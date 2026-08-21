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Ето го новото, по-скъпо Murano на Nissan

Ето го новото, по-скъпо Murano на Nissan

21 Август, 2026 14:01 570 2

  • nissan-
  • murano-
  • нова генерация

Японският кросоувър се разделя с досегашното си базово ниво на оборудване и добавя агресивната модификация Dark Armor с черни акценти и богата стандартна екипировка

Ето го новото, по-скъпо Murano на Nissan - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Nissan актуализира гамата на своя емблематичен кросоувър Murano за 2027 година, като направи забележим стратегически ход. Моделът получава ново, по-мрачно и спортно ниво на оборудване, наречено Dark Armor, но в същото време се сбогува с досегашната достъпна версия SV. Тази пренастройка на портфолиото вдига с праг от 2320 долара началната цена на модела на щатския пазар, където той се позиционира изцяло в по-премиум сегмент.

Сега ролята на входна врата към гамата поема високооборудваното ниво SL AWD с цена от 43 990 долара (или 45 535 долара с включена задължителна такса за доставка). Новото попълнение Dark Armor се позиционира точно в средата – между SL и върховия Platinum, като стартовата му сума е 46 990 долара (48 535 долара с транспорт). Флагманският вариант Platinum от своя страна започва от 49 790 долара без допълнителни такси.

Ето го новото, по-скъпо Murano на Nissan

Визуално Nissan Murano Dark Armor залага на подчертано агресивна "потайност". Автомобилът се отличава с гланцирани черни емблеми, специален бодикит и големи 21-инчови черни алуминиеви джанти. Външните нюанси Gun Metallic и Super Black се предлагат без оскъпяване, докато останалите цветови опции изискват доплащане от 450 до 1000 долара.

Интериорът на тъмното издание залага на висок комфорт и прецизна изработка, включваща тапицерия от перфориран синтетичен материал Prima-Tex в цвят Graphite, ел. регулируеми и отопляеми предни седалки, панорамен стъклен покрив, акустично остъкляване и аудиосистема Bose с 10 високоговорителя. Кокпитът разполага с два 12.3-инчови дисплея – за дигиталното табло и инфоразвлекателната система NissanConnect с вградени услуги от Google, безжично Qi2 зареждане за смартфони и електронния асистент ProPILOT Assist.

Под капака няма изненади: задвижването се поверява на добре познатия 2.0-литров четирицилиндров VC-Turbo бензинов двигател с променлива компресия, развиващ 241 к.с. и 353 Nm въртящ момент. Мощността се предава през 9-степенна автоматична скоростна кутия към четирите колела. Инженерите обаче са добавили нов специален режим "Snow", който адаптира алгоритмите на 4x4 системата и сцеплението за по-сигурно шофиране при тежки зимни условия и хлъзгави настилки.


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