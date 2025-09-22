Лошата хигиена на зъбите повишава риска от рак на панкреаса

Лошата устна хигиена може да бъде свързана с повишен риск от развитие на рак на панкреаса, показва ново мащабно изследване на учени от Медицинския факултет на Нюйоркския университет, публикувано в JAMA Oncology. Екипът установява, че хората с определени бактериални и гъбични популации в устната кухина са до три пъти по-склонни да развият тази форма на рак, в сравнение с хората с по-здравословен орален микробиом.

Проучването, ръководено от д-р Ричард Хейс, експерт по обществено здраве, анализира данни от две дългосрочни американски кохортни изследвания: Cancer Prevention Study II на Американското дружество за борба с рака и голямото проследяващо проучване за скрининг на рак на простатата, белия дроб, колоректалния рак и рака на яйчниците. Общо 900 участници са предоставили проби от слюнка, които са били анализирани за наличието на различни видове бактерии и дрожди. През следващите девет години учените са проследили здравния статус на участниците, като сравнили бактериалния и гъбичен състав при 445 пациенти, развили рак на панкреаса, с контролна група от също толкова души без диагноза рак.

Анализът разкрива 24 вида бактерии и гъбички, които или увеличават, или намаляват риска от развитие на злокачествено заболяване на панкреаса. Сред тях, за първи път се установява по-силна роля на дрождите от рода Candida. Учените отбелязват, че някои видове бактерии, традиционно свързвани с пародонтоза и други възпалителни заболявания на венците, също могат да участват в механизма на развитие на тумори в панкреаса. Това потвърждава по-ранни хипотези, че патогените в устната кухина могат да мигрират към други органи и да влияят върху системното здраве.

Професор Джийонг Ан, съавтор на изследването, подчертава, че чрез анализ на бактериалните и гъбични популации в устата може да се идентифицират хората с по-висок риск, които имат нужда от по-строг скрининг за рак на панкреаса. Изследването взема предвид и други рискови фактори, като тютюнопушене и фамилна обремененост.

Въпреки силната статистическа връзка, учените предупреждават, че откритията не доказват директна причинно-следствена зависимост между определени микроби и възникването на рак на панкреаса. Остава отворен въпросът дали микробиомът е причина за рака или просто индикатор за други процеси в организма.

Експертите в областта на превантивната медицина и онкологията все по-често обръщат внимание на ролята на устната хигиена като част от цялостната стратегия за намаляване на риска от тежки заболявания. Редовното миене на зъбите и използването на конец за зъби не само намалява вероятността от пародонтални проблеми, но според последните научни данни може да има значение и за профилактиката на определени онкологични заболявания.