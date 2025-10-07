СЗО: Поне 15 милиона тийнейджъри по света пушат електронни цигари

Най-малко 15 милиона души на възраст от 13 до 15 години използват електронни цигари в световен мащаб, като младите хора са средно девет пъти по-склонни да пушат електронни цигари в сравнение с възрастните в страните, за които има данни, съобщи Световната здравна организация (СЗО), пише БТА позовавайки се на Ройтерс.

В първата си глобална оценка на употребата на електронни цигари СЗО съобщи, че над 100 милиона души по света ползват такива пособия, включително най-малко 86 милиона възрастни, предимно в страни с високи доходи.

Данните идват в момент, в който глобалната употреба на тютюн продължава да намалява, като броят на пушачите ще спадне до 1,2 милиарда през 2024 г. от 1,38 милиарда през 2000 г.

Тъй като все по-строгите регулации спомагат за намаляване на употребата на тютюн, индустрията се обърна към алтернативни продукти като електронните цигари, за да компенсира спада в продажбите, отбелязва Ройтерс. Тютюневите компании твърдят, че се насочват към възрастни пушачи с цел да им помогнат да се откажат от тютюнопушенето и да намалят вредата от традиционния тютюн.

Но електронните цигари предизвикват "нова вълна на никотинова зависимост", заяви Етиен Круг, директор на управлението на СЗО за определящи фактори за здравето и превенция.

"Те се продават като средство за намаляване на вредите, но в действителност пристрастяват децата към никотина по-рано и рискуват да подложат на риск десетилетия напредък".

Правителствата и здравните власти се борят с въпроса как да балансират потенциалните ползи и рискове от електронните цигари, а именно привличането на нови потребители на никотин.

Има ли ползи от електронните цигари?

От друга страна, някои проучвания са установили, че електронните цигари са ефективни в подпомагането на пушачите да се откажат.

Преглед на доказателствата от 2024 г., проведен от неправителствената организация "Кокрейн" (Cochrane), мрежа от изследователи в областта на здравеопазването, установи, че пушачите имат по-голям шанс да успеят да се откажат от пушенето чрез електронни цигари, отколкото с традиционните лепенки или дъвки. Но проучването също така предупреди, че са необходими повече данни и че дългосрочните ефекти върху здравето остават неясни.

Спадът при традиционната употреба на тютюн варира значително в зависимост от региона. Разпространението на тютюнопушенето сред мъжете в Югоизточна Азия е намаляло почти наполовина до 37% през 2024 г. от 70% през 2000 г., което представлява повече от половината от глобалния спад. В Европа има най-голямо разпространение на тютюнопушенето в световен мащаб - 24,1 %, като жените там са с най-високата степен на тютюнопушене сред нежния пол в света - 17,4 %.

СЗО предупреди, че почти един на всеки пет възрастни в света все още употребява тютюневи изделия и призова за по-строго прилагане на мерките за контрол на тютюна и регулиране на новите никотинови продукти, като електронните цигари.