СЗО чака от Русия диагноза за смъртта на лаборантката

Световната здравна организация (СЗО) все още очаква от Русия официална информация за точната причина за смъртта на служителка в Иркутския институт за изследвания на чумата в Сибир. Жената е починала на 2 октомври след хоспитализация за тежка пневмония, а съмненията за белодробна чума са свързани с работата ѝ в лабораторията.

Според данните на СЗО тя е била приета в болница на 29 септември. На 6 октомври руските власти са отговорили на запитване на организацията, че в Иркутска област наскоро не е регистриран случай на чума. Смъртта е определена като пневмония с неустановен произход.

„Необходима е допълнителна клинична, епидемиологична и лабораторна информация, включително потвърждение на диагнозата при починалата лабораторна служителка“, заявява СЗО. Организацията посочва, че именно липсата на потвърдена диагноза е основната неизвестна около случая.

Какво твърдят руските власти

Руската страна съобщава, че всички установени контактни лица са били изследвани за чума и други високорискови патогени. По данни, предоставени на СЗО, около 200 души са били поставени под медицинско наблюдение, но при тях не е установена инфекция, а наблюдението е приключило без поява на нови случаи.

Властите твърдят още, че не е имало инцидент с биологична безопасност в института. Според руската версия пневмонията се е развила след контакт на жената с хора извън лабораторията. Посочено е също, че тя е била ваксинирана и е имала имунитет срещу опасните патогени, с които е работила.

СЗО заявява, че засега няма данни за продължаващо предаване на инфекция, свързано със случая. Организацията обаче не може независимо да прецени дали периодът на наблюдение на контактните лица е бил достатъчен, тъй като причинителят на заболяването при починалата не е установен.

Какъв е рискът

Чумата се причинява от бактерията Yersinia pestis и обикновено се разпространява чрез заразени бълхи или контакт със заболели животни. Белодробната форма може да се предава и между хора чрез инфектирани капчици при близък контакт.

СЗО продължава да следи ситуацията и очаква нови данни от руските власти. Към момента няма публично потвърждение, че служителката е починала от чума, както няма и установен втори случай сред изследваните контактни лица.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com