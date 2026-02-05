Volkswagen представи наточена версия на Transporter

Volkswagen Лекотоварни автомобили представи наточена версия на последното поколение Transporter, вдъхновен от GTI моделите и проектиран да открадне вниманието от Ford Transit Custom MS-RT. Макар да споделя структурното си ДНК с най-новата платформа, разработена от Ford, Sportline се отличава, с ревизирана предна броня, агресивни странични прагове и разделен заден спойлер. За да отпразнува наследството на Bulli, VW пуска и строго ограничена серия Sportline 75 – само 75 бройки – с ексклузивен цвят Moss Green и индивидуално номерирани табелки.

GTI усещането се подчертава от характерната червена лента, преминаваща през гланцово черната решетка, придружена от матрични LED фарове като стандартно оборудване. Sportline е с 29 мм по-нисък от стандартното Commerce Pro оборудване благодарение на специално изработеното спортно окачване Eibach. Той се движи на ексклузивни 19-цолови алуминиеви джанти, които имат гравирани детайли Sportline вместо традиционната емблема на VW. Интериорът се отличава с черни седалки от еко кожа с контрастни червени шевове, отопляем кожен волан и метални прагове.

Под капака Sportline не променя нищо, като задвижващите системи остават идентични с тези на стандартната гама. Това означава, че 2,0-литровият TDI развива 170 к.с. и 450 Нм въртящ момент, съчетани с 8-степенна автоматична скоростна кутия. За първи път Sportline може да се поръча и като plug-in хибрид или изцяло електрически модел с до 286 к.с., като задвижването е заимствано от ID. Buzz. За тези, които изискват задвижване на четирите колела, 4Motion остава налична опция за цялата дизелова гама.