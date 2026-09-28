"Новата Toyota Corolla може да се окаже най-технологично напредналият модел в историята"

Пазарният триумф на Toyota Corolla продължава да бъде феномен, който трудна засенчва преходните модни тенденции. Настоящите варианти на модела наближават своя зрял стадий, след като хечбекът се подвизава на глобалния сблъсък от 2019 г., а класическият седан стъпи на асфалта година по-късно. Всичко това идва на фона на забележителен възход в продажбите, защото само в САЩ през изминалата 2025 година бяха реализирани внушителните 248 088 бройки. Положителният тренд продължи с пълна сила и през първата половина на 2026 година с отчетен ръст от 9.5 процента, затвърждавайки ключовата роля на семейството в продуктовата стратегия на марката.

Японският гигант възнамерява да заложи на фундаментално обновяване, вдъхновено от впечатляващата концептуална разработка, представена в края на 2025 година. Визуалният език ще запази своите динамични пропорции, скосен покрив и агресивни линии, но с ключова промяна във функционалността. Очертава се сливане на познатите седан и хечбек в един по-универсален фастбек с голям заден капак. Тази стъпка ще редуцира производствените разходи за компанията, оптимизирайки гамата с оглед на силния натиск от страна на съвременните кросоувъри като Corolla Cross.

Техническата гръбнак на новото поколение ще бъде сериозно модернизираната платформа TNGA-C. Впечатляващото в случая е инженерната гъвкавост, позволяваща паралелното интегриране на четири напълно различни типа задвижване. За разлика от модели като Camry и RAV4, които преминаха изцяло на хибридна вълна, Corolla ще запази чистия си бензинов вариант. За целта се обмисля нов 1.5-литров турбоагрегат, както и подобрена версия на познатия 2.0-литров атмосферен двигател, осигуряващи достъпен вход в гамата.

При стандартния хибриден вариант инженерите предвиждат съчетание между 1.5-литров четирицилиндров агрегат с 94 к.с. и електромотор с около 40 к.с., с което сумарната мощност ще достигне 134 конски сили. Тази конфигурация обещава намаляване на разхода на гориво с между 10 и 20 процента спрямо настоящата система, като се предвижда и опция за двойно предаване с отделен електромотор на задната ос. В допълнение, семейството ще се сдобие за първи път с зареждащ се в мрежата plug-in хибрид, предлагащ по-голяма батерия за автономен пробег изцяло на ток.

Голямата новина несъмнено е планираният изцяло електрически модификат. Новата платформа ще позволи монтирането на един или два електрически мотора, гарантиращи пробег с едно зареждане от поне 400 километра. Отделно от това, спортното подразделение подготвя нова GR Corolla, под чийто преден капак се очаква да ръмжи нов 2.0-литров турбомотор с разтърсваща мощност от 395 к.с. С това японците изпращат ясен сигнал, че са готови да премерят сили не само с преките си съперници Honda Civic, Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra, KIA K4, Nissan Sentra и Mazda 3, но и с доминиращия сегмент на компактните SUV модели.