Новини
Авто »
Новият T-Roc вече се предлага у нас. Ето колко струва (БГ ЦЕНИ)

Новият T-Roc вече се предлага у нас. Ето колко струва (БГ ЦЕНИ)

27 Октомври, 2025 12:05 1 280 8

  • vw-
  • t-roc-
  • volkswagen-
  • r-line-
  • цена

Базовият модел започва от 58 хиляди лева

Новият T-Roc вече се предлага у нас. Ето колко струва (БГ ЦЕНИ) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen представи второто поколение на популярния си кросоувър T-Roc това лято, като показа модел, който е напълно преработен, за да съответства на най-новите модели на марката. Новият T-Roc е изграден върху обновената платформа MQB Evo и предлага значителна еволюция на своя предшественик, с по-голямо купе и обновен дизайн. Дължината му е 4373 мм, което е със 122 мм повече, а междуосието му вече е 2631 мм, което е с 28 мм повече. Външният дизайн е вдъхновен от електрическата ID серия на VW, с предна част без решетка и LED светлинна лента по цялата ширина. Новата каросерия е и по-аеродинамична, с коефициент на съпротивление 0,29 cd.

Интериорът е преработен с акцент върху по-високо качество и по-модерна технология. Таблото за управление има ново текстилно покритие и използва по-голям процент рециклирани материали. Централният елемент е свободно стоящ инфоразвлекателен дисплей, наличен в размери 10,4 или 12,9 инча, който е съчетан с 10-инчов цифров инструментален панел. Докато някои от контролите за климатизацията остават под формата на сензорни плъзгачи, воланът запазва физическите бутони, а ново въртящо се копче позволява лесно управление на силата на звука, профилите на шофиране и осветлението в купето. Интериорът също е по-просторен, с по-голям багажник, който сега побира 465 литра багаж.

Новият T-Roc вече се предлага у нас. Ето колко струва (БГ ЦЕНИ)

Гамата от задвижващи агрегати включва бензинови, меки хибридни и, за първи път, пълни хибридни варианти. Меко-хибридните модели се задвижват от 1,5-литров eTSI двигател, произвеждащ 115 к.с. или 150 к.с., с 48V система, добавяща временно усилване от 19 к.с. Ще се предлага и по-мощен 2,0-литров TSI двигател с опционално задвижване на четирите колела 4Motion. Пълнохибридната система, която ще бъде добавена по-късно, комбинира 1,5-литров TSI двигател с предно монтиран хибриден модул и високоволтова батерия. Тази конфигурация ще се предлага в две версии, с комбинирана мощност от 136 к.с. или 170 к.с. и въртящ момент от 306 Нм.

Новият T-Roc вече се предлага у нас. Ето колко струва (БГ ЦЕНИ)

Цените у нас започват от 58 055 лева за базовия вариант с предно задвижване, бензинов двигател, автоматична трансмисия със 7 предавки и 115 конски сили. Налично е и ниво Life, което стартира от 61 222 лева за вариант със същия двигател или ниво Style, при което най-малкият двигател е със 150 конски сили. Тук цената започва от 69 048 лева с ДДС. Най-наточеното изпълнение за момента – R-Line, стартира от 72 847 лева, като предлага по-агресивна визия, други настройки на окачването и мощност от 150 конски сили.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм...

    15 1 Отговор
    Невероятните 150 к.с. и светеща лента, за да се радваме на циганията, без да обръщаме внимание на техническите параметри.

    12:13 27.10.2025

  • 2 аве

    10 4 Отговор
    Който иска да си ги кара тия урсулки🤮

    12:15 27.10.2025

  • 3 Баш Батка

    8 1 Отговор
    Самолета до Германия е до 50-60 евро - поръчваш и си я докарваш за 15%-20% надолу чисто нова. Кой пазарува от тук не ми е ясно.

    12:25 27.10.2025

  • 4 Г-н Велев

    3 0 Отговор
    Това си е жива ID 4 , с бензинов двигател

    12:31 27.10.2025

  • 5 Луди ли са

    7 2 Отговор
    Ама за тази цифра ще си купя Тойота.

    12:32 27.10.2025

  • 6 Абе друго

    4 1 Отговор
    си е да си земеш гоуф 4 на нема и 200 хиляди, запазен, тамън разработен... Па и харчи малко...

    12:33 27.10.2025

  • 7 Тъп Глупънсбъркър

    2 0 Отговор
    Ама защо цената не е в ойро? Ние тука член ли ще ставаме на Еврозоната или сме пак лукова глава? Бива ли такова нещо?

    12:37 27.10.2025

  • 8 1111

    1 0 Отговор
    Всичко вече е еднакво. Много малко са марките, които правят различни коли. Ситроен се опитват да счупят стереотипа в външен дизайн, а Мазда с двигатели

    12:40 27.10.2025