Изпълнителният директор Оливър Блуме предупреди, че ерата на „почиване на лаврите“ е приключила

Volkswagen влиза в режим на оцеляване - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Вълната от промени, която залива автомобилния гигант Volkswagen, вече не е просто лек бриз, а истинско цунами. На закрита среща в Берлин, ръководството на концерна разкри мащабен план за икономии, който ще удари всяко звено в империята – от бюджетната Skoda до луксозното Bentley. Целта е ясна, но болезнена: намаляване на оперативните разходи с една пета в рамките на следващите две години, за да се спаси рентабилността на марката.

Ситуацията е повече от сериозна

За първи път в своята почти 90-годишна история, Volkswagen наруши едно от най-големите си табута, затваряйки производствен обект в Германия. Жертвата е емблематичната „Прозрачна фабрика“ в Дрезден – някогашен символ на технологичното превъзходство, където се сглобяваха Phaeton и ID.3. Но лошите новини не спират дотук. След затварянето на завода в Нанкин, Китай, под въпрос остават още няколко ключови мощности, тъй като компанията се бори с огромния капацитет, който пазарът вече не може да поеме.

Оливър Блуме не спести критиките си към досегашното управление, признавайки откровено, че германската индустрия е проспала революцията при софтуера и електрическите двигатели. „Твърде дълго се наслаждавахме на миналите си успехи,“ сподели той, визирайки огромната технологична пропаст, която в момента дели Volkswagen от новите лидери на пазара.

Този нов курс към „диета“ ще се отрази не само на инвестициите в нови заводи (като замразения проект за Audi в САЩ), но и на хиляди служители. Договорените вече 35 000 съкращения до 2030 г. са само част от пъзела. И докато синдикатите се борят да запазят оставащите фабрики в Германия, сянката на икономическата несигурност тегне над всяко работно място във Волфсбург и отвъд.

Volkswagen се намира в исторически момент, в който трябва или да се прероди, или да се свие до неузнаваемост. Времето на големите жестове приключи; сега на дневен ред е математиката и безмилостното преследване на ефективност.


  • 1 Дойде

    32 3 Отговор
    Краят на един немски кенеф който нашите селяни много харесваха😀 амин!

    11:46 16.02.2026

  • 2 име

    33 1 Отговор
    Зелената схема и санкциите работят! В ЕССР няма нищо да се произвежда и ще бъдем много зелени и устойчиво развити!

    Коментиран от #13

    11:48 16.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ои8уйхътгрф

    24 1 Отговор
    Бреййй, веднъж да напишете нещо което е вярно...

    И това важи не само за VW, а за всичките "премиуми" които дълго спаха и изпуснаха влака... Жалко за онези над 15млн. човека из ивропътъ които ще останат без работа заради глупостите които вършат господарите ви, но сами сте си виновни- вие им позволявате да ви унищожат и те го правят...

    11:54 16.02.2026

  • 5 Ппвпхдспсдз

    16 1 Отговор
    Гордост и предрасъдъци. Не случайно "горделивостта" е един от смъртните грехове.

    Когато някой реши, че е много велик, незаменим и ще определя "кой ще кара влака", следва падане от високо. Понякога бързо, понякога не толкова, но падането е неизбежно. "Sic transit gloria mundi!" са го казали римляните още преди хиляди години

    11:54 16.02.2026

  • 6 6135

    11 0 Отговор
    Ух бе тоя писател!
    Вълната не била вече лек бриз.
    Пита се кога въобще може една вълна да бъде бриз.

    11:56 16.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    22 3 Отговор
    Глупостта продължава!
    Проблемът ви не е, в "проспаната революция" на ел!

    Проблема ви е, че лежахте изцяло на политическите протекции и вярвахте, като ви казваха да правите ЕЛ, което пазара не иска!

    И продължавате по тоя! Вместо да се обедините с другите европейски производители и да пратите зелените простотии подявола вие предпочитате да сте тихи и политически коректни!

    Ами "мрете" тогава!!!!
    На китайците основния износ не е електромобили, крадат ви пазара в ДВГ сегмента!

