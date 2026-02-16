Volkswagen влиза в режим на оцеляване

Вълната от промени, която залива автомобилния гигант Volkswagen, вече не е просто лек бриз, а истинско цунами. На закрита среща в Берлин, ръководството на концерна разкри мащабен план за икономии, който ще удари всяко звено в империята – от бюджетната Skoda до луксозното Bentley. Целта е ясна, но болезнена: намаляване на оперативните разходи с една пета в рамките на следващите две години, за да се спаси рентабилността на марката.
Ситуацията е повече от сериозна
За първи път в своята почти 90-годишна история, Volkswagen наруши едно от най-големите си табута, затваряйки производствен обект в Германия. Жертвата е емблематичната „Прозрачна фабрика“ в Дрезден – някогашен символ на технологичното превъзходство, където се сглобяваха Phaeton и ID.3. Но лошите новини не спират дотук. След затварянето на завода в Нанкин, Китай, под въпрос остават още няколко ключови мощности, тъй като компанията се бори с огромния капацитет, който пазарът вече не може да поеме.
Оливър Блуме не спести критиките си към досегашното управление, признавайки откровено, че германската индустрия е проспала революцията при софтуера и електрическите двигатели. „Твърде дълго се наслаждавахме на миналите си успехи,“ сподели той, визирайки огромната технологична пропаст, която в момента дели Volkswagen от новите лидери на пазара.
Този нов курс към „диета“ ще се отрази не само на инвестициите в нови заводи (като замразения проект за Audi в САЩ), но и на хиляди служители. Договорените вече 35 000 съкращения до 2030 г. са само част от пъзела. И докато синдикатите се борят да запазят оставащите фабрики в Германия, сянката на икономическата несигурност тегне над всяко работно място във Волфсбург и отвъд.
Volkswagen се намира в исторически момент, в който трябва или да се прероди, или да се свие до неузнаваемост. Времето на големите жестове приключи; сега на дневен ред е математиката и безмилостното преследване на ефективност.
1 Дойде
11:46 16.02.2026
2 име
Коментиран от #13
11:48 16.02.2026
4 ои8уйхътгрф
И това важи не само за VW, а за всичките "премиуми" които дълго спаха и изпуснаха влака... Жалко за онези над 15млн. човека из ивропътъ които ще останат без работа заради глупостите които вършат господарите ви, но сами сте си виновни- вие им позволявате да ви унищожат и те го правят...
11:54 16.02.2026
5 Ппвпхдспсдз
Когато някой реши, че е много велик, незаменим и ще определя "кой ще кара влака", следва падане от високо. Понякога бързо, понякога не толкова, но падането е неизбежно. "Sic transit gloria mundi!" са го казали римляните още преди хиляди години
11:54 16.02.2026
6 6135
Вълната не била вече лек бриз.
Пита се кога въобще може една вълна да бъде бриз.
11:56 16.02.2026
7 ДрайвингПлежър
Проблемът ви не е, в "проспаната революция" на ел!
Проблема ви е, че лежахте изцяло на политическите протекции и вярвахте, като ви казваха да правите ЕЛ, което пазара не иска!
И продължавате по тоя! Вместо да се обедините с другите европейски производители и да пратите зелените простотии подявола вие предпочитате да сте тихи и политически коректни!
Ами "мрете" тогава!!!!
На китайците основния износ не е електромобили, крадат ви пазара в ДВГ сегмента!
Коментиран от #9
11:57 16.02.2026
8 Механик
И ще допълнят "Ти Германия не я гледай! Тя е мощна."
11:58 16.02.2026
9 Механик
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Точно същото си мислех когато прочетох, че проблемът им бил, че проспали ЕЛ.
Тоя и той е толкова облъчен, че е готов да гаси огъня с огън.
Те не могат да схванат, че всичко се дължи на грешната концепция, която автомобилните фирми бяха принудени да приемат от 94-95-та насам.
Тоя е точно същия като бащата на убитото момче. Вижда фактите но държи, че "Иво е умен и аз му имам доверие".
12:03 16.02.2026
10 Хеми значи бензин
Пазарът не може да поеме този капацитет. НЕ е вярно. Пазара дпри поема още по голям капацитет но процентното участие на ФВ намалява и е заето от конглокентите.
12:14 16.02.2026
11 Значи
Преведено: най-лошото мина, поне според хората, които гласуват с парите си, а не с постове по сайтовете.
Инфото е в нета, та може да си го проверите.... В интерес на истината кошниците (т.нар. индекси) и на ниво ЕС и на ниво ДАХ си движат горе-долу успоредно с аналозите в Китай. Американските са по-добре, но не грандиозно...
Коментиран от #14
12:15 16.02.2026
12 Григор
12:17 16.02.2026
13 Мнение
До коментар #2 от "име":Естествено, че работят!
Зелената простотия и санкциите срещу Русия, бяха спуснати от шорошите и другите там епщайновци, които наложиха тези политики над европейските си марионетки, защото долара почти умря, а ЕС никога не е бил независим, точно обратното - ЕС е противотежест (бушон) на безконтролното печатане на зелена тоалетна хартия!
И сега когато господарите на урсулите решиха да жертват ЕС за собствени нужди, не зелени сделки и взривени северни потоци, ами скоро и липса на храни ще бъде факт, защото урсулите ще спонсорират укрия за сметка на земеделците и животновъдите в Европа!
И не щото на урсулите им пука за укрите, а защото урсулите имат за задача да разрушат т.нар. ЕС!!!
12:25 16.02.2026
14 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "Значи":Човек, ако искаш да си хвърляш парите в огъня, моля те дай ми ги!
Фау Ве доколкото помня са с нещо като 4-5 годишен постоянен спад на цените на акции.
И Швабите и Стелантис дават доста висок дивидент, ама ква файда, като цените на акциите вървят надолу и реално за 5 евро дивидент губиш 50 евро себестойност
И въобще луд ли си да инвестираш в Европа и да те стържат с безумни данъци Швабите мисля удряха с 30% американските са с 10. Айде за ЕТФ на регулиран пазар няма да платиш ама готините ЕТФи пак са американски...
12:27 16.02.2026
15 Отрезахте клона
12:45 16.02.2026
16 Пловдив
12:45 16.02.2026
17 мерц
12:55 16.02.2026