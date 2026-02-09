Новини
Нова архитектура на Volkswagen прави автомобилите по-евтини и по-бързи за разработване

Нова архитектура на Volkswagen прави автомобилите по-евтини и по-бързи за разработване

9 Февруари, 2026 11:12 1 121 6

Вместо да чакат одобрение за всяка гайка от централата в Германия, инженерите в научноизследователския център в Хефей вече разполагат с невиждана досега свобода

Нова архитектура на Volkswagen прави автомобилите по-евтини и по-бързи за разработване - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският гигант Volkswagen предприема радикален стратегически завой в Китай, залагайки всичко на карта, за да си върне короната на най-динамичния пазар в света. Ключът към това възраждане се крие в новата технологична архитектура CEA (China Electronic Architecture), която обещава да превърне тромавия процес по създаване на нови автомобили в светкавична и икономически ефективна операция. До 2030 година почти цялата гама на марката, произвеждана в Поднебесната империя, ще бъде "прекроена" по този нов стандарт, който е по-бърз, по-евтин и, честно казано, жизненоважен за оцеляването на концерна в региона.

Докато доскоро западните технологии диктуваха правилата, днес местните китайски играчи настъпват толкова агресивно, че Волфсбург трябваше да действа моментално. Първоначално зачената в партньорство с иноваторите от XPeng, днес платформата CEA вече е изцяло под крилото на Volkswagen. Математиката зад това решение е стряскаща: новата архитектура позволява съкращаване на времето за разработка с цели 30%, докато производствените разходи се сриват с впечатляващите 40% спрямо досегашната платформа MEB. В сегмента на масовите автомобили, където всяко евро (или юан) е от значение, това е истински "геймчейнджър".

Вместо да чакат одобрение за всяка гайка от централата в Германия, инженерите в научноизследователския център в Хефей вече разполагат с невиждана досега свобода. Там близо 850 специалисти, основно местни кадри, коват бъдещето на марката в специализирана лаборатория. Тази децентрализация не е просто административен ход, а признание, че китайският потребител живее на по-високи обороти. Когато искаш да си в крак с темпото на Пекин и Шанхай, нямаш време за бюрократични спънки и дълги вериги за вземане на решения.

Първата лястовица на тази технологична пролет вече е факт – в края на миналата година поточните линии напусна електрическият SUV ID.07, който гордо носи гените на CEA. Но това е само началото. През 2026 година очакваме още четири нови попълнения, а догодина експанзията ще се разгърне с още десет модела. Любопитното е, че софтуерно ориентираната екосистема няма да бъде запазена територия само за електромобилите. Volkswagen планира да интегрира интелигентната архитектура и в избрани модели с двигатели с вътрешно горене, създавайки хомогенна и модерна гама.

Въпреки че пътищата на Volkswagen и XPeng по отношение на CEA вече се разделиха, германците са категорични, че са научили урока си. Сега те продължават сами, опитвайки се да намерят идеалния баланс между китайската гъвкавост и прословутата немска прецизност. Дали този технологичен скок ще бъде достатъчен, за да се спрат амбициозните местни брандове? Предстои да разберем, но едно е сигурно – Volkswagen вече не просто следва събитията, а се опитва да диктува правилата на играта.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
