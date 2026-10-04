Ръцете са по-опасни от устата: как да не се заразим от приятели, когато ядем чипс от обща купа

Отхапването от чипс или зеленчук и повторното му потапяне в обща купа със сос наистина пренася бактерии. Това показва изследване на университета „Клемсън“, публикувано през 2009 г. в списанието Journal of Food Safety. В него са проверени салса, шоколадов сос и сиренен дип, а най-голямо бактериално замърсяване е отчетено при салсата.

При лабораторните опити три до шест потапяния на вече отхапана храна са пренасяли около 10 000 бактерии от устата към соса. При реално събиране с повече хора изследователите са изчислили, че едно хапване може да пренесе между 50 и 100 бактерии от един човек към друг. Количеството зависи от размера на съда и гъстотата на соса.

Салсата се замърсява най-лесно

Разликата между трите продукта се свързва с тяхната консистенция и киселинност. По-рядката салса се връща по-лесно в общия съд от отхапаното парче и така в нея попадат повече микроорганизми. След престой на стайна температура количеството бактерии в салсата намалява, вероятно заради по-високата ѝ киселинност.

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Професорът по ваксинална имунология в Имперския колеж в Лондон Джон Трегонинг предупреждава, че самото пренасяне на бактерии не означава непременно заболяване. „Бактериите от устата вероятно няма да ви разболеят, но фекалните бактерии могат“, казва той, като посочва салмонелата и норовируса като по-сериозен повод за тревога.

По-големият риск идва от ръцете

Според лекарите при общо хранене по-опасни от бактериите в устната кухина могат да бъдат микроорганизмите, пренесени от ръцете. Човек може да докосне лицето си, да избърше носа си или да кихне, а след това да вземе храна от обща чиния. Така върху продуктите могат да попаднат причинители на салмонелоза, норовирусни инфекции, ротавирус, дизентерия и коремен тиф.

„Ако трябва да избирам кое е по-опасно – да потопиш храна два пъти в общия сос или да не си измиеш ръцете и да се храниш с мръсни ръце, мръсните ръце са много по-сериозният риск“, коментира терапевтът Надежда Чернишова, цитирана от РБК. Тя уточнява, че при здрави хора обменът на обичайни бактерии от устата най-често не води до заболяване.

По-внимателни трябва да бъдат хората с отслабена имунна система и тези, които наскоро са приемали антибиотици, макар че и при тях рискът не се определя като голям. Най-простата мярка остава добрата хигиена на ръцете преди хранене. При събирания с повече хора специалистите препоръчват сосът да се разпределя в отделни съдове или да се използват прибори за сервиране.

Източници: РБК, The Guardian