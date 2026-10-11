Проф. Илиев: Рискът от чума за България е нулев

Рискът за България и Европейския съюз при предполагаемия случай на белодробна чума в Иркутска област е нулев, ако става дума за описаната чумна бактерия. Това заяви проф. Аспарух Илиев от Университета във Фрибург, Швейцария.
Коментарът му идва на фона на информацията, че Световната здравна организация е поискала от Русия допълнителни данни за случая. Москва отхвърля версията да е имало лабораторен инцидент.
Няма потвърдени вторични случаи
Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията следи ситуацията и посочва, че няма съобщения за вторични случаи или доказателства за устойчиво предаване на заболяването от човек на човек.
Според доц. д-р Саймън Кларк, микробиолог и преподавател в Университета в Рединг, симптомите на белодробната чума се проявяват в рамките на няколко дни. „Ако някой е бил заразен, незабавно се налага лечение с антибиотици“, заяви той.
По думите му първите признаци наподобяват тежка гръдна инфекция или пневмония. Кларк смята, че рискът би останал нисък, ако всички контактни лица бъдат установени, поставени под карантина и получат антибиотици.
Доц. Кларк не очаква развитие на пандемия, подобна на COVID-19. Той посочва, че при евентуално разпространение то по-вероятно би останало ограничено в региона, а антибиотичното лечение в повечето случаи дава резултат.
Съмненията около стъклената епруветка
Проф. Илиев отхвърли разпространената версия, че заразяването на т.нар. нулев пациент е станало след счупване на стъклена епруветка.„По принцип в лабораториите не се работи със стъклени епруветки и няма лаборатория по света, в която това да се прави“, каза проф. Аспарух Илиев.
Той обясни, че днес обичайно се използват стерилни пластмасови консумативи. Стъклени епруветки се прилагат само в редки случаи при специфични биохимични реакции. По тази причина вероятността предполагаемият инцидент да е свързан със счупено стъкло е много малка.
Чумата се причинява от бактерия, а не от вирус. Според проф. Илиев при голямо количество бактерии и силна кашлица предаването може да стане на разстояние около 10-15 сантиметра.
Какво се знае за института в Иркутск
Предполага се, че заразяването е станало в почти 100-годишен институт за борба с чумата в Иркутск, създаден по времето на Съветския съюз. Институтът работи с различни причинители на инфекциозни заболявания.
Проф. Илиев уточни, че към момента се изхожда от информацията, че става дума за чума, но не е изключено причинителят да е друг микроорганизъм. Доц. Кларк също предупреди, че сведенията за минали връзки на института с армията не могат да бъдат потвърдени със сигурност.
На този етап Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията не съобщава за вторично разпространение, а експертите не виждат основание за сценарий, сходен с пандемията от COVID-19.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нали
Коментиран от #12
11:54 11.10.2026
2 Риск от чума
Коментиран от #4
11:55 11.10.2026
3 ГОЛЯМА ГЛУПОСТ
Коментиран от #7
11:59 11.10.2026
4 Костадинов
До коментар #2 от "Риск от чума":Ние сме ваксинирани
12:00 11.10.2026
5 Евгени от Алфапласт
12:01 11.10.2026
6 Огнището е
12:01 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЕДГАР КЕЙСИ
12:07 11.10.2026
9 Последния Софиянец
12:10 11.10.2026
10 Фалшив експерт
12:12 11.10.2026
11 хех
12:19 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.