-малко 60% алкохол. Той не е пълноценен заместител, когато ръцете са видимо замърсени.

Кога миенето е особено важно

Ръцете трябва да се почистват след използване на тоалетна, преди приготвяне и консумиране на храна, след кашляне, кихане или издухване на носа, както и преди и след грижи за болен човек. Миенето със сапун и вода е сред най-лесните начини за ограничаване на пренасянето на инфекциозни заболявания.

Посланието на Световния ден на чистите ръце е практично: не е достатъчно ръцете само да бъдат намокрени. Необходими са сапун, търкане на всички повърхности за поне 20 секунди, изплакване и подсушаване.

Източник: woman.bg


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Как

    1 0 Отговор
    ами с вода и сапун !

    08:18 15.10.2026

  • 3 Наистина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    те не се къпят, те се банят !

    08:19 15.10.2026

  • 4 трябва да се изучава

    0 0 Отговор
    методът на Пилат Понтийски.

    08:23 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1488

    1 0 Отговор
    преди 6 г беше доказано че ганчуфците не знаят как да си мият рьцете или да се кьпят и трябваше да им се казва

    иначе викат били бели хора и европейци

    08:38 15.10.2026

  • 8 Нестава

    0 0 Отговор
    Урсулите казват да се пести вода.И 15 секунди са много.

    08:48 15.10.2026

  • 9 имееми

    0 0 Отговор
    Хигиената е един от най-тежките и безмислени предразсъдъци. Полезен здравен съвет е да се спре пушенето, от това наистина има полза!

    09:03 15.10.2026