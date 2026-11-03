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Лъчезар Богданов: Скъпият газ обърква сметките за бюджета

Лъчезар Богданов: Скъпият газ обърква сметките за бюджета

3 Ноември, 2026 18:29 502 12

  • лъчезар богданов-
  • бюджет 2027-
  • природен газ-
  • бюджетен дефицит-
  • икономика

Икономистът предупреждава за по-голям натиск върху бюджетния дефицит при високи цени на енергията и липса на реформи в публичния сектор

Лъчезар Богданов: Скъпият газ обърква сметките за бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Скъпият природен газ допълнително усложнява сметките за бюджета, който вече е изправен пред висок планиран дефицит и растящи публични разходи. Това заяви главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов при представянето на алтернативния бюджет на организацията за 2027 г.

По данни, представени от ИПИ, природният газ е поскъпнал с 200% на годишна база, а петролът – с 80%. Богданов посочи енергийните цени като един от външните рискове пред икономиката, наред с военните конфликти, отслабването на публичните инвестиции и охлаждането на пазара на труда.

„Бюджетът трябва да е с излишък при това прегряване на икономиката, а когато се охладят кредитирането, ръстът на заплатите и пазарът на труда, от излишък да се отиде на балансиран бюджет. А ние влизаме с прегряла икономика и с огромен дефицит“, каза Богданов.

На този фон Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 58,43 евро за мегаватчас през ноември. Това е увеличение с 32,52% спрямо октомври. В ценовия микс са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ и допълнителни количества от газохранилището в Чирен.

По-високите енергийни разходи създават натиск както върху бизнеса, така и върху публичните финанси. Правителството обяви, че цените на тока и парното за домакинствата няма да бъдат увеличавани до 1 юли 2027 г., а ефектът от поскъпването на газа ще бъде ограничаван чрез използване на резерви от Чирен и средства от Фонда „Сигурност на електроенергийната система“. Домакинствата, които се отопляват директно на природен газ, не получават аналогична защита и ще поемат по-високите цени.

Дефицитът остава основният проблем

Според параметрите, изпратени от правителството до Европейската комисия, бюджетът за 2027 г. е планиран с дефицит от 4,3% от брутния вътрешен продукт. Богданов предупреди, че ако заявената оптимизация в публичния сектор не бъде реализирана, разходите ще продължат да нарастват. Тогава властта ще бъде изправена пред избор между по-голям дефицит и нови увеличения на данъците.

Алтернативният бюджет на ИПИ предвижда държавните разходи да бъдат ограничени до 38% от БВП, а дългът – до 30% от БВП. Богданов настоява бюджетната политика да отчита вероятността икономическият растеж да се забави, вместо да разчита на постоянно високо потребление, ръст на заплатите и кредитиране.

Икономистът определи сегашния модел като „растеж на заем, който не може да продължи вечно“. По думите му високите цени на енергията могат да променят приходите и разходите в бюджета, а решенията за компенсации и поддържане на регулирани цени прехвърлят част от риска към държавните фондове и бюджета.

Източници: epicenter.bg, bnrnews.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дупката в бюджета за 6 месеца

    6 1 Отговор
    Управление на мунчо е 5.3 милиарда евро + изтегли 9 милиарда за половин година! Къде отидоха? Населението не видя нищо от тях!

    Коментиран от #8

    18:35 03.11.2026

  • 2 Нищо,

    3 2 Отговор
    Печалбите от Боташ ще компенсират всичко.

    18:35 03.11.2026

  • 3 СТИГА БЕ

    3 0 Отговор
    Ами ако беше ефтин, пак ли

    18:36 03.11.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    2 3 Отговор
    С газът е скъп защото........ защото, изр оди като този но натикаха в клоаката ЕС и евро!

    18:38 03.11.2026

  • 5 Минчономика в действие

    2 2 Отговор
    Инфлация, кредити, кражби и стригане на овцете.

    18:38 03.11.2026

  • 6 Пич

    4 2 Отговор
    Шматароци!!!
    Ако не знаете какво е реформи в публичния сектор - комунистите още ще ви геопят от парите, за да ги дават на червените олигарси!!!
    Казах - за комунисти гласува само най ниската и безпросветна част от обществото!!!
    Кажи им, че ще има война, и тия без никаква собстеена мисъл търчат към урните, за да бъдат ограбени!!!
    Затова сте бедни - щото акъл немате!!!

    18:40 03.11.2026

  • 7 Ленко

    2 0 Отговор
    Лъчко, Лъчко газа за този месец скъп, изчакай само до декември, тогава ще е златен! Над златото има и други благородни метали. Тях ги запази за януари и февруари! Леле, ако знаеш само какво идва в Европа?!

    18:44 03.11.2026

  • 8 Обявиха 32 процента увеличение

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дупката в бюджета за 6 месеца":

    1 ден след като овцете избраха Йотова.

    18:44 03.11.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    А ЗАЩО ИМА ВИСОКИ СМЕТКИ ЗА ГАЗ?!!!
    Някой ще се осмели ли да каже защо царя пак е гол?!

    защо САЩ има три ЕДИНАДЕСЕТ пъти по-евтин газ от Европа, а в Китай е дори още по-евтино?!!!

    18:48 03.11.2026

  • 10 Мда

    1 0 Отговор
    Вече всеки ден има писания от "института" за пазарна икономика. Това е НПО, а Ричард Ран е бил председател на Надзорния съвет на този "институт" и дългогодишен поддръжник на организацията от нейното създаване.

    18:51 03.11.2026

  • 11 Бай Араб

    1 1 Отговор
    БОТАШ като анаконда поглъща България,толкова пари не влизат в държавата,колкото заминават за Турция.Продажни български журналисти - здраво мълчат !!!!!

    18:53 03.11.2026

  • 12 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Българите разбраха ли какво им се случи миналата неделя ? Преди два дни ?

    18:57 03.11.2026