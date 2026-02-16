Франция заплашва Volkswagen с нов иск заради "дизелгейт"

Сенките от миналото отказват да напуснат коридорите на Volkswagen AG. Тъкмо когато индустрията започна да вярва, че ерата на „Дизелгейт“ е затворена страница, Франция реши да напомни, че правосъдието понякога се движи бавно, но методично. Германският концерн се подготвя за нов, този път наказателен процес в Париж, който заплашва да отвори старата рана с нова сила.

В центъра на удара е обвинението, че компанията е подходила с престъпна небрежност (и дори умисъл), представяйки подвеждаща информация за продукти, които „застрашават здравето на хората и животните“. Става дума за добре познатия сценарий: софтуерни „хитрини“, които засичат кога автомобилът е на стенд за екологични тестове и временно ограничават отровните емисии, докато на пътя те буквално излизат извън контрол.

Очаква се съдебната зала в Париж да се превърне в арена на тежки юридически сблъсъци през декември, когато ще бъдат уточнени финалните параметри на делото. Макар че Volkswagen вече е изплатил над 30 милиарда евро под формата на санкции по целия свят, френските прокурори настояват за отделно производство по националното законодателство. И те не са сами в полезрението на Темида – френските гиганти Renault и Stellantis също са под лупата на разследващите, което подсказва, че ни очакват още катаклизми в европейския автомобилен сектор.

От Волфсбург вероятно ще се опитат да приложат принципа „non bis in idem“ – че никой не може да бъде съден два пъти за едно и също нещо, предвид огромната глоба от 1 милиард евро, платена в Германия през 2018 година. Френските власти обаче изглеждат решени да докажат, че местните потребители и околната среда заслужават собствено възмездие.

Дали това ще бъде последният пирон в ковчега на дизеловата репутация на марката, или просто поредната финансова буря, която гигантът ще пребори? Едно е сигурно: декември в Париж ще бъде горещ, а залозите за бъдещето на конвенционалните двигатели стават все по-високи.