    Коментиран от #9

    11:57 16.02.2026

  • 8 Механик

    16 1 Отговор
    Да, ама ако питате местните тротинетки, единодушно ще ви обяснят, как всички бягат в Германия.
    И ще допълнят "Ти Германия не я гледай! Тя е мощна."

    11:58 16.02.2026

  • 9 Механик

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Точно същото си мислех когато прочетох, че проблемът им бил, че проспали ЕЛ.
    Тоя и той е толкова облъчен, че е готов да гаси огъня с огън.
    Те не могат да схванат, че всичко се дължи на грешната концепция, която автомобилните фирми бяха принудени да приемат от 94-95-та насам.
    Тоя е точно същия като бащата на убитото момче. Вижда фактите но държи, че "Иво е умен и аз му имам доверие".

    12:03 16.02.2026

  • 10 Хеми значи бензин

    5 2 Отговор
    Невярно твърдение.
    Пазарът не може да поеме този капацитет. НЕ е вярно. Пазара дпри поема още по голям капацитет но процентното участие на ФВ намалява и е заето от конглокентите.

    12:14 16.02.2026

  • 11 Значи

    1 5 Отговор
    Инвестирам си на дребно в акции, вкл. немски, вкл. тия господа. Искам да ви кажа, че цените им са стабилни и даже си растат, особено химическата промишленост. Вярно е, че бяха в лютеницата здраво миналата година до към май.

    Преведено: най-лошото мина, поне според хората, които гласуват с парите си, а не с постове по сайтовете.

    Инфото е в нета, та може да си го проверите.... В интерес на истината кошниците (т.нар. индекси) и на ниво ЕС и на ниво ДАХ си движат горе-долу успоредно с аналозите в Китай. Американските са по-добре, но не грандиозно...

    Коментиран от #14

    12:15 16.02.2026

  • 12 Григор

    6 1 Отговор
    Проблеми имат не само те, но и много други немски концерни. Свиване на производства, съкращения, изнасяне на производства в страни от Европейския съюз и извън него с по-евтина работна ръка. Изобщо сривът е тотален, а тъй като това е най-мощната икономика в Европа, процесите ще засегнат всички. Отказът от руски енергоносители ще доведе до катастрофа.Американския втечнен газ на тия цени не върши никаква работа.

    12:17 16.02.2026

  • 13 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Естествено, че работят!
    Зелената простотия и санкциите срещу Русия, бяха спуснати от шорошите и другите там епщайновци, които наложиха тези политики над европейските си марионетки, защото долара почти умря, а ЕС никога не е бил независим, точно обратното - ЕС е противотежест (бушон) на безконтролното печатане на зелена тоалетна хартия!
    И сега когато господарите на урсулите решиха да жертват ЕС за собствени нужди, не зелени сделки и взривени северни потоци, ами скоро и липса на храни ще бъде факт, защото урсулите ще спонсорират укрия за сметка на земеделците и животновъдите в Европа!
    И не щото на урсулите им пука за укрите, а защото урсулите имат за задача да разрушат т.нар. ЕС!!!

    12:25 16.02.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Значи":

    Човек, ако искаш да си хвърляш парите в огъня, моля те дай ми ги!

    Фау Ве доколкото помня са с нещо като 4-5 годишен постоянен спад на цените на акции.
    И Швабите и Стелантис дават доста висок дивидент, ама ква файда, като цените на акциите вървят надолу и реално за 5 евро дивидент губиш 50 евро себестойност

    И въобще луд ли си да инвестираш в Европа и да те стържат с безумни данъци Швабите мисля удряха с 30% американските са с 10. Айде за ЕТФ на регулиран пазар няма да платиш ама готините ЕТФи пак са американски...

    12:27 16.02.2026

  • 15 Отрезахте клона

    1 0 Отговор
    с евтини суровини и енергия и сега се чудите защо падате !? Доказателството за това е цялата промишленост на Германия ! Няма вече да се върнете никога на върха. Тая свърши. Сами си го направихте !

    12:45 16.02.2026

  • 16 Пловдив

    0 0 Отговор
    Нико общо със санкциите, а?….

    12:45 16.02.2026

  • 17 мерц

    0 0 Отговор
    Ще ги опрай

    12:55 16.02.2026