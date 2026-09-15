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Honda ще се бори с китайските конкуренти по начина по който винаги го е правила

Honda ще се бори с китайските конкуренти по начина по който винаги го е правила

15 Септември, 2026 16:56 564 4

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Компанията залага на качеството преди всичко останало

Honda ще се бори с китайските конкуренти по начина по който винаги го е правила - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато нововъзникващите китайски автомобилни производители съкращават циклите на разработка на автомобилите до невероятните 18–24 месеца, традиционните производители са подложени на безпрецедентен натиск да ускорят внедряването на софтуерно дефинирани архитектури и усъвършенствани системи за подпомагане на водача. Въпреки това висшето ръководство на Honda заема твърда позиция срещу прибързаното пускане на пазара на непроверени технологии. Говорейки за оперативната философия на компанията, президентът на American Honda Еиджи Фуджимура и изпълнителният вицепрезидент на Honda Motor Нория Кайхара подчертаха, че макар японската марка активно да проучва методи за бързо софтуерно инженерство на ключови азиатски пазари, тя няма да жертва основната си репутация за дългосрочна надеждност, за да спечели краткосрочна надпревара за скорост на пускане на пазара.

В основата на тази защитна стратегия стои структурна „защитна стена“, която изолира организацията за контрол на качеството на Honda от традиционните отдели за научноизследователска и развойна дейност и разработване на продукти. Съгласно този строг протокол с фазови контролни точки нито един компонент на автомобила или цифров контролен модул не може да премине към следващата фаза на производството без изрично и независимо одобрение, потвърждаващо неговата оперативна цялост. В епоха, в която сложните сензорни системи, силовата електроника и безжичните актуализации на фърмуера са предизвикали широко разпространени проблеми с надеждността и широко отразявани отзовавания на автомобили от конкурентните марки, независимият отдел за качество на Honda ефективно разполага с право на вето върху агресивните инженерни графици, като гарантира, че потенциалните точки на отказ са идентифицирани, преди сглобяващите линии да започнат да работят.

Освен валидирането преди производството, автомобилният производител се фокусира силно върху бързото отстраняване на проблеми на място, за да запази лоялността на клиентите на все по-конкурентните глобални пазари. В региони, където технологично ориентираните конкуренти са готови да привлекат разочаровани купувачи, забавените софтуерни актуализации или бавните реакции при механични неизправности могат бързо да разрушат десетилетия натрупана репутация на марката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последната истинска марка

    3 1 Отговор
    👍👍👍👍

    Коментиран от #3

    17:26 15.09.2026

  • 2 гост

    1 3 Отговор
    Китайския цикъл е къс защото не правят всичко от 0, а обикновено преизползват максимално каквото могат от предходната генерация. Въпроса е дали хората ще продължат да купуват Хонда при тези високи цени - все пак може си купиш 2 китайски коли за парите за една Хонда

    Коментиран от #4

    17:28 15.09.2026

  • 3 Да, ама до кога

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последната истинска марка":

    И Тойота, и немците правеха качествени коли, но виж какво стана

    17:51 15.09.2026

  • 4 ДА И ЩЕ СЕ СЧУПЯТ 50 КИТАЙСКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Коли докато се счупи една хонда......ДЪЪЛГОСРОЧНА НАДЕЖДНОСТ.........ПРОУМЯВАШ ЛИ КВО Е

    18:04 15.09.2026