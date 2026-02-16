Volkswagen влиза в режим на оцеляване

Вълната от промени, която залива автомобилния гигант Volkswagen, вече не е просто лек бриз, а истинско цунами. На закрита среща в Берлин, ръководството на концерна разкри мащабен план за икономии, който ще удари всяко звено в империята – от бюджетната Skoda до луксозното Bentley. Целта е ясна, но болезнена: намаляване на оперативните разходи с една пета в рамките на следващите две години, за да се спаси рентабилността на марката.

Ситуацията е повече от сериозна

За първи път в своята почти 90-годишна история, Volkswagen наруши едно от най-големите си табута, затваряйки производствен обект в Германия. Жертвата е емблематичната „Прозрачна фабрика“ в Дрезден – някогашен символ на технологичното превъзходство, където се сглобяваха Phaeton и ID.3. Но лошите новини не спират дотук. След затварянето на завода в Нанкин, Китай, под въпрос остават още няколко ключови мощности, тъй като компанията се бори с огромния капацитет, който пазарът вече не може да поеме.

Оливър Блуме не спести критиките си към досегашното управление, признавайки откровено, че германската индустрия е проспала революцията при софтуера и електрическите двигатели. „Твърде дълго се наслаждавахме на миналите си успехи,“ сподели той, визирайки огромната технологична пропаст, която в момента дели Volkswagen от новите лидери на пазара.

Този нов курс към „диета“ ще се отрази не само на инвестициите в нови заводи (като замразения проект за Audi в САЩ), но и на хиляди служители. Договорените вече 35 000 съкращения до 2030 г. са само част от пъзела. И докато синдикатите се борят да запазят оставащите фабрики в Германия, сянката на икономическата несигурност тегне над всяко работно място във Волфсбург и отвъд.

Volkswagen се намира в исторически момент, в който трябва или да се прероди, или да се свие до неузнаваемост. Времето на големите жестове приключи; сега на дневен ред е математиката и безмилостното преследване на ефективност.