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СЗО чака от Русия диагноза за смъртта на лаборантката

СЗО чака от Русия диагноза за смъртта на лаборантката

11 Октомври, 2026 07:38 474 12

  • сзо-
  • русия-
  • чума-
  • сибир-
  • инфекциозни заболявания

Жената е работила в институт за изследване на чумата в Иркутск. Москва твърди, че причината е пневмония, но СЗО посочва, че ключови данни все още липсват

СЗО чака от Русия диагноза за смъртта на лаборантката - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Световната здравна организация (СЗО) все още очаква от Русия официална информация за точната причина за смъртта на служителка в Иркутския институт за изследвания на чумата в Сибир. Жената е починала на 2 октомври след хоспитализация за тежка пневмония, а съмненията за белодробна чума са свързани с работата ѝ в лабораторията.

Според данните на СЗО тя е била приета в болница на 29 септември. На 6 октомври руските власти са отговорили на запитване на организацията, че в Иркутска област наскоро не е регистриран случай на чума. Смъртта е определена като пневмония с неустановен произход.

„Необходима е допълнителна клинична, епидемиологична и лабораторна информация, включително потвърждение на диагнозата при починалата лабораторна служителка“, заявява СЗО. Организацията посочва, че именно липсата на потвърдена диагноза е основната неизвестна около случая.

Какво твърдят руските власти

Руската страна съобщава, че всички установени контактни лица са били изследвани за чума и други високорискови патогени. По данни, предоставени на СЗО, около 200 души са били поставени под медицинско наблюдение, но при тях не е установена инфекция, а наблюдението е приключило без поява на нови случаи.

Властите твърдят още, че не е имало инцидент с биологична безопасност в института. Според руската версия пневмонията се е развила след контакт на жената с хора извън лабораторията. Посочено е също, че тя е била ваксинирана и е имала имунитет срещу опасните патогени, с които е работила.

СЗО заявява, че засега няма данни за продължаващо предаване на инфекция, свързано със случая. Организацията обаче не може независимо да прецени дали периодът на наблюдение на контактните лица е бил достатъчен, тъй като причинителят на заболяването при починалата не е установен.

Какъв е рискът

Чумата се причинява от бактерията Yersinia pestis и обикновено се разпространява чрез заразени бълхи или контакт със заболели животни. Белодробната форма може да се предава и между хора чрез инфектирани капчици при близък контакт.

СЗО продължава да следи ситуацията и очаква нови данни от руските власти. Към момента няма публично потвърждение, че служителката е починала от чума, както няма и установен втори случай сред изследваните контактни лица.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не мина номера

    8 5 Отговор
    Русия е една от най-подготвените страни в света срещу био атаки.

    07:46 11.10.2026

  • 2 СЗО

    8 4 Отговор
    Това е пресъпна клика в която членуват най крупните фармацефтични картели в света . Редуцирането на човечеството е неината най важна цел.

    07:51 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Напротив

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "СВО":

    Истерията покрай Ковид затихна при започването на СВО. Путин намери по добрата ваксина от тези на Урсулите:)

    Коментиран от #5

    07:56 11.10.2026

  • 5 Опаа

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Напротив":

    Къде я намери? В кой от бункерите?

    Коментиран от #7

    08:09 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гориил

    4 3 Отговор
    През 2025 г. в световен мащаб са регистрирани 34 случая на маймунска шарка. През 2026 г. броят на случаите ще достигне 100 000. В Европа през 2026 г. са регистрирани 700 случая на маймунска шарка. В Русия не е имало случаи.

    Коментиран от #10

    08:22 11.10.2026

  • 9 От блатната ко4ина

    3 3 Отговор
    Пуснаха и ковида.Не от Китай

    08:23 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бай Хасан

    1 0 Отговор
    СЗО могат да си почакат колкото си искат това е Русия а не България да се наведе на всеки

    08:55 11.10.2026