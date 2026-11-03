Лъчезар Богданов: Скъпият газ обърква сметките за бюджета

Скъпият природен газ допълнително усложнява сметките за бюджета, който вече е изправен пред висок планиран дефицит и растящи публични разходи. Това заяви главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов при представянето на алтернативния бюджет на организацията за 2027 г.
По данни, представени от ИПИ, природният газ е поскъпнал с 200% на годишна база, а петролът – с 80%. Богданов посочи енергийните цени като един от външните рискове пред икономиката, наред с военните конфликти, отслабването на публичните инвестиции и охлаждането на пазара на труда.„Бюджетът трябва да е с излишък при това прегряване на икономиката, а когато се охладят кредитирането, ръстът на заплатите и пазарът на труда, от излишък да се отиде на балансиран бюджет. А ние влизаме с прегряла икономика и с огромен дефицит“, каза Богданов.
На този фон Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 58,43 евро за мегаватчас през ноември. Това е увеличение с 32,52% спрямо октомври. В ценовия микс са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ и допълнителни количества от газохранилището в Чирен.
По-високите енергийни разходи създават натиск както върху бизнеса, така и върху публичните финанси. Правителството обяви, че цените на тока и парното за домакинствата няма да бъдат увеличавани до 1 юли 2027 г., а ефектът от поскъпването на газа ще бъде ограничаван чрез използване на резерви от Чирен и средства от Фонда „Сигурност на електроенергийната система“. Домакинствата, които се отопляват директно на природен газ, не получават аналогична защита и ще поемат по-високите цени.
Дефицитът остава основният проблем
Според параметрите, изпратени от правителството до Европейската комисия, бюджетът за 2027 г. е планиран с дефицит от 4,3% от брутния вътрешен продукт. Богданов предупреди, че ако заявената оптимизация в публичния сектор не бъде реализирана, разходите ще продължат да нарастват. Тогава властта ще бъде изправена пред избор между по-голям дефицит и нови увеличения на данъците.
Алтернативният бюджет на ИПИ предвижда държавните разходи да бъдат ограничени до 38% от БВП, а дългът – до 30% от БВП. Богданов настоява бюджетната политика да отчита вероятността икономическият растеж да се забави, вместо да разчита на постоянно високо потребление, ръст на заплатите и кредитиране.
Икономистът определи сегашния модел като „растеж на заем, който не може да продължи вечно“. По думите му високите цени на енергията могат да променят приходите и разходите в бюджета, а решенията за компенсации и поддържане на регулирани цени прехвърлят част от риска към държавните фондове и бюджета.
Източници: epicenter.bg, bnrnews.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дупката в бюджета за 6 месеца
Коментиран от #8
18:35 03.11.2026
2 Нищо,
18:35 03.11.2026
3 СТИГА БЕ
18:36 03.11.2026
4 Мдаа!🤔
18:38 03.11.2026
5 Минчономика в действие
18:38 03.11.2026
6 Пич
Ако не знаете какво е реформи в публичния сектор - комунистите още ще ви геопят от парите, за да ги дават на червените олигарси!!!
Казах - за комунисти гласува само най ниската и безпросветна част от обществото!!!
Кажи им, че ще има война, и тия без никаква собстеена мисъл търчат към урните, за да бъдат ограбени!!!
Затова сте бедни - щото акъл немате!!!
18:40 03.11.2026
7 Ленко
18:44 03.11.2026
8 Обявиха 32 процента увеличение
До коментар #1 от "Дупката в бюджета за 6 месеца":1 ден след като овцете избраха Йотова.
18:44 03.11.2026
9 ДрайвингПлежър
Някой ще се осмели ли да каже защо царя пак е гол?!
защо САЩ има три ЕДИНАДЕСЕТ пъти по-евтин газ от Европа, а в Китай е дори още по-евтино?!!!
18:48 03.11.2026
10 Мда
18:51 03.11.2026
11 Бай Араб
18:53 03.11.2026
12 Бай Араб
18:57 03.11.2026