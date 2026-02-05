Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Volkswagen представи наточена версия на Transporter

5 Февруари, 2026 11:32 1 116 2

Sportline се отличава само с визуални промени

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen Лекотоварни автомобили представи наточена версия на последното поколение Transporter, вдъхновен от GTI моделите и проектиран да открадне вниманието от Ford Transit Custom MS-RT. Макар да споделя структурното си ДНК с най-новата платформа, разработена от Ford, Sportline се отличава, с ревизирана предна броня, агресивни странични прагове и разделен заден спойлер. За да отпразнува наследството на Bulli, VW пуска и строго ограничена серия Sportline 75 – само 75 бройки – с ексклузивен цвят Moss Green и индивидуално номерирани табелки.

Volkswagen представи наточена версия на Transporter

GTI усещането се подчертава от характерната червена лента, преминаваща през гланцово черната решетка, придружена от матрични LED фарове като стандартно оборудване. Sportline е с 29 мм по-нисък от стандартното Commerce Pro оборудване благодарение на специално изработеното спортно окачване Eibach. Той се движи на ексклузивни 19-цолови алуминиеви джанти, които имат гравирани детайли Sportline вместо традиционната емблема на VW. Интериорът се отличава с черни седалки от еко кожа с контрастни червени шевове, отопляем кожен волан и метални прагове.

Volkswagen представи наточена версия на Transporter

Под капака Sportline не променя нищо, като задвижващите системи остават идентични с тези на стандартната гама. Това означава, че 2,0-литровият TDI развива 170 к.с. и 450 Нм въртящ момент, съчетани с 8-степенна автоматична скоростна кутия. За първи път Sportline може да се поръча и като plug-in хибрид или изцяло електрически модел с до 286 к.с., като задвижването е заимствано от ID. Buzz. За тези, които изискват задвижване на четирите колела, 4Motion остава налична опция за цялата дизелова гама.


