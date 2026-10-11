СЗО чака от Русия диагноза за смъртта на лаборантката

Световната здравна организация (СЗО) все още очаква от Русия официална информация за точната причина за смъртта на служителка в Иркутския институт за изследвания на чумата в Сибир. Жената е починала на 2 октомври след хоспитализация за тежка пневмония, а съмненията за белодробна чума са свързани с работата ѝ в лабораторията.
Според данните на СЗО тя е била приета в болница на 29 септември. На 6 октомври руските власти са отговорили на запитване на организацията, че в Иркутска област наскоро не е регистриран случай на чума. Смъртта е определена като пневмония с неустановен произход.
„Необходима е допълнителна клинична, епидемиологична и лабораторна информация, включително потвърждение на диагнозата при починалата лабораторна служителка“, заявява СЗО. Организацията посочва, че именно липсата на потвърдена диагноза е основната неизвестна около случая.
Какво твърдят руските власти
Руската страна съобщава, че всички установени контактни лица са били изследвани за чума и други високорискови патогени. По данни, предоставени на СЗО, около 200 души са били поставени под медицинско наблюдение, но при тях не е установена инфекция, а наблюдението е приключило без поява на нови случаи.
Властите твърдят още, че не е имало инцидент с биологична безопасност в института. Според руската версия пневмонията се е развила след контакт на жената с хора извън лабораторията. Посочено е също, че тя е била ваксинирана и е имала имунитет срещу опасните патогени, с които е работила.
СЗО заявява, че засега няма данни за продължаващо предаване на инфекция, свързано със случая. Организацията обаче не може независимо да прецени дали периодът на наблюдение на контактните лица е бил достатъчен, тъй като причинителят на заболяването при починалата не е установен.
Какъв е рискът
Чумата се причинява от бактерията Yersinia pestis и обикновено се разпространява чрез заразени бълхи или контакт със заболели животни. Белодробната форма може да се предава и между хора чрез инфектирани капчици при близък контакт.
СЗО продължава да следи ситуацията и очаква нови данни от руските власти. Към момента няма публично потвърждение, че служителката е починала от чума, както няма и установен втори случай сред изследваните контактни лица.
Източници: btvnovinite.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не мина номера
07:46 11.10.2026
2 СЗО
07:51 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Напротив
До коментар #3 от "СВО":Истерията покрай Ковид затихна при започването на СВО. Путин намери по добрата ваксина от тези на Урсулите:)
Коментиран от #5
07:56 11.10.2026
5 Опаа
До коментар #4 от "Напротив":Къде я намери? В кой от бункерите?
Коментиран от #7
08:09 11.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гориил
Коментиран от #10
08:22 11.10.2026
9 От блатната ко4ина
08:23 11.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бай Хасан
08:55 11.10.2026