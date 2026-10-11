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Проф. Илиев: Рискът от чума за България е нулев

Проф. Илиев: Рискът от чума за България е нулев

11 Октомври, 2026 11:52 426 12

  • белодробна чума-
  • аспарух илиев-
  • иркутск-
  • световна здравна организация-
  • инфекциозни заболявания

Експертът отхвърли версията, че предполагаемото заразяване в Иркутск е станало след счупване на стъклена епруветка. Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията не съобщава за вторични случаи

Проф. Илиев: Рискът от чума за България е нулев - 1
Снимка: Нова телевизия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рискът за България и Европейския съюз при предполагаемия случай на белодробна чума в Иркутска област е нулев, ако става дума за описаната чумна бактерия. Това заяви проф. Аспарух Илиев от Университета във Фрибург, Швейцария.

Коментарът му идва на фона на информацията, че Световната здравна организация е поискала от Русия допълнителни данни за случая. Москва отхвърля версията да е имало лабораторен инцидент.

Няма потвърдени вторични случаи

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията следи ситуацията и посочва, че няма съобщения за вторични случаи или доказателства за устойчиво предаване на заболяването от човек на човек.

Според доц. д-р Саймън Кларк, микробиолог и преподавател в Университета в Рединг, симптомите на белодробната чума се проявяват в рамките на няколко дни. „Ако някой е бил заразен, незабавно се налага лечение с антибиотици“, заяви той.

По думите му първите признаци наподобяват тежка гръдна инфекция или пневмония. Кларк смята, че рискът би останал нисък, ако всички контактни лица бъдат установени, поставени под карантина и получат антибиотици.

Доц. Кларк не очаква развитие на пандемия, подобна на COVID-19. Той посочва, че при евентуално разпространение то по-вероятно би останало ограничено в региона, а антибиотичното лечение в повечето случаи дава резултат.

Съмненията около стъклената епруветка

Проф. Илиев отхвърли разпространената версия, че заразяването на т.нар. нулев пациент е станало след счупване на стъклена епруветка.

„По принцип в лабораториите не се работи със стъклени епруветки и няма лаборатория по света, в която това да се прави“, каза проф. Аспарух Илиев.

Той обясни, че днес обичайно се използват стерилни пластмасови консумативи. Стъклени епруветки се прилагат само в редки случаи при специфични биохимични реакции. По тази причина вероятността предполагаемият инцидент да е свързан със счупено стъкло е много малка.

Чумата се причинява от бактерия, а не от вирус. Според проф. Илиев при голямо количество бактерии и силна кашлица предаването може да стане на разстояние около 10-15 сантиметра.

Какво се знае за института в Иркутск

Предполага се, че заразяването е станало в почти 100-годишен институт за борба с чумата в Иркутск, създаден по времето на Съветския съюз. Институтът работи с различни причинители на инфекциозни заболявания.

Проф. Илиев уточни, че към момента се изхожда от информацията, че става дума за чума, но не е изключено причинителят да е друг микроорганизъм. Доц. Кларк също предупреди, че сведенията за минали връзки на института с армията не могат да бъдат потвърдени със сигурност.

На този етап Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията не съобщава за вторично разпространение, а експертите не виждат основание за сценарий, сходен с пандемията от COVID-19.

Източници: btvnovinite.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нали

    2 2 Отговор
    Щом е руска чума може. Ако е от някъде другаде - айде бе.

    Коментиран от #12

    11:54 11.10.2026

  • 2 Риск от чума

    2 5 Отговор
    има единствено при русофилите. Внимавайте, предава се и чрез интернет!

    Коментиран от #4

    11:55 11.10.2026

  • 3 ГОЛЯМА ГЛУПОСТ

    3 1 Отговор
    „По принцип в лабораториите не се работи със стъклени епруветки и няма лаборатория по света, в която това да се прави“, каза проф. Аспарух Илиев.

    Коментиран от #7

    11:59 11.10.2026

  • 4 Костадинов

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Риск от чума":

    Ние сме ваксинирани

    12:00 11.10.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Паро Чепката. От бялата мафия. Мерси.

    12:01 11.10.2026

  • 6 Огнището е

    2 0 Отговор
    В парламента

    12:01 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ЧУМАТА В БЪЛГАРИЯ Е ДОШЛА С ...................,.. ДРУГАРЯ ЧОРАП И ПИГИ ЙОТОВА - МУЦУНСКА ..................... КОМУНОФАШИЗМА Е ФАКТ !

    12:07 11.10.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Има чума в парламента.

    12:10 11.10.2026

  • 10 Фалшив експерт

    2 1 Отговор
    При ковида с пяна на уста приканваше да си слагаме ваксини, че били безопасни и добри!!!

    12:12 11.10.2026

  • 11 хех

    5 0 Отговор
    Миячът на епроветки в "професор" ли го е повишила ковид мафията? И академик на до направи, той най-добре си знае какъв е измекяр. Провал на обществото е, че този човек не е в затвора.

    12:19 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.